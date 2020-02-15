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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5520552155225523> Додано: Суб 15 лют, 2020 18:46 detroytred написав: budivelnik написав: freeze написав: Кто дал приказ дотянуть количество погибших в Небесной сотне до красивой цифры ?

Что-то непонятно. Часть действительно абсолютно левых людей, просто никаким боком не причастных к майдану. Кто дал приказ дотянуть количество погибших в Небесной сотне до красивой цифры ?Что-то непонятно. Часть действительно абсолютно левых людей, просто никаким боком не причастных к майдану. Пошуки бліх -справа потрібна.але в сьогоднішніх умовах

а - нереальна

б - затратна

в - малоефективна

Ну найдуть що когось не варто було вписувати у список...

Під час пошуків витратять

1000 годин слідчих ,500 годин прокурорів,300 годин судді-заплатять заце все 10 млн - віртуально (бо реально не вийжде) повернуть 1...+посадять(або й не посадять) когось.

Робити то можна - тільки нащо?

Анекдот на цю тему

Приходить мужик до священника

Панотче.я не пив , не курив.з дівчатами не водився

Я правильно жив?

Правильно сину-мій, от тільки навіщо? Пошуки бліх -справа потрібна.але в сьогоднішніх умоваха - нереальнаб - затратнав - малоефективнаНу найдуть що когось не варто було вписувати у список...Під час пошуків витратять1000 годин слідчих ,500 годин прокурорів,300 годин судді-заплатять заце все 10 млн - віртуально (бо реально не вийжде) повернуть 1...+посадять(або й не посадять) когось.Робити то можна - тільки нащо?Анекдот на цю тему

Как это зачем???



Да для того, чтобы пресечь подобный подход.

И не только в данной области, а везде.

Точно так же недавно была инфа, что родичи получили все выплаты за *погибшего* атошника.



Суть в том, чтобы привлекать к ответственности нарушителей.



Вы не поняли основного!

Если так нагло (не просто нагло, а сверхпупер нагло) брешут и нарушают по таким сверхпубличным делам, то, что творится по менее публичным делам -- вообще швах... Как это зачем???Да для того, чтобы пресечь подобный подход.И не только в данной области, а везде.Точно так же недавно была инфа, что родичи получили все выплаты за *погибшего* атошника.Суть в том, чтобы привлекать к ответственности нарушителей.Вы не поняли основного!Если так нагло (не просто нагло, а сверхпупер нагло) брешут и нарушают по таким сверхпубличным делам, то, что творится по менее публичным делам -- вообще швах... Це ви зараз нагло брешете..

1 Поки відсутнє рішення суду,що це брехня - ви брехло.

Чи я не правий?

2 Мені як бізнесмену відомо наступне правило

Події впливають на наше сьогодні сильніше в залежності від того як близько по часу/відстані/силі вони коло нас знаходяться.

Тому як приклад

Сьогодні можна кинути сили всієї судової системи на те правильно чи ні було рішення про націоналізацію Приватбанку три роки тому і через пять років отримати рішення...

Але при цьому - завтра програти справу Держава проти Коломойського і віддати банк...



Тому

Доцільність і абсолютна справедливість - це різні речі.

При обмежених ресурсах-в першу чергу треба робити те що доцільно - а не вишукувати бліх в питаннях

Правий чи ні був Олександр Македонський при битвах з персами.... Це ви зараз нагло брешете..1 Поки відсутнє рішення суду,що це брехня - ви брехло.Чи я не правий?2 Мені як бізнесмену відомо наступне правилоПодії впливають на наше сьогодні сильніше в залежності від того як близько по часу/відстані/силі вони коло нас знаходяться.Тому як прикладСьогодні можна кинути сили всієї судової системи на те правильно чи ні було рішення про націоналізацію Приватбанку три роки тому і через пять років отримати рішення...Але при цьому - завтра програти справу Держава проти Коломойського і віддати банк...ТомуДоцільність і абсолютна справедливість - це різні речі.При обмежених ресурсах-в першу чергу треба робити те що доцільно - а не вишукувати бліх в питанняхПравий чи ні був Олександр Македонський при битвах з персами.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22100 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 18:55 Будивельник

Вы сами брехло брехлов...



До решения суда брехали конкретно в мой адрес много.



У Вас принципиальность неуместно выскочила.

Здесь обсуждение и не более.



Обсуждение возможного подхода --- незаконной раздачи...



Я Вам на силу влияния такого подхода (о левой раздаче на высоком уровне) собственно и указал. Востаннє редагувалось detroytred в Суб 15 лют, 2020 18:58, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23093 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 18:57 Schmit

Повідомлень: 943 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 145 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 18:59 detroytred написав: Будивельник

Вы сами брехло брехлов...

До решения суда брехали конкретно в мой адрес много.

У Вас принципиальность неуместно выскочила.

Здесь обсуждение и не более.

Обсуждение возможного подхода --- незаконной раздачи... БудивельникВы сами брехло брехлов...До решения суда брехали конкретно в мой адрес много.У Вас принципиальность неуместно выскочила.Здесь обсуждение и не более.Обсуждение возможного подхода --- незаконной раздачи... Прочитайте рухаючи губами своє повідомлення і побачите

Ви не супроводжуєте його обмеженнями

На мою думку

Якщо судом буде доведенно..

і так далі

Ви просто починаєте обговорення так ніби

Вже доведено і суд прийняв рішення...

А раз так

Ви як мінімум вводите своїх читачів в оману

Як максимум займаєтесь розповсюдженням фейків.



Де я не правий?



ПС

Це ви без доказово і друку відповідного судового рішення пишите

Точно так же недавно была инфа, что родичи получили все выплаты за *погибшего* атошника.

Чи я?

Таке повідомлення (видане в конкретно приведенному мною вигляді - тягне на Розповсюдження фейків?



Нагадаю анекдот на цю тему

А у Мойші - дочка повія

так у нього ж син

А все таки....

Так от ви з зрадіо - якраз і є розповсюджувачами подібних чуток(фейків/брехні) Прочитайте рухаючи губами своє повідомлення і побачитеВи не супроводжуєте його обмеженнямиНа мою думкуЯкщо судом буде доведенно..і так даліВи просто починаєте обговорення так нібиВже доведено і суд прийняв рішення...А раз такДе я не правий?ПСЦе ви без доказово і друку відповідного судового рішення пишитеТочно так же недавно была инфа, что родичи получили все выплаты за *погибшего* атошника.Чи я?Таке повідомлення (видане в конкретно приведенному мною вигляді - тягне наНагадаю анекдот на цю темуА у Мойші - дочка повіятак у нього ж синА все таки....Так от ви з зрадіо - якраз і є розповсюджувачами подібних чуток(фейків/брехні) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22100 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 19:09 Будивельник

Я дискутирую конкретно с Вами.

И Вам указал.

А не каким-то абстрактным своим читачам)))))))))))))





Швелите губами и читайте моё сообщение.

Никого конкретно я не указывал.



Ну и думайте хоть немного...

Для недоверия или подозрения в том, что инфо о липовых жертвах верна есть основания.

Потому что за такую конкретную клевету на ТАКОЕ!!! (как небесная сотня) от Лукаш ее обязаны привлекать...

Ну и сами майдановцы принимать меры...



Но Лукаш ссылалась-то на и вовсе дела, по которым уже прошли суды... На материалы из дел.



З.Ы. если уж конкретно Вам так кортить, чтобы я использовал в данном случае формулировки *предположительно* -- да без проблем - предположительно)))



Полегчало?))



З.Ы. что не так?

Инфа была. Я ее видел по ТВ. Так и написал - была инфа.



Вы в абсолютизм не впадайте-то. Особенно со своим прошлым.

Иначе у Вас получается, что без решения суда вообще нельзя ничего приводить.

Всё фейки. detroytred

Повідомлень: 23093 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 19:24 Schmit написав:



Порохоботы из ушедшей команды уже не знают что нафантазировать.

Бездарный дипломат и такой же бездарный минский переговорщик Бессмертный договорился до того, что в Омане Зеленский согласовал сбитый иранцами украинский самолет который,оказывается, сбивали россияне т.к. у иранцев не хватает мозгов самим запустить пару ракет.

Патрушев уже был, американцы с маневрами в Омане тоже, осталось Зеленского к короновирусу пристегнуть т.к. пару китайцев в Омане точно можно найти Порохоботы из ушедшей команды уже не знают что нафантазировать.Бездарный дипломат и такой же бездарный минский переговорщик Бессмертный договорился до того, что в Омане Зеленский согласовал сбитый иранцами украинский самолет который,оказывается, сбивали россияне т.к. у иранцев не хватает мозгов самим запустить пару ракет.Патрушев уже был, американцы с маневрами в Омане тоже, осталось Зеленского к короновирусу пристегнуть т.к. пару китайцев в Омане точно можно найти Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2853 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 19:27 detroytred написав: Будивельник

Я дискутирую конкретно с Вами.

И Вам указал. БудивельникЯ дискутирую конкретно с Вами.И Вам указал. Хлопчик

ти маленький і дурненький що мені щось ВКАЗУВАТИ

ти можеш

порекомендувати мені - звернути мою увагу

або - попросити мене розглянути...

і так далі і тому подібне

А вказувати будеш своєму пів-шостого,коли він тебе не слухається.

От саме на таких дрібницям - промосковські фільозофи і паляться

Вони зверхньо вказують

В них на має грама сумніву по питання - а вони можуть вказувати? чи можуть тільки скромно просити....



А аргументувати що Портнов чи Лукаш сказали - а тому це правда...може тільки вояка без грама сірої речовини в голові..

Це те саме що Сталін повинен був прислухатись до вражень гітлера.... Хлопчикти маленький і дурненький що мені щосьти можешпорекомендувати мені - звернути мою увагуабо - попросити мене розглянути...і так далі і тому подібнеА вказувати будеш своєму пів-шостого,коли він тебе не слухається.От саме на таких дрібницям - промосковські фільозофи і палятьсяВони зверхньо вказуютьВ них на має грама сумніву по питання - а вони можуть вказувати? чи можуть тільки скромно просити....А аргументувати що Портнов чи Лукаш сказали - а тому це правда...може тільки вояка без грама сірої речовини в голові..Це те саме що Сталін повинен був прислухатись до вражень гітлера.... Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 15 лют, 2020 19:29, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22100 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 19:28 budivelnik написав: 2 Мені як бізнесмену відомо наступне правило

Події впливають на наше сьогодні сильніше в залежності від того як близько по часу/відстані/силі вони коло нас знаходяться.

Тому

Доцільність і абсолютна справедливість - це різні речі.

При обмежених ресурсах-в першу чергу треба робити те що доцільно - а не вишукувати бліх в питаннях

Правий чи ні був Олександр Македонський при битвах з персами.... 2 Мені як бізнесмену відомо наступне правилоПодії впливають на наше сьогодні сильніше в залежності від того як близько по часу/відстані/силі вони коло нас знаходяться.ТомуДоцільність і абсолютна справедливість - це різні речі.Правий чи ні був Олександр Македонський при битвах з персами....



Вот из-за таких "бизнесменов" Украина никогда не вылезет из болота,т.к. в нормальной стране любое вранье не только в бизнесе,но и в любой профессии приводит к моментальной потере репутации, а с таким реноме человек становится изгоем с которым никто не будет иметь дело. Вот из-за таких "бизнесменов" Украина никогда не вылезет из болота,т.к. в нормальной стране любое вранье не только в бизнесе,но и в любой профессии приводит к моментальной потере репутации, а с таким реноме человек становится изгоем с которым никто не будет иметь дело. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2853 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 19:30 Schmit

Повідомлень: 943 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 145 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 19:31 shapo написав: budivelnik написав: 2 Мені як бізнесмену відомо наступне правило

Події впливають на наше сьогодні сильніше в залежності від того як близько по часу/відстані/силі вони коло нас знаходяться.

Тому

Доцільність і абсолютна справедливість - це різні речі.

При обмежених ресурсах-в першу чергу треба робити те що доцільно - а не вишукувати бліх в питаннях

Правий чи ні був Олександр Македонський при битвах з персами.... 2 Мені як бізнесмену відомо наступне правилоПодії впливають на наше сьогодні сильніше в залежності від того як близько по часу/відстані/силі вони коло нас знаходяться.ТомуДоцільність і абсолютна справедливість - це різні речі.Правий чи ні був Олександр Македонський при битвах з персами.... Вот из-за таких "бизнесменов" Украина никогда не вылезет из болота,т.к. в нормальной стране любое вранье не только в бизнесе,но и в любой профессии приводит к моментальной потере репутации, а с таким реноме человек становится изгоем с которым никто не будет иметь дело. Вот из-за таких "бизнесменов" Украина никогда не вылезет из болота,т.к. в нормальной стране любое вранье не только в бизнесе,но и в любой профессии приводит к моментальной потере репутации, а с таким реноме человек становится изгоем с которым никто не будет иметь дело. Ще раз

Людина яка сповна розуму і сидить на валізах з квитком в Ізраїль - повинна переживати про Ізраїль .а не Україну.

Або викинути квиток і чемодани і переживати про Україну..

У вас все в одному флаконі і навпаки

Душею в ізраїлі-думками єльцинськими(проснувся і думаєш - Що ти зробив для України)...

Роздвоєння особистості не заважає? Ще разЛюдина яка сповна розуму і сидить на валізах з квитком в Ізраїль - повинна переживати про Ізраїль .а не Україну.Або викинути квиток і чемодани і переживати про Україну..У вас все в одному флаконі і навпакиДушею в ізраїлі-думками єльцинськими(проснувся і думаєш - Що ти зробив для України)...Роздвоєння особистості не заважає? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22100 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5520552155225523> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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