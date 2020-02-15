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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 552655275528552955305531> Додано: Суб 15 лют, 2020 22:36 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Здесь форум.

Площадка для дискуссий.

Критерий проверки-подтверждения инфо весьма неоднозначный.

Но то, что Ваша реакция неадекватная (не соответствует допустимому выходу за рамки оппонентами) - это факт.

Например:

(допустим, непроверенная инфа от оппонента) - и Ваша реакция в виде госизмены проплаченности конкретного форумчанина.

З.Ы. Вы поймите-то, что это форум. Тут критерии иные. Здесь форум.Площадка для дискуссий.Критерий проверки-подтверждения инфо весьма неоднозначный.Но то, что Ваша реакция неадекватная (не соответствует допустимому выходу за рамки оппонентами) - это факт.Например:(допустим, непроверенная инфа от оппонента) - и Ваша реакция в виде госизмены проплаченности конкретного форумчанина.З.Ы. Вы поймите-то, что это форум. Тут критерии иные. А може це ви не доганяєте

Чомусь в педерації такого вільного розповсюдження фейків-педераційники не допускають

чомусь в срср - за саміздат...при чому це не були навіть фейки-це була реальна інформація - садили

під час другої світової - розстрілювали за розповсюдження панчних слухів...

може тому педерація існує ще до сьогодні. а ми ніяк не ожемо від неї відбитись?



При цьому

Навіщо вам не перевірені факти? Наші чиновники/політики даютьть стільки зашкварів - що нам би розібратись з реаліями... а ви відстоюєте право на розповсюдження БабаБабіСказала.... і це під час агресії

Ви точно бувший військовий? А може це ви не доганяєтеЧомусь в педерації такого вільного розповсюдження фейків-педераційники не допускаютьчомусь в срср - за саміздат...при чому це не були навіть фейки-це була реальна інформація - садилипід час другої світової - розстрілювали за розповсюдження панчних слухів...може тому педерація існує ще до сьогодні. а ми ніяк не ожемо від неї відбитись?При цьомуНавіщо вам не перевірені факти? Наші чиновники/політики даютьть стільки зашкварів - що нам би розібратись з реаліями... а ви відстоюєте право на розповсюдження БабаБабіСказала.... і це під час агресіїВи точно бувший військовий? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22129 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 22:45 budivelnik написав: detroytred"[quote="4871572:budivelnik написав: detroytred написав: Ещё раз: в чем зрада или корысть для рашки на то, что обратил внимание Ещё раз: в чем зрада или корысть для рашки на то, что обратил внимание Дискутуєм?

Якщо звертаємо увагу чиновника-на реальну річ, особливо коли вона саме в цей момент заважає зробити щось корисне - це тільки плюс...

А якщо даємо змогу чиновнику -звертати увагу на фейки(які не мають вирішення,бо не існують) і чиновник витрачає свій час на вирішення не існуючої проблеми...при цьому це зручно для чиновника-в нього є відмазка-він вирішував питання, підняте дейтройтом і ...це питання не підтвердилось..бо кінці відсутні, в дейтройта не має інформації

коли і на якому каналі і в якій годині він це почув- зате в чиновника відмазка шикарна - він витратив 1000 годин на перегляд каналів в яких ця інформація могла прозвучати.

А тепер друга частина марлєзонського балету

Чому ви вирішили .що ви маєте право вкидати не підтверджену інформацію...

але при цьому самі проти того ,щоб проти вас вкидали не підтверджену інформацію

Думайте...особливо про другу частину балету...адже якщо вам це заважає(задіває)-то можливо аналогічна ваша поведінка точно так само заважає й іншим? Дискутуєм?Якщо звертаємо увагу чиновника-на реальну річ, особливо коли вона саме в цей момент заважає зробити щось корисне - це тільки плюс...А якщо даємо змогу чиновнику -звертати увагу на фейки(які не мають вирішення,бо не існують) і чиновник витрачає свій час на вирішення не існуючої проблеми...при цьому це зручно для чиновника-в нього є відмазка-він вирішував питання, підняте дейтройтом і ...це питання не підтвердилось..бо кінці відсутні, в дейтройта не має інформаціїколи і на якому каналі і в якій годині він це почув- зате в чиновника відмазка шикарна - він витратив 1000 годин на перегляд каналів в яких ця інформація могла прозвучати.А тепер друга частина марлєзонського балетуЧому ви вирішили .що ви маєте право вкидати не підтверджену інформацію...але при цьому самі проти того ,щоб проти вас вкидали не підтверджену інформаціюДумайте...особливо про другу частину балету...адже якщо вам це заважає(задіває)-то можливо аналогічна ваша поведінка точно так само заважає й іншим? Это уже за рамками здравого смысла.

О какой аргументации чиновником на меня может идти речь?

Опуститесь на землю от своего пропагандистского угара.

Чиновник проверять....)))

Да к нему требование прозвучало -- работать согласно обязанностям. По закону выдавать звания, справки.

А у проверяющих (именно проверяющих) проверять данных чиновников -- прямая обязанность.

Именно на это они и так тратят своё рабочее время.

Вы опять утрировали до искажения смысла - о якобы цели -- забрать время у чиновника ))) Это уже за рамками здравого смысла.О какой аргументации чиновником на меня может идти речь?Опуститесь на землю от своего пропагандистского угара.Чиновник проверять....)))Именно на это они и так тратят своё рабочее время.Вы опять утрировали до искажения смысла -))) За рамками чи ні - давайте розглянемо на конкретно нашому прикладі

1 Ви вкинули інформацію про злочин ( а саме виплати які не законні)

Навіщо вкинули? Щоб розігнати зраду,чи щоб навести порядок?

Судячи з виділенного мною червоним - навести порядок

2 Уявимо що ця інформація прийшла до??? Генпрокурор,Начальник Генштабу...і ці люди виконали те що я у вас виділив синім.

3 Як вони це роблять?

Спочатку шукають додаткову інформацію по алгоритму

Звернення до суду-судове рішення про видачу адмінами фінанс уа айпі.або іншої інформаці ,яка б допомогла найти вас - робота оперів-виклик вас до слідчого-отримання під протокол від вас інформації що десь в 2018-2019 .швидше за все зимою ви на якомусь каналі це чули.....

4 Далі йде робота слідчих - тобто те що я виділив зеленим , але ця інформація може бути просто фейком ,про те щоб її довести треба провести комплекс дій - тобто слідчий мусить якимось чином

а - визначити канал де ви це чули

б - знайти запис самої передачі

в - знайти журналіста який її монтував....

і в кінці виявиться що журналість просто придумав... бо точно так само як і ви не переймався правда це чи ні...



А в цей час закінчився термін розслідування збоченця який згвалтував вашу родичку...але опери/слідчі/судді/прокурори - були зайняті фейком який ви вкинули в інфопростір

І хто винуватий що збоченець не покараний? ви чи система?[/quote]

------------------------------------





ВЫ ГЛУБОКО ОШИБОЧНО ПРЕДПОЛОЖИЛИ, ЧТО ПРОВЕРЯЮЩИЕ ОРГАНЫ РАБОТАЮТ ПО ДАННОМУ АЛГОРИТМУ -- реакции на мою фразу в моей дискуссии с Вами на данной ветке.

И НА ЭТОМ ОШИБОЧНОМ ФУНДАМЕНТЕ ПОСТРОИЛИ ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ.



Не говоря уже о том, что инфа была подана не мною, а в СМИ!!! По ТВ.



Я же Вам объясняю -- критерии разные.

То, что допустимо тут, будет иным для другого места.



Поэтому ТУТ я могу позволить себе то, что нельзя позволять в ином месте.

Например, написать заяву в органы о данном происшествии -- то есть обязать)))) их реагировать.

Вот тогда было уместно Ваше здание. За рамками чи ні - давайте розглянемо на конкретно нашому прикладі1 Ви вкинули інформацію про злочин ( а саме виплати які не законні)Навіщо вкинули? Щоб розігнати зраду,чи щоб навести порядок?Судячи з виділенного мною червоним - навести порядок2 Уявимо що ця інформація прийшла до??? Генпрокурор,Начальник Генштабу...і ці люди виконали те що я у вас виділив синім.3 Як вони це роблять?Спочатку шукають додаткову інформацію по алгоритмуЗвернення до суду-судове рішення про видачу адмінами фінанс уа айпі.або іншої інформаці ,яка б допомогла найти вас - робота оперів-виклик вас до слідчого-отримання під протокол від вас інформації що десь в 2018-2019 .швидше за все зимою ви на якомусь каналі це чули.....4 Далі йде робота слідчих - тобто те що я виділив зеленим , але ця інформація може бути просто фейком ,про те щоб її довести треба провести комплекс дій - тобто слідчий мусить якимось чинома - визначити канал де ви це чулиб - знайти запис самої передачів - знайти журналіста який її монтував....і в кінці виявиться що журналість просто придумав... бо точно так само як і ви не переймався правда це чи ні...А в цей час закінчився термін розслідування збоченця який згвалтував вашу родичку...але опери/слідчі/судді/прокурори - були зайняті фейком який ви вкинули в інфопростірІ хто винуватий що збоченець не покараний? ви чи система?[/quote]------------------------------------ВЫ ГЛУБОКО ОШИБОЧНО ПРЕДПОЛОЖИЛИ, ЧТО ПРОВЕРЯЮЩИЕ ОРГАНЫ РАБОТАЮТ ПО ДАННОМУ АЛГОРИТМУ -- реакции на мою фразу в моей дискуссии с Вами на данной ветке.И НА ЭТОМ ОШИБОЧНОМ ФУНДАМЕНТЕ ПОСТРОИЛИ ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ.Не говоря уже о том, что инфа была подана не мною, а в СМИ!!! По ТВ.Я же Вам объясняю -- критерии разные.То, что допустимо тут, будет иным для другого места.Поэтому ТУТ я могу позволить себе то, что нельзя позволять в ином месте.Например, написать заяву в органы о данном происшествии -- то есть обязать)))) их реагировать.Вот тогда было уместно Ваше здание. detroytred

Повідомлень: 23111 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 22:48 Re: Політичні дискусії detroytred написав:

З.Ы. Вы поймите-то, что это форум. Тут критерии иные.

Впрочем, не поймёте))

Раз за столько лет не поняли.



Не знаю кто там слил результаты расследования группы Горбатюка, может сам обидившейся Горбатюк, может другой, но прокуратура не опровергла информацию.

Один из кадров неведомо как и зачем попавший в состав небесной сотни, летом 2013 года уехал на заработки в Киев, по данным прокуратуры и по данным мобильного оператора проживал в Вишневом, в августе 2013 года телефон исчез из сети, в октябре 2013 года телефон появился в сети, но владелец заявил, что он не знает предыдущего владельца номера. Исчезнувшего в августе 2013 года героя не видел ни один человек в течение полугода, пока в марте 2014 года его труп не был обнаружен в Сумской области без признаков насильственной смерти. По данным прокуратуры герой еще до 2013 года был замечен в суицидальной попытке и склонности к бродяжничеству.

Теперь пусть строители обьясняют с какого перепоя этот кадр оказался в героях. Или кто то должен доказывать обратное , а как можно доказать, что бродяга герой без одного факта ? Не знаю кто там слил результаты расследования группы Горбатюка, может сам обидившейся Горбатюк, может другой, но прокуратура не опровергла информацию.Один из кадров неведомо как и зачем попавший в состав небесной сотни, летом 2013 года уехал на заработки в Киев, по данным прокуратуры и по данным мобильного оператора проживал в Вишневом, в августе 2013 года телефон исчез из сети, в октябре 2013 года телефон появился в сети, но владелец заявил, что он не знает предыдущего владельца номера. Исчезнувшего в августе 2013 года героя не видел ни один человек в течение полугода, пока в марте 2014 года его труп не был обнаружен в Сумской области без признаков насильственной смерти. По данным прокуратуры герой еще до 2013 года был замечен в суицидальной попытке и склонности к бродяжничеству.Теперь пусть строители обьясняют с какого перепоя этот кадр оказался в героях. Или кто то должен доказывать обратное, а как можно доказать, что бродяга герой без одного факта ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15187 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3944 раз. Подякували: 6040 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 22:54 budivelnik написав: detroytred написав: Здесь форум.

Площадка для дискуссий.

Критерий проверки-подтверждения инфо весьма неоднозначный.

Но то, что Ваша реакция неадекватная (не соответствует допустимому выходу за рамки оппонентами) - это факт.

Например:

(допустим, непроверенная инфа от оппонента) - и Ваша реакция в виде госизмены проплаченности конкретного форумчанина.

З.Ы. Вы поймите-то, что это форум. Тут критерии иные. Здесь форум.Площадка для дискуссий.Критерий проверки-подтверждения инфо весьма неоднозначный.Но то, что Ваша реакция неадекватная (не соответствует допустимому выходу за рамки оппонентами) - это факт.Например:(допустим, непроверенная инфа от оппонента) - и Ваша реакция в виде госизмены проплаченности конкретного форумчанина.З.Ы. Вы поймите-то, что это форум. Тут критерии иные. А може це ви не доганяєте

Чомусь в педерації такого вільного розповсюдження фейків-педераційники не допускають

чомусь в срср - за саміздат...при чому це не були навіть фейки-це була реальна інформація - садили

під час другої світової - розстрілювали за розповсюдження панчних слухів...

може тому педерація існує ще до сьогодні. а ми ніяк не ожемо від неї відбитись?



При цьому

Навіщо вам не перевірені факти? Наші чиновники/політики даютьть стільки зашкварів - що нам би розібратись з реаліями... а ви відстоюєте право на розповсюдження БабаБабіСказала.... і це під час агресії

Ви точно бувший військовий? А може це ви не доганяєтеЧомусь в педерації такого вільного розповсюдження фейків-педераційники не допускаютьчомусь в срср - за саміздат...при чому це не були навіть фейки-це була реальна інформація - садилипід час другої світової - розстрілювали за розповсюдження панчних слухів...може тому педерація існує ще до сьогодні. а ми ніяк не ожемо від неї відбитись?При цьомуНавіщо вам не перевірені факти? Наші чиновники/політики даютьть стільки зашкварів - що нам би розібратись з реаліями... а ви відстоюєте право на розповсюдження БабаБабіСказала.... і це під час агресіїВи точно бувший військовий?

Сюр...

В пример рашку и совок по свободе слова ставите.

Уж что-что, но по данному аспекту они явнейший зашквар.



Я пас...))



З.Ы. моя одна фраза и -- розповсюдження фейкив)))

Вы утрируете и обобщаете в мой адрес.

Это ошибка. Сюр...В пример рашку и совок по свободе слова ставите.Уж что-что, но по данному аспекту они явнейший зашквар.Я пас...))З.Ы. моя одна фраза и -- розповсюдження фейкив)))Вы утрируете и обобщаете в мой адрес.Это ошибка. detroytred

Повідомлень: 23111 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 23:02 http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22129 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 23:04 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Поэтому ТУТ я могу позволить себе то, что нельзя позволять в ином месте.

Например, написать заяву в органы о данном происшествии Поэтому ТУТ я могу позволить себе то, что нельзя позволять в ином месте.Например, написать заяву в органы о данном происшествии Труси хрестик

Якщо заяву - то не тут,а у відповідні органи

Якщо тут - то це фейкометання Труси хрестикЯкщо заяву - то не тут,а у відповідні органиЯкщо тут - то це фейкометання http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22129 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 23:08 freeze написав: Исчезнувшего в августе 2013 года героя не видел ни один человек в течение полугода, пока в марте 2014 года его труп не был обнаружен в Сумской области без признаков насильственной смерти. Исчезнувшего в августе 2013 года героя не видел ни один человек в течение полугода, пока в марте 2014 года его труп не был обнаружен в Сумской области без признаков насильственной смерти. це серьозний компромат

1 Людина зчезла коли йшов Майдан

2 А що таке -без ознак? Викрали в Києві - вивозили в педерацію-по дорозі помер від серцевого приступу...

3 А при чому тут телефон?



Як на мене дуже сумнівний набір фактів-що на їхній підставі робити якісь висновки це серьозний компромат1 Людина зчезла коли йшов Майдан2 А що таке -без ознак? Викрали в Києві - вивозили в педерацію-по дорозі помер від серцевого приступу...3 А при чому тут телефон?Як на мене дуже сумнівний набір фактів-що на їхній підставі робити якісь висновки http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22129 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 23:11 budivelnik написав: detroytred написав: Поэтому ТУТ я могу позволить себе то, что нельзя позволять в ином месте.

Например, написать заяву в органы о данном происшествии Поэтому ТУТ я могу позволить себе то, что нельзя позволять в ином месте.Например, написать заяву в органы о данном происшествии Труси хрестик

Якщо заяву - то не тут,а у відповідні органи

Якщо тут - то це фейкометання Труси хрестикЯкщо заяву - то не тут,а у відповідні органиЯкщо тут - то це фейкометання

Речь была о реакции соответствующих органов.

Вы же на ней (на том, что соответствующие органы среагируют, отвлекутся) построили свой опус в мой адрес.



Я же Вам сам именно на это указал, что здесь одно (трусы), а там - другое (крестик).



И это нормально.

Что по-разному в разных местах.



Вы опять утрировали. Насчёт фейкометания.

Мы же здесь не решениями судов))))))) метать должны в друг друга. Речь была о реакции соответствующих органов.Вы же на ней (на том, что соответствующие органы среагируют, отвлекутся) построили свой опус в мой адрес.Я же Вам сам именно на это указал, что здесь одно (трусы), а там - другое (крестик).И это нормально.Что по-разному в разных местах.Вы опять утрировали. Насчёт фейкометания.Мы же здесь не решениями судов))))))) метать должны в друг друга. Востаннє редагувалось detroytred в Суб 15 лют, 2020 23:14, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23111 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 23:13 budivelnik написав: Мене не гребе - негатив чи позитив

Мене цікавить - реально чи висмоктано

2 Якщо висмоктано - це дезінформація,за яку повинен відповідати той хто її розповсюджує

3 Тільки виконання пункту 2 - зменшить кількість дезінформації в інфопросторі України.



Таким чином,моя поведінка до розповсюджувачів фейків - є аналогічною до поведінки фейкометів

Якщо вони не можуть довести істиність своїх вкидів - я також вкидую все і при цьому не переймаюсь як довести правдивість.

При цьому... навіть вкидуючи щось-я не маю на меті збрехати, я просто виставляю інформацію таким боком - щоб в опонента шкварчало..

Мене не гребе - негатив чи позитивМене цікавить - реально чи висмоктано2 Якщо висмоктано - це дезінформація,за яку повинен відповідати той хто її розповсюджує3 Тільки виконання пункту 2 - зменшить кількість дезінформації в інфопросторі України.Таким чином,моя поведінка до розповсюджувачів фейків - є аналогічною до поведінки фейкометівЯкщо вони не можуть довести істиність своїх вкидів - я також вкидую все і при цьому не переймаюсь як довести правдивість.При цьому... навіть вкидуючи щось-я не маю на меті збрехати, я просто виставляю інформацію таким боком - щоб в опонента шкварчало..



Дык у тебя все негативное - высосано из пальца. Депопуляция на 10 млн - общеевропейский тренд, аграризация экономики - ничего страшного, культивация экстремизма - фейк.



Тебя послушать, так если и есть в Украине проблемы, то только с тем, что русских и евреев еще не поставили к стенке, а вот если бы поставили, вот бы мы зажили Дык у тебя все негативное - высосано из пальца. Депопуляция на 10 млн - общеевропейский тренд, аграризация экономики - ничего страшного, культивация экстремизма - фейк.Тебя послушать, так если и есть в Украине проблемы, то только с тем, что русских и евреев еще не поставили к стенке, а вот если бы поставили, вот бы мы зажили zРадио

Повідомлень: 4929 З нами з: 02.05.18 Подякував: 905 раз. Подякували: 2055 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 23:21 zРадио написав:

Тебя послушать, так если и есть в Украине проблемы, то только с тем, что русских и евреев еще не поставили к стенке, а вот если бы поставили, вот бы мы зажили Тебя послушать, так если и есть в Украине проблемы, то только с тем, что русских и евреев еще не поставили к стенке, а вот если бы поставили, вот бы мы зажили

Не наговаривайте на хлопца.

Он предлагает только с чемоданом покинуть Украину тех, кто, по его мнению, недостаточно про-украинский Не наговаривайте на хлопца.Он предлагает только с чемоданом покинуть Украину тех, кто, по его мнению, недостаточно про-украинский Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2870 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 552655275528552955305531> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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