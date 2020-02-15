Frant, Surfer
Фашисты будущего будут называть себя антифашистами (с) Так и два вышеперечисленных пропагандона, переводящих стрелки на меня, чтобы скрыть свою ложь и способ зарабатывания денег!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 16 лют, 2020 17:51
Frant, Surfer
Фашисты будущего будут называть себя антифашистами (с) Так и два вышеперечисленных пропагандона, переводящих стрелки на меня, чтобы скрыть свою ложь и способ зарабатывания денег!
Додано: Нед 16 лют, 2020 17:57
Додано: Нед 16 лют, 2020 18:10
Зато брешет как сивый мерин. При этом, знает что брешет и наслаждается своей брехнёй
Что ты там говорил про враньё и реноме ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 16 лют, 2020 18:12
Коллега freeze, я же вам об этом говорил, что Вакарчук нулевой.
Что ему не стоит идти в президенты. И уж совершенно я не понял, когда он пошёл в ВР.
Но вы меня убеждали, что у Вакарчука может получится.
Не получилось в первый раз, не получилось и во второй раз
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 16 лют, 2020 18:22
Эти все расследования дошли до суда ? НЕТ, потому что доказательств нет
Есть только ложь Шария, Дубинского и т.д.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 16 лют, 2020 18:25
Плохо ты занимался исследованиями. Тщательнее надо было, тщательнее.
Упоминания о схемах говорит о том, что скорее правы, чем нет
И журналисты "Схем" очень ждут судебного расследования. Сам догадаешься почему ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 16 лют, 2020 18:27
Если не преувеличивать до потери сути, то информация в виде блога, программы, интервью есть блогом, программой, интервью, дерьмо является дерьмом.
Насчёт норм тут согласен. Чуть больше определённой нормы шарика, киселя, соловьева конечно вызывает неприятные ощущения. Да и терять время на регулярный просмотр - это глупое расточительство.
Но для всестороннего взгляда необходимо смотреть всё. Нормируя конечно всех по-разному. Для меня такой подход нормальный.
У Вас другие нормы...
Так норма - штука весьма относительная.
Додано: Нед 16 лют, 2020 18:32
Нет ни одной причины Зеленскому встречаться с каким-то высокопоставленным Патрушевым, прячась для этого в кладовке отеля в далёком Омане.
Для этого есть вполне себе живое и здоровое полностью доверенное лицо под фамилией Ермак. Для которого такие встречи входят даже в круг прямых служебных обязанностей.
А то что Медведчук спалила кушающую семейную пару на завтраке, и после этого Зеленский заметался как заяц, то просто показатель недалёко ума его команды.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 16 лют, 2020 18:33
Это неизбежно.
Шарий занял свою нишу.
Не он, так другой.
На объём этой аудитории количество просмотров влияет гораздо меньше, чем причины, по которым у людей возникает желание поиска альтернативы *правильным* журналистам.
Додано: Нед 16 лют, 2020 18:35
Верить нельзя никому, поэтому смотреть надо по возможности всё.
Потому что всегда любое СМИ выпячивает то, что выгодно хозяину СМИ, и замалчивает, что не выгодно хозяину СМИ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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