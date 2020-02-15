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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 15 лют, 2020 19:35
Будивельник
Да-да))
Промоскофськи филозофы))
Вы ж себя пронагандоном, собственно, и выставляете.
Ориентируясь на *читачiв*.
А я дискутирую на данной площадке для дискуссий с конкретными форумчанами.
Ну и само собой, что ограниченному куску я именно указываю.
Кстати, Вы в очередной раз, за неспособностью вести дискуссию на приличном уровне перешли на личности.
Учитесь что ли...
Чай не у себя дома))
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detroytred
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Додано: Суб 15 лют, 2020 19:48
shapo написав: budivelnik написав:
Ще раз
Людина яка сповна розуму і сидить на валізах з квитком в Ізраїль - повинна переживати про Ізраїль .а не Україну.
Або викинути квиток і чемодани і переживати про Україну..
У вас все в одному флаконі і навпаки
Душею в ізраїлі-думками єльцинськими...
Роздвоєння особистості не заважає?
1) Неизвестно кто из нас сидит на чемоданах
Якщо ви раніше збрехали що доглядаєте за нетранспортабельною мамою і тільки тому змушені перебувати в Україні - то мені вас шкода
Тобто я ,про те що ви зібрались в ізраїль - суджу по вашим висловам
Якщо ви говорите одне,думаєте про друге,а робите третє - то мені вас шкода.я думав що у вас роздвоєння-а бачу потроєння особистості
shapo написав:
2) По сути есть что сказать "бизнесмен" считающий что вранье допустимо на любом уровне - и государственном, и частном?
Сам придумав-сам обговорюю?
Я говорив
Спочатку треба робити те що найбільше заважає - і зробивши одне -переходити на інше, бо зробити абсолютно все-не може ніхто.
У вас це трансформувалось - можна брехати.. - по собі судите?
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budivelnik
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Додано: Суб 15 лют, 2020 19:50
detroytred написав:
А я дискутирую на данной площадке для дискуссий с конкретными форумчанами.
на майбутнє
Як виникне зуд подискутувати зі мною - притримуйтесь загально прийнятих правил, згідно з якими опоненту не варто вказувати, бо ви для опонента ніхто і звуть вас ніяк
А от як будете себе вести з повагою - може я й зміню думку про вашу солдафонську сутність.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 15 лют, 2020 20:01
budivelnik написав:
Якщо ви раніше збрехали що доглядаєте за нетранспортабельною мамою і тільки тому змушені перебувати в Україні - то мені вас шкода
Тобто я ,про те що ви зібрались в ізраїль - суджу по вашим висловам
Якщо ви говорите одне,думаєте про друге,а робите третє - то мені вас шкода.я думав що у вас роздвоєння-а бачу потроєння особистості
1) Где и когда я писал что собираюсь на ПМЖ в Израиль???
То, что я могу уехать туда хоть завтра не означает что я туда поеду
2) Необходимость ухода за матерью ставит крест на всех моих перемещениях из Киева продолжительностью более 5 дней
3) Диагност из вас такой же как строитель и бизнесмен, так что жалейте себя
shapo написав:
2) По сути есть что сказать "бизнесмен" считающий что вранье допустимо на любом уровне - и государственном, и частном?
Я говорив
Спочатку треба робити те що найбільше заважає - і зробивши одне -переходити на інше, бо зробити абсолютно все-не може ніхто.
У вас це трансформувалось - можна брехати.. - по собі судите?
Ничего подобного.
Речь шла о фальшивых героях Небесной Сотни и вы утверждали что выводить их на чистую воду нецелесообразно из-за какой-то траты денег или еще чего-то.
Поэтому я и написал, что в любой нормальной стране вранье на государственном или частном уровне приводит к потере репутации специалиста и бизнесмена с которым не будет никто иметь дело.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 15 лют, 2020 20:07
zРадио написав: budivelnik написав:
За проросійські гасла(дружба і економічна співпраця з педерацією) проголосувало 12%
За проєвропейські - 88%
І хоча особисто для мене Зеленський менший проєвропеєць ніж Порошенко..але при цьому він на порядок кращий проєвропеєць від Бойко/Медведчука/Рабіновича
Тебе хочется думать, что 73%, голосовавших за Зеленского, проевропейские, но это далеко не так.
Последние полгода рейтинг Зеленского падает, но растет не Порошенко, Вакарчук, или иной псевдо-патриот, а Шарий и зажОП. Следи за социологией и делай выводы, а не пропаганду...
Качели, как после Ющенко. Нажрутся Зеленским, пойдут за заЖоп. Это я говорила сразу после выборов в прошлом году.История и спираль ...
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Renee
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Додано: Суб 15 лют, 2020 20:09
budivelnik написав: detroytred написав:
А я дискутирую на данной площадке для дискуссий с конкретными форумчанами.
на майбутнє
Як виникне зуд подискутувати зі мною - притримуйтесь загально прийнятих правил, згідно з якими опоненту не варто вказувати, бо ви для опонента ніхто і звуть вас ніяк
А от як будете себе вести з повагою - може я й зміню думку про вашу солдафонську сутність.
Вы ошибаетесь.
Я дискутирую с Вами не из-за зуда.
Почему я Вам указываю, уже объяснил. Тем более, что указываю в рамках правил.
Укажу очередной раз:
шевеля губами перечитайте и раскрыв глаза пересмотрите ход дискуссии, кто перешёл от предмета оной на личности.
Ваше упоминание об уважении -- выглядит смешно.
Особенно на фоне демонстрации Вашего уровня и сутнiстi -- *полшестого* и т.д.)))
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detroytred
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Додано: Суб 15 лют, 2020 20:10
Renee написав:
Качели, как после Ющенко. Нажрутся Зеленским, пойдут за заЖоп. Это я говорила сразу после выборов в прошлом году.История и спираль ...
Скорее, за Шарием.
Он молод,не запятнан в скандалах и связях с прошлой властью
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 15 лют, 2020 20:12
shapo написав:
Речь шла о фальшивых героях Небесной Сотни и вы утверждали что выводить их на чистую воду нецелесообразно из-за какой-то траты денег или еще чего-то.
Бреши - та не забріхуйся
1 Поки що відсутня інформація про фальшивих героїв...
Це твоє враження.на підставі враження фріза.який отримав своє враження прочитавши замітку в жовтій пресі...
Дочекайся судового рішення - а вже потім розкидайся термінами...
2 Я вважаю , що розслідувати треба все...
але при цьому
а - спочатку розслідувати найважливіше-тобто речі які можуть просто знищити Державу
б - після розслідування всіх справ з пункту а - перейти до розслідування справ.які тормозять розбудову Держави
в - і тільки після розслідування справ категорій а і б - розслідувати справи.які впливають на абсолютну справедливість... але не впливають на поточний стан речей .
3 На мою думку-ти поганий будівельник
Будівельники послідовні , вони не історики і розуміють що в першу чергу відповідають за те що зробили самі... і практично не відповідають за помилки при будівництві водопроводу в древньому Римі...
В них
Проект-перевірка проекту-фундамент,стіни першого-перекриття-стіни наступного-дах....
Ти пропонуєш замість пристального розгляду проекту який треба будувати зараз - розглядати порушення при будівництві Пізанської Вежі....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 15 лют, 2020 20:14
zРадио написав: budivelnik написав:
Звинуватити мене що
88 на 12 і
82 на 18 - це різні цифри...і я з цим погоджусь
Але припустити , що невдачі Зеленського з командою кардинально змінили
кількість бажаючих йти в Європу - ви також не зможете.
Ты ошибся не в процентах, а в подходах. И размер ошибки может быть гораздо больше 6 п.п., потому что ни ты, ни я, ни кто-либо другой не знают, сколько пророссийских, сколько проевропейских людей внутри электората Зеленского и Слуги.
Они только начали терять рейтинг, и уже некоторые "отошли" к Шарию и зажОПу. Но сколько еще туда отойдут, только время покажет.
Однозначно можно утверждать только то, что твоя пропаганда о том, что зеленые = проевропейские, не удалась
И не меньше к Порошенко вернулись.
Если бы Зе выиграл у Пороха в 1%, и у него не было бы такого сумасшедшего, в буквальном смысле слова, большинства в Раде, то было бы стране больше пользы. А сам Зе успешнее. Как, например, Трамп. Его закидоны США не страшны при сильном Сенате.
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Renee
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Додано: Суб 15 лют, 2020 20:17
shapo написав: Renee написав:
Качели, как после Ющенко. Нажрутся Зеленским, пойдут за заЖоп. Это я говорила сразу после выборов в прошлом году.История и спираль ...
Скорее, за Шарием.
Он молод,не запятнан в скандалах и связях с прошлой властью
Шарий - для очень узкого круга. И тоже мастер разговорного жанра. Наелись. К сожалению, в Украине нет истинных политиков. А все болтуны из разных углов.
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Renee
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