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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5525552655275528> Додано: Суб 15 лют, 2020 21:46 budivelnik написав: detroytred написав: Вы не ответили насчёт freeze. Жду подтверждения ... иначе брехня от Вас Вы не ответили насчёт freeze. Жду подтверждения ... иначе брехня от Вас Згідно моєї теорії

Перше - новина ,яка не підтверджена реальними джерелами -має статус фейк

Друге - особи,які розповсюджують фейки є або фейкометами.або корисними ідіотами

Третє - розповсюдження фейків, веде до розколу суспільства в питанні яке не має відповіді (адже фейк це не реальна подія,а придумана,а як можна правильно вирішити неіснуюче?)А раз вирішити не можна - значить суспільство витрачає свій час/нерви/кошти - на боротьбу з вітряками

Четверте - суспільство .в якого море реальних проблем.але яке відтягує свої сили на вирішення фейків - під час війни приречене на поразку

Пяте -що фейкомети(проплачені ворогом) . що корисні ідіоти(тупі невдахи) - збитки від них однакові.адже суспільство не в стані відрізнити фейк вкинутий фейкометом.від фейка поширеного корисним ідіотом.



Висновок

Ті хто розповсюджують не підтверджену реальними джерелами інформацію - є такими ж ворогами Держави( і ворогами для себе ,бо вони залежать від благополуччя яке буде в цій Державі) . як і ті хто отримують кошти за роповсюж\дження

Останнє

Я ще розумію чому діють проплачені фейкомети - вони отримують за це винагороду

А от навіщо це роблять корисні ідіоти? -розповсюдивши брехню про Державу , вони ж залишаються в цій державі і повним ротом потім всмоктують розповсюджене ними ж гівно. Згідно моєї теоріїПерше - новина ,яка не підтверджена реальними джерелами -має статус фейкДруге - особи,які розповсюджують фейки є або фейкометами.або корисними ідіотамиТретє - розповсюдження фейків, веде до розколу суспільства в питанні яке не має відповіді (адже фейк це не реальна подія,а придумана,а як можна правильно вирішити неіснуюче?)А раз вирішити не можна - значить суспільство витрачає свій час/нерви/кошти - на боротьбу з вітрякамиЧетверте - суспільство .в якого море реальних проблем.але яке відтягує свої сили на вирішення фейків - під час війни приречене на поразкуПяте -що фейкомети(проплачені ворогом) . що корисні ідіоти(тупі невдахи) - збитки від них однакові.адже суспільство не в стані відрізнити фейк вкинутий фейкометом.від фейка поширеного корисним ідіотом.ВисновокТі хто розповсюджують не підтверджену реальними джерелами інформацію - є такими ж ворогами Держави( і ворогами для себе ,бо вони залежать від благополуччя яке буде в цій Державі) . як і ті хто отримують кошти за роповсюж\дженняОстаннєЯ ще розумію чому діють проплачені фейкомети - вони отримують за це винагородуА от навіщо це роблять корисні ідіоти? -розповсюдивши брехню про Державу , вони ж залишаються в цій державі і повним ротом потім всмоктують розповсюджене ними ж гівно.

Браво!

Последняя фраза ещё краше демонстрирует Вашу сутнiсть (не солдафонскую конечно)) и уровень.



Но много букофф ни о чём.

Какая-то пропаганда о вреде вредителей.





Ещё раз: в чем зрада или корысть для рашки на то, что обратил внимание -- нашим чиновникам следует более ответственно подходить к раздаче званий, справок.

Именно это следует из моего сообщения и фраз, а не то преувеличение, которое Вы высосали из пальца.

Проще -- разогнали зраду зрад в мой адрес.



Вы постоянно, мягко говоря, преувеличиваете.

До искажения сути. Браво!Последняя фраза ещё краше демонстрирует Вашу сутнiсть (не солдафонскую конечно)) и уровень.Но много букофф ни о чём.Какая-то пропаганда о вреде вредителей.Ещё раз: в чем зрада или корысть для рашки на то, что обратил внимание -- нашим чиновникам следует более ответственно подходить к раздаче званий, справок.Именно это следует из моего сообщения и фраз, а не то преувеличение, которое Вы высосали из пальца.Проще -- разогнали зраду зрад в мой адрес.Вы постоянно, мягко говоря, преувеличиваете.До искажения сути. detroytred

Повідомлень: 23110 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 21:57 detroytred написав: Ещё раз: в чем зрада или корысть для рашки на то, что обратил внимание Ещё раз: в чем зрада или корысть для рашки на то, что обратил внимание Дискутуєм?

Якщо звертаємо увагу чиновника-на реальну річ, особливо коли вона саме в цей момент заважає зробити щось корисне - це тільки плюс...

А якщо даємо змогу чиновнику -звертати увагу на фейки(які не мають вирішення,бо не існують) і чиновник витрачає свій час на вирішення не існуючої проблеми...при цьому це зручно для чиновника-в нього є відмазка-він вирішував питання, підняте дейтройтом і ...це питання не підтвердилось..бо кінці відсутні, в дейтройта не має інформації

коли і на якому каналі і в якій годині він це почув- зате в чиновника відмазка шикарна - він витратив 1000 годин на перегляд каналів в яких ця інформація могла прозвучати.



А тепер друга частина марлєзонського балету

Чому ви вирішили .що ви маєте право вкидати не підтверджену інформацію...

але при цьому самі проти того ,щоб проти вас вкидали не підтверджену інформацію

Думайте...особливо про другу частину балету...адже якщо вам це заважає(задіває)-то можливо аналогічна ваша поведінка точно так само заважає й іншим?



ПС

Поясніть самі собі

Чому панікерів(в сьогоднішній назві-фейкометів) під час війни просто розстрілювали в переулку не проводячи навіть суду?

Може тому,що розуміли рівень шкодиякий вони приносять?

І були точно переконані ,що цей рівень шкоди перевищує на пару порядків ймовірні переваги(адже панікери не завжди панікували від фейків.деколи вони були праві)

Так що - розстрілювати вас я не закликаю .але роблю все щоб заохотити вас менше розповсюджувати брехню Дискутуєм?Якщо звертаємо увагу чиновника-на реальну річ, особливо коли вона саме в цей момент заважає зробити щось корисне - це тільки плюс...А якщо даємо змогу чиновнику -звертати увагу на фейки(які не мають вирішення,бо не існують) і чиновник витрачає свій час на вирішення не існуючої проблеми...при цьому це зручно для чиновника-в нього є відмазка-він вирішував питання, підняте дейтройтом і ...це питання не підтвердилось..бо кінці відсутні, в дейтройта не має інформаціїколи і на якому каналі і в якій годині він це почув- зате в чиновника відмазка шикарна - він витратив 1000 годин на перегляд каналів в яких ця інформація могла прозвучати.А тепер друга частина марлєзонського балетуЧому ви вирішили .що ви маєте право вкидати не підтверджену інформацію...але при цьому самі проти того ,щоб проти вас вкидали не підтверджену інформаціюДумайте...особливо про другу частину балету...адже якщо вам це заважає(задіває)-то можливо аналогічна ваша поведінка точно так само заважає й іншим?ПСПоясніть самі собіЧому панікерів(в сьогоднішній назві-фейкометів) під час війни просто розстрілювали в переулку не проводячи навіть суду?Може тому,що розуміли рівень шкодиякий вони приносять?І були точно переконані ,що цей рівень шкоди перевищує на пару порядків ймовірні переваги(адже панікери не завжди панікували від фейків.деколи вони були праві)Так що - розстрілювати вас я не закликаю .але роблю все щоб заохотити вас менше розповсюджувати брехню Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 15 лют, 2020 22:01, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22115 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 21:59 budivelnik написав: detroytred написав: Он утверждает, что Вы всего лишь ... прочитали заметку в желтой прессе. Он утверждает, что Вы всего лишь ... прочитали заметку в желтой прессе. що хлопчики-зашкварчало?

Не подобається коли до вас тим же кінцем

А чим відрізняється моє твердження що зрадіо - проплачений фейкомет

від інфи від дейтройта яку він почув по телевізору(або йому приснилось що почув) що комусь/хтось/десь/не так/заплатив?

Не любите коли проти вас використовують ваші ж методи?

У вас один варіант

Або не використовуєте фейки(по простому -не брешете) і тоді висловлюєте незадоволення коли проти вас вкидають щось без доказів

Або брешете самі - і з радістю слухаєте брехню проти себе.

За що боретесь - на те й напоритесь.



ПС

Зеленський це зрозумів і пробує ввести відповідальність за брехню в ЗМІ... що хлопчики-зашкварчало?Не подобається коли до вас тим же кінцемА чим відрізняється моє твердження що зрадіо - проплачений фейкометвід інфи від дейтройта яку він почув по телевізору(або йому приснилось що почув) що комусь/хтось/десь/не так/заплатив?Не любите коли проти вас використовують ваші ж методи?У вас один варіантАбо не використовуєте фейки(по простому -не брешете) і тоді висловлюєте незадоволення коли проти вас вкидають щось без доказівАбо брешете самі - і з радістю слухаєте брехню проти себе.За що боретесь - на те й напоритесь.ПСЗеленський це зрозумів і пробує ввести відповідальність за брехню в ЗМІ...

Нет, ну у Вас точно трудности с пониманием. Как у ребёнка...



Пояснюю: отличие в том, что в адрес форумчанина -- у Вас предположение. Ваше предположение. С потолка в адрес конкретного форумчанина. И Вы не признаёте, что оно с потолка.

Продолжаете и продолжаете голословно утверждать.



По буквам:

Я же на Вашу просьбу об аргументации сразу же указал, что инфа, увиденная по ТВ. И не более. Могу уточнить -- то есть -- тоже не имеющая доказательств.

Поэтому я ее больше не использую. Ни в качестве аргументации, никак.





Вы же проплаченностью и фейкометством оппонента размахиваете, как ...

Постоянно используете данное утверждение.

Мягко говоря, с потолка утверждение. Нет, ну у Вас точно трудности с пониманием. Как у ребёнка...Пояснюю: отличие в том, что в адрес форумчанина -- у Вас предположение. Ваше предположение. С потолка в адрес конкретного форумчанина. И Вы не признаёте, что оно с потолка.Продолжаете и продолжаете голословно утверждать.По буквам:Я же на Вашу просьбу об аргументации сразу же указал, что инфа, увиденная по ТВ. И не более. Могу уточнить -- то есть -- тоже не имеющая доказательств.Поэтому я ее больше не использую. Ни в качестве аргументации, никак.Вы же проплаченностью и фейкометством оппонента размахиваете, как ...Постоянно используете данное утверждение.Мягко говоря, с потолка утверждение. detroytred

Повідомлень: 23110 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 22:01 budivelnik написав: Висновок

Ті хто розповсюджують не підтверджену реальними джерелами інформацію - є такими ж ворогами Держави( і ворогами для себе ,бо вони залежать від благополуччя яке буде в цій Державі) . як і ті хто отримують кошти за роповсюж\дження

Останнє

Я ще розумію чому діють проплачені фейкомети - вони отримують за це винагороду

А от навіщо це роблять корисні ідіоти? -розповсюдивши брехню про Державу , вони ж залишаються в цій державі і повним ротом потім всмоктують розповсюджене ними ж гівно. ВисновокТі хто розповсюджують не підтверджену реальними джерелами інформацію - є такими ж ворогами Держави( і ворогами для себе ,бо вони залежать від благополуччя яке буде в цій Державі) . як і ті хто отримують кошти за роповсюж\дженняОстаннєЯ ще розумію чому діють проплачені фейкомети - вони отримують за це винагородуА от навіщо це роблять корисні ідіоти? -розповсюдивши брехню про Державу , вони ж залишаються в цій державі і повним ротом потім всмоктують розповсюджене ними ж гівно.



У тебя каша в голове из-за того, что путаешь правдивость информации с ее окрасом. Для тебя любая негативность новость - лживая, любая позитивная новость - правдивая. Что ошибочно в квадрате. Потому что во-первых, негативная новость вполне себе может быть правдой, а позитивная - неправдой, а во-вторых, негативная новость совсем необязательно будет работать против Украины, а позитивная - на благо ей. Осознание проблемы - первый шаг к ее решению, и если их "забалтывать", плохого будет больше, чем хорошего! У тебя каша в голове из-за того, что путаешь правдивость информации с ее окрасом. Для тебя любая негативность новость - лживая, любая позитивная новость - правдивая. Что ошибочно в квадрате. Потому что во-первых, негативная новость вполне себе может быть правдой, а позитивная - неправдой, а во-вторых, негативная новость совсем необязательно будет работать против Украины, а позитивная - на благо ей. Осознание проблемы - первый шаг к ее решению, и если их "забалтывать", плохого будет больше, чем хорошего! zРадио

Повідомлень: 4921 З нами з: 02.05.18 Подякував: 905 раз. Подякували: 2055 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 22:03 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Я же на Вашу просьбу об аргументации сразу же указал, что инфа, увиденная по ТВ. И не более. Могу уточнить -- то есть -- тоже не имеющая доказательств.

Поэтому я ее больше не использую. Ни в качестве аргументации, никак. Я же на Вашу просьбу об аргументации сразу же указал, что инфа, увиденная по ТВ. И не более. Могу уточнить -- то есть -- тоже не имеющая доказательств.Поэтому я ее больше не использую. Ни в качестве аргументации, никак. Я можу надіятись що і в подальшому ви не будете розповсюджувати інформацію особисто не перевіривши істиність і джерела її походження?

Чи задовільнитесь тільки тим , що не будете розповсюджувати тільки той абзац за який вам вже влетіло? Я можу надіятись що і в подальшому ви не будете розповсюджувати інформацію особисто не перевіривши істиність і джерела її походження?Чи задовільнитесь тільки тим , що не будете розповсюджувати тільки той абзац за який вам вже влетіло? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22115 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 22:08 zРадио написав: budivelnik написав: Висновок

Ті хто розповсюджують не підтверджену реальними джерелами інформацію - є такими ж ворогами Держави( і ворогами для себе ,бо вони залежать від благополуччя яке буде в цій Державі) . як і ті хто отримують кошти за роповсюж\дження

Останнє

Я ще розумію чому діють проплачені фейкомети - вони отримують за це винагороду

А от навіщо це роблять корисні ідіоти? -розповсюдивши брехню про Державу , вони ж залишаються в цій державі і повним ротом потім всмоктують розповсюджене ними ж гівно. ВисновокТі хто розповсюджують не підтверджену реальними джерелами інформацію - є такими ж ворогами Держави( і ворогами для себе ,бо вони залежать від благополуччя яке буде в цій Державі) . як і ті хто отримують кошти за роповсюж\дженняОстаннєЯ ще розумію чому діють проплачені фейкомети - вони отримують за це винагородуА от навіщо це роблять корисні ідіоти? -розповсюдивши брехню про Державу , вони ж залишаються в цій державі і повним ротом потім всмоктують розповсюджене ними ж гівно. У тебя каша в голове из-за того, что путаешь правдивость информации с ее окрасом. Для тебя любая негативность новость - лживая, любая позитивная новость - правдивая. Что ошибочно в квадрате. Потому что во-первых, негативная новость вполне себе может быть правдой, а позитивная - неправдой, а во-вторых, негативная новость совсем необязательно будет работать против Украины, а позитивная - на благо ей. Осознание проблемы - первый шаг к ее решению, и если их "забалтывать", плохого будет больше, чем хорошего! У тебя каша в голове из-за того, что путаешь правдивость информации с ее окрасом. Для тебя любая негативность новость - лживая, любая позитивная новость - правдивая. Что ошибочно в квадрате. Потому что во-первых, негативная новость вполне себе может быть правдой, а позитивная - неправдой, а во-вторых, негативная новость совсем необязательно будет работать против Украины, а позитивная - на благо ей. Осознание проблемы - первый шаг к ее решению, и если их "забалтывать", плохого будет больше, чем хорошего! 1 Мене не гребе - негатив чи позитив

Мене цікавить - реально чи висмоктано

2 Якщо висмоктано - це дезінформація,за яку повинен відповідати той хто її розповсюджує

3 Тільки виконання пункту 2 - зменшить кількість дезінформації в інфопросторі України.



Таким чином,моя поведінка до розповсюджувачів фейків - є аналогічною до поведінки фейкометів

Якщо вони не можуть довести істиність своїх вкидів - я також вкидую все і при цьому не переймаюсь як довести правдивість.

При цьому... навіть вкидуючи щось-я не маю на меті збрехати, я просто виставляю інформацію таким боком - щоб в опонента шкварчало..

Питання

Я правильно роблю що на неперевірене - вкидаю не перевірине?

Чи повинен перевіряти, в той час коли мене будуть поливати не перевіреним? 1 Мене не гребе - негатив чи позитивМене цікавить - реально чи висмоктано2 Якщо висмоктано - це дезінформація,за яку повинен відповідати той хто її розповсюджує3 Тільки виконання пункту 2 - зменшить кількість дезінформації в інфопросторі України.Таким чином,моя поведінка до розповсюджувачів фейків - є аналогічною до поведінки фейкометівЯкщо вони не можуть довести істиність своїх вкидів - я також вкидую все і при цьому не переймаюсь як довести правдивість.При цьому... навіть вкидуючи щось-я не маю на меті збрехати, я просто виставляю інформацію таким боком - щоб в опонента шкварчало..ПитанняЯ правильно роблю що на неперевірене - вкидаю не перевірине?Чи повинен перевіряти, в той час коли мене будуть поливати не перевіреним? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22115 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 22:09 budivelnik написав: detroytred написав: Ещё раз: в чем зрада или корысть для рашки на то, что обратил внимание Ещё раз: в чем зрада или корысть для рашки на то, что обратил внимание Дискутуєм?

Якщо звертаємо увагу чиновника-на реальну річ, особливо коли вона саме в цей момент заважає зробити щось корисне - це тільки плюс...

А якщо даємо змогу чиновнику -звертати увагу на фейки(які не мають вирішення,бо не існують) і чиновник витрачає свій час на вирішення не існуючої проблеми...при цьому це зручно для чиновника-в нього є відмазка-він вирішував питання, підняте дейтройтом і ...це питання не підтвердилось..бо кінці відсутні, в дейтройта не має інформації

коли і на якому каналі і в якій годині він це почув- зате в чиновника відмазка шикарна - він витратив 1000 годин на перегляд каналів в яких ця інформація могла прозвучати.



А тепер друга частина марлєзонського балету

Чому ви вирішили .що ви маєте право вкидати не підтверджену інформацію...

але при цьому самі проти того ,щоб проти вас вкидали не підтверджену інформацію

Думайте...особливо про другу частину балету...адже якщо вам це заважає(задіває)-то можливо аналогічна ваша поведінка точно так само заважає й іншим? Дискутуєм?Якщо звертаємо увагу чиновника-на реальну річ, особливо коли вона саме в цей момент заважає зробити щось корисне - це тільки плюс...А якщо даємо змогу чиновнику -звертати увагу на фейки(які не мають вирішення,бо не існують) і чиновник витрачає свій час на вирішення не існуючої проблеми...при цьому це зручно для чиновника-в нього є відмазка-він вирішував питання, підняте дейтройтом і ...це питання не підтвердилось..бо кінці відсутні, в дейтройта не має інформаціїколи і на якому каналі і в якій годині він це почув- зате в чиновника відмазка шикарна - він витратив 1000 годин на перегляд каналів в яких ця інформація могла прозвучати.А тепер друга частина марлєзонського балетуЧому ви вирішили .що ви маєте право вкидати не підтверджену інформацію...але при цьому самі проти того ,щоб проти вас вкидали не підтверджену інформаціюДумайте...особливо про другу частину балету...адже якщо вам це заважає(задіває)-то можливо аналогічна ваша поведінка точно так само заважає й іншим?

Это уже за рамками здравого смысла.



О какой аргументации чиновником на меня может идти речь?



Опуститесь на землю от своего пропагандистского угара.

Чиновник проверять....)))



Да к нему требование прозвучало -- работать согласно обязанностям. По закону выдавать звания, справки.



А у проверяющих (именно проверяющих) проверять данных чиновников -- прямая обязанность.

Именно на это они и так тратят своё рабочее время.



Вы опять утрировали до искажения смысла - о якобы цели -- забрать время у чиновника))) Это уже за рамками здравого смысла.О какой аргументации чиновником на меня может идти речь?Опуститесь на землю от своего пропагандистского угара.Чиновник проверять....)))Да к нему требование прозвучало -- работать согласно обязанностям. По закону выдавать звания, справки.А у проверяющих (именно проверяющих) проверять данных чиновников -- прямая обязанность.Именно на это они и так тратят своё рабочее время.Вы опять утрировали до искажения смысла - о якобы цели -- забрать время у чиновника))) detroytred

Повідомлень: 23110 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 22:16 budivelnik написав: detroytred написав: Я же на Вашу просьбу об аргументации сразу же указал, что инфа, увиденная по ТВ. И не более. Могу уточнить -- то есть -- тоже не имеющая доказательств.

Поэтому я ее больше не использую. Ни в качестве аргументации, никак. Я же на Вашу просьбу об аргументации сразу же указал, что инфа, увиденная по ТВ. И не более. Могу уточнить -- то есть -- тоже не имеющая доказательств.Поэтому я ее больше не использую. Ни в качестве аргументации, никак. Я можу надіятись що і в подальшому ви не будете розповсюджувати інформацію особисто не перевіривши істиність і джерела її походження?

Чи задовільнитесь тільки тим , що не будете розповсюджувати тільки той абзац за який вам вже влетіло? Я можу надіятись що і в подальшому ви не будете розповсюджувати інформацію особисто не перевіривши істиність і джерела її походження?Чи задовільнитесь тільки тим , що не будете розповсюджувати тільки той абзац за який вам вже влетіло?

Надеяться Вы можете на всё что-угодно. Это Ваше право.



Вы ошибаетесь.

Я не считаю, как Вы почему-то оценили, что мне *влетiло* за данную ту мою фразу.

Поэтому вопрос неуместен.



Как излагал, так и буду.

То, что сразу не уточнил источник, -- у меня не столь критически частое явление, чтобы обращать внимание. Надеяться Вы можете на всё что-угодно. Это Ваше право.Вы ошибаетесь.Я не считаю, как Вы почему-то оценили, что мне *влетiло* за данную ту мою фразу.Поэтому вопрос неуместен.Как излагал, так и буду.То, что сразу не уточнил источник, -- у меня не столь критически частое явление, чтобы обращать внимание. detroytred

Повідомлень: 23110 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 22:22 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Ещё раз: в чем зрада или корысть для рашки на то, что обратил внимание Ещё раз: в чем зрада или корысть для рашки на то, что обратил внимание Дискутуєм?

Якщо звертаємо увагу чиновника-на реальну річ, особливо коли вона саме в цей момент заважає зробити щось корисне - це тільки плюс...

А якщо даємо змогу чиновнику -звертати увагу на фейки(які не мають вирішення,бо не існують) і чиновник витрачає свій час на вирішення не існуючої проблеми...при цьому це зручно для чиновника-в нього є відмазка-він вирішував питання, підняте дейтройтом і ...це питання не підтвердилось..бо кінці відсутні, в дейтройта не має інформації

коли і на якому каналі і в якій годині він це почув- зате в чиновника відмазка шикарна - він витратив 1000 годин на перегляд каналів в яких ця інформація могла прозвучати.

А тепер друга частина марлєзонського балету

Чому ви вирішили .що ви маєте право вкидати не підтверджену інформацію...

але при цьому самі проти того ,щоб проти вас вкидали не підтверджену інформацію

Думайте...особливо про другу частину балету...адже якщо вам це заважає(задіває)-то можливо аналогічна ваша поведінка точно так само заважає й іншим? Дискутуєм?Якщо звертаємо увагу чиновника-на реальну річ, особливо коли вона саме в цей момент заважає зробити щось корисне - це тільки плюс...А якщо даємо змогу чиновнику -звертати увагу на фейки(які не мають вирішення,бо не існують) і чиновник витрачає свій час на вирішення не існуючої проблеми...при цьому це зручно для чиновника-в нього є відмазка-він вирішував питання, підняте дейтройтом і ...це питання не підтвердилось..бо кінці відсутні, в дейтройта не має інформаціїколи і на якому каналі і в якій годині він це почув- зате в чиновника відмазка шикарна - він витратив 1000 годин на перегляд каналів в яких ця інформація могла прозвучати.А тепер друга частина марлєзонського балетуЧому ви вирішили .що ви маєте право вкидати не підтверджену інформацію...але при цьому самі проти того ,щоб проти вас вкидали не підтверджену інформаціюДумайте...особливо про другу частину балету...адже якщо вам це заважає(задіває)-то можливо аналогічна ваша поведінка точно так само заважає й іншим? Это уже за рамками здравого смысла.

О какой аргументации чиновником на меня может идти речь?

Опуститесь на землю от своего пропагандистского угара.

Чиновник проверять....)))

Да к нему требование прозвучало -- работать согласно обязанностям. По закону выдавать звания, справки.

А у проверяющих (именно проверяющих) проверять данных чиновников -- прямая обязанность.

Именно на это они и так тратят своё рабочее время.

Вы опять утрировали до искажения смысла - о якобы цели -- забрать время у чиновника ))) Это уже за рамками здравого смысла.О какой аргументации чиновником на меня может идти речь?Опуститесь на землю от своего пропагандистского угара.Чиновник проверять....)))Именно на это они и так тратят своё рабочее время.Вы опять утрировали до искажения смысла -))) За рамками чи ні - давайте розглянемо на конкретно нашому прикладі

1 Ви вкинули інформацію про злочин ( а саме виплати які не законні)

Навіщо вкинули? Щоб розігнати зраду,чи щоб навести порядок?

Судячи з виділенного мною червоним - навести порядок

2 Уявимо що ця інформація прийшла до??? Генпрокурор,Начальник Генштабу...і ці люди виконали те що я у вас виділив синім.

3 Як вони це роблять?

Спочатку шукають додаткову інформацію по алгоритму

Звернення до суду-судове рішення про видачу адмінами фінанс уа айпі.або іншої інформаці ,яка б допомогла найти вас - робота оперів-виклик вас до слідчого-отримання під протокол від вас інформації що десь в 2018-2019 .швидше за все зимою ви на якомусь каналі це чули.....

4 Далі йде робота слідчих - тобто те що я виділив зеленим , але ця інформація може бути просто фейком ,про те щоб її довести треба провести комплекс дій - тобто слідчий мусить якимось чином

а - визначити канал де ви це чули

б - знайти запис самої передачі

в - знайти журналіста який її монтував....

і в кінці виявиться що журналість просто придумав... бо точно так само як і ви не переймався правда це чи ні...



А в цей час закінчився термін розслідування збоченця який згвалтував вашу родичку...але опери/слідчі/судді/прокурори - були зайняті фейком який ви вкинули в інфопростір

І хто винуватий що збоченець не покараний? ви чи система? За рамками чи ні - давайте розглянемо на конкретно нашому прикладі1 Ви вкинули інформацію про злочин ( а саме виплати які не законні)Навіщо вкинули? Щоб розігнати зраду,чи щоб навести порядок?Судячи з виділенного мною червоним - навести порядок2 Уявимо що ця інформація прийшла до??? Генпрокурор,Начальник Генштабу...і ці люди виконали те що я у вас виділив синім.3 Як вони це роблять?Спочатку шукають додаткову інформацію по алгоритмуЗвернення до суду-судове рішення про видачу адмінами фінанс уа айпі.або іншої інформаці ,яка б допомогла найти вас - робота оперів-виклик вас до слідчого-отримання під протокол від вас інформації що десь в 2018-2019 .швидше за все зимою ви на якомусь каналі це чули.....4 Далі йде робота слідчих - тобто те що я виділив зеленим , але ця інформація може бути просто фейком ,про те щоб її довести треба провести комплекс дій - тобто слідчий мусить якимось чинома - визначити канал де ви це чулиб - знайти запис самої передачів - знайти журналіста який її монтував....і в кінці виявиться що журналість просто придумав... бо точно так само як і ви не переймався правда це чи ні...А в цей час закінчився термін розслідування збоченця який згвалтував вашу родичку...але опери/слідчі/судді/прокурори - були зайняті фейком який ви вкинули в інфопростірІ хто винуватий що збоченець не покараний? ви чи система? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22115 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 22:31 budivelnik написав: zРадио написав: budivelnik написав: Висновок

Ті хто розповсюджують не підтверджену реальними джерелами інформацію - є такими ж ворогами Держави( і ворогами для себе ,бо вони залежать від благополуччя яке буде в цій Державі) . як і ті хто отримують кошти за роповсюж\дження

Останнє

Я ще розумію чому діють проплачені фейкомети - вони отримують за це винагороду

А от навіщо це роблять корисні ідіоти? -розповсюдивши брехню про Державу , вони ж залишаються в цій державі і повним ротом потім всмоктують розповсюджене ними ж гівно. ВисновокТі хто розповсюджують не підтверджену реальними джерелами інформацію - є такими ж ворогами Держави( і ворогами для себе ,бо вони залежать від благополуччя яке буде в цій Державі) . як і ті хто отримують кошти за роповсюж\дженняОстаннєЯ ще розумію чому діють проплачені фейкомети - вони отримують за це винагородуА от навіщо це роблять корисні ідіоти? -розповсюдивши брехню про Державу , вони ж залишаються в цій державі і повним ротом потім всмоктують розповсюджене ними ж гівно. У тебя каша в голове из-за того, что путаешь правдивость информации с ее окрасом. Для тебя любая негативность новость - лживая, любая позитивная новость - правдивая. Что ошибочно в квадрате. Потому что во-первых, негативная новость вполне себе может быть правдой, а позитивная - неправдой, а во-вторых, негативная новость совсем необязательно будет работать против Украины, а позитивная - на благо ей. Осознание проблемы - первый шаг к ее решению, и если их "забалтывать", плохого будет больше, чем хорошего! У тебя каша в голове из-за того, что путаешь правдивость информации с ее окрасом. Для тебя любая негативность новость - лживая, любая позитивная новость - правдивая. Что ошибочно в квадрате. Потому что во-первых, негативная новость вполне себе может быть правдой, а позитивная - неправдой, а во-вторых, негативная новость совсем необязательно будет работать против Украины, а позитивная - на благо ей. Осознание проблемы - первый шаг к ее решению, и если их "забалтывать", плохого будет больше, чем хорошего! 1 Мене не гребе - негатив чи позитив

Мене цікавить - реально чи висмоктано

2 Якщо висмоктано - це дезінформація,за яку повинен відповідати той хто її розповсюджує

3 Тільки виконання пункту 2 - зменшить кількість дезінформації в інфопросторі України.



Таким чином,моя поведінка до розповсюджувачів фейків - є аналогічною до поведінки фейкометів

Якщо вони не можуть довести істиність своїх вкидів - я також вкидую все і при цьому не переймаюсь як довести правдивість.

При цьому... навіть вкидуючи щось-я не маю на меті збрехати, я просто виставляю інформацію таким боком - щоб в опонента шкварчало..

Питання

Я правильно роблю що на неперевірене - вкидаю не перевірине?

Чи повинен перевіряти, в той час коли мене будуть поливати не перевіреним? 1 Мене не гребе - негатив чи позитивМене цікавить - реально чи висмоктано2 Якщо висмоктано - це дезінформація,за яку повинен відповідати той хто її розповсюджує3 Тільки виконання пункту 2 - зменшить кількість дезінформації в інфопросторі України.Таким чином,моя поведінка до розповсюджувачів фейків - є аналогічною до поведінки фейкометівЯкщо вони не можуть довести істиність своїх вкидів - я також вкидую все і при цьому не переймаюсь як довести правдивість.При цьому... навіть вкидуючи щось-я не маю на меті збрехати, я просто виставляю інформацію таким боком - щоб в опонента шкварчало..ПитанняЯ правильно роблю що на неперевірене - вкидаю не перевірине?Чи повинен перевіряти, в той час коли мене будуть поливати не перевіреним?

Так Вы этим и так постоянно занимаетесь.

Только не понимаете, что неадекватно.



Здесь форум.

Площадка для дискуссий.

Критерий проверки-подтверждения инфо весьма неоднозначный.



Но то, что Ваша реакция неадекватная (не соответствует допустимому выходу за рамки оппонентами) - это факт.



Например:

(допустим, непроверенная инфа от оппонента) - и Ваша реакция в виде госизмены проплаченности конкретного форумчанина.





З.Ы. Вы поймите-то, что это форум. Тут критерии иные.

Впрочем, не поймёте))

Раз за столько лет не поняли. Так Вы этим и так постоянно занимаетесь.Только не понимаете, что неадекватно.Здесь форум.Площадка для дискуссий.Критерий проверки-подтверждения инфо весьма неоднозначный.Но то, что Ваша реакция неадекватная (не соответствует допустимому выходу за рамки оппонентами) - это факт.Например:(допустим, непроверенная инфа от оппонента) - и Ваша реакция в виде госизмены проплаченности конкретного форумчанина.З.Ы. Вы поймите-то, что это форум. Тут критерии иные.Впрочем, не поймёте))Раз за столько лет не поняли. detroytred

Повідомлень: 23110 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5525552655275528> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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