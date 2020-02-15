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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5520552155225523
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 19:34

  budivelnik написав:
Ще раз
Людина яка сповна розуму і сидить на валізах з квитком в Ізраїль - повинна переживати про Ізраїль .а не Україну.
Або викинути квиток і чемодани і переживати про Україну..
У вас все в одному флаконі і навпаки
Душею в ізраїлі-думками єльцинськими...
Роздвоєння особистості не заважає?


1) Неизвестно кто из нас сидит на чемоданах
2) По сути есть что сказать "бизнесмен" считающий что вранье допустимо на любом уровне - и государственном, и частном?
3) Модератор Ирина, не я начал переходить на обсуждение личности, а не сути вопроса
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 19:35

Будивельник
Да-да))
Промоскофськи филозофы))

Вы ж себя пронагандоном, собственно, и выставляете.
Ориентируясь на *читачiв*.
А я дискутирую на данной площадке для дискуссий с конкретными форумчанами.

Ну и само собой, что ограниченному куску я именно указываю.
Кстати, Вы в очередной раз, за неспособностью вести дискуссию на приличном уровне перешли на личности.
Учитесь что ли...
Чай не у себя дома))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 19:38

  Schmit написав:


https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 19:48

  shapo написав:
  budivelnik написав:Ще раз
Людина яка сповна розуму і сидить на валізах з квитком в Ізраїль - повинна переживати про Ізраїль .а не Україну.
Або викинути квиток і чемодани і переживати про Україну..
У вас все в одному флаконі і навпаки
Душею в ізраїлі-думками єльцинськими...
Роздвоєння особистості не заважає?
1) Неизвестно кто из нас сидит на чемоданах
Якщо ви раніше збрехали що доглядаєте за нетранспортабельною мамою і тільки тому змушені перебувати в Україні - то мені вас шкода
Тобто я ,про те що ви зібрались в ізраїль - суджу по вашим висловам
Якщо ви говорите одне,думаєте про друге,а робите третє - то мені вас шкода.я думав що у вас роздвоєння-а бачу потроєння особистості
  shapo написав:2) По сути есть что сказать "бизнесмен" считающий что вранье допустимо на любом уровне - и государственном, и частном?
Сам придумав-сам обговорюю?
Я говорив
Спочатку треба робити те що найбільше заважає - і зробивши одне -переходити на інше, бо зробити абсолютно все-не може ніхто.
У вас це трансформувалось - можна брехати.. - по собі судите?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 19:50

  detroytred написав:А я дискутирую на данной площадке для дискуссий с конкретными форумчанами.
на майбутнє
Як виникне зуд подискутувати зі мною - притримуйтесь загально прийнятих правил, згідно з якими опоненту не варто вказувати, бо ви для опонента ніхто і звуть вас ніяк
А от як будете себе вести з повагою - може я й зміню думку про вашу солдафонську сутність.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<1 ... 5520552155225523
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