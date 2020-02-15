Додано: Суб 15 лют, 2020 17:59

budivelnik написав: Пошуки бліх -справа потрібна.але в сьогоднішніх умовах

а - нереальна

б - затратна

в - малоефективна

Ну найдуть що когось не варто було вписувати у список...

Під час пошуків витратять

1000 годин слідчих ,500 годин прокурорів,300 годин судді-заплатять заце все 10 млн - віртуально (бо реально не вийжде) повернуть 1...+посадять(або й не посадять) когось.

Робити то можна - тільки нащо?

Пошуки бліх -справа потрібна.але в сьогоднішніх умоваха - нереальнаб - затратнав - малоефективнаНу найдуть що когось не варто було вписувати у список...Під час пошуків витратять1000 годин слідчих ,500 годин прокурорів,300 годин судді-заплатять заце все 10 млн - віртуально (бо реально не вийжде) повернуть 1...+посадять(або й не посадять) когось.Робити то можна - тільки нащо?

Блохи - это "левые" люди в списке Небесной Сотни? Ну-ну. Я к этому списку не испытываю сакральных чувств, и то не использовал бы такую лексику...Но то таке... А что будет, когда из "сотни" посредством расследований (которые блокировались при Порошенко и Луценко) исключат больше половины - что ты тогда запоешь?А ведь еще никто даже не приступал к анализу прошлого реально убитых на майдане. То, что неизвестно кем убитых, это даже дело второе. А вот кем они были до майдана и как туда попали, это будет интересно.Лично я, фигурально выражаясь, запасаюсь попкорном, потому что какой бы горькой ни была правда, она все равно лучше сладкой лжи. Так что пусть добрые люди и дальше "ищут блох"...