budivelnik написав: detroytred"[quote="4871572:budivelnik написав: detroytred написав:
Ещё раз: в чем зрада или корысть для рашки на то, что обратил внимание
Дискутуєм?
Якщо звертаємо увагу чиновника-на реальну річ, особливо коли вона саме в цей момент заважає зробити щось корисне - це тільки плюс...
А якщо даємо змогу чиновнику -звертати увагу на фейки(які не мають вирішення,бо не існують) і чиновник витрачає свій час на вирішення не існуючої проблеми...при цьому це зручно для чиновника-в нього є відмазка-він вирішував питання, підняте дейтройтом і ...це питання не підтвердилось..бо кінці відсутні, в дейтройта не має інформації
коли і на якому каналі і в якій годині він це почув- зате в чиновника відмазка шикарна - він витратив 1000 годин на перегляд каналів в яких ця інформація могла прозвучати.
А тепер друга частина марлєзонського балету
Чому ви вирішили .що ви маєте право вкидати не підтверджену інформацію...
але при цьому самі проти того ,щоб проти вас вкидали не підтверджену інформацію
Думайте...особливо про другу частину балету...адже якщо вам це заважає(задіває)-то можливо аналогічна ваша поведінка точно так само заважає й іншим?
Это уже за рамками здравого смысла.
О какой аргументации чиновником на меня может идти речь?
Опуститесь на землю от своего пропагандистского угара.
Чиновник проверять....)))Да к нему требование прозвучало -- работать согласно обязанностям. По закону выдавать звания, справки.А у проверяющих (именно проверяющих) проверять данных чиновников -- прямая обязанность.
Именно на это они и так тратят своё рабочее время.
Вы опять утрировали до искажения смысла - о якобы цели -- забрать время у чиновника
)))
За рамками чи ні - давайте розглянемо на конкретно нашому прикладі
1 Ви вкинули інформацію про злочин ( а саме виплати які не законні)
Навіщо вкинули? Щоб розігнати зраду,чи щоб навести порядок?
Судячи з виділенного мною червоним - навести порядок
2 Уявимо що ця інформація прийшла до??? Генпрокурор,Начальник Генштабу...і ці люди виконали те що я у вас виділив синім.
3 Як вони це роблять?
Спочатку шукають додаткову інформацію по алгоритму
Звернення до суду-судове рішення про видачу адмінами фінанс уа айпі.або іншої інформаці ,яка б допомогла найти вас - робота оперів-виклик вас до слідчого-отримання під протокол від вас інформації що десь в 2018-2019 .швидше за все зимою ви на якомусь каналі це чули.....
4 Далі йде робота слідчих - тобто те що я виділив зеленим , але ця інформація може бути просто фейком ,про те щоб її довести треба провести комплекс дій - тобто слідчий мусить якимось чином
а - визначити канал де ви це чули
б - знайти запис самої передачі
в - знайти журналіста який її монтував....
і в кінці виявиться що журналість просто придумав... бо точно так само як і ви не переймався правда це чи ні...
А в цей час закінчився термін розслідування збоченця який згвалтував вашу родичку...але опери/слідчі/судді/прокурори - були зайняті фейком який ви вкинули в інфопростір
І хто винуватий що збоченець не покараний? ви чи система?[/quote]
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ВЫ ГЛУБОКО ОШИБОЧНО ПРЕДПОЛОЖИЛИ, ЧТО ПРОВЕРЯЮЩИЕ ОРГАНЫ РАБОТАЮТ ПО ДАННОМУ АЛГОРИТМУ -- реакции на мою фразу в моей дискуссии с Вами на данной ветке.
И НА ЭТОМ ОШИБОЧНОМ ФУНДАМЕНТЕ ПОСТРОИЛИ ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ.
Не говоря уже о том, что инфа была подана не мною, а в СМИ!!! По ТВ.
Я же Вам объясняю -- критерии разные.
То, что допустимо тут, будет иным для другого места.
Поэтому ТУТ я могу позволить себе то, что нельзя позволять в ином месте.
Например, написать заяву в органы о данном происшествии -- то есть обязать)))) их реагировать.
Вот тогда было уместно Ваше здание.