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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5532553355345535>
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 17:51

Frant, Surfer

Фашисты будущего будут называть себя антифашистами (с) Так и два вышеперечисленных пропагандона, переводящих стрелки на меня, чтобы скрыть свою ложь и способ зарабатывания денег!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 17:57

  shapo написав:Про отстрел москалей и жидов сообщил zРадио и это на его совести.


* точнее на совести того, кто это писал и утратил дух сознаться в этом :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 18:10

  shapo написав:
  Renee написав:Качели, как после Ющенко. Нажрутся Зеленским, пойдут за заЖоп. Это я говорила сразу после выборов в прошлом году.История и спираль ...


Скорее, за Шарием.
Он молод,не запятнан в скандалах и связях с прошлой властью

Зато брешет как сивый мерин. При этом, знает что брешет и наслаждается своей брехнёй

Что ты там говорил про враньё и реноме ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 18:12

  freeze написав:
  Renee написав:И не меньше к Порошенко вернулись.


К Порошенко вернулись избиратели Вакарчука, который оказался полностью нулевым политиком, да еще с элементом жульничества на уплате налогов, что вряд ли наказуемо у нас в стране, но претензии на роль морального авторитета ушли для Вакарчука в прошлое.

Коллега freeze, я же вам об этом говорил, что Вакарчук нулевой.
Что ему не стоит идти в президенты. И уж совершенно я не понял, когда он пошёл в ВР.

Но вы меня убеждали, что у Вакарчука может получится.
Не получилось в первый раз, не получилось и во второй раз
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 18:22

  shapo написав:Зеленский не выполняет предвыборные обещания и поэтому Свинарчук, Пашинский, Грымчак и, самое главное, Порошенко до сих пор на свободе.
За это он и поплатится на ближайших выборах.
Но это ни в коем случае не отменяет расследования Шария, Дубинского и т.д. и ложь о небесной сотне

Эти все расследования дошли до суда ? НЕТ, потому что доказательств нет
Есть только ложь Шария, Дубинского и т.д.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 18:25

  shapo написав:У него есть хоть какая-то логика в отличие от журналистов схем с их встречами Зеленского в Омане.
В сектах никогда не был и кумиров не имел, т. к. в молодости немного занимался научными исследованиями, а там это прямо противопоказано

Плохо ты занимался исследованиями. Тщательнее надо было, тщательнее.

Упоминания о схемах говорит о том, что скорее правы, чем нет
И журналисты "Схем" очень ждут судебного расследования. Сам догадаешься почему ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 18:27

  Surfer написав:
  detroytred написав:Как считаете: если 60% - правда, то все эти 60% из того же, что и у *правильных* журналистов?

Собственно, затем и нужно смотреть всех.
Потому что у *неправильных* можно увидеть то, о чем *правильные* просто умалчивают.

И тогда создавать свою картинку...
А наивных тут на ветке ведь нет.


Еще как очевидно что ЕСТЬ "наивные", полагающие что жрать обычное пропагандистское дерьмо, подаваемое шариком - полезно. Это как ходить в столовую где тебе ежедневно аккуратно на тарелку выкладывают кусочек свежего дерьма, в наивной надежде на то что это полезно для твоего организма. Прутня, прочно укрепившаяся в умах шарикоподобных зомби так и откровенных прокремлевских пропагандонах типа ZРадио. Адекватный же человек больше не прийдет туда где его регулярно сервируют откровенным дерьмом из элементарного уважения к самому себе.

Если не преувеличивать до потери сути, то информация в виде блога, программы, интервью есть блогом, программой, интервью, дерьмо является дерьмом.

Насчёт норм тут согласен. Чуть больше определённой нормы шарика, киселя, соловьева конечно вызывает неприятные ощущения. Да и терять время на регулярный просмотр - это глупое расточительство.

Но для всестороннего взгляда необходимо смотреть всё. Нормируя конечно всех по-разному. Для меня такой подход нормальный.

У Вас другие нормы...
Так норма - штука весьма относительная.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 18:32

  pesikot написав:ИМХО, встреча с кем-то высокопоставленным из РФ таки была.


Нет ни одной причины Зеленскому встречаться с каким-то высокопоставленным Патрушевым, прячась для этого в кладовке отеля в далёком Омане.
Для этого есть вполне себе живое и здоровое полностью доверенное лицо под фамилией Ермак. Для которого такие встречи входят даже в круг прямых служебных обязанностей.

А то что Медведчук спалила кушающую семейную пару на завтраке, и после этого Зеленский заметался как заяц, то просто показатель недалёко ума его команды.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 18:33

  Schmit написав:
  detroytred написав:Как считаете: если 60% - правда, то все эти 60% из того же, что и у *правильных* журналистов?

Собственно, затем и нужно смотреть всех.
Потому что у *неправильных* можно увидеть то, о чем *правильные* просто умалчивают.

И тогда создавать свою картинку...
А наивных тут на ветке ведь нет.

Как сказал Щур в своем видео, проблема в том, что *правильные* журналисты решили бороться с роспропагандой их же методами, включая в свои сюжеты непроверенную информацию и даже фейки. Конечно в значительно меньших количествах, но вот этим пользуются шарии, чтобы получить популярность и эту информацию они как раз включают в свои 60%. Так что может ради этого и стоит смотреть иногда.
Но своими просмотрами мы накручиваем им рейтинги. Как показало голосование на парламентских, уже есть множество свидетелей секты шария, которые верят каждому его слову и эта секта похоже растет.

Это неизбежно.
Шарий занял свою нишу.
Не он, так другой.

На объём этой аудитории количество просмотров влияет гораздо меньше, чем причины, по которым у людей возникает желание поиска альтернативы *правильным* журналистам.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 18:35

  detroytred написав:Но для всестороннего взгляда необходимо смотреть всё. Нормируя конечно всех по-разному. Для меня такой подход нормальный.


Верить нельзя никому, поэтому смотреть надо по возможности всё.
Потому что всегда любое СМИ выпячивает то, что выгодно хозяину СМИ, и замалчивает, что не выгодно хозяину СМИ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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