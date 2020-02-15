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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5529553055315532
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 00:37

  shapo написав:
  budivelnik написав:
  shapo написав:Ты что, уже забыл что только что написал про еврея который отказывается от желания ехать на ПМЖ в Израиль?
Нагадай-що такого страшного я написав?
Я написав - що якщо тобі в Україні погано - але ти не хочеш звідси виїхати - ти мазохіст .бо любиш там де тобі погано...
І що я написав не так?
Тілки людина якій погано - буде поливати брудом місце проживання.
Ще що я страшного написав?
Т. е. если я не в восторге от действий и результатов украинской власти, то я поливаю грязью страну?
Ты, часом, не перепутал чиновников с страной?
И где я написал что мне здесь плохо?
Найдёшь также как zРадио предлагал?
Скажімо так
1 Ніхто не в стані зробити все на 100% і при цьому щоб не було тих кому це не подобається.
2 Я привів те ,що на мій погляд зроблено правильно
Зміна вектору з проросійського на проєвропейський
зменшення навантаження на фонд оплати праці
приведення тарифів до економічно обгрунтованих
доведення мінімалки до рівня російської мінімалки
затвердження руху в Нато в Конституції
відновлення армії
отримання безвізу
приватизація Привату
відсторонення Фірташа
3 Я розумію що є ще й море недоробок як то
низькі пенсії
відсутність політичної культури (політики зобовязані критикувати один одного в концептуальних речах, а не займатись популізмом)
відсутність програми пришвидшеного пояснення населенню чим капіталізм відрізняється від соціалізму
відсутність пояснень населенню - що популістичні закони прийняті на протязі десятків років не можуть бути виконані.а тому потрібно йти одночасно на збільшення доходів населення і зменшення розходів держави
завищені очікування населення
гіперболізовані висновки по корупції....

І я прекрасно розумію що це питання десятків років...
До речі
Порівняння Ізраїлю з Україною - це не шпилька у Вашу адресу (чи в сторону євреїв)-це пояснення для Українців,на прикладі Ізраїлю - як багато в нас вже зроблено...
Ви можете мати своє бачення
От тільки прохання
Нам вже світять білі тапочки.... може не варто ломати життя дітям.які наслухавшись казочок і фантазій про совок - прошляплять свій час?

Ти своїх в Ізраїлі прилаштував - моїм тут жити.
Може перестанеш заважати?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 00:42

  budivelnik написав:
Брехло ти кінчене.
Але тепер тобі прийдеться з шапо якось питання вирішувати ,адже ти йому страшилки в приват понаписував...

Мне никто ничего сегодня в приват не писал. Или переписка на форуме не с тобой это уже и есть приват?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 00:47

  shapo написав:
  budivelnik написав:
Брехло ти кінчене.
Але тепер тобі прийдеться з шапо якось питання вирішувати ,адже ти йому страшилки в приват понаписував...
Мне никто ничего сегодня в приват не писал. Или переписка на форуме не с тобой это уже и есть приват?
Зустрічне питання
Звідки ви взяли що я пропонував стріляти москалів і жидів?
І чому це запитання виникло після того як зрадіо надувши щоки-багатозначно промовчав?
В жодному з його повідомлень за сьогодні - навіть ніщо близько подібне не озвучувалось
Я за весь час перебування на форумі - таких речей ніколи не писав...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлень: 22131
З нами з: 15.01.09
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 00:54

  budivelnik написав:
  shapo написав:Т. е. если я не в восторге от действий и результатов украинской власти, то я поливаю грязью страну?
Ты, часом, не перепутал чиновников с страной?
И где я написал что мне здесь плохо?
Найдёшь также как zРадио предлагал?

Скажімо так
1 Ніхто не в стані зробити все на 100% і при цьому щоб не було тих кому це не подобається.
2 Я привів те ,що на мій погляд зроблено правильно
Зміна вектору з проросійського на проєвропейський
зменшення навантаження на фонд оплати праці
приведення тарифів до економічно обгрунтованих
доведення мінімалки до рівня російської мінімалки
затвердження руху в Нато в Конституції
відновлення армії
отримання безвізу
приватизація Привату
відсторонення Фірташа


Ти своїх в Ізраїлі прилаштував - моїм тут жити.
Може перестанеш заважати?


1) Найти где я жаловался что мне в Украине плохо ты явно не смог
2) По поводу описываемых тобой "достижений" украинской власти написал сегодня ранее
3) Чем я мешаю твоим детям и тебе не очень понимаю?
Где я и где ты и твои дети? Или от того что на этом форуме ты или я что-то выскажем что-то изменится в стране?
Если ты так думаешь то у тебя явно мания величия
4) Своего сына я никуда не пристраивал. Профессиональная эмиграция в Израиль было его и только его решение.
Кстати, в этом году он будет работать в Мельбурне. Твоим детям он точно не помешает трудоустроиться там по специальности если они смогут повторить его путь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 00:58

  budivelnik написав:
  shapo написав:Мне никто ничего сегодня в приват не писал. Или переписка на форуме не с тобой это уже и есть приват?
Зустрічне питання
Звідки ви взяли що я пропонував стріляти москалів і жидів?
І чому це запитання виникло після того як зрадіо надувши щоки-багатозначно промовчав?
В жодному з його повідомлень за сьогодні - навіть ніщо близько подібне не озвучувалось
Я за весь час перебування на форумі - таких речей ніколи не писав...

Про отстрел москалей и жидов сообщил zРадио и это на его совести.
А вот про мои желания, заявления и переписки в привате узнаю от тебя и тебя об этом спрашиваю
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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  #<1 ... 5529553055315532
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