Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5523552455255526> Додано: Суб 15 лют, 2020 20:41 freeze написав: К Порошенко вернулись избиратели Вакарчука, который оказался полностью нулевым политиком, да еще с элементом жульничества на уплате налогов, что вряд ли наказуемо у нас в стране, но претензии на роль морального авторитета ушли для Вакарчука в прошлое. К Порошенко вернулись избиратели Вакарчука, который оказался полностью нулевым политиком, да еще с элементом жульничества на уплате налогов, что вряд ли наказуемо у нас в стране, но претензии на роль морального авторитета ушли для Вакарчука в прошлое.

Вакарчук похоже был техническим от Порошенко, Голос забрал часть молодёжного электората, который мог бы проголосовать за СН Вакарчук похоже был техническим от Порошенко, Голос забрал часть молодёжного электората, который мог бы проголосовать за СН In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1133 З нами з: 11.02.14 Подякував: 158 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 20:42 shapo написав: Речь шла о фальшивых героях Небесной Сотни и вы утверждали что выводить их на чистую воду нецелесообразно из-за какой-то траты денег или еще чего-то. Речь шла о фальшивых героях Небесной Сотни и вы утверждали что выводить их на чистую воду нецелесообразно из-за какой-то траты денег или еще чего-то.



Модератор Ирина, оппонент первый переходит на "ты" , я отвечаю симметрично



budivelnik написав: Бреши - та не забріхуйся

1 Поки що відсутня інформація про фальшивих героїв...

Це твоє враження.на підставі враження фріза.який отримав своє враження прочитавши замітку в жовтій пресі...

Дочекайся судового рішення - а вже потім розкидайся термінами... Бреши - та не забріхуйся1 Поки що відсутня інформація про фальшивих героїв...Це твоє враження.на підставі враження фріза.який отримав своє враження прочитавши замітку в жовтій пресі...Дочекайся судового рішення - а вже потім розкидайся термінами...



Какие суды?

Порошенковские не расследовавшие и не присудившие ни одного приговора ни по одному громкому делу за последние 6 лет?

Расследований Шария и Лукаш по каждому фальшивому герою более чем достаточно,но их предпочитают не замечать т.к. ответить по сути нечего.

Разве что как ты сослаться на украинские суды ставшие притчей во языцах







budivelnik написав: 2 Я вважаю , що розслідувати треба все...

але при цьому

а - спочатку розслідувати найважливіше-тобто речі які можуть просто знищити Державу

б - після розслідування всіх справ з пункту а - перейти до розслідування справ.які тормозять розбудову Держави

в - і тільки після розслідування справ категорій а і б - розслідувати справи.які впливають на абсолютну справедливість... але не впливають на поточний стан речей 2 Я вважаю , що розслідувати треба все...але при цьомуа - спочатку розслідувати найважливіше-тобто речі які можуть просто знищити Державуб - після розслідування всіх справ з пункту а - перейти до розслідування справ.які тормозять розбудову Державив - і тільки після розслідування справ категорій а і б - розслідувати справи.які впливають на абсолютну справедливість... але не впливають на поточний стан речей



Вот об этом я и написал, что для тебя целесообразность на которой построена пост-майданная Украина важнее хотя в ее основе - ложь от начала до конца.







budivelnik написав: 3 На мою думку-ти поганий будівельник

Будівельники послідовні , вони не історики і розуміють що в першу чергу відповідають за те що зробили самі... і практично не відповідають за помилки при будівництві водопроводу в древньому Римі...

В них

Проект-перевірка проекту-фундамент,стіни першого-перекриття-стіни наступного-дах....

Ти пропонуєш замість пристального розгляду проекту який треба будувати зараз - розглядати порушення при будівництві Пізанської Вежі.... 3 На мою думку-ти поганий будівельникБудівельники послідовні , вони не історики і розуміють що в першу чергу відповідають за те що зробили самі... і практично не відповідають за помилки при будівництві водопроводу в древньому Римі...В нихПроект-перевірка проекту-фундамент,стіни першого-перекриття-стіни наступного-дах....Ти пропонуєш замість пристального розгляду проекту який треба будувати зараз - розглядати порушення при будівництві Пізанської Вежі....



Ты в очередной раз подтвердил что ничего не понимаешь в строительстве хотя здесь что-то лепечешь о проектировании здания.

Во-первых, конструктивные решения здания сразу согласовываются с архитектурными,инженерными и пр. решениями т.к. последние влияют на технологические отверстия , тепло-влажностный режим здания и т.д. ,и один раздел часто противоречит другому.

Эти противоречия и снимает главный инженер проекта утверждая окончательное решение.

Во-вторых, ты понятия не имеешь о современном расчете конструкций зданий.

Здание считается целиком в какой-либо конечно-элементной (намного реже конечно-разностной модели) исходя из его конструктивной схемы и предварительно принятых конечных элементов выше нуля и типа фундамента в зависимости от ИГЭ основания.

Совместная работа здания с основанием и ветровыми,снеговыми и пр. воздействиями это норма.

И только после расчета конструктивной схемы переходят к конструированию того что ты написал, причем неважно в какой последовательности. Модератор Ирина, оппонент первый переходит на "ты" , я отвечаю симметричноКакие суды?Порошенковские не расследовавшие и не присудившие ни одного приговора ни по одному громкому делу за последние 6 лет?Расследований Шария и Лукаш по каждому фальшивому герою более чем достаточно,но их предпочитают не замечать т.к. ответить по сути нечего.Разве что как ты сослаться на украинские суды ставшие притчей во языцахВот об этом я и написал, что для тебя целесообразность на которой построена пост-майданная Украина важнее хотя в ее основе - ложь от начала до конца.Ты в очередной раз подтвердил что ничего не понимаешь в строительстве хотя здесь что-то лепечешь о проектировании здания.Во-первых, конструктивные решения здания сразу согласовываются с архитектурными,инженерными и пр. решениями т.к. последние влияют на технологические отверстия , тепло-влажностный режим здания и т.д. ,и один раздел часто противоречит другому.Эти противоречия и снимает главный инженер проекта утверждая окончательное решение.Во-вторых, ты понятия не имеешь о современном расчете конструкций зданий.Здание считается целиком в какой-либо конечно-элементной (намного реже конечно-разностной модели) исходя из его конструктивной схемы и предварительно принятых конечных элементов выше нуля и типа фундамента в зависимости от ИГЭ основания.Совместная работа здания с основанием и ветровыми,снеговыми и пр. воздействиями это норма.И только после расчета конструктивной схемы переходят к конструированию того что ты написал, причем неважно в какой последовательности. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2856 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 20:43 budivelnik написав: detroytred написав: Порошенко накосячил тем, что дал такой проигрыш. Порошенко накосячил тем, что дал такой проигрыш. Прикольно

Порошенко діяв так як личить політикою - не займався розкруткою фейків...

Зеленський виграв за рахунок фейка про...мальдіви,гладковських(свинарчуків)...і так далі

Прийшовши до влади-Зеленський обіцяв до весни посадити(правда треба віддати належне його хитрості-кажучи про весну-жодного разу не проговорився якиого року)

Гладковський не те що не сидить... він навіть гуляє на волі...чим Зеленський признав що використовував фейкові вкиди

Зараз дейтройт з фрізом.шапо і ладом з зрадіо - роблять те саме. при чому безсистемно по всьому фронту-тобто очорнюють всіх і вся...без доказово і безвідповідально

І чим вони після цього відрізняються від брехунців? ПрикольноПорошенко діяв так як личить політикою - не займався розкруткою фейків...Зеленський виграв за рахунок фейка про...мальдіви,гладковських(свинарчуків)...і так даліПрийшовши до влади-Зеленський обіцяв до весни посадити(правда треба віддати належне його хитрості-кажучи про весну-жодного разу не проговорився якиого року)Гладковський не те що не сидить... він навіть гуляє на волі...чим Зеленський признав що використовував фейкові вкидиЗараз дейтройт з фрізом.шапо і ладом з зрадіо - роблять те саме. при чому безсистемно по всьому фронту-тобто очорнюють всіх і вся...без доказово і безвідповідальноІ чим вони після цього відрізняються від брехунців?

Опять очередное какое-то нелепое пропагандонское клише.

Даже разбирать нет смысла.



Вы ещё больше обобщите всего и вся. Опять очередное какое-то нелепое пропагандонское клише.Даже разбирать нет смысла.Вы ещё больше обобщите всего и вся. Востаннє редагувалось detroytred в Суб 15 лют, 2020 20:43, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23100 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 20:43 Tegularius написав: budivelnik написав: Але 6% від Слуги народу - повернулись до інших проевропейськи спрямованих партій....

Але 6% від Слуги народу - повернулись до інших проевропейськи спрямованих партій.... Часть ушла к опзж, Часть ушла к опзж, Я навіть в цифрах показував яка частина

budivelnik написав: zРадио написав: budivelnik написав: Тут питання в цифрах, адже те що відійшло від СН не обовязково прийшло до шарія чи ОПЗЖ

ось рейтинг за січень

https://www.rbc.ua/ukr/news/opublikovan-svezhiy-reyting-politicheskih-1580813273.html

Проєвропейські_________________проросійські_____________не визначились

СН -_______________ 42,2%_________ОПЗЖ -____ 13,5

ЄС -________________ 9,5__________Шарій -_____ 2

Батьківщина -_______ 8,1__________Опозиційний-1,4

Сила і честь -_______3,1

Голос -_____________ 3,4

Свобода - ___________2,5

Радикальна - ________2,4

Громадянська Позиція-2,3

Українська стратегія-1,3

Самопоміч -_________ 1,5

ВСЬОГО______________76,3%__________________16,9%______________6,8%



Якщо припустити що ті хто не визначився не прийдуть голосувавти то

76,3*(100/(76,3+16,9)= 81,87%-проєвропейські

16,9*(100/(76,3+16,9)= 18,13%-проросійські

Звинуватити мене що

88 на 12 і

82 на 18 - це різні цифри...і я з цим погоджусь

Але припустити , що невдачі Зеленського з командою кардинально змінили кількість бажаючих йти в Європу - ви також не зможете. Тут питання в цифрах, адже те що відійшло від СН не обовязково прийшло до шарія чи ОПЗЖось рейтинг за січеньПроєвропейські_________________проросійські_____________не визначилисьСН -_______________ 42,2%_________ОПЗЖ -____ 13,5ЄС -________________ 9,5__________Шарій -_____ 2Батьківщина -_______ 8,1__________Опозиційний-1,4Сила і честь -_______3,1Голос -_____________ 3,4Свобода - ___________2,5Радикальна - ________2,4Громадянська Позиція-2,3Українська стратегія-1,3Самопоміч -_________ 1,5ВСЬОГО______________76,3%__________________16,9%______________6,8%Якщо припустити що ті хто не визначився не прийдуть голосувавти то76,3*(100/(76,3+16,9)=16,9*(100/(76,3+16,9)=Звинуватити мене що88 на 12 і82 на 18 - це різні цифри...і я з цим погоджусьАле припустити , що невдачі Зеленського з командоюкількість бажаючих йти в Європу - ви також не зможете. Ты ошибся не в процентах, а в подходах. И размер ошибки может быть гораздо больше 6 п.п., потому что ни ты, ни я, ни кто-либо другой не знают, сколько пророссийских, сколько проевропейских людей внутри электората Зеленского и Слуги.

Они только начали терять рейтинг, и уже некоторые "отошли" к Шарию и зажОПу. Но сколько еще туда отойдут, только время покажет.

Однозначно можно утверждать только то, что твоя пропаганда о том, что зеленые = проевропейские, не удалась Ты ошибся не в процентах, а в подходах. И размер ошибки может быть гораздо больше 6 п.п., потому что ни ты, ни я, ни кто-либо другой не знают, сколько пророссийских, сколько проевропейских людей внутри электората Зеленского и Слуги.Они только начали терять рейтинг, и уже некоторые "отошли" к Шарию и зажОПу. Но сколько еще туда отойдут, только время покажет.Однозначно можно утверждать только то, что твоя пропаганда о том, что зеленые = проевропейские, не удалась Ти майстер використовувати емоційні і маніпулятивні складові..

Але цифри - це штука.яка з емоціями не дружить

Отже соціологію станом на січень 2020 - я привів.

Нас цікавить тільки три політичні сили

Слуга народу, ОПЗЖ ,Оппоблок, Шарій

При цьому ОПЖЗ+ОППО+Шарій=всі офіційні проросійські

Дивимось рейтинг Слуги і проросійських станом на липень 2019

і порівнюємо з станом на січень 2020 - після цього робимо висновки

https://zaxid.net/resources/newsfiles/801776_rait.jpg

липень 2019____________________січень 2020

Слуга Народу_____49,5____________42,2_____мінус 7,3

ОПЗЖ___________10,5____________13,5_____плюс 3

ОППО___________3,1______________1,4_____мінус 1,7

Шарій____________2,0______________2,0___________0



От і виходить

За пів-року Слуга Народу втратив 7,3% , з яких

1,3% на користь проросійських трьох партій (3-1,7+0=1,3) і

6,0 на користь проєвропейських партій

Як бачиш час грає на користь явно проукраїнських

Чи ти й проти цього будеш виступати? Ти майстер використовувати емоційні і маніпулятивні складові..Але цифри - це штука.яка з емоціями не дружитьОтже соціологію станом на січень 2020 - я привів.Нас цікавить тільки три політичні силиСлуга народу, ОПЗЖ ,Оппоблок, ШарійПри цьому ОПЖЗ+ОППО+Шарій=всі офіційні проросійськіДивимось рейтинг Слуги і проросійських станом на липень 2019і порівнюємо з станом на січень 2020 - після цього робимо висновкилипень 2019____________________січень 2020Слуга Народу_____49,5____________42,2_____мінус 7,3ОПЗЖ___________10,5____________13,5_____плюс 3ОППО___________3,1______________1,4_____мінус 1,7Шарій____________2,0______________2,0___________0От і виходитьЗа пів-року Слуга Народу втратив, з якихтрьох партій (3-1,7+0=1,3) іЯк бачиш час грає на користь явно проукраїнськихЧи ти й проти цього будеш виступати?

Tegularius написав: другая часть к Тимошенко. К Порошенко никто не перешёл, у него по-прежнему самый высокий антирейтинг. другая часть к Тимошенко. К Порошенко никто не перешёл, у него по-прежнему самый высокий антирейтинг. А Тимошенко і Батьківщина офіційно що проросійська? чи проєвропейська? Я навіть в цифрах показував яка частинаА Тимошенко і Батьківщина офіційно що проросійська? чи проєвропейська? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22108 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 20:43 budivelnik написав: shapo написав: Renee написав: Качели, как после Ющенко. Нажрутся Зеленским, пойдут за заЖоп. Это я говорила сразу после выборов в прошлом году.История и спираль ... Качели, как после Ющенко. Нажрутся Зеленским, пойдут за заЖоп. Это я говорила сразу после выборов в прошлом году.История и спираль ... Скорее, за Шарием.

Он молод,не запятнан в скандалах и связях с прошлой властью Скорее, за Шарием.Он молод,не запятнан в скандалах и связях с прошлой властью Шарій як мав 2% в липні 2019 - так і має 2% в січні 2020...

Ви безсмертний? і можете чекати вічно?поки 2 виростуть до 3% Шарій як мав 2% в липні 2019 - так і має 2% в січні 2020...Ви безсмертний? і можете чекати вічно?поки 2 виростуть до 3%



Напомнить какой был рейтинг Зеленского до 2019г? Напомнить какой был рейтинг Зеленского до 2019г? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2856 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 20:53 budivelnik написав: detroytred написав: Вы суть не подменяйте-то. Вы суть не подменяйте-то. У вас особисто є документальне підтвердження істиності брехливої заявки

detroytred написав: Точно так же недавно была инфа, что родичи получили все выплаты за *погибшего* атошника. Точно так же недавно была инфа, что родичи получили все выплаты за *погибшего* атошника. Отже по суті-ви збрехали

І після цього пробуєте перекрутити і звинуватити мене у своїх діях?

Розумний - давноб вже зробив наступне

а - пошукав підтвердження своєї фрази

б - якщо знайшов - виклав

в - якщо не знайшов - вибачився і стер її з усіх своїх повідомлень

Що вам незрозуміло з приведенного мною алгоритму? У вас особисто є документальне підтвердження істиності брехливої заявкиОтже по суті-ви збрехалиІ після цього пробуєте перекрутити і звинуватити мене у своїх діях?Розумний - давноб вже зробив наступнеа - пошукав підтвердження своєї фразиб - якщо знайшов - виклавв - якщо не знайшов - вибачився і стер її з усіх своїх повідомленьЩо вам незрозуміло з приведенного мною алгоритму?

Ну попробуйте осилить-то текст.

Пояснюю: я спрашивал о том, как конкретно фриз конкретно получил данную информацию.



Насчёт атошника.

Я же указал потом Вам, что получил эту инфу, увидев по ТВ.

На истинности этой инфы я не настаивал и к ней не возвращался.

Почему Вы апеллировали после этого к данному вопросу и тем более почему ожидаете от меня подтверждения оной или стирания -- это Ваши проблемы восприятия текста. Ну попробуйте осилить-то текст.Пояснюю: я спрашивал о том, как конкретно фриз конкретно получил данную информацию.Насчёт атошника.Я же указал потом Вам, что получил эту инфу, увидев по ТВ.На истинности этой инфы я не настаивал и к ней не возвращался.Почему Вы апеллировали после этого к данному вопросу и тем более почему ожидаете от меня подтверждения оной или стирания -- это Ваши проблемы восприятия текста. detroytred

Повідомлень: 23100 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 20:58 detroytred написав: На истинности этой инфы я не настаивал и к ней не возвращался. На истинности этой инфы я не настаивал и к ней не возвращался. А навіщо

Беремо десяток фейкометів

Кожен кукарікнув десяток фейків...корисні 100000 ідіотів-їх продублювали...і маємо 1 млн фейків щоденно.

Дуже дешево для росії...проплатив 10 осіб - остальне безкоштовно корисні ідіоти зроблять...

При цьому

Навіть зрозумівши що подібна поведінка=поведінці корисного ідіота - людина чомусь не хоче від такої поведінки відмовлятись ,але при цьому претендує на якусь елітарність... А навіщоБеремо десяток фейкометівКожен кукарікнув десяток фейків...корисні 100000 ідіотів-їх продублювали...і маємо 1 млн фейків щоденно.Дуже дешево для росії...проплатив 10 осіб - остальне безкоштовно корисні ідіоти зроблять...При цьомуНавіть зрозумівши що подібна поведінка=поведінці корисного ідіота - людина чомусь не хоче від такої поведінки відмовлятись ,але при цьому претендує на якусь елітарність... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22108 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 21:16 budivelnik написав: detroytred написав: На истинности этой инфы я не настаивал и к ней не возвращался. На истинности этой инфы я не настаивал и к ней не возвращался. А навіщо

Беремо десяток фейкометів

Кожен кукарікнув десяток фейків...корисні 100000 ідіотів-їх продублювали...і маємо 1 млн фейків щоденно.

Дуже дешево для росії...проплатив 10 осіб - остальне безкоштовно корисні ідіоти зроблять...

При цьому

Навіть зрозумівши що подібна поведінка=поведінці корисного ідіота - людина чомусь не хоче від такої поведінки відмовлятись ,але при цьому претендує на якусь елітарність... А навіщоБеремо десяток фейкометівКожен кукарікнув десяток фейків...корисні 100000 ідіотів-їх продублювали...і маємо 1 млн фейків щоденно.Дуже дешево для росії...проплатив 10 осіб - остальне безкоштовно корисні ідіоти зроблять...При цьомуНавіть зрозумівши що подібна поведінка=поведінці корисного ідіота - людина чомусь не хоче від такої поведінки відмовлятись ,але при цьому претендує на якусь елітарність...

Да-да))

На каждое моё предложение *читачi* обращают внимание.

Вникают.

Да так, что не обратили потом внимание - я указал, что лишь увидел данную инфу на ТВ.



Повторюсь: у меня нет *читачiв*.

А для конкретно так заинтересованного Вас я сразу потом уточнил.



В чём корысть-то для рашки?

От того, что обратил внимание на необходимость нашим чиновникам не выдавать справки, льготы, звания, не имея убедительных для этого оснований.



З.Ы. Вы не ответили насчёт freeze. Жду подтверждения ... иначе брехня от Вас. Да-да))На каждое моё предложение *читачi* обращают внимание.Вникают.Да так, что не обратили потом внимание - я указал, что лишь увидел данную инфу на ТВ.Повторюсь: у меня нет *читачiв*.А для конкретно так заинтересованного Вас я сразу потом уточнил.В чём корысть-то для рашки?От того, что обратил внимание на необходимость нашим чиновникам не выдавать справки, льготы, звания, не имея убедительных для этого оснований.З.Ы. Вы не ответили насчёт freeze. Жду подтверждения ... иначе брехня от Вас. Востаннє редагувалось detroytred в Суб 15 лют, 2020 21:21, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23100 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 21:19 Renee написав: И не меньше к Порошенко вернулись.

Если бы Зе выиграл у Пороха в 1%, и у него не было бы такого сумасшедшего, в буквальном смысле слова, большинства в Раде, то было бы стране больше пользы. А сам Зе успешнее. Как, например, Трамп. Его закидоны США не страшны при сильном Сенате. И не меньше к Порошенко вернулись.Если бы Зе выиграл у Пороха в 1%, и у него не было бы такого сумасшедшего, в буквальном смысле слова, большинства в Раде, то было бы стране больше пользы. А сам Зе успешнее. Как, например, Трамп. Его закидоны США не страшны при сильном Сенате.



Я согласен, что монобольшинство - это зло. Но чтобы перевес был незначительный за счет большого количества ПЕСов - увольте. У них уже была полнота власти - никаких реальных реформ мы не увидили, только дешевый пиар и дерибан под их шумок Я согласен, что монобольшинство - это зло. Но чтобы перевес был незначительный за счет большого количества ПЕСов - увольте. У них уже была полнота власти - никаких реальных реформ мы не увидили, только дешевый пиар и дерибан под их шумок zРадио

Повідомлень: 4919 З нами з: 02.05.18 Подякував: 905 раз. Подякували: 2055 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 21:22 budivelnik написав: Перший - проєвропейськонастороєні виборці більше незадоволені діями СН

Перший - проєвропейськонастороєні виборці більше незадоволені діями СН



Не с чего делать такой вывод - это твои додумки



budivelnik написав: Другий - проєвропейськонастроєних виборців в СН більше ніж проросійськоорієнтованих Другий - проєвропейськонастроєних виборців в СН більше ніж проросійськоорієнтованих



А вот это уже похоже на правду. Но хочу напомнить, что начинал эту дискуссию ты с утверждения, что весь электорат СН - проевропейский. И только после того, как тебя ткнули носом, скорректировал позицию Не с чего делать такой вывод - это твои додумкиА вот это уже похоже на правду. Но хочу напомнить, что начинал эту дискуссию ты с утверждения, что весь электорат СН - проевропейский. И только после того, как тебя ткнули носом, скорректировал позицию zРадио

Повідомлень: 4919 З нами з: 02.05.18 Подякував: 905 раз. Подякували: 2055 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5523552455255526> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гістьМодератори: ТупУм