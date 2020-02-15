budivelnik написав:
Ще раз
Людина яка сповна розуму і сидить на валізах з квитком в Ізраїль - повинна переживати про Ізраїль .а не Україну.
Або викинути квиток і чемодани і переживати про Україну..
У вас все в одному флаконі і навпаки
Душею в ізраїлі-думками єльцинськими...
Роздвоєння особистості не заважає?
1) Неизвестно кто из нас сидит на чемоданах
2) По сути есть что сказать "бизнесмен" считающий что вранье допустимо на любом уровне - и государственном, и частном?
3) Модератор Ирина, не я начал переходить на обсуждение личности, а не сути вопроса