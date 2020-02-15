Скажімо такshapo написав:Т. е. если я не в восторге от действий и результатов украинской власти, то я поливаю грязью страну?budivelnik написав:Нагадай-що такого страшного я написав?
Я написав - що якщо тобі в Україні погано - але ти не хочеш звідси виїхати - ти мазохіст .бо любиш там де тобі погано...
І що я написав не так?
Тілки людина якій погано - буде поливати брудом місце проживання.
Ще що я страшного написав?
Ты, часом, не перепутал чиновников с страной?
И где я написал что мне здесь плохо?
Найдёшь также как zРадио предлагал?
1 Ніхто не в стані зробити все на 100% і при цьому щоб не було тих кому це не подобається.
2 Я привів те ,що на мій погляд зроблено правильно
Зміна вектору з проросійського на проєвропейський
зменшення навантаження на фонд оплати праці
приведення тарифів до економічно обгрунтованих
доведення мінімалки до рівня російської мінімалки
затвердження руху в Нато в Конституції
відновлення армії
отримання безвізу
приватизація Привату
відсторонення Фірташа
3 Я розумію що є ще й море недоробок як то
низькі пенсії
відсутність політичної культури (політики зобовязані критикувати один одного в концептуальних речах, а не займатись популізмом)
відсутність програми пришвидшеного пояснення населенню чим капіталізм відрізняється від соціалізму
відсутність пояснень населенню - що популістичні закони прийняті на протязі десятків років не можуть бути виконані.а тому потрібно йти одночасно на збільшення доходів населення і зменшення розходів держави
завищені очікування населення
гіперболізовані висновки по корупції....
І я прекрасно розумію що це питання десятків років...
До речі
Порівняння Ізраїлю з Україною - це не шпилька у Вашу адресу (чи в сторону євреїв)-це пояснення для Українців,на прикладі Ізраїлю - як багато в нас вже зроблено...
Ви можете мати своє бачення
От тільки прохання
Нам вже світять білі тапочки.... може не варто ломати життя дітям.які наслухавшись казочок і фантазій про совок - прошляплять свій час?
Ти своїх в Ізраїлі прилаштував - моїм тут жити.
Може перестанеш заважати?