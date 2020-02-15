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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 55275528552955305531> Додано: Суб 15 лют, 2020 23:21 budivelnik написав: freeze написав: Исчезнувшего в августе 2013 года героя не видел ни один человек в течение полугода, пока в марте 2014 года его труп не был обнаружен в Сумской области без признаков насильственной смерти. Исчезнувшего в августе 2013 года героя не видел ни один человек в течение полугода, пока в марте 2014 года его труп не был обнаружен в Сумской области без признаков насильственной смерти. це серьозний компромат

1 Людина зчезла коли йшов Майдан

2 А що таке -без ознак? Викрали в Києві - вивозили в педерацію-по дорозі помер від серцевого приступу...

3 А при чому тут телефон?



Як на мене дуже сумнівний набір фактів-що на їхній підставі робити якісь висновки це серьозний компромат1 Людина зчезла коли йшов Майдан2 А що таке -без ознак? Викрали в Києві - вивозили в педерацію-по дорозі помер від серцевого приступу...3 А при чому тут телефон?Як на мене дуже сумнівний набір фактів-що на їхній підставі робити якісь висновки



В августе он исчез! В августе если и был какой майдан, то только в головах его будущих организаторов... Не прикидывайся шлангом!



К жертвам майдана во время майдана приписывали всех, кого только можно, чтобы разжигать ненависть к силовикам и старой власти. А после майдана приписывали всех, кого только можно, чтобы сакрализировать и легитимизировать новую власть, т.е. устроителей майдана.



Напомню тебе, что во время майдана Аваков писал "мусора не люди", а после него возглавил этих "нелюдей" и защищал даже тогда, когда они убили невинного пассажира авто, чья "вина" была лишь в том, что он сидел в машине, водитель которой совершил легкое административное нарушение. Я посмотрел бы, как разжигали бы разжигатели, случись такое во время майдана... В августе он исчез! В августе если и был какой майдан, то только в головах его будущих организаторов... Не прикидывайся шлангом!К жертвам майдана во время майдана приписывали всех, кого только можно, чтобы разжигать ненависть к силовикам и старой власти. А после майдана приписывали всех, кого только можно, чтобы сакрализировать и легитимизировать новую власть, т.е. устроителей майдана.Напомню тебе, что во время майдана Аваков писал "мусора не люди", а после него возглавил этих "нелюдей" и защищал даже тогда, когда они убили невинного пассажира авто, чья "вина" была лишь в том, что он сидел в машине, водитель которой совершил легкое административное нарушение. Я посмотрел бы, как разжигали бы разжигатели, случись такое во время майдана... zРадио

Повідомлень: 4929 З нами з: 02.05.18 Подякував: 905 раз. Подякували: 2055 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 23:24 shapo написав: zРадио написав:

Тебя послушать, так если и есть в Украине проблемы, то только с тем, что русских и евреев еще не поставили к стенке, а вот если бы поставили, вот бы мы зажили Тебя послушать, так если и есть в Украине проблемы, то только с тем, что русских и евреев еще не поставили к стенке, а вот если бы поставили, вот бы мы зажили

Не наговаривайте на хлопца.

Он предлагает только с чемоданом покинуть Украину тех, кто, по его мнению, недостаточно про-украинский Не наговаривайте на хлопца.Он предлагает только с чемоданом покинуть Украину тех, кто, по его мнению, недостаточно про-украинский



Не наговариваю) Как-то поддержал спор по сабжу, и "хлопец" развил свою мысль, что поскольку они уезжать не хотят, то нужно избавляться по-другому Не наговариваю) Как-то поддержал спор по сабжу, и "хлопец" развил свою мысль, что поскольку они уезжать не хотят, то нужно избавляться по-другому zРадио

Повідомлень: 4929 З нами з: 02.05.18 Подякував: 905 раз. Подякували: 2055 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 23:25 zРадио написав: budivelnik написав: Мене не гребе - негатив чи позитив

Мене цікавить - реально чи висмоктано

2 Якщо висмоктано - це дезінформація,за яку повинен відповідати той хто її розповсюджує

3 Тільки виконання пункту 2 - зменшить кількість дезінформації в інфопросторі України.



Таким чином,моя поведінка до розповсюджувачів фейків - є аналогічною до поведінки фейкометів

Якщо вони не можуть довести істиність своїх вкидів - я також вкидую все і при цьому не переймаюсь як довести правдивість.

При цьому... навіть вкидуючи щось-я не маю на меті збрехати, я просто виставляю інформацію таким боком - щоб в опонента шкварчало.. Мене не гребе - негатив чи позитивМене цікавить - реально чи висмоктано2 Якщо висмоктано - це дезінформація,за яку повинен відповідати той хто її розповсюджує3 Тільки виконання пункту 2 - зменшить кількість дезінформації в інфопросторі України.Таким чином,моя поведінка до розповсюджувачів фейків - є аналогічною до поведінки фейкометівЯкщо вони не можуть довести істиність своїх вкидів - я також вкидую все і при цьому не переймаюсь як довести правдивість.При цьому... навіть вкидуючи щось-я не маю на меті збрехати, я просто виставляю інформацію таким боком - щоб в опонента шкварчало.. Дык у тебя все негативное - высосано из пальца. Депопуляция на 10 млн - общеевропейский тренд, аграризация экономики - ничего страшного, культивация экстремизма - фейк.

Тебя послушать, так если и есть в Украине проблемы, то только с тем, что русских и евреев еще не поставили к стенке, а вот если бы поставили, вот бы мы зажили Дык у тебя все негативное - высосано из пальца. Депопуляция на 10 млн - общеевропейский тренд, аграризация экономики - ничего страшного, культивация экстремизма - фейк.Тебя послушать, так если и есть в Украине проблемы, то только с тем, что русских и евреев еще не поставили к стенке, а вот если бы поставили, вот бы мы зажили Так є й позитивні сторони

1 Догнали педераційників по зарплаті(мінімальній)

2 При ціні газу в 107 доларів на хабі - в січні педераційники нам платили по 52 долари за перекачування 1000 м3 ....

Не знаю - але якщо Коболєв зреагував-то я б на його місці купував весь газ на хабі по 107 і не випускаючи його з України запомповував у сховища...2м3 прокачали - з них 1 собі збільшили запаси

3 Зменшили навантаження на фонд зарплати (ЄСВ з 42 до 22%)

4 Потихеньку зменшуємо потребу в субсидіях - починали з 70 млрд в рік - станом на сьогодні 44 млрд грн в рік (правила нарахування то не мінялись , а суми зменшились=доходи субсидантів виросли на 33 млрд за останні пару років)

5 Відновили збройні сили

6 Отримали безвіз

7 Закріпили курс в НАТО конституційно



Далі продовжувати - чи вже шкварчиш? Так є й позитивні сторони1 Догнали педераційників по зарплаті(мінімальній)2 При ціні газу в 107 доларів на хабі - в січні педераційники нам платили по 52 долари за перекачування 1000 м3 ....Не знаю - але якщо Коболєв зреагував-то я б на його місці купував весь газ на хабі по 107 і не випускаючи його з України запомповував у сховища...2м3 прокачали - з них 1 собі збільшили запаси3 Зменшили навантаження на фонд зарплати (ЄСВ з 42 до 22%)4 Потихеньку зменшуємо потребу в субсидіях - починали з 70 млрд в рік - станом на сьогодні 44 млрд грн в рік (правила нарахування то не мінялись , а суми зменшились=доходи субсидантів виросли на 33 млрд за останні пару років)5 Відновили збройні сили6 Отримали безвіз7 Закріпили курс в НАТО конституційноДалі продовжувати - чи вже шкварчиш? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22129 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 23:28 budivelnik написав:

це серьозний компромат

1 Людина зчезла коли йшов Майдан

2 А що таке -без ознак? Викрали в Києві - вивозили в педерацію-по дорозі помер від серцевого приступу...

3 А при чому тут телефон?



Як на мене дуже сумнівний набір фактів-що на їхній підставі робити якісь висновки це серьозний компромат1 Людина зчезла коли йшов Майдан2 А що таке -без ознак? Викрали в Києві - вивозили в педерацію-по дорозі помер від серцевого приступу...3 А при чому тут телефон?Як на мене дуже сумнівний набір фактів-що на їхній підставі робити якісь висновки

А зачем его везти из Киева в Россию?

Что с ним там делать?

Он что, носитель каких-то секретов или шпионских тайн? А зачем его везти из Киева в Россию?Что с ним там делать?Он что, носитель каких-то секретов или шпионских тайн? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2870 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 23:30 zРадио написав: shapo написав: zРадио написав:

Тебя послушать, так если и есть в Украине проблемы, то только с тем, что русских и евреев еще не поставили к стенке, а вот если бы поставили, вот бы мы зажили Тебя послушать, так если и есть в Украине проблемы, то только с тем, что русских и евреев еще не поставили к стенке, а вот если бы поставили, вот бы мы зажили

Не наговаривайте на хлопца.

Он предлагает только с чемоданом покинуть Украину тех, кто, по его мнению, недостаточно про-украинский Не наговаривайте на хлопца.Он предлагает только с чемоданом покинуть Украину тех, кто, по его мнению, недостаточно про-украинский



Не наговариваю) Как-то поддержал спор по сабжу, и "хлопец" развил свою мысль, что поскольку они уезжать не хотят, то нужно избавляться по-другому Не наговариваю) Как-то поддержал спор по сабжу, и "хлопец" развил свою мысль, что поскольку они уезжать не хотят, то нужно избавляться по-другому



Значит, этот важный в развитии про-украинскости момент я пропустил. Видимо, был в очередном бане Значит, этот важный в развитии про-украинскости момент я пропустил. Видимо, был в очередном бане Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2870 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 23:31 zРадио написав: shapo написав: zРадио написав: Тебя послушать, так если и есть в Украине проблемы, то только с тем, что русских и евреев еще не поставили к стенке, а вот если бы поставили, вот бы мы зажили Тебя послушать, так если и есть в Украине проблемы, то только с тем, что русских и евреев еще не поставили к стенке, а вот если бы поставили, вот бы мы зажили Не наговаривайте на хлопца.

Он предлагает только с чемоданом покинуть Украину тех, кто, по его мнению, недостаточно про-украинский Не наговаривайте на хлопца.Он предлагает только с чемоданом покинуть Украину тех, кто, по его мнению, недостаточно про-украинский Не наговариваю) Как-то поддержал спор по сабжу, и "хлопец" развил свою мысль, что поскольку они уезжать не хотят, то нужно избавляться по-другому Не наговариваю) Как-то поддержал спор по сабжу, и "хлопец" развил свою мысль, что поскольку они уезжать не хотят, то нужно избавляться по-другому Два українофоба -поговорили?

1 Єврей вже відмовляється від бажання отримати ПМЖ - питання чому? Тому що мазохіст і хоче жити там де йому погано

Чи тому що діти не хочуть його бачити в Ізраїлі?

2Київський ольгінець(чи ольгінський киянин) Багатозначно надув щоки і відкрив таємне знання... виявляється він зі мною десь говорив і отримав страшну інформацію.яке мене очорнює - але він її озвучувати не буде(не може)

Причини мені не відомі

Якби я на нього отримав щось більше що він не знав про місцевиготовлення шоколадних батончиків для України - я б цим обовязково скористався...

А він свої знання береже...Боїться... або як завжди фейк придумує...

Ти б свою совість не мучив цими страшними знаннями про націоналіста .який тут замаскувався - поділись .не тримай все для ФСБ...адже СБ ОУН -тебе швидше викриє(це я методом шапо дію - той дуже любить мосад/цахал...) Два українофоба -поговорили?1 Єврей вже відмовляється від бажання отримати ПМЖ - питання чому? Тому що мазохіст і хоче жити там де йому поганоЧи тому що діти не хочуть його бачити в Ізраїлі?2Київський ольгінець(чи ольгінський киянин) Багатозначно надув щоки і відкрив таємне знання... виявляється він зі мною десь говорив і отримав страшну інформацію.яке мене очорнює - але він її озвучувати не буде(не може)Причини мені не відоміЯкби я на нього отримав щось більше що він не знав про місцевиготовлення шоколадних батончиків для України - я б цим обовязково скористався...А він свої знання береже...Боїться... або як завжди фейк придумує...Ти б свою совість не мучив цими страшними знаннями про націоналіста .який тут замаскувався - поділись .не тримай все для ФСБ...адже СБ ОУН -тебе швидше викриє(це я методом шапо дію - той дуже любить мосад/цахал...) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22129 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 23:34 shapo написав: budivelnik написав: це серьозний компромат

1 Людина зчезла коли йшов Майдан

2 А що таке -без ознак? Викрали в Києві - вивозили в педерацію-по дорозі помер від серцевого приступу...

3 А при чому тут телефон?

Як на мене дуже сумнівний набір фактів-що на їхній підставі робити якісь висновки це серьозний компромат1 Людина зчезла коли йшов Майдан2 А що таке -без ознак? Викрали в Києві - вивозили в педерацію-по дорозі помер від серцевого приступу...3 А при чому тут телефон?Як на мене дуже сумнівний набір фактів-що на їхній підставі робити якісь висновки А зачем его везти из Киева в Россию?

Что с ним там делать?

Он что, носитель каких-то секретов или шпионских тайн? А зачем его везти из Киева в Россию?Что с ним там делать?Он что, носитель каких-то секретов или шпионских тайн? А хто казав що факт мав місце?

Фріз написав що хтось може горбатюк.а може й не горбатюк - щось (а що -не відомо) озвучив про пропажу когось...чий телефон перейшов з рук в руки і за пів року того когось ніхто не бачив.аж поки не знайшли десь когось під сумами з ознаками смерті(може насильницької-може ні)



Будемо й далі ці фантазії обговорювати і уточняти...

Чи погодимось - що без якихось більш офіційних данних - це навіть на фейк не тягне. А хто казав що факт мав місце?Фріз написав що хтось може горбатюк.а може й не горбатюк - щось (а що -не відомо) озвучив про пропажу когось...чий телефон перейшов з рук в руки і за пів року того когось ніхто не бачив.аж поки не знайшли десь когось під сумами з ознаками смерті(може насильницької-може ні)Будемо й далі ці фантазії обговорювати і уточняти...Чи погодимось - що без якихось більш офіційних данних - це навіть на фейк не тягне. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22129 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 23:37 shapo написав: Значит, этот важный в развитии про-украинскости момент я пропустил. Видимо, был в очередном бане Значит, этот важный в развитии про-украинскости момент я пропустил. Видимо, был в очередном бане Прикольно

А можна я запущу припущення?

Шапо -проплачений, бо бан - не забороняє читати ,бан не дозволяє відповідати...

а раз забанений не має потреби читати - значить він заходить на форум виключно тоді коли йому платять, а платять йому тільки тоді коли він пише

Як все просто ПрикольноА можна я запущу припущення?Шапо -проплачений, бо бан - не забороняє читати ,бан не дозволяє відповідати...а раз забанений не має потреби читати - значить він заходить на форум виключно тоді коли йому платять, а платять йому тільки тоді коли він пишеЯк все просто http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22129 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 23:40 budivelnik написав: Так є й позитивні сторони



4 Потихеньку зменшуємо потребу в субсидіях - починали з 70 млрд в рік - станом на сьогодні 44 млрд грн в рік (правила нарахування то не мінялись , а суми зменшились=доходи субсидантів виросли на 33 млрд за останні пару років)

5 Відновили збройні сили

6 Отримали безвіз

7 Закріпили курс в НАТО конституційно



Так є й позитивні сторони4 Потихеньку зменшуємо потребу в субсидіях - починали з 70 млрд в рік - станом на сьогодні 44 млрд грн в рік (правила нарахування то не мінялись , а суми зменшились=доходи субсидантів виросли на 33 млрд за останні пару років)5 Відновили збройні сили6 Отримали безвіз7 Закріпили курс в НАТО конституційно

4) Ещё как менялись. Первые 3 года человеку без справки о доходах насчитывали 2 минимальные зарплаты, последние 2 года без такой справки просто не дают субсидии предлагая внести некую сумму налогов которая будет больше полученной в будущем субсидии

5. И какова боеспособность эти ВС? Мы уже отвоевали Донбасс и готовимся к атаке на Крым?

6.Это Европа облегчила себе поиск дешёвой рабсилы

7.А если закрепить в Конституции курс на полет на Марс он будет осуществлён? 4) Ещё как менялись. Первые 3 года человеку без справки о доходах насчитывали 2 минимальные зарплаты, последние 2 года без такой справки просто не дают субсидии предлагая внести некую сумму налогов которая будет больше полученной в будущем субсидии5. И какова боеспособность эти ВС? Мы уже отвоевали Донбасс и готовимся к атаке на Крым?6.Это Европа облегчила себе поиск дешёвой рабсилы7.А если закрепить в Конституции курс на полет на Марс он будет осуществлён? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2870 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 23:42 budivelnik написав: shapo написав: Значит, этот важный в развитии про-украинскости момент я пропустил. Видимо, был в очередном бане Значит, этот важный в развитии про-украинскости момент я пропустил. Видимо, был в очередном бане Прикольно

А можна я запущу припущення?

Шапо -проплачений, бо бан - не забороняє читати ,бан не дозволяє відповідати...

а раз забанений не має потреби читати - значить він заходить на форум виключно тоді коли йому платять, а платять йому тільки тоді коли він пише

Як все просто ПрикольноА можна я запущу припущення?Шапо -проплачений, бо бан - не забороняє читати ,бан не дозволяє відповідати...а раз забанений не має потреби читати - значить він заходить на форум виключно тоді коли йому платять, а платять йому тільки тоді коли він пишеЯк все просто

Логика у тебя как была извращенная, так и осталась.

Хотя, может, ты по себе судишь.

В отличие от тебя я тут не живу чтобы читать форум от корки до корки.

А ты и вправду предлагал в расход пускать москалей и жидов? Логика у тебя как была извращенная, так и осталась.Хотя, может, ты по себе судишь.В отличие от тебя я тут не живу чтобы читать форум от корки до корки.А ты и вправду предлагал в расход пускать москалей и жидов? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2870 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 55275528552955305531> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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