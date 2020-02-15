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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 15 лют, 2020 18:46
detroytred написав: budivelnik написав: freeze написав:
Кто дал приказ дотянуть количество погибших в Небесной сотне до красивой цифры ?
Что-то непонятно. Часть действительно абсолютно левых людей, просто никаким боком не причастных к майдану.
Пошуки бліх -справа потрібна.але в сьогоднішніх умовах
а - нереальна
б - затратна
в - малоефективна
Ну найдуть що когось не варто було вписувати у список...
Під час пошуків витратять
1000 годин слідчих ,500 годин прокурорів,300 годин судді-заплатять заце все 10 млн - віртуально (бо реально не вийжде) повернуть 1...+посадять(або й не посадять) когось.
Робити то можна - тільки нащо?
Анекдот на цю темуПриходить мужик до священника
Панотче.я не пив , не курив.з дівчатами не водився
Я правильно жив?
Правильно сину-мій, от тільки навіщо?
Как это зачем???
Да для того, чтобы пресечь подобный подход.
И не только в данной области, а везде.
Точно так же недавно была инфа, что родичи получили все выплаты за *погибшего* атошника.
Суть в том, чтобы привлекать к ответственности нарушителей.
Вы не поняли основного!
Если так нагло (не просто нагло, а сверхпупер нагло) брешут и нарушают по таким сверхпубличным делам, то, что творится по менее публичным делам -- вообще швах...
Це ви зараз нагло брешете..
1 Поки відсутнє рішення суду,що це брехня - ви брехло.
Чи я не правий?
2 Мені як бізнесмену відомо наступне правило
Події впливають на наше сьогодні сильніше в залежності від того як близько по часу/відстані/силі вони коло нас знаходяться.
Тому як приклад
Сьогодні можна кинути сили всієї судової системи на те правильно чи ні було рішення про націоналізацію Приватбанку три роки тому і через пять років отримати рішення...
Але при цьому - завтра програти справу Держава проти Коломойського і віддати банк...
Тому
Доцільність і абсолютна справедливість - це різні речі.
При обмежених ресурсах-в першу чергу треба робити те що доцільно - а не вишукувати бліх в питаннях
Правий чи ні був Олександр Македонський при битвах з персами....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 15 лют, 2020 18:55
Будивельник
Вы сами брехло брехлов...
До решения суда брехали конкретно в мой адрес много.
У Вас принципиальность неуместно выскочила.
Здесь обсуждение и не более.
Обсуждение возможного подхода --- незаконной раздачи...
Я Вам на силу влияния такого подхода (о левой раздаче на высоком уровне) собственно и указал.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 15 лют, 2020 18:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 18:57
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Додано: Суб 15 лют, 2020 18:59
detroytred написав:
Будивельник
Вы сами брехло брехлов...
До решения суда брехали конкретно в мой адрес много.
У Вас принципиальность неуместно выскочила.
Здесь обсуждение и не более.
Обсуждение возможного подхода --- незаконной раздачи...
Прочитайте рухаючи губами своє повідомлення і побачите
Ви не супроводжуєте його обмеженнямиНа мою думку
Якщо судом буде доведенно..
і так далі
Ви просто починаєте обговорення так нібиВже доведено і суд прийняв рішення...
А раз такВи як мінімум вводите своїх читачів в оману
Як максимум займаєтесь розповсюдженням фейків.
Де я не правий?
ПС
Це ви без доказово і друку відповідного судового рішення пишитеТочно так же недавно была инфа, что родичи получили все выплаты за *погибшего* атошника.
Чи я?
Таке повідомлення (видане в конкретно приведенному мною вигляді - тягне на Розповсюдження фейків
?
Нагадаю анекдот на цю темуА у Мойші - дочка повія
так у нього ж син
А все таки...
.
Так от ви з зрадіо - якраз і є розповсюджувачами подібних чуток(фейків/брехні)
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Додано: Суб 15 лют, 2020 19:09
Будивельник
Я дискутирую конкретно с Вами.
И Вам указал.
А не каким-то абстрактным своим читачам)))))))))))))
Швелите губами и читайте моё сообщение.
Никого конкретно я не указывал.
Ну и думайте хоть немного...
Для недоверия или подозрения в том, что инфо о липовых жертвах верна есть основания.
Потому что за такую конкретную клевету на ТАКОЕ!!! (как небесная сотня) от Лукаш ее обязаны привлекать...
Ну и сами майдановцы принимать меры...
Но Лукаш ссылалась-то на и вовсе дела, по которым уже прошли суды... На материалы из дел.
З.Ы. если уж конкретно Вам так кортить, чтобы я использовал в данном случае формулировки *предположительно* -- да без проблем - предположительно)))
Полегчало?))
З.Ы. что не так?
Инфа была. Я ее видел по ТВ. Так и написал - была инфа.
Вы в абсолютизм не впадайте-то. Особенно со своим прошлым.
Иначе у Вас получается, что без решения суда вообще нельзя ничего приводить.
Всё фейки.
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detroytred
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Додано: Суб 15 лют, 2020 19:24
Schmit написав:
Порохоботы из ушедшей команды уже не знают что нафантазировать.
Бездарный дипломат и такой же бездарный минский переговорщик Бессмертный договорился до того, что в Омане Зеленский согласовал сбитый иранцами украинский самолет который,оказывается, сбивали россияне т.к. у иранцев не хватает мозгов самим запустить пару ракет.
Патрушев уже был, американцы с маневрами в Омане тоже, осталось Зеленского к короновирусу пристегнуть т.к. пару китайцев в Омане точно можно найти
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Додано: Суб 15 лют, 2020 19:27
detroytred написав:
Будивельник
Я дискутирую конкретно с Вами.
И Вам указал.
Хлопчик
ти маленький і дурненький що мені щось ВКАЗУВАТИ
ти можеш
порекомендувати мені - звернути мою увагу
або - попросити мене розглянути
...
і так далі і тому подібне
А вказувати будеш своєму пів-шостого,коли він тебе не слухається.
От саме на таких дрібницям - промосковські фільозофи і паляться
Вони зверхньо вказують
В них на має грама сумніву по питання - а вони можуть вказувати? чи можуть тільки скромно просити....
А аргументувати що Портнов чи Лукаш сказали - а тому це правда...може тільки вояка без грама сірої речовини в голові..
Це те саме що Сталін повинен був прислухатись до вражень гітлера....
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 15 лют, 2020 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 19:28
budivelnik написав:
2 Мені як бізнесмену відомо наступне правило
Події впливають на наше сьогодні сильніше в залежності від того як близько по часу/відстані/силі вони коло нас знаходяться.
Тому
Доцільність і абсолютна справедливість - це різні речі.При обмежених ресурсах-в першу чергу треба робити те що доцільно - а не вишукувати бліх в питаннях
Правий чи ні був Олександр Македонський при битвах з персами....
Вот из-за таких "бизнесменов" Украина никогда не вылезет из болота,т.к. в нормальной стране любое вранье не только в бизнесе,но и в любой профессии приводит к моментальной потере репутации, а с таким реноме человек становится изгоем с которым никто не будет иметь дело.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 15 лют, 2020 19:30
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Schmit
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Додано: Суб 15 лют, 2020 19:31
shapo написав: budivelnik написав:
2 Мені як бізнесмену відомо наступне правило
Події впливають на наше сьогодні сильніше в залежності від того як близько по часу/відстані/силі вони коло нас знаходяться.
Тому
Доцільність і абсолютна справедливість - це різні речі.При обмежених ресурсах-в першу чергу треба робити те що доцільно - а не вишукувати бліх в питаннях
Правий чи ні був Олександр Македонський при битвах з персами....
Вот из-за таких "бизнесменов" Украина никогда не вылезет из болота,т.к. в нормальной стране любое вранье не только в бизнесе,но и в любой профессии приводит к моментальной потере репутации, а с таким реноме человек становится изгоем с которым никто не будет иметь дело.
Ще раз
Людина яка сповна розуму і сидить на валізах з квитком в Ізраїль - повинна переживати про Ізраїль .а не Україну.
Або викинути квиток і чемодани і переживати про Україну..
У вас все в одному флаконі і навпаки
Душею в ізраїлі-думками єльцинськими(проснувся і думаєш - Що ти зробив для України)...
Роздвоєння особистості не заважає?
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