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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5530553155325533> Додано: Нед 16 лют, 2020 00:37 shapo написав: budivelnik написав: shapo написав: Ты что, уже забыл что только что написал про еврея который отказывается от желания ехать на ПМЖ в Израиль? Ты что, уже забыл что только что написал про еврея который отказывается от желания ехать на ПМЖ в Израиль? Нагадай-що такого страшного я написав?

Я написав - що якщо тобі в Україні погано - але ти не хочеш звідси виїхати - ти мазохіст .бо любиш там де тобі погано...

І що я написав не так?

Тілки людина якій погано - буде поливати брудом місце проживання.

Ще що я страшного написав? Нагадай-що такого страшного я написав?Я написав - що якщо тобі в Україні погано - але ти не хочеш звідси виїхати - ти мазохіст .бо любиш там де тобі погано...І що я написав не так?Тілки людина якій погано - буде поливати брудом місце проживання.Ще що я страшного написав? Т. е. если я не в восторге от действий и результатов украинской власти, то я поливаю грязью страну?

Ты, часом, не перепутал чиновников с страной?

И где я написал что мне здесь плохо?

Найдёшь также как zРадио предлагал? Т. е. если я не в восторге от действий и результатов украинской власти, то я поливаю грязью страну?Ты, часом, не перепутал чиновников с страной?И где я написал что мне здесь плохо?Найдёшь также как zРадио предлагал? Скажімо так

1 Ніхто не в стані зробити все на 100% і при цьому щоб не було тих кому це не подобається.

2 Я привів те ,що на мій погляд зроблено правильно

Зміна вектору з проросійського на проєвропейський

зменшення навантаження на фонд оплати праці

приведення тарифів до економічно обгрунтованих

доведення мінімалки до рівня російської мінімалки

затвердження руху в Нато в Конституції

відновлення армії

отримання безвізу

приватизація Привату

відсторонення Фірташа

3 Я розумію що є ще й море недоробок як то

низькі пенсії

відсутність політичної культури (політики зобовязані критикувати один одного в концептуальних речах, а не займатись популізмом)

відсутність програми пришвидшеного пояснення населенню чим капіталізм відрізняється від соціалізму

відсутність пояснень населенню - що популістичні закони прийняті на протязі десятків років не можуть бути виконані.а тому потрібно йти одночасно на збільшення доходів населення і зменшення розходів держави

завищені очікування населення

гіперболізовані висновки по корупції....



І я прекрасно розумію що це питання десятків років...

До речі

Порівняння Ізраїлю з Україною - це не шпилька у Вашу адресу (чи в сторону євреїв)-це пояснення для Українців,на прикладі Ізраїлю - як багато в нас вже зроблено...

Ви можете мати своє бачення

От тільки прохання

Нам вже світять білі тапочки.... може не варто ломати життя дітям.які наслухавшись казочок і фантазій про совок - прошляплять свій час?



Ти своїх в Ізраїлі прилаштував - моїм тут жити.

Може перестанеш заважати? Скажімо так1 Ніхто не в стані зробити все на 100% і при цьому щоб не було тих кому це не подобається.2 Я привів те ,що на мій погляд зроблено правильноЗміна вектору з проросійського на проєвропейськийзменшення навантаження на фонд оплати праціприведення тарифів до економічно обгрунтованихдоведення мінімалки до рівня російської мінімалкизатвердження руху в Нато в Конституціївідновлення арміїотримання безвізуприватизація Приватувідсторонення Фірташа3 Я розумію що є ще й море недоробок як тонизькі пенсіївідсутність політичної культури (політики зобовязані критикувати один одного в концептуальних речах, а не займатись популізмом)відсутність програми пришвидшеного пояснення населенню чим капіталізм відрізняється від соціалізмувідсутність пояснень населенню - що популістичні закони прийняті на протязі десятків років не можуть бути виконані.а тому потрібно йти одночасно на збільшення доходів населення і зменшення розходів державизавищені очікування населеннягіперболізовані висновки по корупції....І я прекрасно розумію що це питання десятків років...До речіПорівняння Ізраїлю з Україною - це не шпилька у Вашу адресу (чи в сторону євреїв)-це пояснення для Українців,на прикладі Ізраїлю - як багато в нас вже зроблено...Ви можете мати своє баченняОт тільки проханняНам вже світять білі тапочки.... може не варто ломати життя дітям.які наслухавшись казочок і фантазій про совок - прошляплять свій час?Ти своїх в Ізраїлі прилаштував - моїм тут жити.Може перестанеш заважати? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22132 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 00:42 budivelnik написав:

Брехло ти кінчене.

Але тепер тобі прийдеться з шапо якось питання вирішувати ,адже ти йому страшилки в приват понаписував... Брехло ти кінчене.Але тепер тобі прийдеться з шапо якось питання вирішувати ,адже ти йому страшилки в приват понаписував...

Мне никто ничего сегодня в приват не писал. Или переписка на форуме не с тобой это уже и есть приват? Мне никто ничего сегодня в приват не писал. Или переписка на форуме не с тобой это уже и есть приват? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2874 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 00:47 shapo написав: budivelnik написав:

Брехло ти кінчене.

Але тепер тобі прийдеться з шапо якось питання вирішувати ,адже ти йому страшилки в приват понаписував... Брехло ти кінчене.Але тепер тобі прийдеться з шапо якось питання вирішувати ,адже ти йому страшилки в приват понаписував... Мне никто ничего сегодня в приват не писал. Или переписка на форуме не с тобой это уже и есть приват? Мне никто ничего сегодня в приват не писал. Или переписка на форуме не с тобой это уже и есть приват? Зустрічне питання

Звідки ви взяли що я пропонував стріляти москалів і жидів?

І чому це запитання виникло після того як зрадіо надувши щоки-багатозначно промовчав?

В жодному з його повідомлень за сьогодні - навіть ніщо близько подібне не озвучувалось

Я за весь час перебування на форумі - таких речей ніколи не писав... Зустрічне питанняЗвідки ви взяли що я пропонував стріляти москалів і жидів?І чому це запитання виникло після того як зрадіо надувши щоки-багатозначно промовчав?В жодному з його повідомлень за сьогодні - навіть ніщо близько подібне не озвучувалосьЯ за весь час перебування на форумі - таких речей ніколи не писав... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22132 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 00:54 budivelnik написав: shapo написав: Т. е. если я не в восторге от действий и результатов украинской власти, то я поливаю грязью страну?

Ты, часом, не перепутал чиновников с страной?

И где я написал что мне здесь плохо?

Найдёшь также как zРадио предлагал? Т. е. если я не в восторге от действий и результатов украинской власти, то я поливаю грязью страну?Ты, часом, не перепутал чиновников с страной?И где я написал что мне здесь плохо?Найдёшь также как zРадио предлагал?

Скажімо так

1 Ніхто не в стані зробити все на 100% і при цьому щоб не було тих кому це не подобається.

2 Я привів те ,що на мій погляд зроблено правильно

Зміна вектору з проросійського на проєвропейський

зменшення навантаження на фонд оплати праці

приведення тарифів до економічно обгрунтованих

доведення мінімалки до рівня російської мінімалки

затвердження руху в Нато в Конституції

відновлення армії

отримання безвізу

приватизація Привату

відсторонення Фірташа





Ти своїх в Ізраїлі прилаштував - моїм тут жити.

Може перестанеш заважати? Скажімо так1 Ніхто не в стані зробити все на 100% і при цьому щоб не було тих кому це не подобається.2 Я привів те ,що на мій погляд зроблено правильноЗміна вектору з проросійського на проєвропейськийзменшення навантаження на фонд оплати праціприведення тарифів до економічно обгрунтованихдоведення мінімалки до рівня російської мінімалкизатвердження руху в Нато в Конституціївідновлення арміїотримання безвізуприватизація Приватувідсторонення ФірташаТи своїх в Ізраїлі прилаштував - моїм тут жити.Може перестанеш заважати?



1) Найти где я жаловался что мне в Украине плохо ты явно не смог

2) По поводу описываемых тобой "достижений" украинской власти написал сегодня ранее

3) Чем я мешаю твоим детям и тебе не очень понимаю?

Где я и где ты и твои дети? Или от того что на этом форуме ты или я что-то выскажем что-то изменится в стране?

Если ты так думаешь то у тебя явно мания величия

4) Своего сына я никуда не пристраивал. Профессиональная эмиграция в Израиль было его и только его решение.

Кстати, в этом году он будет работать в Мельбурне. Твоим детям он точно не помешает трудоустроиться там по специальности если они смогут повторить его путь 1) Найти где я жаловался что мне в Украине плохо ты явно не смог2) По поводу описываемых тобой "достижений" украинской власти написал сегодня ранее3) Чем я мешаю твоим детям и тебе не очень понимаю?Где я и где ты и твои дети? Или от того что на этом форуме ты или я что-то выскажем что-то изменится в стране?Если ты так думаешь то у тебя явно мания величия4) Своего сына я никуда не пристраивал. Профессиональная эмиграция в Израиль было его и только его решение.Кстати, в этом году он будет работать в Мельбурне. Твоим детям он точно не помешает трудоустроиться там по специальности если они смогут повторить его путь Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2874 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 00:58 budivelnik написав: shapo написав: Мне никто ничего сегодня в приват не писал. Или переписка на форуме не с тобой это уже и есть приват? Мне никто ничего сегодня в приват не писал. Или переписка на форуме не с тобой это уже и есть приват? Зустрічне питання

Звідки ви взяли що я пропонував стріляти москалів і жидів?

І чому це запитання виникло після того як зрадіо надувши щоки-багатозначно промовчав?

В жодному з його повідомлень за сьогодні - навіть ніщо близько подібне не озвучувалось

Я за весь час перебування на форумі - таких речей ніколи не писав... Зустрічне питанняЗвідки ви взяли що я пропонував стріляти москалів і жидів?І чому це запитання виникло після того як зрадіо надувши щоки-багатозначно промовчав?В жодному з його повідомлень за сьогодні - навіть ніщо близько подібне не озвучувалосьЯ за весь час перебування на форумі - таких речей ніколи не писав...

Про отстрел москалей и жидов сообщил zРадио и это на его совести.

А вот про мои желания, заявления и переписки в привате узнаю от тебя и тебя об этом спрашиваю Про отстрел москалей и жидов сообщил zРадио и это на его совести.А вот про мои желания, заявления и переписки в привате узнаю от тебя и тебя об этом спрашиваю Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2874 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 05:44 budivelnik написав: В данному питанні

Якщо пройшло голосування і більшість прийняла рішення - меншість повинна підкоритись цьому рішенню - це основа демократії

Якщо меншість не може (по релігійним.політичним чи іншим причинам) виконувати рішення більшості - ці окремі особи самостійно приймають рішення як їм діяти

В данному питанніЯкщо пройшло голосування і більшість прийняла рішення - меншість повинна підкоритись цьому рішенню - це основа демократіїЯкщо меншість не може (по релігійним.політичним чи іншим причинам) виконувати рішення більшості - ці окремі особи самостійно приймають рішення як їм діяти

Референдума по НАТО не было. Соцопросы - не референдум, и никоим образом не могут его заменить.

Если проводить референдум - надо определится с двумя важными вопросами. Первый: как считать 50%: от числа проголосовавших или от общего числа избирателей? Второй: как быть с жителям непродконтрольных территорий? Когда они вернутся под контроль Украины, то могут возразить, что их мнения не спросили и с их голосами результат был бы принципиально другим. Референдума по НАТО не было. Соцопросы - не референдум, и никоим образом не могут его заменить.Если проводить референдум - надо определится с двумя важными вопросами. Первый: как считать 50%: от числа проголосовавших или от общего числа избирателей? Второй: как быть с жителям непродконтрольных территорий? Когда они вернутся под контроль Украины, то могут возразить, что их мнения не спросили и с их голосами результат был бы принципиально другим. Tegularius Повідомлень: 1135 З нами з: 11.02.14 Подякував: 158 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 05:55 budivelnik написав: Отже соціологію станом на січень 2020 - я привів.

Нас цікавить тільки три політичні сили

Слуга народу, ОПЗЖ ,Оппоблок, Шарій

При цьому ОПЖЗ+ОППО+Шарій=всі офіційні проросійські

Дивимось рейтинг Слуги і проросійських станом на липень 2019

і порівнюємо з станом на січень 2020 - після цього робимо висновки

https://zaxid.net/resources/newsfiles/801776_rait.jpg

липень 2019____________________січень 2020

Слуга Народу_____49,5____________42,2_____мінус 7,3

ОПЗЖ___________10,5____________13,5_____плюс 3

ОППО___________3,1______________1,4_____мінус 1,7

Шарій____________2,0______________2,0___________0



Отже соціологію станом на січень 2020 - я привів.Нас цікавить тільки три політичні силиСлуга народу, ОПЗЖ ,Оппоблок, ШарійПри цьому ОПЖЗ+ОППО+Шарій=всі офіційні проросійськіДивимось рейтинг Слуги і проросійських станом на липень 2019і порівнюємо з станом на січень 2020 - після цього робимо висновкилипень 2019____________________січень 2020Слуга Народу_____49,5____________42,2_____мінус 7,3ОПЗЖ___________10,5____________13,5_____плюс 3ОППО___________3,1______________1,4_____мінус 1,7Шарій____________2,0______________2,0___________0



Ваши расчеты не вполне точны. В рейтинге за январь есть партия Наши, отколовшаяся от оппоблока, с рейтингом 1%. Это партия Мураева, которую вы наверняка отнесете к "пророссийским".

Далее, 5,4% выбравших пункт "Другая партия" тоже не факт что все "проевропейские". Среди них, например, могут быть сторонники коммунистов/левых. Ваши расчеты не вполне точны. В рейтинге за январь есть партия Наши, отколовшаяся от оппоблока, с рейтингом 1%. Это партия Мураева, которую вы наверняка отнесете к "пророссийским".Далее, 5,4% выбравших пункт "Другая партия" тоже не факт что все "проевропейские". Среди них, например, могут быть сторонники коммунистов/левых. Tegularius Повідомлень: 1135 З нами з: 11.02.14 Подякував: 158 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 14:23 shapo написав: Schmit написав: shapo написав: Шарий Шарий

Похоже пан shapo вступил в секту свидетелей шария. Похоже пан shapo вступил в секту свидетелей шария.

У него есть хоть какая-то логика в отличие от журналистов схем с их встречами Зеленского в Омане.

У него есть хоть какая-то логика в отличие от журналистов схем с их встречами Зеленского в Омане.



Логика может и есть, иногда. Но вместе с правдой в уши наивных украинцев вливаются опасные пропогандисские тезисы, полностью созвучные с тем, что вещает рашапропаганда.

Именно так работает вражеская пропаганда 60/40. К шариевщине также можно отнести сегоня каналы ZIK, NewsOne, 112, Inter, ресурсы типа страна.юа...



Логика может и есть, иногда. Но вместе с правдой в уши наивных украинцев вливаются опасные пропогандисские тезисы, полностью созвучные с тем, что вещает рашапропаганда.Именно так работает вражеская пропаганда 60/40. К шариевщине также можно отнести сегоня каналы ZIK, NewsOne, 112, Inter, ресурсы типа страна.юа... Востаннє редагувалось Schmit в Нед 16 лют, 2020 14:46, всього редагувалось 1 раз. Schmit

Повідомлень: 949 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 14:44 Tegularius написав: budivelnik написав: В данному питанні

Якщо пройшло голосування і більшість прийняла рішення - меншість повинна підкоритись цьому рішенню - це основа демократії

Якщо меншість не може (по релігійним.політичним чи іншим причинам) виконувати рішення більшості - ці окремі особи самостійно приймають рішення як їм діяти

В данному питанніЯкщо пройшло голосування і більшість прийняла рішення - меншість повинна підкоритись цьому рішенню - це основа демократіїЯкщо меншість не може (по релігійним.політичним чи іншим причинам) виконувати рішення більшості - ці окремі особи самостійно приймають рішення як їм діяти Референдума по НАТО не было. Соцопросы - не референдум, и никоим образом не могут его заменить.

Если проводить референдум - надо определится с двумя важными вопросами. Первый: как считать 50%: от числа проголосовавших или от общего числа избирателей? Второй: как быть с жителям непродконтрольных территорий? Когда они вернутся под контроль Украины, то могут возразить, что их мнения не спросили и с их голосами результат был бы принципиально другим. Референдума по НАТО не было. Соцопросы - не референдум, и никоим образом не могут его заменить.Если проводить референдум - надо определится с двумя важными вопросами. Первый: как считать 50%: от числа проголосовавших или от общего числа избирателей? Второй: как быть с жителям непродконтрольных территорий? Когда они вернутся под контроль Украины, то могут возразить, что их мнения не спросили и с их голосами результат был бы принципиально другим. А давайте так

Сьогодні

на підконтрольній території - приблизно37 млн=приблизно 30 млн виборців

на непідконтрольній території-приблизно2(ОРДЛО)+2Крим=4=приблизно3млн виборців

Можна прикинути розклад з поверненими територіями

проєвропейські30млн*80%(підконтрольні)+3млн*10%(не підконтролні) = 24,3 млн

проросійські 30 млн*20%(підконтрольні)+3млн*90%(не підконтрольні)=8,7 млн



Як бачите ,кардинально нічого не зміниться, адже проєвропейсько спрямованих -майже 3/4(точно більше 2/3) - тобто конституційна більшість



Проросійсько спрямованих перетворив на проєвропейських - путін своєю агресією...

Тому путіну-героя України за пришвидшення змін у свідомості українців(і російськомовних в тому числі),які привели до усвідомлення переваг проєвропейського вектора розвитку

ПС

На мій погляд ,через короткий проміжок часу,в історичних роботах і памяті московитів-путін з собіратєля земель...перетвореться в проєбатєля земель і піндоського агента... А давайте такСьогодніна підконтрольній території - приблизно37 млн=приблизно 30 млн виборцівна непідконтрольній території-приблизно2(ОРДЛО)+2Крим=4=приблизно3млн виборцівМожна прикинути розклад з поверненими територіями30млн*80%(підконтрольні)+3млн*10%(не підконтролні) =30 млн*20%(підконтрольні)+3млн*90%(не підконтрольні)=Як бачите ,кардинально нічого не зміниться, адже проєвропейсько спрямованих -майже 3/4(точно більше 2/3) - тобто конституційна більшістьПроросійсько спрямованих перетворив на проєвропейських - путін своєю агресією...Тому путіну-героя України за пришвидшення змін у свідомості українців(і російськомовних в тому числі),які привели до усвідомлення переваг проєвропейського вектора розвиткуПСНа мій погляд ,через короткий проміжок часу,в історичних роботах і памяті московитів-путін з собіратєля земель...перетвореться в проєбатєля земель і піндоського агента... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22132 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 15:53 Schmit написав: К шариевщине также можно отнести сегоня каналы ZIK, NewsOne, 112, Inter, ресурсы типа страна.юа... К шариевщине также можно отнести сегоня каналы ZIK, NewsOne, 112, Inter, ресурсы типа страна.юа...

а кто же по вашему является образцом журналистики? а кто же по вашему является образцом журналистики? "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4492 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 701 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5530553155325533> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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