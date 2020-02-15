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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:24

https://112.ua/mnenie/schitaem-dengi-tu ... 25385.html

Считаем деньги: Туризм не заменит промышленность, в Украине так точно
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:24

Re: Політичні дискусії

detroytred написав:З.Ы. Вы не ответили насчёт freeze. Жду подтверждения ... иначе брехня от Вас.


А что там я ? Я просто не читаю строителя.
Суд должен доказывать фейковость некоторых лжегероев ? Так прокуратура еще при Порошенко уже все доказала . Часть людей, затянутых в сотню, никаким боком к майдану, более того часть там даже ни разу не появлялась Претензии к генпрокурору при Порошенко.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 15 лют, 2020 21:29, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:28

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Перший - проєвропейськонастороєні виборці більше незадоволені діями СН


Не с чего делать такой вывод - это твои додумки

  budivelnik написав:Другий - проєвропейськонастроєних виборців в СН більше ніж проросійськоорієнтованих


А вот это уже похоже на правду. Но хочу напомнить, что начинал эту дискуссию ты с утверждения, что весь электорат СН - проевропейский. И только после того, как тебя ткнули носом, скорректировал позицию

Так в этом вся структура аргументации от него.
Цифры, цифры или утверждения, утверждения и ... вывод, имеющий весьма отдаленную связь с ними.

Ему указываешь на ошибки в выводе, а он тыкает этими цифрами, утверждениями.

Конечно в данном случае это не столь отчётливо проявилось (бывало и на порядок нагляднее), но суть та же.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:29

  shapo написав:
  shapo написав:Речь шла о фальшивых героях Небесной Сотни и вы утверждали что выводить их на чистую воду нецелесообразно из-за какой-то траты денег или еще чего-то.


Модератор Ирина, оппонент первый переходит на "ты" , я отвечаю симметрично

  budivelnik написав:Бреши - та не забріхуйся
1 Поки що відсутня інформація про фальшивих героїв...
Це твоє враження.на підставі враження фріза.який отримав своє враження прочитавши замітку в жовтій пресі...
Дочекайся судового рішення - а вже потім розкидайся термінами...


Какие суды?


Забавно, что про суды вспомнил тот, кто громче всех обвинял неосужденных беркутовцев, кто без суда и даже следственного подозрения называл людей зрадныками, агентами и прочими "отличиями" врагов народа, кто оправдывал убийство Бузины, преследования Коцабы и Васильца, позволял себе клейлить целые регионы Украины...
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 15 лют, 2020 21:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:29

  freeze написав:
  Renee написав:И не меньше к Порошенко вернулись.


К Порошенко вернулись избиратели Вакарчука, который оказался полностью нулевым политиком, да еще с элементом жульничества на уплате налогов, что вряд ли наказуемо у нас в стране, но претензии на роль морального авторитета ушли для Вакарчука в прошлое.

от одного жулика к другому?... ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:29

  freeze написав:
detroytred написав:З.Ы. Вы не ответили насчёт freeze. Жду подтверждения ... иначе брехня от Вас.


А что там я ? Я просто не читаю строителя.
Суд должен доказывать фейковость некоторых лжегероев ? Так прокуратура еще при Порошенко уже все доказала . Часть людей, затянутых в сотню, никаким боком к майдану, более того часть там даже ни разу не появлялась Претензии к генпрокурору при Порошенко.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:29

Re: Політичні дискусії

Скромно и со вкусом: https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/slug ... 70424.html
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:31

  detroytred написав:Вы не ответили насчёт freeze. Жду подтверждения ... иначе брехня от Вас
Згідно моєї теорії
Перше - новина ,яка не підтверджена реальними джерелами -має статус фейк
Друге - особи,які розповсюджують фейки є або фейкометами.або корисними ідіотами
Третє - розповсюдження фейків, веде до розколу суспільства в питанні яке не має відповіді (адже фейк це не реальна подія,а придумана,а як можна правильно вирішити неіснуюче?)А раз вирішити не можна - значить суспільство витрачає свій час/нерви/кошти - на боротьбу з вітряками
Четверте - суспільство .в якого море реальних проблем.але яке відтягує свої сили на вирішення фейків - під час війни приречене на поразку
Пяте -що фейкомети(проплачені ворогом) . що корисні ідіоти(тупі невдахи) - збитки від них однакові.адже суспільство не в стані відрізнити фейк вкинутий фейкометом.від фейка поширеного корисним ідіотом.

Висновок
Ті хто розповсюджують не підтверджену реальними джерелами інформацію - є такими ж ворогами Держави( і ворогами для себе ,бо вони залежать від благополуччя яке буде в цій Державі) . як і ті хто отримують кошти за роповсюж\дження
Останнє
Я ще розумію чому діють проплачені фейкомети - вони отримують за це винагороду
А от навіщо це роблять корисні ідіоти? -розповсюдивши брехню про Державу , вони ж залишаються в цій державі і повним ротом потім всмоктують розповсюджене ними ж гівно.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:33

  freeze написав:
detroytred написав:З.Ы. Вы не ответили насчёт freeze. Жду подтверждения ... иначе брехня от Вас.


А что там я ? Я просто не читаю строителя.
Суд должен доказывать фейковость некоторых лжегероев ? Так прокуратура еще при Порошенко уже все доказала . Часть людей, затянутых в сотню, никаким боком к майдану, более того часть там даже ни разу не появлялась Претензии к генпрокурору при Порошенко.

Сорри, забыл.

Он утверждает, что Вы всего лишь ... прочитали заметку в желтой прессе.
Я же, насколько помню, что Вы ссылались на инфо из судебных дел или что-то такое.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:39

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Он утверждает, что Вы всего лишь ... прочитали заметку в желтой прессе.
що хлопчики-зашкварчало?
Не подобається коли до вас тим же кінцем
А чим відрізняється моє твердження що зрадіо - проплачений фейкомет
від інфи від дейтройта яку він почув по телевізору(або йому приснилось що почув) що комусь/хтось/десь/не так/заплатив?
Не любите коли проти вас використовують ваші ж методи?
У вас один варіант
Або не використовуєте фейки(по простому -не брешете) і тоді висловлюєте незадоволення коли проти вас вкидають щось без доказів
Або брешете самі - і з радістю слухаєте брехню проти себе.
За що боретесь - на те й напоритесь.

ПС
Зеленський це зрозумів і пробує ввести відповідальність за брехню в ЗМІ...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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