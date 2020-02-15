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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 552155225523552455255526> Додано: Суб 15 лют, 2020 19:35 Будивельник

Да-да))

Промоскофськи филозофы))



Вы ж себя пронагандоном, собственно, и выставляете.

Ориентируясь на *читачiв*.

А я дискутирую на данной площадке для дискуссий с конкретными форумчанами.



Ну и само собой, что ограниченному куску я именно указываю.

Кстати, Вы в очередной раз, за неспособностью вести дискуссию на приличном уровне перешли на личности.

Учитесь что ли...

Чай не у себя дома)) detroytred

Повідомлень: 23100 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 19:48 shapo написав: budivelnik написав: Ще раз

Людина яка сповна розуму і сидить на валізах з квитком в Ізраїль - повинна переживати про Ізраїль .а не Україну.

Або викинути квиток і чемодани і переживати про Україну..

У вас все в одному флаконі і навпаки

Душею в ізраїлі-думками єльцинськими...

Роздвоєння особистості не заважає? Ще разЛюдина яка сповна розуму і сидить на валізах з квитком в Ізраїль - повинна переживати про Ізраїль .а не Україну.Або викинути квиток і чемодани і переживати про Україну..У вас все в одному флаконі і навпакиДушею в ізраїлі-думками єльцинськими...Роздвоєння особистості не заважає? 1) Неизвестно кто из нас сидит на чемоданах 1) Неизвестно кто из нас сидит на чемоданах Якщо ви раніше збрехали що доглядаєте за нетранспортабельною мамою і тільки тому змушені перебувати в Україні - то мені вас шкода

Тобто я ,про те що ви зібрались в ізраїль - суджу по вашим висловам

Якщо ви говорите одне,думаєте про друге,а робите третє - то мені вас шкода.я думав що у вас роздвоєння-а бачу потроєння особистості shapo написав: 2) По сути есть что сказать "бизнесмен" считающий что вранье допустимо на любом уровне - и государственном, и частном? 2) По сути есть что сказать "бизнесмен" считающий что вранье допустимо на любом уровне - и государственном, и частном? Сам придумав-сам обговорюю?

Я говорив

Спочатку треба робити те що найбільше заважає - і зробивши одне -переходити на інше, бо зробити абсолютно все-не може ніхто.

У вас це трансформувалось - можна брехати.. - по собі судите? Якщо ви раніше збрехали що доглядаєте за нетранспортабельною мамою і тільки тому змушені перебувати в Україні - то мені вас шкодаТобто я ,про те що ви зібрались в ізраїль - суджу по вашим висловамЯкщо ви говорите одне,думаєте про друге,а робите третє - то мені вас шкода.я думав що у вас роздвоєння-а бачу потроєння особистостіСам придумав-сам обговорюю?Я говоривСпочатку треба робити те що найбільше заважає - і зробивши одне -переходити на інше, бо зробити абсолютно все-не може ніхто.У вас це трансформувалось - можна брехати.. - по собі судите? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22108 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 19:50 detroytred написав: А я дискутирую на данной площадке для дискуссий с конкретными форумчанами. А я дискутирую на данной площадке для дискуссий с конкретными форумчанами. на майбутнє

Як виникне зуд подискутувати зі мною - притримуйтесь загально прийнятих правил, згідно з якими опоненту не варто вказувати, бо ви для опонента ніхто і звуть вас ніяк

А от як будете себе вести з повагою - може я й зміню думку про вашу солдафонську сутність. на майбутнєЯк виникне зуд подискутувати зі мною - притримуйтесь загально прийнятих правил, згідно з якими опоненту не варто вказувати, бо ви для опонента ніхто і звуть вас ніякА от як будете себе вести з повагою - може я й зміню думку про вашу солдафонську сутність. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22108 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 20:01 budivelnik написав: Якщо ви раніше збрехали що доглядаєте за нетранспортабельною мамою і тільки тому змушені перебувати в Україні - то мені вас шкода

Тобто я ,про те що ви зібрались в ізраїль - суджу по вашим висловам

Якщо ви говорите одне,думаєте про друге,а робите третє - то мені вас шкода.я думав що у вас роздвоєння-а бачу потроєння особистості Якщо ви раніше збрехали що доглядаєте за нетранспортабельною мамою і тільки тому змушені перебувати в Україні - то мені вас шкодаТобто я ,про те що ви зібрались в ізраїль - суджу по вашим висловамЯкщо ви говорите одне,думаєте про друге,а робите третє - то мені вас шкода.я думав що у вас роздвоєння-а бачу потроєння особистості



1) Где и когда я писал что собираюсь на ПМЖ в Израиль???

То, что я могу уехать туда хоть завтра не означает что я туда поеду

2) Необходимость ухода за матерью ставит крест на всех моих перемещениях из Киева продолжительностью более 5 дней

3) Диагност из вас такой же как строитель и бизнесмен, так что жалейте себя







shapo написав: 2) По сути есть что сказать "бизнесмен" считающий что вранье допустимо на любом уровне - и государственном, и частном? 2) По сути есть что сказать "бизнесмен" считающий что вранье допустимо на любом уровне - и государственном, и частном?





Я говорив

Спочатку треба робити те що найбільше заважає - і зробивши одне -переходити на інше, бо зробити абсолютно все-не може ніхто.

У вас це трансформувалось - можна брехати.. - по собі судите?



Ничего подобного.

Речь шла о фальшивых героях Небесной Сотни и вы утверждали что выводить их на чистую воду нецелесообразно из-за какой-то траты денег или еще чего-то.

Поэтому я и написал, что в любой нормальной стране вранье на государственном или частном уровне приводит к потере репутации специалиста и бизнесмена с которым не будет никто иметь дело. 1) Где и когда я писал что собираюсь на ПМЖ в Израиль???То, что я могу уехать туда хоть завтра не означает что я туда поеду2) Необходимость ухода за матерью ставит крест на всех моих перемещениях из Киева продолжительностью более 5 дней3) Диагност из вас такой же как строитель и бизнесмен, так что жалейте себяНичего подобного.Речь шла о фальшивых героях Небесной Сотни и вы утверждали что выводить их на чистую воду нецелесообразно из-за какой-то траты денег или еще чего-то.Поэтому я и написал, что в любой нормальной стране вранье на государственном или частном уровне приводит к потере репутации специалиста и бизнесмена с которым не будет никто иметь дело. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2856 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 20:07 zРадио написав: budivelnik написав: За проросійські гасла(дружба і економічна співпраця з педерацією) проголосувало 12%

За проєвропейські - 88%

І хоча особисто для мене Зеленський менший проєвропеєць ніж Порошенко..але при цьому він на порядок кращий проєвропеєць від Бойко/Медведчука/Рабіновича За проросійські гасла(дружба і економічна співпраця з педерацією) проголосувало 12%За проєвропейські - 88%І хоча особисто для мене Зеленський менший проєвропеєць ніж Порошенко..але при цьому він на порядок кращий проєвропеєць від Бойко/Медведчука/Рабіновича



Тебе хочется думать, что 73%, голосовавших за Зеленского, проевропейские, но это далеко не так.



Последние полгода рейтинг Зеленского падает, но растет не Порошенко, Вакарчук, или иной псевдо-патриот, а Шарий и зажОП. Следи за социологией и делай выводы, а не пропаганду... Тебе хочется думать, что 73%, голосовавших за Зеленского, проевропейские, но это далеко не так.Последние полгода рейтинг Зеленского падает, но растет не Порошенко, Вакарчук, или иной псевдо-патриот, а Шарий и зажОП. Следи за социологией и делай выводы, а не пропаганду...

Качели, как после Ющенко. Нажрутся Зеленским, пойдут за заЖоп. Это я говорила сразу после выборов в прошлом году.История и спираль ... Качели, как после Ющенко. Нажрутся Зеленским, пойдут за заЖоп. Это я говорила сразу после выборов в прошлом году.История и спираль ... Renee Повідомлень: 73 З нами з: 22.10.19 Подякував: 20 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 20:09 budivelnik написав: detroytred написав: А я дискутирую на данной площадке для дискуссий с конкретными форумчанами. А я дискутирую на данной площадке для дискуссий с конкретными форумчанами. на майбутнє

Як виникне зуд подискутувати зі мною - притримуйтесь загально прийнятих правил, згідно з якими опоненту не варто вказувати, бо ви для опонента ніхто і звуть вас ніяк

А от як будете себе вести з повагою - може я й зміню думку про вашу солдафонську сутність. на майбутнєЯк виникне зуд подискутувати зі мною - притримуйтесь загально прийнятих правил, згідно з якими опоненту не варто вказувати, бо ви для опонента ніхто і звуть вас ніякА от як будете себе вести з повагою - може я й зміню думку про вашу солдафонську сутність.

Вы ошибаетесь.

Я дискутирую с Вами не из-за зуда.



Почему я Вам указываю, уже объяснил. Тем более, что указываю в рамках правил.



Укажу очередной раз:

шевеля губами перечитайте и раскрыв глаза пересмотрите ход дискуссии, кто перешёл от предмета оной на личности.

Ваше упоминание об уважении -- выглядит смешно.

Особенно на фоне демонстрации Вашего уровня и сутнiстi -- *полшестого* и т.д.))) Вы ошибаетесь.Я дискутирую с Вами не из-за зуда.Почему я Вам указываю, уже объяснил. Тем более, что указываю в рамках правил.Укажу очередной раз:шевеля губами перечитайте и раскрыв глаза пересмотрите ход дискуссии, кто перешёл от предмета оной на личности.Ваше упоминание об уважении -- выглядит смешно.Особенно на фоне демонстрации Вашего уровня и сутнiстi -- *полшестого* и т.д.))) detroytred

Повідомлень: 23100 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 20:10 Renee написав: Качели, как после Ющенко. Нажрутся Зеленским, пойдут за заЖоп. Это я говорила сразу после выборов в прошлом году.История и спираль ... Качели, как после Ющенко. Нажрутся Зеленским, пойдут за заЖоп. Это я говорила сразу после выборов в прошлом году.История и спираль ...



Скорее, за Шарием.

Он молод,не запятнан в скандалах и связях с прошлой властью Скорее, за Шарием.Он молод,не запятнан в скандалах и связях с прошлой властью Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2856 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 20:12 shapo написав: Речь шла о фальшивых героях Небесной Сотни и вы утверждали что выводить их на чистую воду нецелесообразно из-за какой-то траты денег или еще чего-то. Речь шла о фальшивых героях Небесной Сотни и вы утверждали что выводить их на чистую воду нецелесообразно из-за какой-то траты денег или еще чего-то. Бреши - та не забріхуйся

1 Поки що відсутня інформація про фальшивих героїв...

Це твоє враження.на підставі враження фріза.який отримав своє враження прочитавши замітку в жовтій пресі...

Дочекайся судового рішення - а вже потім розкидайся термінами...

2 Я вважаю , що розслідувати треба все...

але при цьому

а - спочатку розслідувати найважливіше-тобто речі які можуть просто знищити Державу

б - після розслідування всіх справ з пункту а - перейти до розслідування справ.які тормозять розбудову Держави

в - і тільки після розслідування справ категорій а і б - розслідувати справи.які впливають на абсолютну справедливість... але не впливають на поточний стан речей .

3 На мою думку-ти поганий будівельник

Будівельники послідовні , вони не історики і розуміють що в першу чергу відповідають за те що зробили самі... і практично не відповідають за помилки при будівництві водопроводу в древньому Римі...

В них

Проект-перевірка проекту-фундамент,стіни першого-перекриття-стіни наступного-дах....

Ти пропонуєш замість пристального розгляду проекту який треба будувати зараз - розглядати порушення при будівництві Пізанської Вежі.... Бреши - та не забріхуйся1 Поки що відсутня інформація про фальшивих героїв...Це твоє враження.на підставі враження фріза.який отримав своє враження прочитавши замітку в жовтій пресі...Дочекайся судового рішення - а вже потім розкидайся термінами...2 Я вважаю , що розслідувати треба все...але при цьомуа - спочатку розслідувати найважливіше-тобто речі які можуть просто знищити Державуб - після розслідування всіх справ з пункту а - перейти до розслідування справ.які тормозять розбудову Державив - і тільки після розслідування справ категорій а і б - розслідувати справи.які впливають на абсолютну справедливість... але не впливають на поточний стан речей .3 На мою думку-ти поганий будівельникБудівельники послідовні , вони не історики і розуміють що в першу чергу відповідають за те що зробили самі... і практично не відповідають за помилки при будівництві водопроводу в древньому Римі...В нихПроект-перевірка проекту-фундамент,стіни першого-перекриття-стіни наступного-дах....Ти пропонуєш замість пристального розгляду проекту який треба будувати зараз - розглядати порушення при будівництві Пізанської Вежі.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22108 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 20:14 zРадио написав: budivelnik написав: Звинуватити мене що

88 на 12 і

82 на 18 - це різні цифри...і я з цим погоджусь

Але припустити , що невдачі Зеленського з командою кардинально змінили кількість бажаючих йти в Європу - ви також не зможете. Звинуватити мене що88 на 12 і82 на 18 - це різні цифри...і я з цим погоджусьАле припустити , що невдачі Зеленського з командоюкількість бажаючих йти в Європу - ви також не зможете.



Ты ошибся не в процентах, а в подходах. И размер ошибки может быть гораздо больше 6 п.п., потому что ни ты, ни я, ни кто-либо другой не знают, сколько пророссийских, сколько проевропейских людей внутри электората Зеленского и Слуги.



Они только начали терять рейтинг, и уже некоторые "отошли" к Шарию и зажОПу. Но сколько еще туда отойдут, только время покажет.



Однозначно можно утверждать только то, что твоя пропаганда о том, что зеленые = проевропейские, не удалась Ты ошибся не в процентах, а в подходах. И размер ошибки может быть гораздо больше 6 п.п., потому что ни ты, ни я, ни кто-либо другой не знают, сколько пророссийских, сколько проевропейских людей внутри электората Зеленского и Слуги.Они только начали терять рейтинг, и уже некоторые "отошли" к Шарию и зажОПу. Но сколько еще туда отойдут, только время покажет.Однозначно можно утверждать только то, что твоя пропаганда о том, что зеленые = проевропейские, не удалась

И не меньше к Порошенко вернулись.

Если бы Зе выиграл у Пороха в 1%, и у него не было бы такого сумасшедшего, в буквальном смысле слова, большинства в Раде, то было бы стране больше пользы. А сам Зе успешнее. Как, например, Трамп. Его закидоны США не страшны при сильном Сенате. И не меньше к Порошенко вернулись.Если бы Зе выиграл у Пороха в 1%, и у него не было бы такого сумасшедшего, в буквальном смысле слова, большинства в Раде, то было бы стране больше пользы. А сам Зе успешнее. Как, например, Трамп. Его закидоны США не страшны при сильном Сенате. Renee Повідомлень: 73 З нами з: 22.10.19 Подякував: 20 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 20:17 shapo написав: Renee написав: Качели, как после Ющенко. Нажрутся Зеленским, пойдут за заЖоп. Это я говорила сразу после выборов в прошлом году.История и спираль ... Качели, как после Ющенко. Нажрутся Зеленским, пойдут за заЖоп. Это я говорила сразу после выборов в прошлом году.История и спираль ...



Скорее, за Шарием.

Он молод,не запятнан в скандалах и связях с прошлой властью Скорее, за Шарием.Он молод,не запятнан в скандалах и связях с прошлой властью



Шарий - для очень узкого круга. И тоже мастер разговорного жанра. Наелись. К сожалению, в Украине нет истинных политиков. А все болтуны из разных углов. Шарий - для очень узкого круга. И тоже мастер разговорного жанра. Наелись. К сожалению, в Украине нет истинных политиков. А все болтуны из разных углов. Renee Повідомлень: 73 З нами з: 22.10.19 Подякував: 20 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 552155225523552455255526> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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