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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5528552955305531> Додано: Суб 15 лют, 2020 23:47 budivelnik написав: shapo написав: А зачем его везти из Киева в Россию?

Что с ним там делать?

Он что, носитель каких-то секретов или шпионских тайн? А зачем его везти из Киева в Россию?Что с ним там делать?Он что, носитель каких-то секретов или шпионских тайн? А хто казав що факт мав місце?

Фріз написав що хтось може горбатюк.а може й не горбатюк - щось (а що -не відомо) озвучив про пропажу когось...чий телефон перейшов з рук в руки і за пів року того когось ніхто не бачив.аж поки не знайшли десь когось під сумами з ознаками смерті(може насильницької-може ні)



Будемо й далі ці фантазії обговорювати і уточняти...

Чи погодимось - що без якихось більш офіційних данних - це навіть на фейк не тягне. А хто казав що факт мав місце?Фріз написав що хтось може горбатюк.а може й не горбатюк - щось (а що -не відомо) озвучив про пропажу когось...чий телефон перейшов з рук в руки і за пів року того когось ніхто не бачив.аж поки не знайшли десь когось під сумами з ознаками смерті(може насильницької-може ні)Будемо й далі ці фантазії обговорювати і уточняти...Чи погодимось - що без якихось більш офіційних данних - це навіть на фейк не тягне.

Шарий давал фамилию следователя в Сумской области который описал в каком лесу и с какими банковскими карточками нашли покойного лже-героя небесной сотни Шарий давал фамилию следователя в Сумской области который описал в каком лесу и с какими банковскими карточками нашли покойного лже-героя небесной сотни Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2870 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 23:47 shapo написав: budivelnik написав: shapo написав: Значит, этот важный в развитии про-украинскости момент я пропустил. Видимо, был в очередном бане Значит, этот важный в развитии про-украинскости момент я пропустил. Видимо, был в очередном бане Прикольно

А можна я запущу припущення?

Шапо -проплачений, бо бан - не забороняє читати ,бан не дозволяє відповідати...

а раз забанений не має потреби читати - значить він заходить на форум виключно тоді коли йому платять, а платять йому тільки тоді коли він пише

Як все просто ПрикольноА можна я запущу припущення?Шапо -проплачений, бо бан - не забороняє читати ,бан не дозволяє відповідати...а раз забанений не має потреби читати - значить він заходить на форум виключно тоді коли йому платять, а платять йому тільки тоді коли він пишеЯк все просто Логика у тебя как была извращенная, так и осталась.

Хотя, может, ты по себе судишь.

В отличие от тебя я тут не живу чтобы читать форум от корки до корки. Логика у тебя как была извращенная, так и осталась.Хотя, может, ты по себе судишь.В отличие от тебя я тут не живу чтобы читать форум от корки до корки. Я також не завжди все читаю,але не привязую це до бану. shapo написав:

А ты и вправду предлагал в расход пускать москалей и жидов? А ты и вправду предлагал в расход пускать москалей и жидов? попроси того ,хто тобі цю єресь наплів - дати ссилочку на щось подібне...але не в переоповіданні зрадіо - а чітка моя цитата

Найде - я самозабанюсь на місяць

Не найде - ти йому вискажеш

а - все що думаєш про брехунів.

б - візьмеш на себе обовязок звертатись до цієї людини титулом - ваша брехливість

Домовились? Я також не завжди все читаю,але не привязую це до бану.попроси того ,хто тобі цю єресь наплів - дати ссилочку на щось подібне...але не в переоповіданні зрадіо - а чітка моя цитатаНайде - я самозабанюсь на місяцьНе найде - ти йому вискажеша - все що думаєш про брехунів.б - візьмеш на себе обовязок звертатись до цієї людини титулом -Домовились? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22129 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 23:48 budivelnik написав: Багатозначно надув щоки і відкрив таємне знання... виявляється він зі мною десь говорив і отримав страшну інформацію.яке мене очорнює - але він її озвучувати не буде(не може)

Причини мені не відомі

Якби я на нього отримав щось більше що він не знав про місцевиготовлення шоколадних батончиків для України - я б цим обовязково скористався...

А він свої знання береже...Боїться... або як завжди фейк придумує...

Ти б свою совість не мучив цими страшними знаннями про націоналіста .який тут замаскувався - поділись .не тримай все для ФСБ...адже СБ ОУН -тебе швидше викриє(це я методом шапо дію - той дуже любить мосад/цахал...) Багатозначно надув щоки і відкрив таємне знання... виявляється він зі мною десь говорив і отримав страшну інформацію.яке мене очорнює - але він її озвучувати не буде(не може)Причини мені не відоміЯкби я на нього отримав щось більше що він не знав про місцевиготовлення шоколадних батончиків для України - я б цим обовязково скористався...А він свої знання береже...Боїться... або як завжди фейк придумує...Ти б свою совість не мучив цими страшними знаннями про націоналіста .який тут замаскувався - поділись .не тримай все для ФСБ...адже СБ ОУН -тебе швидше викриє(це я методом шапо дію - той дуже любить мосад/цахал...)



Та какой ты националист? Ты "диванист", получается Был бы ты идейным националистом, не петлял бы и подтвердил свои слова. А так - один раз ляпнул в порыве дискуссии, а теперь прячишься в кусты... Та какой ты националист? Ты "диванист", получаетсяБыл бы ты идейным националистом, не петлял бы и подтвердил свои слова. А так - один раз ляпнул в порыве дискуссии, а теперь прячишься в кусты... zРадио

Повідомлень: 4929 З нами з: 02.05.18 Подякував: 905 раз. Подякували: 2055 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 23:51 shapo написав: budivelnik написав: shapo написав: А зачем его везти из Киева в Россию?

Что с ним там делать?

Он что, носитель каких-то секретов или шпионских тайн? А зачем его везти из Киева в Россию?Что с ним там делать?Он что, носитель каких-то секретов или шпионских тайн? А хто казав що факт мав місце?

Фріз написав що хтось може горбатюк.а може й не горбатюк - щось (а що -не відомо) озвучив про пропажу когось...чий телефон перейшов з рук в руки і за пів року того когось ніхто не бачив.аж поки не знайшли десь когось під сумами з ознаками смерті(може насильницької-може ні)

Будемо й далі ці фантазії обговорювати і уточняти...

Чи погодимось - що без якихось більш офіційних данних - це навіть на фейк не тягне. А хто казав що факт мав місце?Фріз написав що хтось може горбатюк.а може й не горбатюк - щось (а що -не відомо) озвучив про пропажу когось...чий телефон перейшов з рук в руки і за пів року того когось ніхто не бачив.аж поки не знайшли десь когось під сумами з ознаками смерті(може насильницької-може ні)Будемо й далі ці фантазії обговорювати і уточняти...Чи погодимось - що без якихось більш офіційних данних - це навіть на фейк не тягне. Шарий давал фамилию следователя в Сумской области который описал в каком лесу и с какими банковскими карточками нашли покойного лже-героя небесной сотни Шарий давал фамилию следователя в Сумской области который описал в каком лесу и с какими банковскими карточками нашли покойного лже-героя небесной сотни Нєєєє

якщо сам шарій....

а дубинський нічого не казав?

а що там про свинарчуків говорять? де той правдомет який все викопав? і чому зеленський не скористався отриманою інформацією?

При чому авакова він залишив.свого на 100% рябошапку отримав - що йому ще не вистарчає для швидкого і справедливого розслідування...

ПС

Я ж описував

Десять осіб на зарплаті - вкидають по 10 фейків в день

100 000 корисних ідіотів - ці фейки розганяють

Як наслідок -всі в тому числі і корисні ідіоти в лайні... а фейкомети при бабках. Нєєєєякщо сам шарій....а дубинський нічого не казав?а що там про свинарчуків говорять? де той правдомет який все викопав? і чому зеленський не скористався отриманою інформацією?При чому авакова він залишив.свого на 100% рябошапку отримав - що йому ще не вистарчає для швидкого і справедливого розслідування...ПСЯ ж описувавДесять осіб на зарплаті - вкидають по 10 фейків в день100 000 корисних ідіотів - ці фейки розганяютьЯк наслідок -всі в тому числі і корисні ідіоти в лайні... а фейкомети при бабках. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22129 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 23:54 zРадио написав: budivelnik написав: Багатозначно надув щоки і відкрив таємне знання... виявляється він зі мною десь говорив і отримав страшну інформацію.яке мене очорнює - але він її озвучувати не буде(не може)

Причини мені не відомі

Якби я на нього отримав щось більше що він не знав про місцевиготовлення шоколадних батончиків для України - я б цим обовязково скористався...

А він свої знання береже...Боїться... або як завжди фейк придумує...

Ти б свою совість не мучив цими страшними знаннями про націоналіста .який тут замаскувався - поділись .не тримай все для ФСБ...адже СБ ОУН -тебе швидше викриє(це я методом шапо дію - той дуже любить мосад/цахал...) Багатозначно надув щоки і відкрив таємне знання... виявляється він зі мною десь говорив і отримав страшну інформацію.яке мене очорнює - але він її озвучувати не буде(не може)Причини мені не відоміЯкби я на нього отримав щось більше що він не знав про місцевиготовлення шоколадних батончиків для України - я б цим обовязково скористався...А він свої знання береже...Боїться... або як завжди фейк придумує...Ти б свою совість не мучив цими страшними знаннями про націоналіста .який тут замаскувався - поділись .не тримай все для ФСБ...адже СБ ОУН -тебе швидше викриє(це я методом шапо дію - той дуже любить мосад/цахал...) Та какой ты националист? Ты "диванист", получается Был бы ты идейным националистом, не петлял бы и подтвердил свои слова. А так - один раз ляпнул в порыве дискуссии, а теперь прячишься в кусты... Та какой ты националист? Ты "диванист", получаетсяБыл бы ты идейным националистом, не петлял бы и подтвердил свои слова. А так - один раз ляпнул в порыве дискуссии, а теперь прячишься в кусты... Я ляпнув - а ти не занотував?

Не вірю , в тебе ж всі ходи записані...



Брехло ти кінчене.

Але тепер тобі прийдеться з шапо якось питання вирішувати ,адже ти йому страшилки в приват понаписував...єдине не врахував-євреї люди обережні.вони на всяк випадок перевіряють...шапо в мене прямо запитав

Я пообіцяв - якщо ти доведеш - я самозабанюсь

Бачу ти доводити не можеш ,тільки те й залишається що дути щоки...дивись - не трісни. Я ляпнув - а ти не занотував?Не вірю , в тебе ж всі ходи записані...Брехло ти кінчене.Але тепер тобі прийдеться з шапо якось питання вирішувати ,адже ти йому страшилки в приват понаписував...єдине не врахував-євреї люди обережні.вони на всяк випадок перевіряють...шапо в мене прямо запитавЯ пообіцяв - якщо ти доведеш - я самозабанюсьБачу ти доводити не можеш ,тільки те й залишається що дути щоки...дивись - не трісни. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22129 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 23:54 budivelnik написав: Два українофоба -поговорили?

1 Єврей вже відмовляється від бажання отримати ПМЖ - питання чому? Тому що мазохіст і хоче жити там де йому погано

Чи тому що діти не хочуть його бачити в Ізраїлі? Два українофоба -поговорили?1 Єврей вже відмовляється від бажання отримати ПМЖ - питання чому? Тому що мазохіст і хоче жити там де йому поганоЧи тому що діти не хочуть його бачити в Ізраїлі?

Я же тебе сегодня уже предлагал найти где и когда я здесь писал что собираюсь ехать на ПМЖ в Израиль?

Ты ничего не ответил но продолжаешь тупо врать и приписывать мне мои чувства и желания с которыми я ни с кем никогда не делился, особенно с таким как ты.

Ты когда-нибудь перестанешь врать переходя на личности?

Если тебе кажется что это очень удачный приём когда нет аргументов, то ты в очередной раз глубоко заблуждаешься Я же тебе сегодня уже предлагал найти где и когда я здесь писал что собираюсь ехать на ПМЖ в Израиль?Ты ничего не ответил но продолжаешь тупо врать и приписывать мне мои чувства и желания с которыми я ни с кем никогда не делился, особенно с таким как ты.Ты когда-нибудь перестанешь врать переходя на личности?Если тебе кажется что это очень удачный приём когда нет аргументов, то ты в очередной раз глубоко заблуждаешься Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2870 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 23:58 budivelnik написав: Я ж описував

Десять осіб на зарплаті - вкидають по 10 фейків в день

100 000 корисних ідіотів - ці фейки розганяють

Як наслідок -всі в тому числі і корисні ідіоти в лайні... а фейкомети при бабках. Я ж описувавДесять осіб на зарплаті - вкидають по 10 фейків в день100 000 корисних ідіотів - ці фейки розганяютьЯк наслідок -всі в тому числі і корисні ідіоти в лайні... а фейкомети при бабках.



То, что ты описывал, является технологией успешной пропаганды.



1. Сперва клеймишь неподконтрольные медиа, обвиняя их в работе на врага.

2. После фильтруешь информацию в подконтрольных медиа, выпуская только выгодную тебе и блокируя - невыгодную.

3. А затем называешь невыгодную информацию, выходящую из неподконтрольных медиа, фейком, организованным врагом.



Это секрет Полишинеля - любой с IQ выше 100 разберется. Просто такая пропаганда работает, поскольку людей с IQ ниже 100 больше половины... То, что ты описывал, является технологией успешной пропаганды.1. Сперва клеймишь неподконтрольные медиа, обвиняя их в работе на врага.2. После фильтруешь информацию в подконтрольных медиа, выпуская только выгодную тебе и блокируя - невыгодную.3. А затем называешь невыгодную информацию, выходящую из неподконтрольных медиа, фейком, организованным врагом.Это секрет Полишинеля - любой с IQ выше 100 разберется. Просто такая пропаганда работает, поскольку людей с IQ ниже 100 больше половины... Востаннє редагувалось zРадио в Суб 15 лют, 2020 23:59, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 4929 З нами з: 02.05.18 Подякував: 905 раз. Подякували: 2055 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 23:59 shapo написав: budivelnik написав: Два українофоба -поговорили?

1 Єврей вже відмовляється від бажання отримати ПМЖ - питання чому? Тому що мазохіст і хоче жити там де йому погано

Чи тому що діти не хочуть його бачити в Ізраїлі? Два українофоба -поговорили?1 Єврей вже відмовляється від бажання отримати ПМЖ - питання чому? Тому що мазохіст і хоче жити там де йому поганоЧи тому що діти не хочуть його бачити в Ізраїлі? Я же тебе сегодня уже предлагал найти где и когда я здесь писал что собираюсь ехать на ПМЖ в Израиль?

Ты ничего не ответил но продолжаешь тупо врать и приписывать мне мои чувства и желания с которыми я ни с кем никогда не делился, особенно с таким как ты.

Ты когда-нибудь перестанешь врать переходя на личности?

Если тебе кажется что это очень удачный приём когда нет аргументов, то ты в очередной раз глубоко заблуждаешься Я же тебе сегодня уже предлагал найти где и когда я здесь писал что собираюсь ехать на ПМЖ в Израиль?Ты ничего не ответил но продолжаешь тупо врать и приписывать мне мои чувства и желания с которыми я ни с кем никогда не делился, особенно с таким как ты.Ты когда-нибудь перестанешь врать переходя на личности?Если тебе кажется что это очень удачный приём когда нет аргументов, то ты в очередной раз глубоко заблуждаешься А що я написав не так?

Ти написав що не збираєшся на ПМЖ

Я написав що ти не збираєшся...

В чому проблема?

В мене прохання

Може походи зрадіо по мозолям.щоб він своєю тупою брехнею - тебе не підставляв.

Уявляєш - ти б йому повірив?

ПС

В мене перша дружина з Новосибірська, живе у Львові..Ти припускаєш що я б вимагав стріляти москалів ?

А жиди - я використовував тільки тоді,коли ти використовував рагулі.

Все.

Так що не кожен хто тобі подобається - твій друг

Не кожен хто тобі не подобається-твій ворог. А що я написав не так?Ти написав що не збираєшся на ПМЖЯ написав що ти не збираєшся...В чому проблема?В мене проханняМоже походи зрадіо по мозолям.щоб він своєю тупою брехнею - тебе не підставляв.Уявляєш - ти б йому повірив?ПСВ мене перша дружина з Новосибірська, живе у Львові..Ти припускаєш що я б вимагав стріляти москалів ?А жиди - я використовував тільки тоді,коли ти використовував рагулі.Все.Так що не кожен хто тобі подобається - твій другНе кожен хто тобі не подобається-твій ворог. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22129 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 00:01 Re: Політичні дискусії shapo написав: Шарий Шарий

Похоже пан shapo вступил в секту свидетелей шария. Похоже пан shapo вступил в секту свидетелей шария. Schmit

Повідомлень: 944 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 145 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 00:02 budivelnik написав: Нєєєє

якщо сам шарій....

а дубинський нічого не казав?

а що там про свинарчуків говорять? де той правдомет який все викопав? і чому зеленський не скористався отриманою інформацією?

При чому авакова він залишив.свого на 100% рябошапку отримав - що йому ще не вистарчає для швидкого і справедливого розслідування...

ПС

Нєєєєякщо сам шарій....а дубинський нічого не казав?а що там про свинарчуків говорять? де той правдомет який все викопав? і чому зеленський не скористався отриманою інформацією?При чому авакова він залишив.свого на 100% рябошапку отримав - що йому ще не вистарчає для швидкого і справедливого розслідування...ПС

Зеленский не выполняет предвыборные обещания и поэтому Свинарчук, Пашинский, Грымчак и, самое главное, Порошенко до сих пор на свободе.

За это он и поплатится на ближайших выборах.

Но это ни в коем случае не отменяет расследования Шария, Дубинского и т.д. и ложь о небесной сотне Зеленский не выполняет предвыборные обещания и поэтому Свинарчук, Пашинский, Грымчак и, самое главное, Порошенко до сих пор на свободе.За это он и поплатится на ближайших выборах.Но это ни в коем случае не отменяет расследования Шария, Дубинского и т.д. и ложь о небесной сотне Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2870 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5528552955305531> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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