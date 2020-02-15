Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:К Порошенко вернулись избиратели Вакарчука, который оказался полностью нулевым политиком, да еще с элементом жульничества на уплате налогов, что вряд ли наказуемо у нас в стране, но претензии на роль морального авторитета ушли для Вакарчука в прошлое.
Вакарчук похоже был техническим от Порошенко, Голос забрал часть молодёжного электората, который мог бы проголосовать за СН
shapo написав:Речь шла о фальшивых героях Небесной Сотни и вы утверждали что выводить их на чистую воду нецелесообразно из-за какой-то траты денег или еще чего-то.
Модератор Ирина, оппонент первый переходит на "ты" , я отвечаю симметрично
budivelnik написав:Бреши - та не забріхуйся 1 Поки що відсутня інформація про фальшивих героїв... Це твоє враження.на підставі враження фріза.який отримав своє враження прочитавши замітку в жовтій пресі... Дочекайся судового рішення - а вже потім розкидайся термінами...
Какие суды? Порошенковские не расследовавшие и не присудившие ни одного приговора ни по одному громкому делу за последние 6 лет? Расследований Шария и Лукаш по каждому фальшивому герою более чем достаточно,но их предпочитают не замечать т.к. ответить по сути нечего. Разве что как ты сослаться на украинские суды ставшие притчей во языцах
budivelnik написав:2 Я вважаю , що розслідувати треба все... але при цьому а - спочатку розслідувати найважливіше-тобто речі які можуть просто знищити Державу б - після розслідування всіх справ з пункту а - перейти до розслідування справ.які тормозять розбудову Держави в - і тільки після розслідування справ категорій а і б - розслідувати справи.які впливають на абсолютну справедливість... але не впливають на поточний стан речей
Вот об этом я и написал, что для тебя целесообразность на которой построена пост-майданная Украина важнее хотя в ее основе - ложь от начала до конца.
budivelnik написав:3 На мою думку-ти поганий будівельник Будівельники послідовні , вони не історики і розуміють що в першу чергу відповідають за те що зробили самі... і практично не відповідають за помилки при будівництві водопроводу в древньому Римі... В них Проект-перевірка проекту-фундамент,стіни першого-перекриття-стіни наступного-дах.... Ти пропонуєш замість пристального розгляду проекту який треба будувати зараз - розглядати порушення при будівництві Пізанської Вежі....
Ты в очередной раз подтвердил что ничего не понимаешь в строительстве хотя здесь что-то лепечешь о проектировании здания. Во-первых, конструктивные решения здания сразу согласовываются с архитектурными,инженерными и пр. решениями т.к. последние влияют на технологические отверстия , тепло-влажностный режим здания и т.д. ,и один раздел часто противоречит другому. Эти противоречия и снимает главный инженер проекта утверждая окончательное решение. Во-вторых, ты понятия не имеешь о современном расчете конструкций зданий. Здание считается целиком в какой-либо конечно-элементной (намного реже конечно-разностной модели) исходя из его конструктивной схемы и предварительно принятых конечных элементов выше нуля и типа фундамента в зависимости от ИГЭ основания. Совместная работа здания с основанием и ветровыми,снеговыми и пр. воздействиями это норма. И только после расчета конструктивной схемы переходят к конструированию того что ты написал, причем неважно в какой последовательности.
detroytred написав:Порошенко накосячил тем, что дал такой проигрыш.
Прикольно Порошенко діяв так як личить політикою - не займався розкруткою фейків... Зеленський виграв за рахунок фейка про...мальдіви,гладковських(свинарчуків)...і так далі Прийшовши до влади-Зеленський обіцяв до весни посадити(правда треба віддати належне його хитрості-кажучи про весну-жодного разу не проговорився якиого року) Гладковський не те що не сидить... він навіть гуляє на волі...чим Зеленський признав що використовував фейкові вкиди Зараз дейтройт з фрізом.шапо і ладом з зрадіо - роблять те саме. при чому безсистемно по всьому фронту-тобто очорнюють всіх і вся...без доказово і безвідповідально І чим вони після цього відрізняються від брехунців?
Опять очередное какое-то нелепое пропагандонское клише. Даже разбирать нет смысла.
Вы ещё больше обобщите всего и вся.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 15 лют, 2020 20:43, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Але 6% від Слуги народу - повернулись до інших проевропейськи спрямованих партій....
Часть ушла к опзж,
Я навіть в цифрах показував яка частина
budivelnik написав:
zРадио написав:
budivelnik написав:Тут питання в цифрах, адже те що відійшло від СН не обовязково прийшло до шарія чи ОПЗЖ ось рейтинг за січень https://www.rbc.ua/ukr/news/opublikovan-svezhiy-reyting-politicheskih-1580813273.html Проєвропейські_________________проросійські_____________не визначились СН -_______________ 42,2%_________ОПЗЖ -____ 13,5 ЄС -________________ 9,5__________Шарій -_____ 2 Батьківщина -_______ 8,1__________Опозиційний-1,4 Сила і честь -_______3,1 Голос -_____________ 3,4 Свобода - ___________2,5 Радикальна - ________2,4 Громадянська Позиція-2,3 Українська стратегія-1,3 Самопоміч -_________ 1,5 ВСЬОГО______________76,3%__________________16,9%______________6,8%
Якщо припустити що ті хто не визначився не прийдуть голосувавти то 76,3*(100/(76,3+16,9)=81,87%-проєвропейські 16,9*(100/(76,3+16,9)=18,13%-проросійські Звинуватити мене що 88 на 12 і 82 на 18 - це різні цифри...і я з цим погоджусь Але припустити , що невдачі Зеленського з командою кардинально змінили кількість бажаючих йти в Європу - ви також не зможете.
Ты ошибся не в процентах, а в подходах. И размер ошибки может быть гораздо больше 6 п.п., потому что ни ты, ни я, ни кто-либо другой не знают, сколько пророссийских, сколько проевропейских людей внутри электората Зеленского и Слуги. Они только начали терять рейтинг, и уже некоторые "отошли" к Шарию и зажОПу. Но сколько еще туда отойдут, только время покажет. Однозначно можно утверждать только то, что твоя пропаганда о том, что зеленые = проевропейские, не удалась
Ти майстер використовувати емоційні і маніпулятивні складові.. Але цифри - це штука.яка з емоціями не дружить Отже соціологію станом на січень 2020 - я привів. Нас цікавить тільки три політичні сили Слуга народу, ОПЗЖ ,Оппоблок, Шарій При цьому ОПЖЗ+ОППО+Шарій=всі офіційні проросійські Дивимось рейтинг Слуги і проросійських станом на липень 2019 і порівнюємо з станом на січень 2020 - після цього робимо висновки https://zaxid.net/resources/newsfiles/801776_rait.jpg липень 2019____________________січень 2020 Слуга Народу_____49,5____________42,2_____мінус 7,3 ОПЗЖ___________10,5____________13,5_____плюс 3 ОППО___________3,1______________1,4_____мінус 1,7 Шарій____________2,0______________2,0___________0
От і виходить За пів-року Слуга Народу втратив 7,3% , з яких 1,3% на користь проросійських трьох партій (3-1,7+0=1,3) і 6,0 на користь проєвропейських партій Як бачиш час грає на користь явно проукраїнських Чи ти й проти цього будеш виступати?
Tegularius написав: другая часть к Тимошенко. К Порошенко никто не перешёл, у него по-прежнему самый высокий антирейтинг.
А Тимошенко і Батьківщина офіційно що проросійська? чи проєвропейська?
У вас особисто є документальне підтвердження істиності брехливої заявки
detroytred написав:Точно так же недавно была инфа, что родичи получили все выплаты за *погибшего* атошника.
Отже по суті-ви збрехали І після цього пробуєте перекрутити і звинуватити мене у своїх діях? Розумний - давноб вже зробив наступне а - пошукав підтвердження своєї фрази б - якщо знайшов - виклав в - якщо не знайшов - вибачився і стер її з усіх своїх повідомлень Що вам незрозуміло з приведенного мною алгоритму?
Ну попробуйте осилить-то текст. Пояснюю: я спрашивал о том, как конкретно фриз конкретно получил данную информацию.
Насчёт атошника. Я же указал потом Вам, что получил эту инфу, увидев по ТВ. На истинности этой инфы я не настаивал и к ней не возвращался. Почему Вы апеллировали после этого к данному вопросу и тем более почему ожидаете от меня подтверждения оной или стирания -- это Ваши проблемы восприятия текста.
detroytred написав:На истинности этой инфы я не настаивал и к ней не возвращался.
А навіщо Беремо десяток фейкометів Кожен кукарікнув десяток фейків...корисні 100000 ідіотів-їх продублювали...і маємо 1 млн фейків щоденно. Дуже дешево для росії...проплатив 10 осіб - остальне безкоштовно корисні ідіоти зроблять... При цьому Навіть зрозумівши що подібна поведінка=поведінці корисного ідіота - людина чомусь не хоче від такої поведінки відмовлятись ,але при цьому претендує на якусь елітарність...
detroytred написав:На истинности этой инфы я не настаивал и к ней не возвращался.
А навіщо Беремо десяток фейкометів Кожен кукарікнув десяток фейків...корисні 100000 ідіотів-їх продублювали...і маємо 1 млн фейків щоденно. Дуже дешево для росії...проплатив 10 осіб - остальне безкоштовно корисні ідіоти зроблять... При цьому Навіть зрозумівши що подібна поведінка=поведінці корисного ідіота - людина чомусь не хоче від такої поведінки відмовлятись ,але при цьому претендує на якусь елітарність...
Да-да)) На каждое моё предложение *читачi* обращают внимание. Вникают. Да так, что не обратили потом внимание - я указал, что лишь увидел данную инфу на ТВ.
Повторюсь: у меня нет *читачiв*. А для конкретно так заинтересованного Вас я сразу потом уточнил.
В чём корысть-то для рашки? От того, что обратил внимание на необходимость нашим чиновникам не выдавать справки, льготы, звания, не имея убедительных для этого оснований.
З.Ы. Вы не ответили насчёт freeze. Жду подтверждения ... иначе брехня от Вас.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 15 лют, 2020 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Renee написав:И не меньше к Порошенко вернулись. Если бы Зе выиграл у Пороха в 1%, и у него не было бы такого сумасшедшего, в буквальном смысле слова, большинства в Раде, то было бы стране больше пользы. А сам Зе успешнее. Как, например, Трамп. Его закидоны США не страшны при сильном Сенате.
Я согласен, что монобольшинство - это зло. Но чтобы перевес был незначительный за счет большого количества ПЕСов - увольте. У них уже была полнота власти - никаких реальных реформ мы не увидили, только дешевый пиар и дерибан под их шумок
budivelnik написав:Перший - проєвропейськонастороєні виборці більше незадоволені діями СН
Не с чего делать такой вывод - это твои додумки
budivelnik написав:Другий - проєвропейськонастроєних виборців в СН більше ніж проросійськоорієнтованих
А вот это уже похоже на правду. Но хочу напомнить, что начинал эту дискуссию ты с утверждения, что весь электорат СН - проевропейский. И только после того, как тебя ткнули носом, скорректировал позицию