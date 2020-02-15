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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 55225523552455255526>
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:17

  shapo написав:
  Renee написав:Качели, как после Ющенко. Нажрутся Зеленским, пойдут за заЖоп. Это я говорила сразу после выборов в прошлом году.История и спираль ...
Скорее, за Шарием.
Он молод,не запятнан в скандалах и связях с прошлой властью
Шарій як мав 2% в липні 2019 - так і має 2% в січні 2020...
Ви безсмертний? і можете чекати вічно?поки 2 виростуть до 3%
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:19

  Renee написав:И не меньше к Порошенко вернулись.


К Порошенко вернулись избиратели Вакарчука, который оказался полностью нулевым политиком, да еще с элементом жульничества на уплате налогов, что вряд ли наказуемо у нас в стране, но претензии на роль морального авторитета ушли для Вакарчука в прошлое.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:19

  budivelnik написав:
  shapo написав:Речь шла о фальшивых героях Небесной Сотни и вы утверждали что выводить их на чистую воду нецелесообразно из-за какой-то траты денег или еще чего-то.
Бреши - та не забріхуйся
1 Поки що відсутня інформація про фальшивих героїв...
Це твоє враження.на підставі враження фріза.який отримав своє враження прочитавши замітку в жовтій пресі...
Дочекайся судового рішення - а вже потім розкидайся термінами...
2 Я вважаю , що розслідувати треба все...
але при цьому
а - спочатку розслідувати найважливіше-тобто речі які можуть просто знищити Державу
б - після розслідування всіх справ з пункту а - перейти до розслідування справ.які тормозять розбудову Держави
в - і тільки після розслідування справ категорій а і б - розслідувати справи.які впливають на абсолютну справедливість... але не впливають на поточний стан речей .
3 На мою думку-ти поганий будівельник
Будівельники послідовні , вони не історики і розуміють що в першу чергу відповідають за те що зробили самі... і практично не відповідають за помилки при будівництві водопроводу в древньому Римі...
В них
Проект-перевірка проекту-фундамент,стіни першого-перекриття-стіни наступного-дах....
Ти пропонуєш замість пристального розгляду проекту який треба будувати зараз - розглядати порушення при будівництві Пізанської Вежі....

*фріза.який отримав своє враження прочитавши замітку в жовтій пресі...* -- не збрехали?
(что freeze именно так получил данную информацию).
Прочитал заметку в желтой прессе)) и выдал.

Хотя бы спросили у него, чтобы так утверждать.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:21

  freeze написав:
  Renee написав:И не меньше к Порошенко вернулись.
К Порошенко вернулись избиратели Вакарчука, который оказался полностью нулевым политиком, да еще с элементом жульничества на уплате налогов, что вряд ли наказуемо у нас в стране, но претензии на роль морального авторитета ушли для Вакарчука в прошлое.
До ОПЗЖ вернулись виборці ОППоблока....
Але 6% від Слуги народу - повернулись до інших проевропейськи спрямованих партій....
Отже можна зробити наступні висновки
Перший - проєвропейськонастороєні виборці більше незадоволені діями СН
Другий - проєвропейськонастроєних виборців в СН більше ніж проросійськоорієнтованих
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:26

  detroytred написав:Хотя бы спросили у него, чтобы так утверждать.
Ага
Один дурень задасть стільки запитань-що і 100 мудреців не дадуть на них відповідей...
Якби фріз мав офіційну інформацію - він би її надав...якщо не надав - значить не має...до моменту поки не надасть
Причина-наслідок

точно так само як і ви збрехали фразою
Точно так же недавно была инфа, что родичи получили все выплаты за *погибшего* атошника.
поки ви не поділились офіційним рішенням яке б довело що є судове рішення яке признало незаконність виплат - до того часу ви гівномет....розганяючий зраду і розповсюджуючий дезінформацію на користь ворога.бо для ворога корисно все що розколює суспільство.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 15 лют, 2020 20:26, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:26

  Renee написав:
  shapo написав:
  Renee написав:Качели, как после Ющенко. Нажрутся Зеленским, пойдут за заЖоп. Это я говорила сразу после выборов в прошлом году.История и спираль ...


Скорее, за Шарием.
Он молод,не запятнан в скандалах и связях с прошлой властью


Шарий - для очень узкого круга. И тоже мастер разговорного жанра. Наелись. К сожалению, в Украине нет истинных политиков. А все болтуны из разных углов.

Отож.
Порошенко накосячил тем, что дал такой проигрыш.
ЗЕ косячит тем, что напрочь убивает запрос на новых лиц.

Какое-то соревнование по навреди.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:31

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Хотя бы спросили у него, чтобы так утверждать.
Ага
Один дурень задасть стільки запитань-що і 100 мудреців не дадуть на них відповідей...
Якби фріз мав офіційну інформацію - він би її надав...якщо не надав - значить не має...до моменту поки не надасть
Причина-наслідок

точно так само як і ви збрехали фразою
Точно так же недавно была инфа, что родичи получили все выплаты за *погибшего* атошника.
поки ви не поділились офіційним рішенням яке б довело що є судове рішення яке признало незаконність виплат - до того часу ви гівномет....розганяючий зраду і розповсюджуючий дезінформацію на користь ворога.бо для ворога корисно все що розколює суспільство.

Вы суть не подменяйте-то.
Я указал на Ваше конкретное - заметку из желтой прессы.

Выше берите)))
Разгон зрады, на користь ворога, розколюю суспiльство.
Ну серьёзно Ваш пропагандонский подход неуместен и смешон.
Зачем мечете-то глупости?))

*гiвномет* - очередная демонстрация уровня и сутностi.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 15 лют, 2020 20:37, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:36

  detroytred написав:Порошенко накосячил тем, что дал такой проигрыш.
Прикольно
Порошенко діяв так як личить політикою - не займався розкруткою фейків...
Зеленський виграв за рахунок фейка про...мальдіви,гладковських(свинарчуків)...і так далі
Прийшовши до влади-Зеленський обіцяв до весни посадити(правда треба віддати належне його хитрості-кажучи про весну-жодного разу не проговорився якиого року)
Гладковський не те що не сидить... він навіть гуляє на волі...чим Зеленський признав що використовував фейкові вкиди
Зараз дейтройт з фрізом.шапо і ладом з зрадіо - роблять те саме. при чому безсистемно по всьому фронту-тобто очорнюють всіх і вся...без доказово і безвідповідально
І чим вони після цього відрізняються від брехунців?
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:38

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Вы суть не подменяйте-то.
У вас особисто є документальне підтвердження істиності брехливої заявки
  detroytred написав:Точно так же недавно была инфа, что родичи получили все выплаты за *погибшего* атошника.
Отже по суті-ви збрехали
І після цього пробуєте перекрутити і звинуватити мене у своїх діях?
Розумний - давноб вже зробив наступне
а - пошукав підтвердження своєї фрази
б - якщо знайшов - виклав
в - якщо не знайшов - вибачився і стер її з усіх своїх повідомлень
Що вам незрозуміло з приведенного мною алгоритму?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 15 лют, 2020 20:39, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:39

  budivelnik написав:Але 6% від Слуги народу - повернулись до інших проевропейськи спрямованих партій....

Часть ушла к опзж, другая часть к Тимошенко. К Порошенко никто не перешёл, у него по-прежнему самый высокий антирейтинг.
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