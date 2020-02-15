Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Ты что, уже забыл что только что написал про еврея который отказывается от желания ехать на ПМЖ в Израиль?
Нагадай-що такого страшного я написав? Я написав - що якщо тобі в Україні погано - але ти не хочеш звідси виїхати - ти мазохіст .бо любиш там де тобі погано... І що я написав не так? Тілки людина якій погано - буде поливати брудом місце проживання. Ще що я страшного написав?
Т. е. если я не в восторге от действий и результатов украинской власти, то я поливаю грязью страну? Ты, часом, не перепутал чиновников с страной? И где я написал что мне здесь плохо? Найдёшь также как zРадио предлагал?
Скажімо так 1 Ніхто не в стані зробити все на 100% і при цьому щоб не було тих кому це не подобається. 2 Я привів те ,що на мій погляд зроблено правильно Зміна вектору з проросійського на проєвропейський зменшення навантаження на фонд оплати праці приведення тарифів до економічно обгрунтованих доведення мінімалки до рівня російської мінімалки затвердження руху в Нато в Конституції відновлення армії отримання безвізу приватизація Привату відсторонення Фірташа 3 Я розумію що є ще й море недоробок як то низькі пенсії відсутність політичної культури (політики зобовязані критикувати один одного в концептуальних речах, а не займатись популізмом) відсутність програми пришвидшеного пояснення населенню чим капіталізм відрізняється від соціалізму відсутність пояснень населенню - що популістичні закони прийняті на протязі десятків років не можуть бути виконані.а тому потрібно йти одночасно на збільшення доходів населення і зменшення розходів держави завищені очікування населення гіперболізовані висновки по корупції....
І я прекрасно розумію що це питання десятків років... До речі Порівняння Ізраїлю з Україною - це не шпилька у Вашу адресу (чи в сторону євреїв)-це пояснення для Українців,на прикладі Ізраїлю - як багато в нас вже зроблено... Ви можете мати своє бачення От тільки прохання Нам вже світять білі тапочки.... може не варто ломати життя дітям.які наслухавшись казочок і фантазій про совок - прошляплять свій час?
Ти своїх в Ізраїлі прилаштував - моїм тут жити. Може перестанеш заважати?
budivelnik написав: Брехло ти кінчене. Але тепер тобі прийдеться з шапо якось питання вирішувати ,адже ти йому страшилки в приват понаписував...
Мне никто ничего сегодня в приват не писал. Или переписка на форуме не с тобой это уже и есть приват?
Зустрічне питання Звідки ви взяли що я пропонував стріляти москалів і жидів? І чому це запитання виникло після того як зрадіо надувши щоки-багатозначно промовчав? В жодному з його повідомлень за сьогодні - навіть ніщо близько подібне не озвучувалось Я за весь час перебування на форумі - таких речей ніколи не писав...
shapo написав:Т. е. если я не в восторге от действий и результатов украинской власти, то я поливаю грязью страну? Ты, часом, не перепутал чиновников с страной? И где я написал что мне здесь плохо? Найдёшь также как zРадио предлагал?
Скажімо так 1 Ніхто не в стані зробити все на 100% і при цьому щоб не було тих кому це не подобається. 2 Я привів те ,що на мій погляд зроблено правильно Зміна вектору з проросійського на проєвропейський зменшення навантаження на фонд оплати праці приведення тарифів до економічно обгрунтованих доведення мінімалки до рівня російської мінімалки затвердження руху в Нато в Конституції відновлення армії отримання безвізу приватизація Привату відсторонення Фірташа
Ти своїх в Ізраїлі прилаштував - моїм тут жити. Може перестанеш заважати?
1) Найти где я жаловался что мне в Украине плохо ты явно не смог 2) По поводу описываемых тобой "достижений" украинской власти написал сегодня ранее 3) Чем я мешаю твоим детям и тебе не очень понимаю? Где я и где ты и твои дети? Или от того что на этом форуме ты или я что-то выскажем что-то изменится в стране? Если ты так думаешь то у тебя явно мания величия 4) Своего сына я никуда не пристраивал. Профессиональная эмиграция в Израиль было его и только его решение. Кстати, в этом году он будет работать в Мельбурне. Твоим детям он точно не помешает трудоустроиться там по специальности если они смогут повторить его путь
shapo написав:Мне никто ничего сегодня в приват не писал. Или переписка на форуме не с тобой это уже и есть приват?
Зустрічне питання Звідки ви взяли що я пропонував стріляти москалів і жидів? І чому це запитання виникло після того як зрадіо надувши щоки-багатозначно промовчав? В жодному з його повідомлень за сьогодні - навіть ніщо близько подібне не озвучувалось Я за весь час перебування на форумі - таких речей ніколи не писав...
Про отстрел москалей и жидов сообщил zРадио и это на его совести. А вот про мои желания, заявления и переписки в привате узнаю от тебя и тебя об этом спрашиваю
budivelnik написав:В данному питанні Якщо пройшло голосування і більшість прийняла рішення - меншість повинна підкоритись цьому рішенню - це основа демократії Якщо меншість не може (по релігійним.політичним чи іншим причинам) виконувати рішення більшості - ці окремі особи самостійно приймають рішення як їм діяти
Референдума по НАТО не было. Соцопросы - не референдум, и никоим образом не могут его заменить. Если проводить референдум - надо определится с двумя важными вопросами. Первый: как считать 50%: от числа проголосовавших или от общего числа избирателей? Второй: как быть с жителям непродконтрольных территорий? Когда они вернутся под контроль Украины, то могут возразить, что их мнения не спросили и с их голосами результат был бы принципиально другим.
budivelnik написав:Отже соціологію станом на січень 2020 - я привів. Нас цікавить тільки три політичні сили Слуга народу, ОПЗЖ ,Оппоблок, Шарій При цьому ОПЖЗ+ОППО+Шарій=всі офіційні проросійські Дивимось рейтинг Слуги і проросійських станом на липень 2019 і порівнюємо з станом на січень 2020 - після цього робимо висновки https://zaxid.net/resources/newsfiles/801776_rait.jpg липень 2019____________________січень 2020 Слуга Народу_____49,5____________42,2_____мінус 7,3 ОПЗЖ___________10,5____________13,5_____плюс 3 ОППО___________3,1______________1,4_____мінус 1,7 Шарій____________2,0______________2,0___________0
Ваши расчеты не вполне точны. В рейтинге за январь есть партия Наши, отколовшаяся от оппоблока, с рейтингом 1%. Это партия Мураева, которую вы наверняка отнесете к "пророссийским". Далее, 5,4% выбравших пункт "Другая партия" тоже не факт что все "проевропейские". Среди них, например, могут быть сторонники коммунистов/левых.
Похоже пан shapo вступил в секту свидетелей шария.
У него есть хоть какая-то логика в отличие от журналистов схем с их встречами Зеленского в Омане.
Логика может и есть, иногда. Но вместе с правдой в уши наивных украинцев вливаются опасные пропогандисские тезисы, полностью созвучные с тем, что вещает рашапропаганда. Именно так работает вражеская пропаганда 60/40. К шариевщине также можно отнести сегоня каналы ZIK, NewsOne, 112, Inter, ресурсы типа страна.юа...
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 16 лют, 2020 14:46, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:В данному питанні Якщо пройшло голосування і більшість прийняла рішення - меншість повинна підкоритись цьому рішенню - це основа демократії Якщо меншість не може (по релігійним.політичним чи іншим причинам) виконувати рішення більшості - ці окремі особи самостійно приймають рішення як їм діяти
Референдума по НАТО не было. Соцопросы - не референдум, и никоим образом не могут его заменить. Если проводить референдум - надо определится с двумя важными вопросами. Первый: как считать 50%: от числа проголосовавших или от общего числа избирателей? Второй: как быть с жителям непродконтрольных территорий? Когда они вернутся под контроль Украины, то могут возразить, что их мнения не спросили и с их голосами результат был бы принципиально другим.
А давайте так Сьогодні на підконтрольній території - приблизно37 млн=приблизно 30 млн виборців на непідконтрольній території-приблизно2(ОРДЛО)+2Крим=4=приблизно3млн виборців Можна прикинути розклад з поверненими територіями проєвропейські30млн*80%(підконтрольні)+3млн*10%(не підконтролні) = 24,3 млн проросійські 30 млн*20%(підконтрольні)+3млн*90%(не підконтрольні)=8,7 млн
Як бачите ,кардинально нічого не зміниться, адже проєвропейсько спрямованих -майже 3/4(точно більше 2/3) - тобто конституційна більшість
Проросійсько спрямованих перетворив на проєвропейських - путін своєю агресією... Тому путіну-героя України за пришвидшення змін у свідомості українців(і російськомовних в тому числі),які привели до усвідомлення переваг проєвропейського вектора розвитку ПС На мій погляд ,через короткий проміжок часу,в історичних роботах і памяті московитів-путін з собіратєля земель...перетвореться в проєбатєля земель і піндоського агента...