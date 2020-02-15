Шарій як мав 2% в липні 2019 - так і має 2% в січні 2020...
Ви безсмертний? і можете чекати вічно?поки 2 виростуть до 3%
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:17
Шарій як мав 2% в липні 2019 - так і має 2% в січні 2020...
Ви безсмертний? і можете чекати вічно?поки 2 виростуть до 3%
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:19
К Порошенко вернулись избиратели Вакарчука, который оказался полностью нулевым политиком, да еще с элементом жульничества на уплате налогов, что вряд ли наказуемо у нас в стране, но претензии на роль морального авторитета ушли для Вакарчука в прошлое.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:19
*фріза.який отримав своє враження прочитавши замітку в жовтій пресі...* -- не збрехали?
(что freeze именно так получил данную информацию).
Прочитал заметку в желтой прессе)) и выдал.
Хотя бы спросили у него, чтобы так утверждать.
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:21
До ОПЗЖ вернулись виборці ОППоблока....
Але 6% від Слуги народу - повернулись до інших проевропейськи спрямованих партій....
Отже можна зробити наступні висновки
Перший - проєвропейськонастороєні виборці більше незадоволені діями СН
Другий - проєвропейськонастроєних виборців в СН більше ніж проросійськоорієнтованих
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:26
Ага
Один дурень задасть стільки запитань-що і 100 мудреців не дадуть на них відповідей...
Якби фріз мав офіційну інформацію - він би її надав...якщо не надав - значить не має...до моменту поки не надасть
Причина-наслідок
точно так само як і ви збрехали фразою
поки ви не поділились офіційним рішенням яке б довело що є судове рішення яке признало незаконність виплат - до того часу ви гівномет....розганяючий зраду і розповсюджуючий дезінформацію на користь ворога.бо для ворога корисно все що розколює суспільство.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 15 лют, 2020 20:26, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:26
Отож.
Порошенко накосячил тем, что дал такой проигрыш.
ЗЕ косячит тем, что напрочь убивает запрос на новых лиц.
Какое-то соревнование по навреди.
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:31
Вы суть не подменяйте-то.
Я указал на Ваше конкретное - заметку из желтой прессы.
Выше берите)))
Разгон зрады, на користь ворога, розколюю суспiльство.
Ну серьёзно Ваш пропагандонский подход неуместен и смешон.
Зачем мечете-то глупости?))
*гiвномет* - очередная демонстрация уровня и сутностi.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 15 лют, 2020 20:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:36
Прикольно
Порошенко діяв так як личить політикою - не займався розкруткою фейків...
Зеленський виграв за рахунок фейка про...мальдіви,гладковських(свинарчуків)...і так далі
Прийшовши до влади-Зеленський обіцяв до весни посадити(правда треба віддати належне його хитрості-кажучи про весну-жодного разу не проговорився якиого року)
Гладковський не те що не сидить... він навіть гуляє на волі...чим Зеленський признав що використовував фейкові вкиди
Зараз дейтройт з фрізом.шапо і ладом з зрадіо - роблять те саме. при чому безсистемно по всьому фронту-тобто очорнюють всіх і вся...без доказово і безвідповідально
І чим вони після цього відрізняються від брехунців?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:38
Re: Політичні дискусії
У вас особисто є документальне підтвердження істиності брехливої заявки
Отже по суті-ви збрехали
І після цього пробуєте перекрутити і звинуватити мене у своїх діях?
Розумний - давноб вже зробив наступне
а - пошукав підтвердження своєї фрази
б - якщо знайшов - виклав
в - якщо не знайшов - вибачився і стер її з усіх своїх повідомлень
Що вам незрозуміло з приведенного мною алгоритму?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 15 лют, 2020 20:39, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:39
Часть ушла к опзж, другая часть к Тимошенко. К Порошенко никто не перешёл, у него по-прежнему самый высокий антирейтинг.
In HODL we trust
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