Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Кто дал приказ дотянуть количество погибших в Небесной сотне до красивой цифры ? Что-то непонятно. Часть действительно абсолютно левых людей, просто никаким боком не причастных к майдану. Погиб после драки с неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах. Драка произошла в каком-то селе во Львовской области. По данным прокуратуры еще времён Луценко. Получены все звания и все выплаты родственникам. Как товарищ попал в список ? Другой якобы пропал в декабре 2013 года, при том, что с августа 2013 года товарища никто не видел вообще. Опять же по данным прокуратуры еще времен генпрокурора Луценко. Получены все звания и все выплаты родственникам, герою открыта мемориальная доска. Как товарищ попал в список? И список достаточно немаленький.
Надо ответственных лиц обязательно привлечь за очковтирательство и растрату бюджетных средств. Кто принимал решение ? Думаю, скорее всего Парубий, сильно похож на очковтирателя, имхо. Турчинов всё-таки Божий человек, вряд ли бы дал команду врать. Порошенко тогда не при власти был, к нему никаких претензий.
1) Любой переворот нуждается в героях и легендах, а цифра 100 хорошо звучит 2) И Турчинова, и Пашинского, и Парубия ждут более серьёзные статьи, но не при этой власти 3) Про божьего человека Турчинова смешно. Он когда врал, когда секретарём райкома комсомола работал в Днепре или потом когда стал пастором баптистской церкви перечеркнув как Кравчук то за что не только глотку драл, но и зарплату получал? Или он врал и тогда, и сейчас, т. е. всегда?
budivelnik написав:Звинуватити мене що 88 на 12 і 82 на 18 - це різні цифри...і я з цим погоджусь Але припустити , що невдачі Зеленського з командою кардинально змінили кількість бажаючих йти в Європу - ви також не зможете.
Ты ошибся не в процентах, а в подходах. И размер ошибки может быть гораздо больше 6 п.п., потому что ни ты, ни я, ни кто-либо другой не знают, сколько пророссийских, сколько проевропейских людей внутри электората Зеленского и Слуги.
Они только начали терять рейтинг, и уже некоторые "отошли" к Шарию и зажОПу. Но сколько еще туда отойдут, только время покажет.
Однозначно можно утверждать только то, что твоя пропаганда о том, что зеленые = проевропейские, не удалась
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 15 лют, 2020 17:52, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Пошуки бліх -справа потрібна.але в сьогоднішніх умовах а - нереальна б - затратна в - малоефективна Ну найдуть що когось не варто було вписувати у список... Під час пошуків витратять 1000 годин слідчих ,500 годин прокурорів,300 годин судді-заплатять заце все 10 млн - віртуально (бо реально не вийжде) повернуть 1...+посадять(або й не посадять) когось. Робити то можна - тільки нащо?
Блохи - это "левые" люди в списке Небесной Сотни? Ну-ну. Я к этому списку не испытываю сакральных чувств, и то не использовал бы такую лексику...
Но то таке... А что будет, когда из "сотни" посредством расследований (которые блокировались при Порошенко и Луценко) исключат больше половины - что ты тогда запоешь?
А ведь еще никто даже не приступал к анализу прошлого реально убитых на майдане. То, что неизвестно кем убитых, это даже дело второе. А вот кем они были до майдана и как туда попали, это будет интересно.
Лично я, фигурально выражаясь, запасаюсь попкорном, потому что какой бы горькой ни была правда, она все равно лучше сладкой лжи. Так что пусть добрые люди и дальше "ищут блох"...
budivelnik написав:Тут питання в цифрах, адже те що відійшло від СН не обовязково прийшло до шарія чи ОПЗЖ ось рейтинг за січень https://www.rbc.ua/ukr/news/opublikovan-svezhiy-reyting-politicheskih-1580813273.html Проєвропейські_________________проросійські_____________не визначились СН -_______________ 42,2%_________ОПЗЖ -____ 13,5 ЄС -________________ 9,5__________Шарій -_____ 2 Батьківщина -_______ 8,1__________Опозиційний-1,4 Сила і честь -_______3,1 Голос -_____________ 3,4 Свобода - ___________2,5 Радикальна - ________2,4 Громадянська Позиція-2,3 Українська стратегія-1,3 Самопоміч -_________ 1,5 ВСЬОГО______________76,3%__________________16,9%______________6,8%
Якщо припустити що ті хто не визначився не прийдуть голосувавти то 76,3*(100/(76,3+16,9)=81,87%-проєвропейські 16,9*(100/(76,3+16,9)=18,13%-проросійські Звинуватити мене що 88 на 12 і 82 на 18 - це різні цифри...і я з цим погоджусь Але припустити , що невдачі Зеленського з командою кардинально змінили кількість бажаючих йти в Європу - ви також не зможете.
Ты ошибся не в процентах, а в подходах. И размер ошибки может быть гораздо больше 6 п.п., потому что ни ты, ни я, ни кто-либо другой не знают, сколько пророссийских, сколько проевропейских людей внутри электората Зеленского и Слуги. Они только начали терять рейтинг, и уже некоторые "отошли" к Шарию и зажОПу. Но сколько еще туда отойдут, только время покажет. Однозначно можно утверждать только то, что твоя пропаганда о том, что зеленые = проевропейские, не удалась
Ти майстер використовувати емоційні і маніпулятивні складові.. Але цифри - це штука.яка з емоціями не дружить Отже соціологію станом на січень 2020 - я привів. Нас цікавить тільки три політичні сили Слуга народу, ОПЗЖ ,Оппоблок, Шарій При цьому ОПЖЗ+ОППО+Шарій=всі офіційні проросійські Дивимось рейтинг Слуги і проросійських станом на липень 2019 і порівнюємо з станом на січень 2020 - після цього робимо висновки https://zaxid.net/resources/newsfiles/801776_rait.jpg липень 2019____________________січень 2020 Слуга Народу_____49,5____________42,2_____мінус 7,3 ОПЗЖ___________10,5____________13,5_____плюс 3 ОППО___________3,1______________1,4_____мінус 1,7 Шарій____________2,0______________2,0___________0
От і виходить За пів-року Слуга Народу втратив 7,3% , з яких 1,3% на користь проросійських трьох партій (3-1,7+0=1,3) і 6,0 на користь проєвропейських партій Як бачиш час грає на користь явно проукраїнських Чи ти й проти цього будеш виступати?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 15 лют, 2020 18:30, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:А ведь еще никто даже не приступал к анализу прошлого реально убитых на майдане.
Хай шукають..Хіба я проти Для мене достатньо того , що вся верхівка України яка була при владі в 2013 році - станом на сьогодні переховується в росії. А переховується вона тому, щор в неї відсутня електоральна підтримка в Україні І цифри підтримки політичних партій про це чітко говорять 82% -проєвропейські 18% проросійські... Реальна картина для проросійсько налаштованих була б кращою - не розстріляй путін своїх же прихильників в ОРДЛО і не відірви Крим.. Але коли Бог хоче когось наказати - він відбирає розум. Стартувати з цифр 55% проукраїнські 45% проросійські і фінішувати 82% проєвропейські-12% проросійські...це величезний успіх...для України і Українців
zРадио написав:Зачем нам рейтинги от июля, если в июле были выборы?!!
1 Я взяв найточніший рейтинг в якому є шарій і Слуга народу 2 Чим більша відстань -тим краще видно зміни... Чи ти хочеш щоб я показав як впала підтримка проросійських партій з 2010? Я можу - тільки ти тоді не ображайся
freeze написав:Кто дал приказ дотянуть количество погибших в Небесной сотне до красивой цифры ? Что-то непонятно. Часть действительно абсолютно левых людей, просто никаким боком не причастных к майдану.
Пошуки бліх -справа потрібна.але в сьогоднішніх умовах а - нереальна б - затратна в - малоефективна Ну найдуть що когось не варто було вписувати у список... Під час пошуків витратять 1000 годин слідчих ,500 годин прокурорів,300 годин судді-заплатять заце все 10 млн - віртуально (бо реально не вийжде) повернуть 1...+посадять(або й не посадять) когось. Робити то можна - тільки нащо? Анекдот на цю тему Приходить мужик до священника Панотче.я не пив , не курив.з дівчатами не водився Я правильно жив? Правильно сину-мій, от тільки навіщо?
Как это зачем???
Да для того, чтобы пресечь подобный подход. И не только в данной области, а везде. Точно так же недавно была инфа, что родичи получили все выплаты за *погибшего* атошника.
Суть в том, чтобы привлекать к ответственности нарушителей.
Вы не поняли основного! Если так нагло (не просто нагло, а сверхпупер нагло) брешут и нарушают по таким сверхпубличным делам, то, что творится по менее публичным делам -- вообще швах...
Ведь очевидно, что любой местячковый чинуша, раздающий инвалидности, чернобыльские, или не местячковый - атошные и пр., видя, как запросто и безнаказанно раздают вышестоящие -- занимается тем же.
Да и вышестоящие не могут ни с кого ниже спросить, раз сами по уши.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 15 лют, 2020 18:48, всього редагувалось 1 раз.