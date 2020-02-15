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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 55335534553555365537> Додано: Нед 16 лют, 2020 18:39 shapo написав: Про отстрел москалей и жидов сообщил zРадио и это на его совести.

А вот про мои желания, заявления и переписки в привате узнаю от тебя и тебя об этом спрашиваю А вот про мои желания, заявления и переписки в привате узнаю от тебя и тебя об этом спрашиваю

Оп-пачки. Сколько я пропустил.

zRadio, ЛАД и shapo рассказывают нам тут, как они "противостоят" антисемитизму и национализму.



А тут такое, особенно от zRadio

ИЧСХ, shapo не истерит на этом, а спокойно "это на его совести"

Зато сколько о Шептицком написал Оп-пачки. Сколько я пропустил.рассказывают нам тут, как они "противостоят" антисемитизму и национализму.А тут такое, особенно отИЧСХ,не истерит на этом, а спокойно "это на его совести"Зато сколько о Шептицком написал "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3926 З нами з: 31.08.09 Подякував: 285 раз. Подякували: 847 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 18:44 ЛАД написав:

Простите, но на таком уровне дискуссию вести не хочу, надоело. Простите, но на таком уровне дискуссию вести не хочу, надоело.

Так не хочешь вести дискуссию, что перед этим написал километровый пост Так не хочешь вести дискуссию, что перед этим написал километровый пост "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3926 З нами з: 31.08.09 Подякував: 285 раз. Подякували: 847 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 18:45 Schmit

Повідомлень: 950 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 19:03 zРадио написав: shapo написав: Про отстрел москалей и жидов сообщил zРадио и это на его совести. Про отстрел москалей и жидов сообщил zРадио и это на его совести. * точнее на совести того, кто это писал и утратил дух сознаться в этом * точнее на совести того, кто это писал и утратил дух сознаться в этом Тобто

1 Ти збрехав

2 Якихось доказів які б тебе відбілили від цієї брехні - в тебе немає

3 Жоден з форумчан не підтвердив твою брехню хоча б повідомленням що він читав те що ти мені приписуєш

4 І ти й далі продовжуєш брехати?

5 Ти й далі думаєш що ти білий і пухнастий - а всі на цьому форумі тобі вірять?

Навіть совкофіли або русофіли - і ті не хочуть підтримувати твій брєд

А може вибачишся за брехню - і самозабанишся? Тобто1 Ти збрехав2 Якихось доказів які б тебе відбілили від цієї брехні - в тебе немає3 Жоден з форумчан не підтвердив твою брехню хоча б повідомленням що він читав те що ти мені приписуєш4 І ти й далі продовжуєш брехати?5 Ти й далі думаєш що ти білий і пухнастий - а всі на цьому форумі тобі вірять?Навіть совкофіли або русофіли - і ті не хочуть підтримувати твій брєдА може вибачишся за брехню - і самозабанишся? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22138 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 19:09 Schmit написав: Тракторист написав: Schmit написав: К шариевщине также можно отнести сегоня каналы ZIK, NewsOne, 112, Inter, ресурсы типа страна.юа... К шариевщине также можно отнести сегоня каналы ZIK, NewsOne, 112, Inter, ресурсы типа страна.юа...

а кто же по вашему является образцом журналистики? а кто же по вашему является образцом журналистики?

Не знаю, кто там образец. Идеальных нет. Но точно знаю, кто по чуть-чуть заливает в уши украинцев пропагандистские тезисы, на 100% созвучные с роспропагандой. Не знаю, кто там образец. Идеальных нет. Но точно знаю, кто по чуть-чуть заливает в уши украинцев пропагандистские тезисы, на 100% созвучные с роспропагандой.

для вас пропаганда, а для кого-то здравый смысл - Jedem das Seine... для вас пропаганда, а для кого-то здравый смысл - Jedem das Seine... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4495 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 701 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 19:09 pesikot написав: shapo написав: Зеленский не выполняет предвыборные обещания и поэтому Свинарчук, Пашинский, Грымчак и, самое главное, Порошенко до сих пор на свободе.

За это он и поплатится на ближайших выборах.

Но это ни в коем случае не отменяет расследования Шария, Дубинского и т.д. и ложь о небесной сотне Зеленский не выполняет предвыборные обещания и поэтому Свинарчук, Пашинский, Грымчак и, самое главное, Порошенко до сих пор на свободе.За это он и поплатится на ближайших выборах.Но это ни в коем случае не отменяет расследования Шария, Дубинского и т.д. и ложь о небесной сотне Эти все расследования дошли до суда ? НЕТ, потому что доказательств нет

Есть только ложь Шария, Дубинского и т.д. Эти все расследования дошли до суда ? НЕТ, потому что доказательств нетЕсть только ложь Шария, Дубинского и т.д. Так і справа свинарчуків-вже виявилась брехнею і це підтвердив нинішній мініст оборони

https://ukrblog.com.ua/skhema-zi-svynarchukamy-vyiavylasia-vyhadkoiu-ministr-oborony-vyznav-koruptsii-pislia-audytu-ne-vyiavleno-bloher/?fbclid=IwAR2k3JhRK9NIc3FEcT4xQULiiHBOj1iSM3fxbue3hev9eOACI0MzwysFN-I

Міністр оборони Андрій Загороднюк визнав, що аудит в Міноборони не знайшов корупції в закупівях по справі Гладковського.

Тобто – в тих самих закупівлях російських комплектуючих для української техніки.

Що це означає? Лише те, що батько і син Гладковські НЕ мали з тих оборудок прибутку.

“А як же завищені ціни?”, – зипитаєте ви. А я вам на це відповів ще тоді – ту саму схему крутили під час Другої Світової війни британці купуючи німецькі комплектуючі через Швецію. Посередники за ризик хочуть гроші. На офшорні рахунки. Інкше – комплектуючих не буде, а Україна не виконає міжнародні контракти.

Нагадаю, затримали Гладковського-старшого по зовсім іншій справі – і уже зняли браслет.

Знаєте, садити таки треба. Надовго садити. За обман 73% населення країни треба давати повноцінні терміни.” Так і справа свинарчуків-вже виявилась брехнею і це підтвердив нинішній мініст оборони http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22138 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 19:14 Schmit написав:



Если Зеленский такая редиска что только спит и думает как бы быстрее сдать Украину, то что же до него ничего вразумительного ни по войне на Донбассе,ни тем более по Крыму все его критики из так называемых "патриотов" не предложили?

Самый большой патриот подписал Минские соглашения которыми сейчас попрекают Зеленского.

Порошенко, конечно, может для внутреннего потребления вещать, что он их и не собирался выполнять,но в приличном обществе при обнаружении такого мелкого жульничества кроме отторжения, причем навсегда,это не вызовет.

Ситуация на самом деле патовая.

Логика подсказывает, что нужно просто отказаться и отгородиться от этих территорий де-юре не отказываясь от них.

Тогда не нужно будет изображать военные действия на которых списывается нехилый военный бюджет большей частью раскрадываемый.

В противном случае всем "патриотам" нужно сформировать ударную дивизию и попытаться отбить Донбасс силой, а не тявкать на Зеленского быстро забыв что сами делали 6 лет Если Зеленский такая редиска что только спит и думает как бы быстрее сдать Украину, то что же до него ничего вразумительного ни по войне на Донбассе,ни тем более по Крыму все его критики из так называемых "патриотов" не предложили?Самый большой патриот подписал Минские соглашения которыми сейчас попрекают Зеленского.Порошенко, конечно, может для внутреннего потребления вещать, что он их и не собирался выполнять,но в приличном обществе при обнаружении такого мелкого жульничества кроме отторжения, причем навсегда,это не вызовет.Ситуация на самом деле патовая.Логика подсказывает, что нужно просто отказаться и отгородиться от этих территорий де-юре не отказываясь от них.Тогда не нужно будет изображать военные действия на которых списывается нехилый военный бюджет большей частью раскрадываемый.В противном случае всем "патриотам" нужно сформировать ударную дивизию и попытаться отбить Донбасс силой, а не тявкать на Зеленского быстро забыв что сами делали 6 лет Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2883 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 19:18 budivelnik написав: pesikot написав: shapo написав: Зеленский не выполняет предвыборные обещания и поэтому Свинарчук, Пашинский, Грымчак и, самое главное, Порошенко до сих пор на свободе.

За это он и поплатится на ближайших выборах.

Но это ни в коем случае не отменяет расследования Шария, Дубинского и т.д. и ложь о небесной сотне Зеленский не выполняет предвыборные обещания и поэтому Свинарчук, Пашинский, Грымчак и, самое главное, Порошенко до сих пор на свободе.За это он и поплатится на ближайших выборах.Но это ни в коем случае не отменяет расследования Шария, Дубинского и т.д. и ложь о небесной сотне Эти все расследования дошли до суда ? НЕТ, потому что доказательств нет

Есть только ложь Шария, Дубинского и т.д. Эти все расследования дошли до суда ? НЕТ, потому что доказательств нетЕсть только ложь Шария, Дубинского и т.д. Так і справа свинарчуків-вже виявилась брехнею і це підтвердив нинішній мініст оборони

https://ukrblog.com.ua/skhema-zi-svynarchukamy-vyiavylasia-vyhadkoiu-ministr-oborony-vyznav-koruptsii-pislia-audytu-ne-vyiavleno-bloher/?fbclid=IwAR2k3JhRK9NIc3FEcT4xQULiiHBOj1iSM3fxbue3hev9eOACI0MzwysFN-I

Міністр оборони Андрій Загороднюк визнав, що аудит в Міноборони не знайшов корупції в закупівях по справі Гладковського.

Тобто – в тих самих закупівлях російських комплектуючих для української техніки.

Що це означає? Лише те, що батько і син Гладковські НЕ мали з тих оборудок прибутку.

“А як же завищені ціни?”, – зипитаєте ви. А я вам на це відповів ще тоді – ту саму схему крутили під час Другої Світової війни британці купуючи німецькі комплектуючі через Швецію. Посередники за ризик хочуть гроші. На офшорні рахунки. Інкше – комплектуючих не буде, а Україна не виконає міжнародні контракти.

Нагадаю, затримали Гладковського-старшого по зовсім іншій справі – і уже зняли браслет.

Знаєте, садити таки треба. Надовго садити. За обман 73% населення країни треба давати повноцінні терміни.” Так і справа свинарчуків-вже виявилась брехнею і це підтвердив нинішній мініст оборони



Нет,нужно садить таких "аудиторов" как нынешний министр обороны вдогонку вышеперечисленным.

Так как раскрадывается военный бюджет в Украине это сюжет из сказки Тысяча и одной ночи.

И для этого мне никакого Шария не нужно после того как приятель сына занимавшийся пару лет закупками обмундирования для ВСУ рассказал ему по пьяному делу какие там откаты и насколько завышаются закупочные цены на все. Нет,нужно садить таких "аудиторов" как нынешний министр обороны вдогонку вышеперечисленным.Так как раскрадывается военный бюджет в Украине это сюжет из сказки Тысяча и одной ночи.И для этого мне никакого Шария не нужно после того как приятель сына занимавшийся пару лет закупками обмундирования для ВСУ рассказал ему по пьяному делу какие там откаты и насколько завышаются закупочные цены на все. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2883 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 19:19 shapo написав: Логика подсказывает, что нужно просто отказаться и отгородиться от этих территорий де-юре не отказываясь от них. Логика подсказывает, что нужно просто отказаться и отгородиться от этих территорий де-юре не отказываясь от них.

отказаться не отказываясь?... отказаться не отказываясь?... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4495 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 701 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 19:25 pesikot написав: zRadio, ЛАД и shapo рассказывают нам тут, как они "противостоят" антисемитизму и национализму.

А тут такое, особенно от zRadio

ИЧСХ, shapo не истерит на этом, а спокойно "это на его совести"

Зато сколько о Шептицком написал рассказывают нам тут, как они "противостоят" антисемитизму и национализму.А тут такое, особенно отИЧСХ,не истерит на этом, а спокойно "это на его совести"Зато сколько о Шептицком написал



О Шептицком я писал общеизвестные вещи

https://lechaim.ru/ARHIV/111/chashi.htm

ЧАШИ ДОБРА И ЗЛА

И что ты хотел от меня услышать в адрес zРадио после того как ты и многие другие тут понаписали обо мне вранья в три короба? О Шептицком я писал общеизвестные вещиИ что ты хотел от меня услышать в адрес zРадио после того как ты и многие другие тут понаписали обо мне вранья в три короба? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2883 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 55335534553555365537> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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