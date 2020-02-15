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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5530553155325533
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:14

  Тракторист написав:
  Schmit написав:К шариевщине также можно отнести сегоня каналы ZIK, NewsOne, 112, Inter, ресурсы типа страна.юа...

а кто же по вашему является образцом журналистики? ;)

Не знаю, кто там образец. Идеальных нет. Но точно знаю, кто по чуть-чуть заливает в уши украинцев пропагандистские тезисы, на 100% созвучные с роспропагандой.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:23

  shapo написав:
  Schmit написав:
  shapo написав:Шарий

Похоже пан shapo вступил в секту свидетелей шария.

У него есть хоть какая-то логика в отличие от журналистов схем с их встречами Зеленского в Омане.

  Schmit написав:Логика может и есть, иногда. Но вместе с правдой в уши наивных украинцев вливаются опасные пропогандисские тезисы, полностью созвучные с тем, что вещает рашапропаганда.
Именно так работает вражеская пропаганда 60/40. К шариевщине также можно отнести сегоня каналы ZIK, NewsOne, 112, Inter, ресурсы типа страна.юа...



И ссылки на еще на доказательства почему шарий - обычное пропагандистское и лживое дерьмо рос пропаганды :

ФЕЙКИ ШАРИЯ. Как Шарий покрывает убийц украинцев. Часть 1
https://mil.in.ua/uk/blogs/fejky-sharyy ... v-chast-1/

ФЕЙКИ ШАРИЯ: Разоблачение пропагандиста. Часть 2
https://mil.in.ua/uk/blogs/fejky-sharyy ... a-chast-2/
Востаннє редагувалось Surfer в Нед 16 лют, 2020 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:24

  Schmit написав:
  Тракторист написав:
  Schmit написав:К шариевщине также можно отнести сегоня каналы ZIK, NewsOne, 112, Inter, ресурсы типа страна.юа...

а кто же по вашему является образцом журналистики? ;)

Не знаю, кто там образец. Идеальных нет. Но точно знаю, кто по чуть-чуть заливает в уши украинцев пропагандистские тезисы, на 100% созвучные с роспропагандой.

Как считаете: если 60% - правда, то все эти 60% из того же, что и у *правильных* журналистов?

Собственно, затем и нужно смотреть всех.
Потому что у *неправильных* можно увидеть то, о чем *правильные* просто умалчивают.

И тогда создавать свою картинку...
А наивных тут на ветке ведь нет.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:44

  detroytred написав:Как считаете: если 60% - правда, то все эти 60% из того же, что и у *правильных* журналистов?

Собственно, затем и нужно смотреть всех.
Потому что у *неправильных* можно увидеть то, о чем *правильные* просто умалчивают.

И тогда создавать свою картинку...
А наивных тут на ветке ведь нет.


Еще как очевидно что ЕСТЬ "наивные", полагающие что жрать обычное пропагандистское дерьмо, подаваемое шариком - полезно. Это как ходить в столовую где тебе ежедневно аккуратно на тарелку выкладывают кусочек свежего дерьма, в наивной надежде на то что это полезно для твоего организма. Прутня, прочно укрепившаяся в умах шарикоподобных зомби так и откровенных прокремлевских пропагандонах типа ZРадио. Адекватный же человек больше не прийдет туда где его регулярно сервируют откровенным дерьмом из элементарного уважения к самому себе.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:54

  Schmit написав:
  Тракторист написав:
  Schmit написав:К шариевщине также можно отнести сегоня каналы ZIK, NewsOne, 112, Inter, ресурсы типа страна.юа...

а кто же по вашему является образцом журналистики? ;)

Не знаю, кто там образец. Идеальных нет. Но точно знаю, кто по чуть-чуть заливает в уши украинцев пропагандистские тезисы, на 100% созвучные с роспропагандой.

Шарій та його антиукраїнська пропаганда - ТВ огляд

https://censor.net.ua/video_news/317603 ... emlevskomu
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:55

  shapo написав:
  budivelnik написав:
  shapo написав:Мне никто ничего сегодня в приват не писал. Или переписка на форуме не с тобой это уже и есть приват?
Зустрічне питання
Звідки ви взяли що я пропонував стріляти москалів і жидів?
І чому це запитання виникло після того як зрадіо надувши щоки-багатозначно промовчав?
В жодному з його повідомлень за сьогодні - навіть ніщо близько подібне не озвучувалось
Я за весь час перебування на форумі - таких речей ніколи не писав...

Про отстрел москалей и жидов сообщил zРадио и это на его совести.
А вот про мои желания, заявления и переписки в привате узнаю от тебя и тебя об этом спрашиваю

ЗРадіо - класичний московитський тролль.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 17:01

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Как считаете: если 60% - правда, то все эти 60% из того же, что и у *правильных* журналистов?

Собственно, затем и нужно смотреть всех.
Потому что у *неправильных* можно увидеть то, о чем *правильные* просто умалчивают.

И тогда создавать свою картинку...
А наивных тут на ветке ведь нет.

Как сказал Щур в своем видео, проблема в том, что *правильные* журналисты решили бороться с роспропагандой их же методами, включая в свои сюжеты непроверенную информацию и даже фейки. Конечно в значительно меньших количествах, но вот этим пользуются шарии, чтобы получить популярность и эту информацию они как раз включают в свои 60%. Так что может ради этого и стоит смотреть иногда.
Но своими просмотрами мы накручиваем им рейтинги. Как показало голосование на парламентских, уже есть множество свидетелей секты шария, которые верят каждому его слову и эта секта похоже растет.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 17:10

  Козак-характерник написав:........
Дякую дуже! Це пану Ладу треба почитати. І тут ще не увесь перелік злочинів. Так, в додаток до сказаного: червоний терор, придушення повстань в таборах, військові злочини...

Честно говоря, не пойму даже на какой из Ваших постов лучше ответить.
О "кознях Дьявола" мне как атеисту совсем неинтересно.
О Ваших "исторических" постах тоже не очень - знания истории у Вас какие-то уж очень однобокие.
"червоний терор" - да, был, но о белом терроре Вы как-то забываете.
"придушення повстань в таборах" - восстания в тюрьмах подавляются во всех странах.
"військові злочини" - Вы бы уточняли, что Вы имеете ввиду. Так, "взагалі" непонятно, говорить не о чем.

Разбирать "исторические исследования" AlexxK вообще никакого желания. Написано по принципу: "слышал звон да не знает, где он". Многое притянуто за уши.

"робкая попытка осудить «культ личности» на 20 съезде" - ни фига себе "робкая"!
Человек понятия не имеет, каким потрясением это стало для страны и для мирового коммунистич. движения. Когда снесли все памятники "вождю" (кажется остался один в Гори), переименовали всё, что только можно - от улиц и площадей до городов (даже Сталинград). Я помню, как закрашивали надписи на домах, сохранившиеся с войны - "За Родину! За Сталина!"
После этого была полная реабилитация огромного количества людей (впрочем, она началась ещё до 20 съезда). А вот "полной реабилитации Сталина" никогда не было. Перестали так много говорить об этом, резко уменьшилось количество публикаций о "культе личности" - да, но о какой бы то ни было реабилитации речь не заходила.
Не было осуждений и уголовного наказания сотрудников НКВД (во всяком случае, не знаю, правда, особо не интересовался), но уволенных из органов было немало.

Не знаю и не берусь назвать соотношение "забайкальских" и "нормальных" комсомольцев на БАМе и целине, но настоящих было немало. Лично знаю людей поднимавших целину не в качестве ЗК (кстати, расшифровка была общеизвестная).
Но преступлением я считаю массовые противозаконные осуждения и их избыточную жестокость. Использование труда заключённых считаю вполне нормальным.
Слова AlexxK:
В мире официально признаны три геноцида - Холокост, Голодомор и геноцид армян в 1915 году. Про тот геноцид, о котором Вы пишете, не знает никто, кроме Вас.

красиво звучат, но хотелось бы уточнить, кем признан голодомор геноцидом "во всём мире"? Могу подсказать - пока признали 17 государств (источник - украинская Вики).
О "том геноциде" много десятилетий тоже "не знал никто".

Tegularius уже отвечал на эти посты. Добавлю только, что при таком подходе, как у AlexxK, я могу подобрать факты и объявить преступным, наверное, любой правящий "режим" в любом государстве.

Стоп. Це той самий комуністичний режим. Але мутований. Вовк у вівчаній шкурі.

Очередное передёргивание, так же как с "оккупационным" режимом. Никакого "комуністичного режиму" уже давно нет так же, как нет и "оккупации". Ничего общего "режимы" в независимой Украине с коммунизмом не имеют, разве что правящая элита тоже бывшие коммунисты и комсомольцы, но это не свидетельствует о том, что режим коммунистический.

Простите, но на таком уровне дискуссию вести не хочу, надоело.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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