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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5528552955305531 Додано: Нед 16 лют, 2020 00:04 budivelnik написав: Я ляпнув - а ти не занотував?

Не вірю , в тебе ж всі ходи записані...



Брехло ти кінчене.

Але тепер тобі прийдеться з шапо якось питання вирішувати ,адже ти йому страшилки в приват понаписував...єдине не врахував-євреї люди обережні.вони на всяк випадок перевіряють...шапо в мене прямо запитав

Я пообіцяв - якщо ти доведеш - я самозабанюсь

Бачу ти доводити не можеш ,тільки те й залишається що дути щоки...дивись - не трісни. Я ляпнув - а ти не занотував?Не вірю , в тебе ж всі ходи записані...Брехло ти кінчене.Але тепер тобі прийдеться з шапо якось питання вирішувати ,адже ти йому страшилки в приват понаписував...єдине не врахував-євреї люди обережні.вони на всяк випадок перевіряють...шапо в мене прямо запитавЯ пообіцяв - якщо ти доведеш - я самозабанюсьБачу ти доводити не можеш ,тільки те й залишається що дути щоки...дивись - не трісни.



Страшилка в приват? Ахахахах. Тебе скорую вызвать? Похоже на белую горячку



По поводу твоих слов, пересказанных мной - я попробовал найти по поиску, не получилось. Но память мне не изменяет. Если ты уверяешь, что этого не было, давай напиши нам прямо здесь и сейчас, что следует делать с русскими украинцами, которые не хотят уезжать и не хотят вхождения Украины в НАТО. Ждем! Страшилка в приват? Ахахахах. Тебе скорую вызвать? Похоже на белую горячкуПо поводу твоих слов, пересказанных мной - я попробовал найти по поиску, не получилось. Но память мне не изменяет. Если ты уверяешь, что этого не было, давай напиши нам прямо здесь и сейчас, что следует делать с русскими украинцами, которые не хотят уезжать и не хотят вхождения Украины в НАТО. Ждем! Востаннє редагувалось zРадио в Нед 16 лют, 2020 00:04, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 4929 З нами з: 02.05.18 Подякував: 905 раз. Подякували: 2055 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 00:04 Schmit написав: shapo написав: Шарий Шарий

Похоже пан shapo вступил в секту свидетелей шария. Похоже пан shapo вступил в секту свидетелей шария.

У него есть хоть какая-то логика в отличие от журналистов схем с их встречами Зеленского в Омане.

В сектах никогда не был и кумиров не имел, т. к. в молодости немного занимался научными исследованиями, а там это прямо противопоказано У него есть хоть какая-то логика в отличие от журналистов схем с их встречами Зеленского в Омане.В сектах никогда не был и кумиров не имел, т. к. в молодости немного занимался научными исследованиями, а там это прямо противопоказано Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2870 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 00:05 zРадио написав: budivelnik написав: Я ляпнув - а ти не занотував?

Не вірю , в тебе ж всі ходи записані...



Брехло ти кінчене.

Але тепер тобі прийдеться з шапо якось питання вирішувати ,адже ти йому страшилки в приват понаписував...єдине не врахував-євреї люди обережні.вони на всяк випадок перевіряють...шапо в мене прямо запитав

Я пообіцяв - якщо ти доведеш - я самозабанюсь

Бачу ти доводити не можеш ,тільки те й залишається що дути щоки...дивись - не трісни. Я ляпнув - а ти не занотував?Не вірю , в тебе ж всі ходи записані...Брехло ти кінчене.Але тепер тобі прийдеться з шапо якось питання вирішувати ,адже ти йому страшилки в приват понаписував...єдине не врахував-євреї люди обережні.вони на всяк випадок перевіряють...шапо в мене прямо запитавЯ пообіцяв - якщо ти доведеш - я самозабанюсьБачу ти доводити не можеш ,тільки те й залишається що дути щоки...дивись - не трісни.



Страшилка в приват? Ахахахах. Тебе скорую вызвать? Похоже на белую горячку



По поводу твоих слов, пересказанных мной - я попробовал найти по поиску, не получилось. Но память мне не изменяет. Если ты уверяешь, что этого не было, давай напиши нам прямо здесь и сейчас, что следует делать с русскими украинцами, которые не хотят уезжать и не хотят вхождения Украины в НАТО. Ждем! Страшилка в приват? Ахахахах. Тебе скорую вызвать? Похоже на белую горячкуПо поводу твоих слов, пересказанных мной - я попробовал найти по поиску, не получилось. Но память мне не изменяет. Если ты уверяешь, что этого не было, давай напиши нам прямо здесь и сейчас, что следует делать с русскими украинцами, которые не хотят уезжать и не хотят вхождения Украины в НАТО. Ждем!

М. б. бдительная модератор Ирина удалила чтобы спасти побратима? М. б. бдительная модератор Ирина удалила чтобы спасти побратима? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2870 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 00:08 zРадио написав: budivelnik написав: Я ж описував

Десять осіб на зарплаті - вкидають по 10 фейків в день

100 000 корисних ідіотів - ці фейки розганяють

Як наслідок -всі в тому числі і корисні ідіоти в лайні... а фейкомети при бабках. Я ж описувавДесять осіб на зарплаті - вкидають по 10 фейків в день100 000 корисних ідіотів - ці фейки розганяютьЯк наслідок -всі в тому числі і корисні ідіоти в лайні... а фейкомети при бабках. То, что ты описывал, является технологией успешной пропаганды.

1. Сперва клеймишь неподконтрольные медиа, обвиняя их в работе на врага. То, что ты описывал, является технологией успешной пропаганды.1. Сперва клеймишь неподконтрольные медиа, обвиняя их в работе на врага. 1 Які конкретно медіа - я клеймлю? zРадио написав: 2. После фильтруешь информацию в подконтрольных медиа, выпуская только выгодную тебе и блокируя - невыгодную. 2. После фильтруешь информацию в подконтрольных медиа, выпуская только выгодную тебе и блокируя - невыгодную. Що я вже заблокував і як? zРадио написав: 3. А затем называешь невыгодную информацию, выходящую из неподконтрольных медиа, фейком, организованным врагом.

Это секрет Полишинеля - любой с IQ выше 100 разберется. Просто такая пропаганда работает, поскольку людей с IQ ниже 100 больше половины... 3. А затем называешь невыгодную информацию, выходящую из неподконтрольных медиа, фейком, организованным врагом.Это секрет Полишинеля - любой с IQ выше 100 разберется. Просто такая пропаганда работает, поскольку людей с IQ ниже 100 больше половины... Прикольно

1 Це ми чи росія витрачаємо мільярди на розповсюдження інформації по світу

2 Якщо форумчани (тверезомислячі) звернули увагу

Я пропоную тутешнім фейкометам - метати тільки те що має хоч якесь підтвердження-бажано офіційне

Коли не має офіційного - супроводжувати вкид припискою - на мою думку...чи мені так здається...

Але жодним чином не викладати інформацію в стверджувальному форматі



От і виходить

Я не забороняю і не закриваю - просто не маю таких можливостей...

Я пропоную всім хто не байдужий до України і її долі - скептичніше відноситись до інформації.яка льється з усіх сторін і не перетворюватись в корисних ідіотів -розповсюджуючи страшилки....



Як бачите моя позиція кардинально відрізняється від того в чому мене звинувачує ольгінський киянин. 1 Які конкретно медіа - я клеймлю?Що я вже заблокував і як?Прикольно1 Це ми чи росія витрачаємо мільярди на розповсюдження інформації по світу2 Якщо форумчани (тверезомислячі) звернули увагуЯ пропоную тутешнім фейкометам - метати тільки те що має хоч якесь підтвердження-бажано офіційнеКоли не має офіційного - супроводжувати вкид припискою - на мою думку...чи мені так здається...Але жодним чином не викладати інформацію в стверджувальному форматіОт і виходитьЯ не забороняю і не закриваю - просто не маю таких можливостей...Я пропоную всім хто не байдужий до України і її долі - скептичніше відноситись до інформації.яка льється з усіх сторін і не перетворюватись в корисних ідіотів -розповсюджуючи страшилки....Як бачите моя позиція кардинально відрізняється від того в чому мене звинувачує ольгінський киянин. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22129 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 00:09 shapo написав: М. б. бдительная модератор Ирина удалила чтобы спасти побратима? М. б. бдительная модератор Ирина удалила чтобы спасти побратима?



Может быть, может быть... Может быть, может быть... zРадио

Повідомлень: 4929 З нами з: 02.05.18 Подякував: 905 раз. Подякували: 2055 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 00:11 budivelnik



М-да, ты еще и туго понимаешь смыслы. Я объяснил суть пропаганды, но я тебя не обвинял в организации! Ты - ее жертва. Пресловутый полезный идиот, о которых ты так любишь говорить в отношении оппонентов... zРадио

Повідомлень: 4929 З нами з: 02.05.18 Подякував: 905 раз. Подякували: 2055 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 00:13 budivelnik написав: shapo написав: budivelnik написав: Два українофоба -поговорили?

1 Єврей вже відмовляється від бажання отримати ПМЖ - питання чому? Тому що мазохіст і хоче жити там де йому погано

Чи тому що діти не хочуть його бачити в Ізраїлі? Два українофоба -поговорили?1 Єврей вже відмовляється від бажання отримати ПМЖ - питання чому? Тому що мазохіст і хоче жити там де йому поганоЧи тому що діти не хочуть його бачити в Ізраїлі? Я же тебе сегодня уже предлагал найти где и когда я здесь писал что собираюсь ехать на ПМЖ в Израиль?

Ты ничего не ответил но продолжаешь тупо врать и приписывать мне мои чувства и желания с которыми я ни с кем никогда не делился, особенно с таким как ты.

Ты когда-нибудь перестанешь врать переходя на личности?

Если тебе кажется что это очень удачный приём когда нет аргументов, то ты в очередной раз глубоко заблуждаешься Я же тебе сегодня уже предлагал найти где и когда я здесь писал что собираюсь ехать на ПМЖ в Израиль?Ты ничего не ответил но продолжаешь тупо врать и приписывать мне мои чувства и желания с которыми я ни с кем никогда не делился, особенно с таким как ты.Ты когда-нибудь перестанешь врать переходя на личности?Если тебе кажется что это очень удачный приём когда нет аргументов, то ты в очередной раз глубоко заблуждаешься А що я написав не так?

Ти написав що не збираєшся на ПМЖ

Я написав що ти не збираєшся...

В чому проблема?

А що я написав не так?Ти написав що не збираєшся на ПМЖЯ написав що ти не збираєшся...В чому проблема?

Ты что, уже забыл что только что написал про еврея который отказывается от желания ехать на ПМЖ в Израиль?

Это что, обо мне или всех евреях Украины которые должны её покинуть?

А ты не хочешь американским, канадским и пр. украинцам предложить такое же? Ты что, уже забыл что только что написал про еврея который отказывается от желания ехать на ПМЖ в Израиль?Это что, обо мне или всех евреях Украины которые должны её покинуть?А ты не хочешь американским, канадским и пр. украинцам предложить такое же? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2870 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 00:13 zРадио написав: По поводу твоих слов, пересказанных мной - я попробовал найти по поиску, не получилось. Но память мне не изменяет. Если ты уверяешь, что этого не было, давай напиши нам прямо здесь и сейчас, что следует делать с русскими украинцами, которые не хотят уезжать и не хотят вхождения Украины в НАТО. Ждем! По поводу твоих слов, пересказанных мной - я попробовал найти по поиску, не получилось. Но память мне не изменяет. Если ты уверяешь, что этого не было, давай напиши нам прямо здесь и сейчас, что следует делать с русскими украинцами, которые не хотят уезжать и не хотят вхождения Украины в НАТО. Ждем! Є багато людей які чогось не хочуть

В данному питанні

Якщо пройшло голосування і більшість прийняла рішення - меншість повинна підкоритись цьому рішенню - це основа демократії

Якщо меншість не може (по релігійним.політичним чи іншим причинам) виконувати рішення більшості - ці окремі особи самостійно приймають рішення як їм діяти

Можуть піднімати повстання-ризикуючи потрапити в буцегарню

Можуть переміститись в інші країни

Можуть створити політичну партію.яка буде розповсюджувати їх бачення...але виключно в межах законодавства країни.



Я чітко висловився?

ПС

Дурнику - я не западенець , я народився на Черкащині - це центральна Україна(якщо тобі в ольгіно інтернет відключили), мій дід по мамі в 1939 визволяв Західну україну, в той час коли дід по татові - захищав Західну Україну. Є багато людей які чогось не хочутьВ данному питанніЯкщо пройшло голосування і більшість прийняла рішення - меншість повинна підкоритись цьому рішенню - це основа демократіїЯкщо меншість не може (по релігійним.політичним чи іншим причинам) виконувати рішення більшості - ці окремі особи самостійно приймають рішення як їм діятиМожуть піднімати повстання-ризикуючи потрапити в буцегарнюМожуть переміститись в інші країниМожуть створити політичну партію.яка буде розповсюджувати їх бачення...але виключно в межах законодавства країни.Я чітко висловився?ПСДурнику - я не западенець , я народився на Черкащині - це центральна Україна(якщо тобі в ольгіно інтернет відключили), мій дід по мамі в 1939 визволяв Західну україну, в той час коли дід по татові - захищав Західну Україну. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22129 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 00:16 Re: Політичні дискусії shapo написав: Ты что, уже забыл что только что написал про еврея который отказывается от желания ехать на ПМЖ в Израиль? Ты что, уже забыл что только что написал про еврея который отказывается от желания ехать на ПМЖ в Израиль? Нагадай-що такого страшного я написав?

Я написав - що якщо тобі в Україні погано - але ти не хочеш звідси виїхати - ти мазохіст .бо любиш там де тобі погано...

І що я написав не так?

Тілки людина якій погано - буде поливати брудом місце проживання.

Ще що я страшного написав? Нагадай-що такого страшного я написав?Я написав - що якщо тобі в Україні погано - але ти не хочеш звідси виїхати - ти мазохіст .бо любиш там де тобі погано...І що я написав не так?Тілки людина якій погано - буде поливати брудом місце проживання.Ще що я страшного написав? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22129 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 00:26 budivelnik написав: shapo написав: Ты что, уже забыл что только что написал про еврея который отказывается от желания ехать на ПМЖ в Израиль? Ты что, уже забыл что только что написал про еврея который отказывается от желания ехать на ПМЖ в Израиль? Нагадай-що такого страшного я написав?

Я написав - що якщо тобі в Україні погано - але ти не хочеш звідси виїхати - ти мазохіст .бо любиш там де тобі погано...

І що я написав не так?

Тілки людина якій погано - буде поливати брудом місце проживання.

Ще що я страшного написав? Нагадай-що такого страшного я написав?Я написав - що якщо тобі в Україні погано - але ти не хочеш звідси виїхати - ти мазохіст .бо любиш там де тобі погано...І що я написав не так?Тілки людина якій погано - буде поливати брудом місце проживання.Ще що я страшного написав?

Т. е. если я не в восторге от действий и результатов украинской власти, то я поливаю грязью страну?

Ты, часом, не перепутал чиновников с страной?

И где я написал что мне здесь плохо?

Найдёшь также как zРадио предлагал? Т. е. если я не в восторге от действий и результатов украинской власти, то я поливаю грязью страну?Ты, часом, не перепутал чиновников с страной?И где я написал что мне здесь плохо?Найдёшь также как zРадио предлагал? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2870 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5528552955305531 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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