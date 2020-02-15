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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 55315532553355345535>
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:14

  Тракторист написав:
  Schmit написав:К шариевщине также можно отнести сегоня каналы ZIK, NewsOne, 112, Inter, ресурсы типа страна.юа...

а кто же по вашему является образцом журналистики? ;)

Не знаю, кто там образец. Идеальных нет. Но точно знаю, кто по чуть-чуть заливает в уши украинцев пропагандистские тезисы, на 100% созвучные с роспропагандой.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:23

  shapo написав:
  Schmit написав:
  shapo написав:Шарий

Похоже пан shapo вступил в секту свидетелей шария.

У него есть хоть какая-то логика в отличие от журналистов схем с их встречами Зеленского в Омане.

  Schmit написав:Логика может и есть, иногда. Но вместе с правдой в уши наивных украинцев вливаются опасные пропогандисские тезисы, полностью созвучные с тем, что вещает рашапропаганда.
Именно так работает вражеская пропаганда 60/40. К шариевщине также можно отнести сегоня каналы ZIK, NewsOne, 112, Inter, ресурсы типа страна.юа...



И ссылки на еще на доказательства почему шарий - обычное пропагандистское и лживое дерьмо рос пропаганды :

ФЕЙКИ ШАРИЯ. Как Шарий покрывает убийц украинцев. Часть 1
https://mil.in.ua/uk/blogs/fejky-sharyy ... v-chast-1/

ФЕЙКИ ШАРИЯ: Разоблачение пропагандиста. Часть 2
https://mil.in.ua/uk/blogs/fejky-sharyy ... a-chast-2/
Востаннє редагувалось Surfer в Нед 16 лют, 2020 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:24

  Schmit написав:
  Тракторист написав:
  Schmit написав:К шариевщине также можно отнести сегоня каналы ZIK, NewsOne, 112, Inter, ресурсы типа страна.юа...

а кто же по вашему является образцом журналистики? ;)

Не знаю, кто там образец. Идеальных нет. Но точно знаю, кто по чуть-чуть заливает в уши украинцев пропагандистские тезисы, на 100% созвучные с роспропагандой.

Как считаете: если 60% - правда, то все эти 60% из того же, что и у *правильных* журналистов?

Собственно, затем и нужно смотреть всех.
Потому что у *неправильных* можно увидеть то, о чем *правильные* просто умалчивают.

И тогда создавать свою картинку...
А наивных тут на ветке ведь нет.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:44

  detroytred написав:Как считаете: если 60% - правда, то все эти 60% из того же, что и у *правильных* журналистов?

Собственно, затем и нужно смотреть всех.
Потому что у *неправильных* можно увидеть то, о чем *правильные* просто умалчивают.

И тогда создавать свою картинку...
А наивных тут на ветке ведь нет.


Еще как очевидно что ЕСТЬ "наивные", полагающие что жрать обычное пропагандистское дерьмо, подаваемое шариком - полезно. Это как ходить в столовую где тебе ежедневно аккуратно на тарелку выкладывают кусочек свежего дерьма, в наивной надежде на то что это полезно для твоего организма. Прутня, прочно укрепившаяся в умах шарикоподобных зомби так и откровенных прокремлевских пропагандонах типа ZРадио. Адекватный же человек больше не прийдет туда где его регулярно сервируют откровенным дерьмом из элементарного уважения к самому себе.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:54

  Schmit написав:
  Тракторист написав:
  Schmit написав:К шариевщине также можно отнести сегоня каналы ZIK, NewsOne, 112, Inter, ресурсы типа страна.юа...

а кто же по вашему является образцом журналистики? ;)

Не знаю, кто там образец. Идеальных нет. Но точно знаю, кто по чуть-чуть заливает в уши украинцев пропагандистские тезисы, на 100% созвучные с роспропагандой.

Шарій та його антиукраїнська пропаганда - ТВ огляд

https://censor.net.ua/video_news/317603 ... emlevskomu
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:55

  shapo написав:
  budivelnik написав:
  shapo написав:Мне никто ничего сегодня в приват не писал. Или переписка на форуме не с тобой это уже и есть приват?
Зустрічне питання
Звідки ви взяли що я пропонував стріляти москалів і жидів?
І чому це запитання виникло після того як зрадіо надувши щоки-багатозначно промовчав?
В жодному з його повідомлень за сьогодні - навіть ніщо близько подібне не озвучувалось
Я за весь час перебування на форумі - таких речей ніколи не писав...

Про отстрел москалей и жидов сообщил zРадио и это на его совести.
А вот про мои желания, заявления и переписки в привате узнаю от тебя и тебя об этом спрашиваю

ЗРадіо - класичний московитський тролль.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 17:01

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Как считаете: если 60% - правда, то все эти 60% из того же, что и у *правильных* журналистов?

Собственно, затем и нужно смотреть всех.
Потому что у *неправильных* можно увидеть то, о чем *правильные* просто умалчивают.

И тогда создавать свою картинку...
А наивных тут на ветке ведь нет.

Как сказал Щур в своем видео, проблема в том, что *правильные* журналисты решили бороться с роспропагандой их же методами, включая в свои сюжеты непроверенную информацию и даже фейки. Конечно в значительно меньших количествах, но вот этим пользуются шарии, чтобы получить популярность и эту информацию они как раз включают в свои 60%. Так что может ради этого и стоит смотреть иногда.
Но своими просмотрами мы накручиваем им рейтинги. Как показало голосование на парламентских, уже есть множество свидетелей секты шария, которые верят каждому его слову и эта секта похоже растет.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 17:10

  Козак-характерник написав:........
Дякую дуже! Це пану Ладу треба почитати. І тут ще не увесь перелік злочинів. Так, в додаток до сказаного: червоний терор, придушення повстань в таборах, військові злочини...

Честно говоря, не пойму даже на какой из Ваших постов лучше ответить.
О "кознях Дьявола" мне как атеисту совсем неинтересно.
О Ваших "исторических" постах тоже не очень - знания истории у Вас какие-то уж очень однобокие.
"червоний терор" - да, был, но о белом терроре Вы как-то забываете.
"придушення повстань в таборах" - восстания в тюрьмах подавляются во всех странах.
"військові злочини" - Вы бы уточняли, что Вы имеете ввиду. Так, "взагалі" непонятно, говорить не о чем.

Разбирать "исторические исследования" AlexxK вообще никакого желания. Написано по принципу: "слышал звон да не знает, где он". Многое притянуто за уши.

"робкая попытка осудить «культ личности» на 20 съезде" - ни фига себе "робкая"!
Человек понятия не имеет, каким потрясением это стало для страны и для мирового коммунистич. движения. Когда снесли все памятники "вождю" (кажется остался один в Гори), переименовали всё, что только можно - от улиц и площадей до городов (даже Сталинград). Я помню, как закрашивали надписи на домах, сохранившиеся с войны - "За Родину! За Сталина!"
После этого была полная реабилитация огромного количества людей (впрочем, она началась ещё до 20 съезда). А вот "полной реабилитации Сталина" никогда не было. Перестали так много говорить об этом, резко уменьшилось количество публикаций о "культе личности" - да, но о какой бы то ни было реабилитации речь не заходила.
Не было осуждений и уголовного наказания сотрудников НКВД (во всяком случае, не знаю, правда, особо не интересовался), но уволенных из органов было немало.

Не знаю и не берусь назвать соотношение "забайкальских" и "нормальных" комсомольцев на БАМе и целине, но настоящих было немало. Лично знаю людей поднимавших целину не в качестве ЗК (кстати, расшифровка была общеизвестная).
Но преступлением я считаю массовые противозаконные осуждения и их избыточную жестокость. Использование труда заключённых считаю вполне нормальным.
Слова AlexxK:
В мире официально признаны три геноцида - Холокост, Голодомор и геноцид армян в 1915 году. Про тот геноцид, о котором Вы пишете, не знает никто, кроме Вас.

красиво звучат, но хотелось бы уточнить, кем признан голодомор геноцидом "во всём мире"? Могу подсказать - пока признали 17 государств (источник - украинская Вики).
О "том геноциде" много десятилетий тоже "не знал никто".

Tegularius уже отвечал на эти посты. Добавлю только, что при таком подходе, как у AlexxK, я могу подобрать факты и объявить преступным, наверное, любой правящий "режим" в любом государстве.

Стоп. Це той самий комуністичний режим. Але мутований. Вовк у вівчаній шкурі.

Очередное передёргивание, так же как с "оккупационным" режимом. Никакого "комуністичного режиму" уже давно нет так же, как нет и "оккупации". Ничего общего "режимы" в независимой Украине с коммунизмом не имеют, разве что правящая элита тоже бывшие коммунисты и комсомольцы, но это не свидетельствует о том, что режим коммунистический.

Простите, но на таком уровне дискуссию вести не хочу, надоело.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 17:32

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Простите, но на таком уровне дискуссию вести не хочу, надоело.

Я вообще удивляюсь Вашему терпению.. :)
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 17:42

Ітогі подвєдьом. 2020-02-16

Ітогі подвєдьом. 2020-02-16
За предыдущие дни

1) Во время пребывания Зеленского в Омане туда приезжал секретарь Совбеза России - СМИ

"Ложь от начала и до конца": Ермак отреагировал на расследование относительно поездки Зеленского в Оман

Поездка Зеленского в Оман: Офис президента будет судиться с журналистами "Схем"

Журналисты "Схем" отреагировали на возможный иск в суд от Офиса президента из-за расследования об Омане
Комментируя возможный иск в суд от ОП, журналисты отметили, что "ждут этот документ".

"Даже такая, казалось бы, мелочь как президентский штандарт на Банковой, который был поднят. Что должно сигнализировать гражданам о присутствии главы государства внутри страны. Хотя он был за границей", - говорится в заявлении.

2) Скандальный "мюнхенский план" исчез с сайта конференции
В документе отмечается, что в его разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Все трое, по данным СМИ, известны в экспертном сообществе как те, кто тяготеет к сотрудничеству с РФ и к учету интересов России.

МИД Украины прокомментировало "мюнхенский план"
По информации руководства Мюнхенской конференции по безопасности, оно также не признает этот материал официальным документом конференции.

На сайт Мюнхенской конференции вернули скандальный "мирный план" для Украины
Это полный провал международной политики Бубочки.
Если при Порошенко Украина начала свой путь от объекта к субъекту международной политики. Украина ставила вопросы международной безопасности и вносила свои предложения.
То при Бубочке, уверенное скатывание в объект международной политики. Страна-агрессор пытается нам навязать свой план. Полезные идиоты ей в этом помогают

3) Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности: главные заявления (фоторепортаж)
Это просто позорище.
Бубочка не сделал никаких выводов с провальных выступлений в Давосе и в Польше.
И дело не в спич-райтерах, дело в нём самом - невнятная речь, невнятные посылы, невнятные предложения и давит на эмоции.

Огонь на Донбассе не прекратился, но диалог мы будем вести с мирным населением - президент
Также президент исключил возможность прямого диалога украинских властей с представителями оккупационных администраций.

Зеленский предложил совместно патрулировать границу Украиной, ОБСЕ и ОРДЛО
РукаЛицо. Диалога не будет, но патрулировать будем.
Совместно с убийцами будем охранять место преступления.
Именно такими абсурдными заявлениями Бубочка и делает Украину объектом международной политики
А вместе с ним и 73%, які зробили це разом

4) Российские пограничники задержали украинское судно у берегов Крыма - росСМИ

Прокуратура открыла дело из-за захвата оккупантами украинских рыбаков на Азове

Суд в оккупированном Крыму арестовал украинских рыбаков на 10 суток

РФ продолжает захватывать украинских граждан.
А Бубочка хочет с РФ договорится.
Нет, он хочет сдать Украину РФ

PS. По поводу встречи Бубочки в Омане. Выскажу свои мысли.
Столько зашкваров ещё было, как во время этой поездки. Даже когда Бубочка засцал посцать в пробирку и то меньше был, но тенденция к зашкварам уже тогда наметилась.
То частная поездка, то официальная поездка, но за свой счёт. И везде вылазят грабли.

ИМХО, встреча с кем-то высокопоставленным из РФ таки была. При этом, РФ ещё и слила факт встречи через strana.ua. Но Бубочка промолчал по факту слива инфы, зато начал лепить отмазки о цели визита. Почему ?
Ответ прост, РФ Бубочку уже усадила на шпагат и чем дальше, тем больше раздвигает ему ноги, играя на его страхах и неуверенности.
Бубочка сливает Украину как страну
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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