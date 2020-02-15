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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 15 лют, 2020 23:21
budivelnik написав: freeze написав:
Исчезнувшего в августе 2013 года героя не видел ни один человек в течение полугода, пока в марте 2014 года его труп не был обнаружен в Сумской области без признаков насильственной смерти.
це серьозний компромат
1 Людина зчезла коли йшов Майдан
2 А що таке -без ознак? Викрали в Києві - вивозили в педерацію-по дорозі помер від серцевого приступу...
3 А при чому тут телефон?
Як на мене дуже сумнівний набір фактів-що на їхній підставі робити якісь висновки
В августе он исчез! В августе если и был какой майдан, то только в головах его будущих организаторов... Не прикидывайся шлангом!
К жертвам майдана во время майдана приписывали всех, кого только можно, чтобы разжигать ненависть к силовикам и старой власти. А после майдана приписывали всех, кого только можно, чтобы сакрализировать и легитимизировать новую власть, т.е. устроителей майдана.
Напомню тебе, что во время майдана Аваков писал "мусора не люди", а после него возглавил этих "нелюдей" и защищал даже тогда, когда они убили невинного пассажира авто, чья "вина" была лишь в том, что он сидел в машине, водитель которой совершил легкое административное нарушение. Я посмотрел бы, как разжигали бы разжигатели, случись такое во время майдана...
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Додано: Суб 15 лют, 2020 23:24
shapo написав: zРадио написав:
Тебя послушать, так если и есть в Украине проблемы, то только с тем, что русских и евреев еще не поставили к стенке, а вот если бы поставили, вот бы мы зажили
Не наговаривайте на хлопца.
Он предлагает только с чемоданом покинуть Украину тех, кто, по его мнению, недостаточно про-украинский
Не наговариваю) Как-то поддержал спор по сабжу, и "хлопец" развил свою мысль, что поскольку они уезжать не хотят, то нужно избавляться по-другому
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Додано: Суб 15 лют, 2020 23:25
zРадио написав: budivelnik написав:
Мене не гребе - негатив чи позитив
Мене цікавить - реально чи висмоктано
2 Якщо висмоктано - це дезінформація,за яку повинен відповідати той хто її розповсюджує
3 Тільки виконання пункту 2 - зменшить кількість дезінформації в інфопросторі України.
Таким чином,моя поведінка до розповсюджувачів фейків - є аналогічною до поведінки фейкометів
Якщо вони не можуть довести істиність своїх вкидів - я також вкидую все і при цьому не переймаюсь як довести правдивість.
При цьому... навіть вкидуючи щось-я не маю на меті збрехати, я просто виставляю інформацію таким боком - щоб в опонента шкварчало..
Дык у тебя все негативное - высосано из пальца. Депопуляция на 10 млн - общеевропейский тренд, аграризация экономики - ничего страшного, культивация экстремизма - фейк.
Тебя послушать, так если и есть в Украине проблемы, то только с тем, что русских и евреев еще не поставили к стенке, а вот если бы поставили, вот бы мы зажили
Так є й позитивні сторони
1 Догнали педераційників по зарплаті(мінімальній)
2 При ціні газу в 107 доларів на хабі - в січні педераційники нам платили по 52 долари за перекачування 1000 м3 ....
Не знаю - але якщо Коболєв зреагував-то я б на його місці купував весь газ на хабі по 107 і не випускаючи його з України запомповував у сховища...2м3 прокачали - з них 1 собі збільшили запаси
3 Зменшили навантаження на фонд зарплати (ЄСВ з 42 до 22%)
4 Потихеньку зменшуємо потребу в субсидіях - починали з 70 млрд в рік - станом на сьогодні 44 млрд грн в рік (правила нарахування то не мінялись , а суми зменшились=доходи субсидантів виросли на 33 млрд за останні пару років)
5 Відновили збройні сили
6 Отримали безвіз
7 Закріпили курс в НАТО конституційно
Далі продовжувати - чи вже шкварчиш?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 15 лют, 2020 23:28
budivelnik написав:
це серьозний компромат
1 Людина зчезла коли йшов Майдан
2 А що таке -без ознак? Викрали в Києві - вивозили в педерацію-по дорозі помер від серцевого приступу...
3 А при чому тут телефон?
Як на мене дуже сумнівний набір фактів-що на їхній підставі робити якісь висновки
А зачем его везти из Киева в Россию?
Что с ним там делать?
Он что, носитель каких-то секретов или шпионских тайн?
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Додано: Суб 15 лют, 2020 23:30
zРадио написав: shapo написав: zРадио написав:
Тебя послушать, так если и есть в Украине проблемы, то только с тем, что русских и евреев еще не поставили к стенке, а вот если бы поставили, вот бы мы зажили
Не наговаривайте на хлопца.
Он предлагает только с чемоданом покинуть Украину тех, кто, по его мнению, недостаточно про-украинский
Не наговариваю) Как-то поддержал спор по сабжу, и "хлопец" развил свою мысль, что поскольку они уезжать не хотят, то нужно избавляться по-другому
Значит, этот важный в развитии про-украинскости момент я пропустил. Видимо, был в очередном бане
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Додано: Суб 15 лют, 2020 23:31
zРадио написав: shapo написав: zРадио написав:
Тебя послушать, так если и есть в Украине проблемы, то только с тем, что русских и евреев еще не поставили к стенке, а вот если бы поставили, вот бы мы зажили
Не наговаривайте на хлопца.
Он предлагает только с чемоданом покинуть Украину тех, кто, по его мнению, недостаточно про-украинский
Не наговариваю) Как-то поддержал спор по сабжу, и "хлопец" развил свою мысль, что поскольку они уезжать не хотят, то нужно избавляться по-другому
Два українофоба -поговорили?
1 Єврей вже відмовляється від бажання отримати ПМЖ - питання чому? Тому що мазохіст і хоче жити там де йому погано
Чи тому що діти не хочуть його бачити в Ізраїлі?
2Київський ольгінець(чи ольгінський киянин) Багатозначно надув щоки і відкрив таємне знання... виявляється він зі мною десь говорив і отримав страшну інформацію.яке мене очорнює - але він її озвучувати не буде(не може)
Причини мені не відомі
Якби я на нього отримав щось більше що він не знав про місцевиготовлення шоколадних батончиків для України - я б цим обовязково скористався...
А він свої знання береже...Боїться... або як завжди фейк придумує...
Ти б свою совість не мучив цими страшними знаннями про націоналіста .який тут замаскувався - поділись .не тримай все для ФСБ...адже СБ ОУН -тебе швидше викриє(це я методом шапо дію - той дуже любить мосад/цахал...)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 15 лют, 2020 23:34
shapo написав: budivelnik написав:
це серьозний компромат
1 Людина зчезла коли йшов Майдан
2 А що таке -без ознак? Викрали в Києві - вивозили в педерацію-по дорозі помер від серцевого приступу...
3 А при чому тут телефон?
Як на мене дуже сумнівний набір фактів-що на їхній підставі робити якісь висновки
А зачем его везти из Киева в Россию?
Что с ним там делать?
Он что, носитель каких-то секретов или шпионских тайн?
А хто казав що факт мав місце?
Фріз написав що хтось може горбатюк.а може й не горбатюк - щось (а що -не відомо) озвучив про пропажу когось...чий телефон перейшов з рук в руки і за пів року того когось ніхто не бачив.аж поки не знайшли десь когось під сумами з ознаками смерті(може насильницької-може ні)
Будемо й далі ці фантазії обговорювати і уточняти...
Чи погодимось - що без якихось більш офіційних данних - це навіть на фейк не тягне.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 15 лют, 2020 23:37
shapo написав:
Значит, этот важный в развитии про-украинскости момент я пропустил. Видимо, был в очередном бане
Прикольно
А можна я запущу припущення?
Шапо -проплачений, бо бан - не забороняє читати ,бан не дозволяє відповідати...
а раз забанений не має потреби читати - значить він заходить на форум виключно тоді коли йому платять, а платять йому тільки тоді коли він пише
Як все просто
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 15 лют, 2020 23:40
budivelnik написав:
Так є й позитивні сторони
4 Потихеньку зменшуємо потребу в субсидіях - починали з 70 млрд в рік - станом на сьогодні 44 млрд грн в рік (правила нарахування то не мінялись , а суми зменшились=доходи субсидантів виросли на 33 млрд за останні пару років)
5 Відновили збройні сили
6 Отримали безвіз
7 Закріпили курс в НАТО конституційно
4) Ещё как менялись. Первые 3 года человеку без справки о доходах насчитывали 2 минимальные зарплаты, последние 2 года без такой справки просто не дают субсидии предлагая внести некую сумму налогов которая будет больше полученной в будущем субсидии
5. И какова боеспособность эти ВС? Мы уже отвоевали Донбасс и готовимся к атаке на Крым?
6.Это Европа облегчила себе поиск дешёвой рабсилы
7.А если закрепить в Конституции курс на полет на Марс он будет осуществлён?
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shapo
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Додано: Суб 15 лют, 2020 23:42
budivelnik написав: shapo написав:
Значит, этот важный в развитии про-украинскости момент я пропустил. Видимо, был в очередном бане
Прикольно
А можна я запущу припущення?
Шапо -проплачений, бо бан - не забороняє читати ,бан не дозволяє відповідати...
а раз забанений не має потреби читати - значить він заходить на форум виключно тоді коли йому платять, а платять йому тільки тоді коли він пише
Як все просто
Логика у тебя как была извращенная, так и осталась.
Хотя, может, ты по себе судишь.
В отличие от тебя я тут не живу чтобы читать форум от корки до корки.
А ты и вправду предлагал в расход пускать москалей и жидов?
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