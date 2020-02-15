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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 15 лют, 2020 23:47
budivelnik написав: shapo написав:
А зачем его везти из Киева в Россию?
Что с ним там делать?
Он что, носитель каких-то секретов или шпионских тайн?
А хто казав що факт мав місце?
Фріз написав що хтось може горбатюк.а може й не горбатюк - щось (а що -не відомо) озвучив про пропажу когось...чий телефон перейшов з рук в руки і за пів року того когось ніхто не бачив.аж поки не знайшли десь когось під сумами з ознаками смерті(може насильницької-може ні)
Будемо й далі ці фантазії обговорювати і уточняти...
Чи погодимось - що без якихось більш офіційних данних - це навіть на фейк не тягне.
Шарий давал фамилию следователя в Сумской области который описал в каком лесу и с какими банковскими карточками нашли покойного лже-героя небесной сотни
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shapo
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Додано: Суб 15 лют, 2020 23:47
shapo написав: budivelnik написав: shapo написав:
Значит, этот важный в развитии про-украинскости момент я пропустил. Видимо, был в очередном бане
Прикольно
А можна я запущу припущення?
Шапо -проплачений, бо бан - не забороняє читати ,бан не дозволяє відповідати...
а раз забанений не має потреби читати - значить він заходить на форум виключно тоді коли йому платять, а платять йому тільки тоді коли він пише
Як все просто
Логика у тебя как была извращенная, так и осталась.
Хотя, может, ты по себе судишь.
В отличие от тебя я тут не живу чтобы читать форум от корки до корки.
Я також не завжди все читаю,але не привязую це до бану.
shapo написав:
А ты и вправду предлагал в расход пускать москалей и жидов?
попроси того ,хто тобі цю єресь наплів - дати ссилочку на щось подібне...але не в переоповіданні зрадіо - а чітка моя цитата
Найде - я самозабанюсь на місяць
Не найде - ти йому вискажеш
а - все що думаєш про брехунів.
б - візьмеш на себе обовязок звертатись до цієї людини титулом - ваша брехливість
Домовились?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 15 лют, 2020 23:48
budivelnik написав:
Багатозначно надув щоки і відкрив таємне знання... виявляється він зі мною десь говорив і отримав страшну інформацію.яке мене очорнює - але він її озвучувати не буде(не може)
Причини мені не відомі
Якби я на нього отримав щось більше що він не знав про місцевиготовлення шоколадних батончиків для України - я б цим обовязково скористався...
А він свої знання береже...Боїться... або як завжди фейк придумує...
Ти б свою совість не мучив цими страшними знаннями про націоналіста .який тут замаскувався - поділись .не тримай все для ФСБ...адже СБ ОУН -тебе швидше викриє(це я методом шапо дію - той дуже любить мосад/цахал...)
Та какой ты националист? Ты "диванист", получается
Был бы ты идейным националистом, не петлял бы и подтвердил свои слова. А так - один раз ляпнул в порыве дискуссии, а теперь прячишься в кусты...
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Додано: Суб 15 лют, 2020 23:51
shapo написав: budivelnik написав: shapo написав:
А зачем его везти из Киева в Россию?
Что с ним там делать?
Он что, носитель каких-то секретов или шпионских тайн?
А хто казав що факт мав місце?
Фріз написав що хтось може горбатюк.а може й не горбатюк - щось (а що -не відомо) озвучив про пропажу когось...чий телефон перейшов з рук в руки і за пів року того когось ніхто не бачив.аж поки не знайшли десь когось під сумами з ознаками смерті(може насильницької-може ні)
Будемо й далі ці фантазії обговорювати і уточняти...
Чи погодимось - що без якихось більш офіційних данних - це навіть на фейк не тягне.
Шарий давал фамилию следователя в Сумской области который описал в каком лесу и с какими банковскими карточками нашли покойного лже-героя небесной сотни
Нєєєє
якщо сам шарій....
а дубинський нічого не казав?
а що там про свинарчуків говорять? де той правдомет який все викопав? і чому зеленський не скористався отриманою інформацією?
При чому авакова він залишив.свого на 100% рябошапку отримав - що йому ще не вистарчає для швидкого і справедливого розслідування...
ПС
Я ж описував
Десять осіб на зарплаті - вкидають по 10 фейків в день
100 000 корисних ідіотів - ці фейки розганяють
Як наслідок -всі в тому числі і корисні ідіоти в лайні... а фейкомети при бабках.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 15 лют, 2020 23:54
zРадио написав: budivelnik написав:
Багатозначно надув щоки і відкрив таємне знання... виявляється він зі мною десь говорив і отримав страшну інформацію.яке мене очорнює - але він її озвучувати не буде(не може)
Причини мені не відомі
Якби я на нього отримав щось більше що він не знав про місцевиготовлення шоколадних батончиків для України - я б цим обовязково скористався...
А він свої знання береже...Боїться... або як завжди фейк придумує...
Ти б свою совість не мучив цими страшними знаннями про націоналіста .який тут замаскувався - поділись .не тримай все для ФСБ...адже СБ ОУН -тебе швидше викриє(це я методом шапо дію - той дуже любить мосад/цахал...)
Та какой ты националист? Ты "диванист", получается
Был бы ты идейным националистом, не петлял бы и подтвердил свои слова. А так - один раз ляпнул в порыве дискуссии, а теперь прячишься в кусты...
Я ляпнув - а ти не занотував?
Не вірю , в тебе ж всі ходи записані...
Брехло ти кінчене.
Але тепер тобі прийдеться з шапо якось питання вирішувати ,адже ти йому страшилки в приват понаписував...єдине не врахував-євреї люди обережні.вони на всяк випадок перевіряють...шапо в мене прямо запитав
Я пообіцяв - якщо ти доведеш - я самозабанюсь
Бачу ти доводити не можеш ,тільки те й залишається що дути щоки...дивись - не трісни.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 15 лют, 2020 23:54
budivelnik написав:
Два українофоба -поговорили?
1 Єврей вже відмовляється від бажання отримати ПМЖ - питання чому? Тому що мазохіст і хоче жити там де йому погано
Чи тому що діти не хочуть його бачити в Ізраїлі?
Я же тебе сегодня уже предлагал найти где и когда я здесь писал что собираюсь ехать на ПМЖ в Израиль?
Ты ничего не ответил но продолжаешь тупо врать и приписывать мне мои чувства и желания с которыми я ни с кем никогда не делился, особенно с таким как ты.
Ты когда-нибудь перестанешь врать переходя на личности?
Если тебе кажется что это очень удачный приём когда нет аргументов, то ты в очередной раз глубоко заблуждаешься
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 15 лют, 2020 23:58
budivelnik написав:
Я ж описував
Десять осіб на зарплаті - вкидають по 10 фейків в день
100 000 корисних ідіотів - ці фейки розганяють
Як наслідок -всі в тому числі і корисні ідіоти в лайні... а фейкомети при бабках.
То, что ты описывал, является технологией успешной пропаганды.
1. Сперва клеймишь неподконтрольные медиа, обвиняя их в работе на врага.
2. После фильтруешь информацию в подконтрольных медиа, выпуская только выгодную тебе и блокируя - невыгодную.
3. А затем называешь невыгодную информацию, выходящую из неподконтрольных медиа, фейком, организованным врагом.
Это секрет Полишинеля - любой с IQ выше 100 разберется. Просто такая пропаганда работает, поскольку людей с IQ ниже 100 больше половины...
Востаннє редагувалось zРадио
в Суб 15 лют, 2020 23:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 23:59
shapo написав: budivelnik написав:
Два українофоба -поговорили?
1 Єврей вже відмовляється від бажання отримати ПМЖ - питання чому? Тому що мазохіст і хоче жити там де йому погано
Чи тому що діти не хочуть його бачити в Ізраїлі?
Я же тебе сегодня уже предлагал найти где и когда я здесь писал что собираюсь ехать на ПМЖ в Израиль?
Ты ничего не ответил но продолжаешь тупо врать и приписывать мне мои чувства и желания с которыми я ни с кем никогда не делился, особенно с таким как ты.
Ты когда-нибудь перестанешь врать переходя на личности?
Если тебе кажется что это очень удачный приём когда нет аргументов, то ты в очередной раз глубоко заблуждаешься
А що я написав не так?
Ти написав що не збираєшся на ПМЖ
Я написав що ти не збираєшся...
В чому проблема?
В мене прохання
Може походи зрадіо по мозолям.щоб він своєю тупою брехнею - тебе не підставляв.
Уявляєш - ти б йому повірив?
ПС
В мене перша дружина з Новосибірська, живе у Львові..Ти припускаєш що я б вимагав стріляти москалів ?
А жиди - я використовував тільки тоді,коли ти використовував рагулі.
Все.
Так що не кожен хто тобі подобається - твій друг
Не кожен хто тобі не подобається-твій ворог.
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budivelnik
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Додано: Нед 16 лют, 2020 00:01
shapo написав:
Шарий
Похоже пан shapo вступил в секту свидетелей шария.
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Додано: Нед 16 лют, 2020 00:02
budivelnik написав:
Нєєєє
якщо сам шарій....
а дубинський нічого не казав?
а що там про свинарчуків говорять? де той правдомет який все викопав? і чому зеленський не скористався отриманою інформацією?
При чому авакова він залишив.свого на 100% рябошапку отримав - що йому ще не вистарчає для швидкого і справедливого розслідування...
ПС
Зеленский не выполняет предвыборные обещания и поэтому Свинарчук, Пашинский, Грымчак и, самое главное, Порошенко до сих пор на свободе.
За это он и поплатится на ближайших выборах.
Но это ни в коем случае не отменяет расследования Шария, Дубинского и т.д. и ложь о небесной сотне
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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