Додано: Нед 16 лют, 2020 17:10

Козак-характерник написав: ........

Дякую дуже! Це пану Ладу треба почитати. І тут ще не увесь перелік злочинів. Так, в додаток до сказаного: червоний терор, придушення повстань в таборах, військові злочини... ........Дякую дуже! Це пану Ладу треба почитати. І тут ще не увесь перелік злочинів. Так, в додаток до сказаного: червоний терор, придушення повстань в таборах, військові злочини...

В мире официально признаны три геноцида - Холокост, Голодомор и геноцид армян в 1915 году. Про тот геноцид, о котором Вы пишете, не знает никто, кроме Вас.

Стоп. Це той самий комуністичний режим. Але мутований. Вовк у вівчаній шкурі.

Честно говоря, не пойму даже на какой из Ваших постов лучше ответить.О "кознях Дьявола" мне как атеисту совсем неинтересно.О Ваших "исторических" постах тоже не очень - знания истории у Вас какие-то уж очень однобокие."червоний терор" - да, был, но о белом терроре Вы как-то забываете."придушення повстань в таборах" - восстания в тюрьмах подавляются во всех странах."військові злочини" - Вы бы уточняли, что Вы имеете ввиду. Так, "взагалі" непонятно, говорить не о чем.Разбирать "исторические исследования"вообще никакого желания. Написано по принципу: "слышал звон да не знает, где он". Многое притянуто за уши."робкая попытка осудить «культ личности» на 20 съезде" - ни фига себе "робкая"!Человек понятия не имеет, каким потрясением это стало для страны и для мирового коммунистич. движения. Когда снесли все памятники "вождю" (кажется остался один в Гори), переименовали всё, что только можно - от улиц и площадей до городов (даже Сталинград). Я помню, как закрашивали надписи на домах, сохранившиеся с войны - "За Родину! За Сталина!"После этого была полная реабилитация огромного количества людей (впрочем, она началась ещё до 20 съезда). А вот "полной реабилитации Сталина" никогда не было. Перестали так много говорить об этом, резко уменьшилось количество публикаций о "культе личности" - да, но о какой бы то ни было реабилитации речь не заходила.Не было осуждений и уголовного наказания сотрудников НКВД (во всяком случае, не знаю, правда, особо не интересовался), но уволенных из органов было немало.Не знаю и не берусь назвать соотношение "забайкальских" и "нормальных" комсомольцев на БАМе и целине, но настоящих было немало. Лично знаю людей поднимавших целину не в качестве ЗК (кстати, расшифровка была общеизвестная).Но преступлением я считаю массовые противозаконные осуждения и их избыточную жестокость. Использование труда заключённых считаю вполне нормальным.Словакрасиво звучат, но хотелось бы уточнить, кем признан голодомор геноцидом "во всём мире"? Могу подсказать - пока признали 17 государств (источник - украинская Вики).О "том геноциде" много десятилетий тоже "не знал никто".уже отвечал на эти посты. Добавлю только, что при таком подходе, как у, я могу подобрать факты и объявить преступным, наверное, любой правящий "режим" в любом государстве.Очередное передёргивание, так же как с "оккупационным" режимом. Никакого "комуністичного режиму" уже давно нет так же, как нет и "оккупации". Ничего общего "режимы" в независимой Украине с коммунизмом не имеют, разве что правящая элита тоже бывшие коммунисты и комсомольцы, но это не свидетельствует о том, что режим коммунистический.Простите, но на таком уровне дискуссию вести не хочу, надоело.