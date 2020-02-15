Не знаю, кто там образец. Идеальных нет. Но точно знаю, кто по чуть-чуть заливает в уши украинцев пропагандистские тезисы, на 100% созвучные с роспропагандой.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 16 лют, 2020 16:14
Не знаю, кто там образец. Идеальных нет. Но точно знаю, кто по чуть-чуть заливает в уши украинцев пропагандистские тезисы, на 100% созвучные с роспропагандой.
Додано: Нед 16 лют, 2020 16:23
И ссылки на еще на доказательства почему шарий - обычное пропагандистское и лживое дерьмо рос пропаганды :
ФЕЙКИ ШАРИЯ. Как Шарий покрывает убийц украинцев. Часть 1
ФЕЙКИ ШАРИЯ: Разоблачение пропагандиста. Часть 2
Востаннє редагувалось Surfer в Нед 16 лют, 2020 16:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 16 лют, 2020 16:24
Как считаете: если 60% - правда, то все эти 60% из того же, что и у *правильных* журналистов?
Собственно, затем и нужно смотреть всех.
Потому что у *неправильных* можно увидеть то, о чем *правильные* просто умалчивают.
И тогда создавать свою картинку...
А наивных тут на ветке ведь нет.
Додано: Нед 16 лют, 2020 16:44
Еще как очевидно что ЕСТЬ "наивные", полагающие что жрать обычное пропагандистское дерьмо, подаваемое шариком - полезно. Это как ходить в столовую где тебе ежедневно аккуратно на тарелку выкладывают кусочек свежего дерьма, в наивной надежде на то что это полезно для твоего организма. Прутня, прочно укрепившаяся в умах шарикоподобных зомби так и откровенных прокремлевских пропагандонах типа ZРадио. Адекватный же человек больше не прийдет туда где его регулярно сервируют откровенным дерьмом из элементарного уважения к самому себе.
Додано: Нед 16 лют, 2020 16:54
Шарій та його антиукраїнська пропаганда - ТВ огляд
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 16 лют, 2020 16:55
ЗРадіо - класичний московитський тролль.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 16 лют, 2020 17:01
Re: Політичні дискусії
Как сказал Щур в своем видео, проблема в том, что *правильные* журналисты решили бороться с роспропагандой их же методами, включая в свои сюжеты непроверенную информацию и даже фейки. Конечно в значительно меньших количествах, но вот этим пользуются шарии, чтобы получить популярность и эту информацию они как раз включают в свои 60%. Так что может ради этого и стоит смотреть иногда.
Но своими просмотрами мы накручиваем им рейтинги. Как показало голосование на парламентских, уже есть множество свидетелей секты шария, которые верят каждому его слову и эта секта похоже растет.
Додано: Нед 16 лют, 2020 17:10
Честно говоря, не пойму даже на какой из Ваших постов лучше ответить.
О "кознях Дьявола" мне как атеисту совсем неинтересно.
О Ваших "исторических" постах тоже не очень - знания истории у Вас какие-то уж очень однобокие.
"червоний терор" - да, был, но о белом терроре Вы как-то забываете.
"придушення повстань в таборах" - восстания в тюрьмах подавляются во всех странах.
"військові злочини" - Вы бы уточняли, что Вы имеете ввиду. Так, "взагалі" непонятно, говорить не о чем.
Разбирать "исторические исследования" AlexxK вообще никакого желания. Написано по принципу: "слышал звон да не знает, где он". Многое притянуто за уши.
"робкая попытка осудить «культ личности» на 20 съезде" - ни фига себе "робкая"!
Человек понятия не имеет, каким потрясением это стало для страны и для мирового коммунистич. движения. Когда снесли все памятники "вождю" (кажется остался один в Гори), переименовали всё, что только можно - от улиц и площадей до городов (даже Сталинград). Я помню, как закрашивали надписи на домах, сохранившиеся с войны - "За Родину! За Сталина!"
После этого была полная реабилитация огромного количества людей (впрочем, она началась ещё до 20 съезда). А вот "полной реабилитации Сталина" никогда не было. Перестали так много говорить об этом, резко уменьшилось количество публикаций о "культе личности" - да, но о какой бы то ни было реабилитации речь не заходила.
Не было осуждений и уголовного наказания сотрудников НКВД (во всяком случае, не знаю, правда, особо не интересовался), но уволенных из органов было немало.
Не знаю и не берусь назвать соотношение "забайкальских" и "нормальных" комсомольцев на БАМе и целине, но настоящих было немало. Лично знаю людей поднимавших целину не в качестве ЗК (кстати, расшифровка была общеизвестная).
Но преступлением я считаю массовые противозаконные осуждения и их избыточную жестокость. Использование труда заключённых считаю вполне нормальным.
Слова AlexxK:
красиво звучат, но хотелось бы уточнить, кем признан голодомор геноцидом "во всём мире"? Могу подсказать - пока признали 17 государств (источник - украинская Вики).
О "том геноциде" много десятилетий тоже "не знал никто".
Tegularius уже отвечал на эти посты. Добавлю только, что при таком подходе, как у AlexxK, я могу подобрать факты и объявить преступным, наверное, любой правящий "режим" в любом государстве.
Очередное передёргивание, так же как с "оккупационным" режимом. Никакого "комуністичного режиму" уже давно нет так же, как нет и "оккупации". Ничего общего "режимы" в независимой Украине с коммунизмом не имеют, разве что правящая элита тоже бывшие коммунисты и комсомольцы, но это не свидетельствует о том, что режим коммунистический.
Простите, но на таком уровне дискуссию вести не хочу, надоело.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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