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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 16 лют, 2020 00:04
budivelnik написав:
Я ляпнув - а ти не занотував?
Не вірю , в тебе ж всі ходи записані...
Брехло ти кінчене.
Але тепер тобі прийдеться з шапо якось питання вирішувати ,адже ти йому страшилки в приват понаписував...єдине не врахував-євреї люди обережні.вони на всяк випадок перевіряють...шапо в мене прямо запитав
Я пообіцяв - якщо ти доведеш - я самозабанюсь
Бачу ти доводити не можеш ,тільки те й залишається що дути щоки...дивись - не трісни.
Страшилка в приват? Ахахахах. Тебе скорую вызвать? Похоже на белую горячку
По поводу твоих слов, пересказанных мной - я попробовал найти по поиску, не получилось. Но память мне не изменяет. Если ты уверяешь, что этого не было, давай напиши нам прямо здесь и сейчас, что следует делать с русскими украинцами, которые не хотят уезжать и не хотят вхождения Украины в НАТО. Ждем!
Востаннє редагувалось zРадио
в Нед 16 лют, 2020 00:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 лют, 2020 00:04
Schmit написав: shapo написав:
Шарий
Похоже пан shapo вступил в секту свидетелей шария.
У него есть хоть какая-то логика в отличие от журналистов схем с их встречами Зеленского в Омане.
В сектах никогда не был и кумиров не имел, т. к. в молодости немного занимался научными исследованиями, а там это прямо противопоказано
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Додано: Нед 16 лют, 2020 00:05
zРадио написав: budivelnik написав:
Я ляпнув - а ти не занотував?
Не вірю , в тебе ж всі ходи записані...
Брехло ти кінчене.
Але тепер тобі прийдеться з шапо якось питання вирішувати ,адже ти йому страшилки в приват понаписував...єдине не врахував-євреї люди обережні.вони на всяк випадок перевіряють...шапо в мене прямо запитав
Я пообіцяв - якщо ти доведеш - я самозабанюсь
Бачу ти доводити не можеш ,тільки те й залишається що дути щоки...дивись - не трісни.
Страшилка в приват? Ахахахах. Тебе скорую вызвать? Похоже на белую горячку
По поводу твоих слов, пересказанных мной - я попробовал найти по поиску, не получилось. Но память мне не изменяет. Если ты уверяешь, что этого не было, давай напиши нам прямо здесь и сейчас, что следует делать с русскими украинцами, которые не хотят уезжать и не хотят вхождения Украины в НАТО. Ждем!
М. б. бдительная модератор Ирина удалила чтобы спасти побратима?
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Додано: Нед 16 лют, 2020 00:08
zРадио написав: budivelnik написав:
Я ж описував
Десять осіб на зарплаті - вкидають по 10 фейків в день
100 000 корисних ідіотів - ці фейки розганяють
Як наслідок -всі в тому числі і корисні ідіоти в лайні... а фейкомети при бабках.
То, что ты описывал, является технологией успешной пропаганды.
1. Сперва клеймишь неподконтрольные медиа, обвиняя их в работе на врага.
1 Які конкретно медіа - я клеймлю?
zРадио написав:
2. После фильтруешь информацию в подконтрольных медиа, выпуская только выгодную тебе и блокируя - невыгодную.
Що я вже заблокував і як?
zРадио написав:
3. А затем называешь невыгодную информацию, выходящую из неподконтрольных медиа, фейком, организованным врагом.
Это секрет Полишинеля - любой с IQ выше 100 разберется. Просто такая пропаганда работает, поскольку людей с IQ ниже 100 больше половины...
Прикольно
1 Це ми чи росія витрачаємо мільярди на розповсюдження інформації по світу
2 Якщо форумчани (тверезомислячі) звернули увагу
Я пропоную тутешнім фейкометам - метати тільки те що має хоч якесь підтвердження-бажано офіційне
Коли не має офіційного - супроводжувати вкид припискою - на мою думку...чи мені так здається...
Але жодним чином не викладати інформацію в стверджувальному форматі
От і виходить
Я не забороняю і не закриваю - просто не маю таких можливостей...
Я пропоную всім хто не байдужий до України і її долі - скептичніше відноситись до інформації.яка льється з усіх сторін і не перетворюватись в корисних ідіотів -розповсюджуючи страшилки....
Як бачите моя позиція кардинально відрізняється від того в чому мене звинувачує ольгінський киянин.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 16 лют, 2020 00:09
shapo написав:
М. б. бдительная модератор Ирина удалила чтобы спасти побратима?
Может быть, может быть...
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zРадио
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Додано: Нед 16 лют, 2020 00:11
budivelnik
М-да, ты еще и туго понимаешь смыслы. Я объяснил суть пропаганды, но я тебя не обвинял в организации! Ты - ее жертва. Пресловутый полезный идиот, о которых ты так любишь говорить в отношении оппонентов...
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zРадио
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Додано: Нед 16 лют, 2020 00:13
budivelnik написав: shapo написав: budivelnik написав:
Два українофоба -поговорили?
1 Єврей вже відмовляється від бажання отримати ПМЖ - питання чому? Тому що мазохіст і хоче жити там де йому погано
Чи тому що діти не хочуть його бачити в Ізраїлі?
Я же тебе сегодня уже предлагал найти где и когда я здесь писал что собираюсь ехать на ПМЖ в Израиль?
Ты ничего не ответил но продолжаешь тупо врать и приписывать мне мои чувства и желания с которыми я ни с кем никогда не делился, особенно с таким как ты.
Ты когда-нибудь перестанешь врать переходя на личности?
Если тебе кажется что это очень удачный приём когда нет аргументов, то ты в очередной раз глубоко заблуждаешься
А що я написав не так?
Ти написав що не збираєшся на ПМЖ
Я написав що ти не збираєшся...
В чому проблема?
Ты что, уже забыл что только что написал про еврея который отказывается от желания ехать на ПМЖ в Израиль?
Это что, обо мне или всех евреях Украины которые должны её покинуть?
А ты не хочешь американским, канадским и пр. украинцам предложить такое же?
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shapo
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Додано: Нед 16 лют, 2020 00:13
zРадио написав:
По поводу твоих слов, пересказанных мной - я попробовал найти по поиску, не получилось. Но память мне не изменяет. Если ты уверяешь, что этого не было, давай напиши нам прямо здесь и сейчас, что следует делать с русскими украинцами, которые не хотят уезжать и не хотят вхождения Украины в НАТО. Ждем!
Є багато людей які чогось не хочуть
В данному питанні
Якщо пройшло голосування і більшість прийняла рішення - меншість повинна підкоритись цьому рішенню - це основа демократії
Якщо меншість не може (по релігійним.політичним чи іншим причинам) виконувати рішення більшості - ці окремі особи самостійно приймають рішення як їм діяти
Можуть піднімати повстання-ризикуючи потрапити в буцегарню
Можуть переміститись в інші країни
Можуть створити політичну партію.яка буде розповсюджувати їх бачення...але виключно в межах законодавства країни.
Я чітко висловився?
ПС
Дурнику - я не западенець , я народився на Черкащині - це центральна Україна(якщо тобі в ольгіно інтернет відключили), мій дід по мамі в 1939 визволяв Західну україну, в той час коли дід по татові - захищав Західну Україну.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 16 лют, 2020 00:16
shapo написав:
Ты что, уже забыл что только что написал про еврея который отказывается от желания ехать на ПМЖ в Израиль?
Нагадай-що такого страшного я написав?
Я написав - що якщо тобі в Україні погано - але ти не хочеш звідси виїхати - ти мазохіст .бо любиш там де тобі погано...
І що я написав не так?
Тілки людина якій погано - буде поливати брудом місце проживання.
Ще що я страшного написав?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 16 лют, 2020 00:26
budivelnik написав: shapo написав:
Ты что, уже забыл что только что написал про еврея который отказывается от желания ехать на ПМЖ в Израиль?
Нагадай-що такого страшного я написав?
Я написав - що якщо тобі в Україні погано - але ти не хочеш звідси виїхати - ти мазохіст .бо любиш там де тобі погано...
І що я написав не так?
Тілки людина якій погано - буде поливати брудом місце проживання.
Ще що я страшного написав?
Т. е. если я не в восторге от действий и результатов украинской власти, то я поливаю грязью страну?
Ты, часом, не перепутал чиновников с страной?
И где я написал что мне здесь плохо?
Найдёшь также как zРадио предлагал?
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