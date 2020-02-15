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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5532553355345535> Додано: Нед 16 лют, 2020 17:51 Frant, Surfer



Фашисты будущего будут называть себя антифашистами (с) Так и два вышеперечисленных пропагандона, переводящих стрелки на меня, чтобы скрыть свою ложь и способ зарабатывания денег! zРадио

Повідомлень: 4934 З нами з: 02.05.18 Подякував: 905 раз. Подякували: 2056 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 17:57 shapo написав: Про отстрел москалей и жидов сообщил zРадио и это на его совести.

Про отстрел москалей и жидов сообщил zРадио и это на его совести.



* точнее на совести того, кто это писал и утратил дух сознаться в этом * точнее на совести того, кто это писал и утратил дух сознаться в этом zРадио

Повідомлень: 4934 З нами з: 02.05.18 Подякував: 905 раз. Подякували: 2056 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 18:10 shapo написав: Renee написав: Качели, как после Ющенко. Нажрутся Зеленским, пойдут за заЖоп. Это я говорила сразу после выборов в прошлом году.История и спираль ... Качели, как после Ющенко. Нажрутся Зеленским, пойдут за заЖоп. Это я говорила сразу после выборов в прошлом году.История и спираль ...



Скорее, за Шарием.

Он молод,не запятнан в скандалах и связях с прошлой властью Скорее, за Шарием.Он молод,не запятнан в скандалах и связях с прошлой властью

Зато брешет как сивый мерин. При этом, знает что брешет и наслаждается своей брехнёй



Что ты там говорил про враньё и реноме ? Зато брешет как сивый мерин. При этом, знает что брешет и наслаждается своей брехнёйЧто ты там говорил про враньё и реноме ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3925 З нами з: 31.08.09 Подякував: 285 раз. Подякували: 844 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 18:12 freeze написав: Renee написав: И не меньше к Порошенко вернулись. И не меньше к Порошенко вернулись.



К Порошенко вернулись избиратели Вакарчука, который оказался полностью нулевым политиком, да еще с элементом жульничества на уплате налогов, что вряд ли наказуемо у нас в стране, но претензии на роль морального авторитета ушли для Вакарчука в прошлое. К Порошенко вернулись избиратели Вакарчука, который оказался полностью нулевым политиком, да еще с элементом жульничества на уплате налогов, что вряд ли наказуемо у нас в стране, но претензии на роль морального авторитета ушли для Вакарчука в прошлое.

Коллега freeze, я же вам об этом говорил, что Вакарчук нулевой.

Что ему не стоит идти в президенты. И уж совершенно я не понял, когда он пошёл в ВР.



Но вы меня убеждали, что у Вакарчука может получится.

Не получилось в первый раз, не получилось и во второй раз Коллега, я же вам об этом говорил, что Вакарчук нулевой.Что ему не стоит идти в президенты. И уж совершенно я не понял, когда он пошёл в ВР.Но вы меня убеждали, что у Вакарчука может получится.Не получилось в первый раз, не получилось и во второй раз "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3925 З нами з: 31.08.09 Подякував: 285 раз. Подякували: 844 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 18:22 shapo написав: Зеленский не выполняет предвыборные обещания и поэтому Свинарчук, Пашинский, Грымчак и, самое главное, Порошенко до сих пор на свободе.

За это он и поплатится на ближайших выборах.

Но это ни в коем случае не отменяет расследования Шария, Дубинского и т.д. и ложь о небесной сотне Зеленский не выполняет предвыборные обещания и поэтому Свинарчук, Пашинский, Грымчак и, самое главное, Порошенко до сих пор на свободе.За это он и поплатится на ближайших выборах.Но это ни в коем случае не отменяет расследования Шария, Дубинского и т.д. и ложь о небесной сотне

Эти все расследования дошли до суда ? НЕТ, потому что доказательств нет

Есть только ложь Шария, Дубинского и т.д. Эти все расследования дошли до суда ? НЕТ, потому что доказательств нетЕсть только ложь Шария, Дубинского и т.д. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3925 З нами з: 31.08.09 Подякував: 285 раз. Подякували: 844 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 18:25 shapo написав: У него есть хоть какая-то логика в отличие от журналистов схем с их встречами Зеленского в Омане.

В сектах никогда не был и кумиров не имел, т. к. в молодости немного занимался научными исследованиями, а там это прямо противопоказано У него есть хоть какая-то логика в отличие от журналистов схем с их встречами Зеленского в Омане.В сектах никогда не был и кумиров не имел, т. к. в молодости немного занимался научными исследованиями, а там это прямо противопоказано

Плохо ты занимался исследованиями. Тщательнее надо было, тщательнее.



Упоминания о схемах говорит о том, что скорее правы, чем нет

И журналисты "Схем" очень ждут судебного расследования. Сам догадаешься почему ? Плохо ты занимался исследованиями. Тщательнее надо было, тщательнее.Упоминания о схемах говорит о том, что скорее правы, чем нетИ журналисты "Схем" очень ждут судебного расследования. Сам догадаешься почему ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3925 З нами з: 31.08.09 Подякував: 285 раз. Подякували: 844 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 18:27 Surfer написав: detroytred написав: Как считаете: если 60% - правда, то все эти 60% из того же, что и у *правильных* журналистов?



Собственно, затем и нужно смотреть всех.

Потому что у *неправильных* можно увидеть то, о чем *правильные* просто умалчивают.



И тогда создавать свою картинку...

А наивных тут на ветке ведь нет. Как считаете: если 60% - правда, то все эти 60% из того же, что и у *правильных* журналистов?Собственно, затем и нужно смотреть всех.Потому что у *неправильных* можно увидеть то, о чем *правильные* просто умалчивают.И тогда создавать свою картинку...А наивных тут на ветке ведь нет.



Еще как очевидно что ЕСТЬ "наивные", полагающие что жрать обычное пропагандистское дерьмо, подаваемое шариком - полезно. Это как ходить в столовую где тебе ежедневно аккуратно на тарелку выкладывают кусочек свежего дерьма, в наивной надежде на то что это полезно для твоего организма. Прутня, прочно укрепившаяся в умах шарикоподобных зомби так и откровенных прокремлевских пропагандонах типа ZРадио. Адекватный же человек больше не прийдет туда где его регулярно сервируют откровенным дерьмом из элементарного уважения к самому себе. Еще как очевидно что ЕСТЬ "наивные", полагающие что жрать обычное пропагандистское дерьмо, подаваемое шариком - полезно. Это как ходить в столовую где тебе ежедневно аккуратно на тарелку выкладывают кусочек свежего дерьма, в наивной надежде на то что это полезно для твоего организма. Прутня, прочно укрепившаяся в умах шарикоподобных зомби так и откровенных прокремлевских пропагандонах типа ZРадио. Адекватный же человек больше не прийдет туда где его регулярно сервируют откровенным дерьмом из элементарного уважения к самому себе.

Если не преувеличивать до потери сути, то информация в виде блога, программы, интервью есть блогом, программой, интервью, дерьмо является дерьмом.



Насчёт норм тут согласен. Чуть больше определённой нормы шарика, киселя, соловьева конечно вызывает неприятные ощущения. Да и терять время на регулярный просмотр - это глупое расточительство.



Но для всестороннего взгляда необходимо смотреть всё. Нормируя конечно всех по-разному. Для меня такой подход нормальный.



У Вас другие нормы...

Так норма - штука весьма относительная. Если не преувеличивать до потери сути, то информация в виде блога, программы, интервью есть блогом, программой, интервью, дерьмо является дерьмом.Насчёт норм тут согласен. Чуть больше определённой нормы шарика, киселя, соловьева конечно вызывает неприятные ощущения. Да и терять время на регулярный просмотр - это глупое расточительство.Но для всестороннего взгляда необходимо смотреть всё. Нормируя конечно всех по-разному. Для меня такой подход нормальный.У Вас другие нормы...Так норма - штука весьма относительная. detroytred

Повідомлень: 23114 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 18:32 pesikot написав: ИМХО, встреча с кем-то высокопоставленным из РФ таки была. ИМХО, встреча с кем-то высокопоставленным из РФ таки была.



Нет ни одной причины Зеленскому встречаться с каким-то высокопоставленным Патрушевым, прячась для этого в кладовке отеля в далёком Омане.

Для этого есть вполне себе живое и здоровое полностью доверенное лицо под фамилией Ермак. Для которого такие встречи входят даже в круг прямых служебных обязанностей.



А то что Медведчук спалила кушающую семейную пару на завтраке, и после этого Зеленский заметался как заяц, то просто показатель недалёко ума его команды. Нет ни одной причины Зеленскому встречаться с каким-то высокопоставленным Патрушевым, прячась для этого в кладовке отеля в далёком Омане.Для этого есть вполне себе живое и здоровое полностью доверенное лицо под фамилией Ермак. Для которого такие встречи входят даже в круг прямых служебных обязанностей.А то что Медведчук спалила кушающую семейную пару на завтраке, и после этого Зеленский заметался как заяц, то просто показатель недалёко ума его команды. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15197 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3946 раз. Подякували: 6047 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 18:33 Schmit написав: detroytred написав: Как считаете: если 60% - правда, то все эти 60% из того же, что и у *правильных* журналистов?



Собственно, затем и нужно смотреть всех.

Потому что у *неправильных* можно увидеть то, о чем *правильные* просто умалчивают.



И тогда создавать свою картинку...

А наивных тут на ветке ведь нет. Как считаете: если 60% - правда, то все эти 60% из того же, что и у *правильных* журналистов?Собственно, затем и нужно смотреть всех.Потому что у *неправильных* можно увидеть то, о чем *правильные* просто умалчивают.И тогда создавать свою картинку...А наивных тут на ветке ведь нет.

Как сказал Щур в своем видео, проблема в том, что *правильные* журналисты решили бороться с роспропагандой их же методами, включая в свои сюжеты непроверенную информацию и даже фейки. Конечно в значительно меньших количествах, но вот этим пользуются шарии, чтобы получить популярность и эту информацию они как раз включают в свои 60%. Так что может ради этого и стоит смотреть иногда.

Но своими просмотрами мы накручиваем им рейтинги. Как показало голосование на парламентских, уже есть множество свидетелей секты шария, которые верят каждому его слову и эта секта похоже растет. Как сказал Щур в своем видео, проблема в том, что *правильные* журналисты решили бороться с роспропагандой их же методами, включая в свои сюжеты непроверенную информацию и даже фейки. Конечно в значительно меньших количествах, но вот этим пользуются шарии, чтобы получить популярность и эту информацию они как раз включают в свои 60%. Так что может ради этого и стоит смотреть иногда.Но своими просмотрами мы накручиваем им рейтинги. Как показало голосование на парламентских, уже есть множество свидетелей секты шария, которые верят каждому его слову и эта секта похоже растет.

Это неизбежно.

Шарий занял свою нишу.

Не он, так другой.



На объём этой аудитории количество просмотров влияет гораздо меньше, чем причины, по которым у людей возникает желание поиска альтернативы *правильным* журналистам. Это неизбежно.Шарий занял свою нишу.Не он, так другой.На объём этой аудитории количество просмотров влияет гораздо меньше, чем причины, по которым у людей возникает желание поиска альтернативы *правильным* журналистам. detroytred

Повідомлень: 23114 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 18:35 detroytred написав: Но для всестороннего взгляда необходимо смотреть всё. Нормируя конечно всех по-разному. Для меня такой подход нормальный. Но для всестороннего взгляда необходимо смотреть всё. Нормируя конечно всех по-разному. Для меня такой подход нормальный.



Верить нельзя никому, поэтому смотреть надо по возможности всё.

Потому что всегда любое СМИ выпячивает то, что выгодно хозяину СМИ, и замалчивает, что не выгодно хозяину СМИ. Верить нельзя никому, поэтому смотреть надо по возможности всё.Потому что всегда любое СМИ выпячивает то, что выгодно хозяину СМИ, и замалчивает, что не выгодно хозяину СМИ. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15197 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3946 раз. Подякували: 6047 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5532553355345535> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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