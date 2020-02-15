Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Кто дал приказ дотянуть количество погибших в Небесной сотне до красивой цифры ? Что-то непонятно. Часть действительно абсолютно левых людей, просто никаким боком не причастных к майдану. Погиб после драки с неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах. Драка произошла в каком-то селе во Львовской области. По данным прокуратуры еще времён Луценко. Получены все звания и все выплаты родственникам. Как товарищ попал в список ? Другой якобы пропал в декабре 2013 года, при том, что с августа 2013 года товарища никто не видел вообще. Опять же по данным прокуратуры еще времен генпрокурора Луценко. Получены все звания и все выплаты родственникам, герою открыта мемориальная доска. Как товарищ попал в список? И список достаточно немаленький.
Надо ответственных лиц обязательно привлечь за очковтирательство и растрату бюджетных средств. Кто принимал решение ? Думаю, скорее всего Парубий, сильно похож на очковтирателя, имхо. Турчинов всё-таки Божий человек, вряд ли бы дал команду врать. Порошенко тогда не при власти был, к нему никаких претензий.
1) Любой переворот нуждается в героях и легендах, а цифра 100 хорошо звучит 2) И Турчинова, и Пашинского, и Парубия ждут более серьёзные статьи, но не при этой власти 3) Про божьего человека Турчинова смешно. Он когда врал, когда секретарём райкома комсомола работал в Днепре или потом когда стал пастором баптистской церкви перечеркнув как Кравчук то за что не только глотку драл, но и зарплату получал? Или он врал и тогда, и сейчас, т. е. всегда?
budivelnik написав:Звинуватити мене що 88 на 12 і 82 на 18 - це різні цифри...і я з цим погоджусь Але припустити , що невдачі Зеленського з командою кардинально змінили кількість бажаючих йти в Європу - ви також не зможете.
Ты ошибся не в процентах, а в подходах. И размер ошибки может быть гораздо больше 6 п.п., потому что ни ты, ни я, ни кто-либо другой не знают, сколько пророссийских, сколько проевропейских людей внутри электората Зеленского и Слуги.
Они только начали терять рейтинг, и уже некоторые "отошли" к Шарию и зажОПу. Но сколько еще туда отойдут, только время покажет.
Однозначно можно утверждать только то, что твоя пропаганда о том, что зеленые = проевропейские, не удалась
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 15 лют, 2020 17:52, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Пошуки бліх -справа потрібна.але в сьогоднішніх умовах а - нереальна б - затратна в - малоефективна Ну найдуть що когось не варто було вписувати у список... Під час пошуків витратять 1000 годин слідчих ,500 годин прокурорів,300 годин судді-заплатять заце все 10 млн - віртуально (бо реально не вийжде) повернуть 1...+посадять(або й не посадять) когось. Робити то можна - тільки нащо?
Блохи - это "левые" люди в списке Небесной Сотни? Ну-ну. Я к этому списку не испытываю сакральных чувств, и то не использовал бы такую лексику...
Но то таке... А что будет, когда из "сотни" посредством расследований (которые блокировались при Порошенко и Луценко) исключат больше половины - что ты тогда запоешь?
А ведь еще никто даже не приступал к анализу прошлого реально убитых на майдане. То, что неизвестно кем убитых, это даже дело второе. А вот кем они были до майдана и как туда попали, это будет интересно.
Лично я, фигурально выражаясь, запасаюсь попкорном, потому что какой бы горькой ни была правда, она все равно лучше сладкой лжи. Так что пусть добрые люди и дальше "ищут блох"...