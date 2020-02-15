Считаем деньги: Туризм не заменит промышленность, в Украине так точно
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:24
Считаем деньги: Туризм не заменит промышленность, в Украине так точно
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:24
Re: Політичні дискусії
А что там я ? Я просто не читаю строителя.
Суд должен доказывать фейковость некоторых лжегероев ? Так прокуратура еще при Порошенко уже все доказала . Часть людей, затянутых в сотню, никаким боком к майдану, более того часть там даже ни разу не появлялась Претензии к генпрокурору при Порошенко.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 15 лют, 2020 21:29, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:28
Так в этом вся структура аргументации от него.
Цифры, цифры или утверждения, утверждения и ... вывод, имеющий весьма отдаленную связь с ними.
Ему указываешь на ошибки в выводе, а он тыкает этими цифрами, утверждениями.
Конечно в данном случае это не столь отчётливо проявилось (бывало и на порядок нагляднее), но суть та же.
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:29
Забавно, что про суды вспомнил тот, кто громче всех обвинял неосужденных беркутовцев, кто без суда и даже следственного подозрения называл людей зрадныками, агентами и прочими "отличиями" врагов народа, кто оправдывал убийство Бузины, преследования Коцабы и Васильца, позволял себе клейлить целые регионы Украины...
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 15 лют, 2020 21:29, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:29
от одного жулика к другому?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:29
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:29
Re: Політичні дискусії
Скромно и со вкусом:
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:31
Згідно моєї теорії
Перше - новина ,яка не підтверджена реальними джерелами -має статус фейк
Друге - особи,які розповсюджують фейки є або фейкометами.або корисними ідіотами
Третє - розповсюдження фейків, веде до розколу суспільства в питанні яке не має відповіді (адже фейк це не реальна подія,а придумана,а як можна правильно вирішити неіснуюче?)А раз вирішити не можна - значить суспільство витрачає свій час/нерви/кошти - на боротьбу з вітряками
Четверте - суспільство .в якого море реальних проблем.але яке відтягує свої сили на вирішення фейків - під час війни приречене на поразку
Пяте -що фейкомети(проплачені ворогом) . що корисні ідіоти(тупі невдахи) - збитки від них однакові.адже суспільство не в стані відрізнити фейк вкинутий фейкометом.від фейка поширеного корисним ідіотом.
Висновок
Ті хто розповсюджують не підтверджену реальними джерелами інформацію - є такими ж ворогами Держави( і ворогами для себе ,бо вони залежать від благополуччя яке буде в цій Державі) . як і ті хто отримують кошти за роповсюж\дження
Останнє
Я ще розумію чому діють проплачені фейкомети - вони отримують за це винагороду
А от навіщо це роблять корисні ідіоти? -розповсюдивши брехню про Державу , вони ж залишаються в цій державі і повним ротом потім всмоктують розповсюджене ними ж гівно.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:33
Сорри, забыл.
Он утверждает, что Вы всего лишь ... прочитали заметку в желтой прессе.
Я же, насколько помню, что Вы ссылались на инфо из судебных дел или что-то такое.
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:39
Re: Політичні дискусії
що хлопчики-зашкварчало?
Не подобається коли до вас тим же кінцем
А чим відрізняється моє твердження що зрадіо - проплачений фейкомет
від інфи від дейтройта яку він почув по телевізору(або йому приснилось що почув) що комусь/хтось/десь/не так/заплатив?
Не любите коли проти вас використовують ваші ж методи?
У вас один варіант
Або не використовуєте фейки(по простому -не брешете) і тоді висловлюєте незадоволення коли проти вас вкидають щось без доказів
Або брешете самі - і з радістю слухаєте брехню проти себе.
За що боретесь - на те й напоритесь.
ПС
Зеленський це зрозумів і пробує ввести відповідальність за брехню в ЗМІ...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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