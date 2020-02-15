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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 15 лют, 2020 22:36
detroytred написав:
Здесь форум.
Площадка для дискуссий.
Критерий проверки-подтверждения инфо весьма неоднозначный.
Но то, что Ваша реакция неадекватная (не соответствует допустимому выходу за рамки оппонентами) - это факт.
Например:
(допустим, непроверенная инфа от оппонента) - и Ваша реакция в виде госизмены проплаченности конкретного форумчанина.
З.Ы. Вы поймите-то, что это форум. Тут критерии иные.
А може це ви не доганяєте
Чомусь в педерації такого вільного розповсюдження фейків-педераційники не допускають
чомусь в срср - за саміздат...при чому це не були навіть фейки-це була реальна інформація - садили
під час другої світової - розстрілювали за розповсюдження панчних слухів...
може тому педерація існує ще до сьогодні. а ми ніяк не ожемо від неї відбитись?
При цьому
Навіщо вам не перевірені факти? Наші чиновники/політики даютьть стільки зашкварів - що нам би розібратись з реаліями... а ви відстоюєте право на розповсюдження БабаБабіСказала.... і це під час агресії
Ви точно бувший військовий?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 15 лют, 2020 22:45
budivelnik написав: detroytred"[quote="4871572:budivelnik написав: detroytred написав:
Ещё раз: в чем зрада или корысть для рашки на то, что обратил внимание
Дискутуєм?
Якщо звертаємо увагу чиновника-на реальну річ, особливо коли вона саме в цей момент заважає зробити щось корисне - це тільки плюс...
А якщо даємо змогу чиновнику -звертати увагу на фейки(які не мають вирішення,бо не існують) і чиновник витрачає свій час на вирішення не існуючої проблеми...при цьому це зручно для чиновника-в нього є відмазка-він вирішував питання, підняте дейтройтом і ...це питання не підтвердилось..бо кінці відсутні, в дейтройта не має інформації
коли і на якому каналі і в якій годині він це почув- зате в чиновника відмазка шикарна - він витратив 1000 годин на перегляд каналів в яких ця інформація могла прозвучати.
А тепер друга частина марлєзонського балету
Чому ви вирішили .що ви маєте право вкидати не підтверджену інформацію...
але при цьому самі проти того ,щоб проти вас вкидали не підтверджену інформацію
Думайте...особливо про другу частину балету...адже якщо вам це заважає(задіває)-то можливо аналогічна ваша поведінка точно так само заважає й іншим?
Это уже за рамками здравого смысла.
О какой аргументации чиновником на меня может идти речь?
Опуститесь на землю от своего пропагандистского угара.
Чиновник проверять....)))Да к нему требование прозвучало -- работать согласно обязанностям. По закону выдавать звания, справки.А у проверяющих (именно проверяющих) проверять данных чиновников -- прямая обязанность.
Именно на это они и так тратят своё рабочее время.
Вы опять утрировали до искажения смысла - о якобы цели -- забрать время у чиновника
)))
За рамками чи ні - давайте розглянемо на конкретно нашому прикладі
1 Ви вкинули інформацію про злочин ( а саме виплати які не законні)
Навіщо вкинули? Щоб розігнати зраду,чи щоб навести порядок?
Судячи з виділенного мною червоним - навести порядок
2 Уявимо що ця інформація прийшла до??? Генпрокурор,Начальник Генштабу...і ці люди виконали те що я у вас виділив синім.
3 Як вони це роблять?
Спочатку шукають додаткову інформацію по алгоритму
Звернення до суду-судове рішення про видачу адмінами фінанс уа айпі.або іншої інформаці ,яка б допомогла найти вас - робота оперів-виклик вас до слідчого-отримання під протокол від вас інформації що десь в 2018-2019 .швидше за все зимою ви на якомусь каналі це чули.....
4 Далі йде робота слідчих - тобто те що я виділив зеленим , але ця інформація може бути просто фейком ,про те щоб її довести треба провести комплекс дій - тобто слідчий мусить якимось чином
а - визначити канал де ви це чули
б - знайти запис самої передачі
в - знайти журналіста який її монтував....
і в кінці виявиться що журналість просто придумав... бо точно так само як і ви не переймався правда це чи ні...
А в цей час закінчився термін розслідування збоченця який згвалтував вашу родичку...але опери/слідчі/судді/прокурори - були зайняті фейком який ви вкинули в інфопростір
І хто винуватий що збоченець не покараний? ви чи система?[/quote]
------------------------------------
ВЫ ГЛУБОКО ОШИБОЧНО ПРЕДПОЛОЖИЛИ, ЧТО ПРОВЕРЯЮЩИЕ ОРГАНЫ РАБОТАЮТ ПО ДАННОМУ АЛГОРИТМУ -- реакции на мою фразу в моей дискуссии с Вами на данной ветке.
И НА ЭТОМ ОШИБОЧНОМ ФУНДАМЕНТЕ ПОСТРОИЛИ ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ.
Не говоря уже о том, что инфа была подана не мною, а в СМИ!!! По ТВ.
Я же Вам объясняю -- критерии разные.
То, что допустимо тут, будет иным для другого места.
Поэтому ТУТ я могу позволить себе то, что нельзя позволять в ином месте.
Например, написать заяву в органы о данном происшествии -- то есть обязать)))) их реагировать.
Вот тогда было уместно Ваше здание.
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detroytred
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Додано: Суб 15 лют, 2020 22:48
detroytred написав:
З.Ы. Вы поймите-то, что это форум. Тут критерии иные.
Впрочем, не поймёте))
Раз за столько лет не поняли.
Не знаю кто там слил результаты расследования группы Горбатюка, может сам обидившейся Горбатюк, может другой, но прокуратура не опровергла информацию.
Один из кадров неведомо как и зачем попавший в состав небесной сотни, летом 2013 года уехал на заработки в Киев, по данным прокуратуры и по данным мобильного оператора проживал в Вишневом, в августе 2013 года телефон исчез из сети, в октябре 2013 года телефон появился в сети, но владелец заявил, что он не знает предыдущего владельца номера. Исчезнувшего в августе 2013 года героя не видел ни один человек в течение полугода, пока в марте 2014 года его труп не был обнаружен в Сумской области без признаков насильственной смерти. По данным прокуратуры герой еще до 2013 года был замечен в суицидальной попытке и склонности к бродяжничеству.
Теперь пусть строители обьясняют с какого перепоя этот кадр оказался в героях. Или кто то должен доказывать обратное
, а как можно доказать, что бродяга герой без одного факта ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 15 лют, 2020 22:54
budivelnik написав: detroytred написав:
Здесь форум.
Площадка для дискуссий.
Критерий проверки-подтверждения инфо весьма неоднозначный.
Но то, что Ваша реакция неадекватная (не соответствует допустимому выходу за рамки оппонентами) - это факт.
Например:
(допустим, непроверенная инфа от оппонента) - и Ваша реакция в виде госизмены проплаченности конкретного форумчанина.
З.Ы. Вы поймите-то, что это форум. Тут критерии иные.
А може це ви не доганяєте
Чомусь в педерації такого вільного розповсюдження фейків-педераційники не допускають
чомусь в срср - за саміздат...при чому це не були навіть фейки-це була реальна інформація - садили
під час другої світової - розстрілювали за розповсюдження панчних слухів...
може тому педерація існує ще до сьогодні. а ми ніяк не ожемо від неї відбитись?
При цьому
Навіщо вам не перевірені факти? Наші чиновники/політики даютьть стільки зашкварів - що нам би розібратись з реаліями... а ви відстоюєте право на розповсюдження БабаБабіСказала.... і це під час агресії
Ви точно бувший військовий?
Сюр...
В пример рашку и совок по свободе слова ставите.
Уж что-что, но по данному аспекту они явнейший зашквар.
Я пас...))
З.Ы. моя одна фраза и -- розповсюдження фейкив)))
Вы утрируете и обобщаете в мой адрес.
Это ошибка.
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detroytred
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Додано: Суб 15 лют, 2020 23:02
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 15 лют, 2020 23:04
detroytred написав:
Поэтому ТУТ я могу позволить себе то, что нельзя позволять в ином месте.
Например, написать заяву в органы о данном происшествии
Труси хрестик
Якщо заяву - то не тут,а у відповідні органи
Якщо тут - то це фейкометання
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 15 лют, 2020 23:08
freeze написав:
Исчезнувшего в августе 2013 года героя не видел ни один человек в течение полугода, пока в марте 2014 года его труп не был обнаружен в Сумской области без признаков насильственной смерти.
це серьозний компромат
1 Людина зчезла коли йшов Майдан
2 А що таке -без ознак? Викрали в Києві - вивозили в педерацію-по дорозі помер від серцевого приступу...
3 А при чому тут телефон?
Як на мене дуже сумнівний набір фактів-що на їхній підставі робити якісь висновки
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 15 лют, 2020 23:11
budivelnik написав: detroytred написав:
Поэтому ТУТ я могу позволить себе то, что нельзя позволять в ином месте.
Например, написать заяву в органы о данном происшествии
Труси хрестик
Якщо заяву - то не тут,а у відповідні органи
Якщо тут - то це фейкометання
Речь была о реакции соответствующих органов.
Вы же на ней (на том, что соответствующие органы среагируют, отвлекутся) построили свой опус в мой адрес.
Я же Вам сам именно на это указал, что здесь одно (трусы), а там - другое (крестик).
И это нормально.
Что по-разному в разных местах.
Вы опять утрировали. Насчёт фейкометания.
Мы же здесь не решениями судов))))))) метать должны в друг друга.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 15 лют, 2020 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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detroytred
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Додано: Суб 15 лют, 2020 23:13
budivelnik написав:
Мене не гребе - негатив чи позитив
Мене цікавить - реально чи висмоктано
2 Якщо висмоктано - це дезінформація,за яку повинен відповідати той хто її розповсюджує
3 Тільки виконання пункту 2 - зменшить кількість дезінформації в інфопросторі України.
Таким чином,моя поведінка до розповсюджувачів фейків - є аналогічною до поведінки фейкометів
Якщо вони не можуть довести істиність своїх вкидів - я також вкидую все і при цьому не переймаюсь як довести правдивість.
При цьому... навіть вкидуючи щось-я не маю на меті збрехати, я просто виставляю інформацію таким боком - щоб в опонента шкварчало..
Дык у тебя все негативное - высосано из пальца. Депопуляция на 10 млн - общеевропейский тренд, аграризация экономики - ничего страшного, культивация экстремизма - фейк.
Тебя послушать, так если и есть в Украине проблемы, то только с тем, что русских и евреев еще не поставили к стенке, а вот если бы поставили, вот бы мы зажили
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Додано: Суб 15 лют, 2020 23:21
zРадио написав:
Тебя послушать, так если и есть в Украине проблемы, то только с тем, что русских и евреев еще не поставили к стенке, а вот если бы поставили, вот бы мы зажили
Не наговаривайте на хлопца.
Он предлагает только с чемоданом покинуть Украину тех, кто, по его мнению, недостаточно про-украинский
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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