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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 55335534553555365537>
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 18:39

  shapo написав:Про отстрел москалей и жидов сообщил zРадио и это на его совести.
А вот про мои желания, заявления и переписки в привате узнаю от тебя и тебя об этом спрашиваю

Оп-пачки. Сколько я пропустил.
zRadio, ЛАД и shapo рассказывают нам тут, как они "противостоят" антисемитизму и национализму.

А тут такое, особенно от zRadio
ИЧСХ, shapo не истерит на этом, а спокойно "это на его совести"
Зато сколько о Шептицком написал
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 18:44

  ЛАД написав:
Простите, но на таком уровне дискуссию вести не хочу, надоело.

Так не хочешь вести дискуссию, что перед этим написал километровый пост :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 18:45

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 19:03

  zРадио написав:
  shapo написав:Про отстрел москалей и жидов сообщил zРадио и это на его совести.
* точнее на совести того, кто это писал и утратил дух сознаться в этом :mrgreen:
Тобто
1 Ти збрехав
2 Якихось доказів які б тебе відбілили від цієї брехні - в тебе немає
3 Жоден з форумчан не підтвердив твою брехню хоча б повідомленням що він читав те що ти мені приписуєш
4 І ти й далі продовжуєш брехати?
5 Ти й далі думаєш що ти білий і пухнастий - а всі на цьому форумі тобі вірять?
Навіть совкофіли або русофіли - і ті не хочуть підтримувати твій брєд
А може вибачишся за брехню - і самозабанишся?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 19:09

  Schmit написав:
  Тракторист написав:
  Schmit написав:К шариевщине также можно отнести сегоня каналы ZIK, NewsOne, 112, Inter, ресурсы типа страна.юа...

а кто же по вашему является образцом журналистики? ;)

Не знаю, кто там образец. Идеальных нет. Но точно знаю, кто по чуть-чуть заливает в уши украинцев пропагандистские тезисы, на 100% созвучные с роспропагандой.

для вас пропаганда, а для кого-то здравый смысл - Jedem das Seine...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 19:09

  pesikot написав:
  shapo написав:Зеленский не выполняет предвыборные обещания и поэтому Свинарчук, Пашинский, Грымчак и, самое главное, Порошенко до сих пор на свободе.
За это он и поплатится на ближайших выборах.
Но это ни в коем случае не отменяет расследования Шария, Дубинского и т.д. и ложь о небесной сотне
Эти все расследования дошли до суда ? НЕТ, потому что доказательств нет
Есть только ложь Шария, Дубинского и т.д.
Так і справа свинарчуків-вже виявилась брехнею і це підтвердив нинішній мініст оборони
https://ukrblog.com.ua/skhema-zi-svynarchukamy-vyiavylasia-vyhadkoiu-ministr-oborony-vyznav-koruptsii-pislia-audytu-ne-vyiavleno-bloher/?fbclid=IwAR2k3JhRK9NIc3FEcT4xQULiiHBOj1iSM3fxbue3hev9eOACI0MzwysFN-I
Міністр оборони Андрій Загороднюк визнав, що аудит в Міноборони не знайшов корупції в закупівях по справі Гладковського.
Тобто – в тих самих закупівлях російських комплектуючих для української техніки.
Що це означає? Лише те, що батько і син Гладковські НЕ мали з тих оборудок прибутку.
“А як же завищені ціни?”, – зипитаєте ви. А я вам на це відповів ще тоді – ту саму схему крутили під час Другої Світової війни британці купуючи німецькі комплектуючі через Швецію. Посередники за ризик хочуть гроші. На офшорні рахунки. Інкше – комплектуючих не буде, а Україна не виконає міжнародні контракти.
Нагадаю, затримали Гладковського-старшого по зовсім іншій справі – і уже зняли браслет.
Знаєте, садити таки треба. Надовго садити. За обман 73% населення країни треба давати повноцінні терміни.”
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 19:14

  Schmit написав:


Если Зеленский такая редиска что только спит и думает как бы быстрее сдать Украину, то что же до него ничего вразумительного ни по войне на Донбассе,ни тем более по Крыму все его критики из так называемых "патриотов" не предложили?
Самый большой патриот подписал Минские соглашения которыми сейчас попрекают Зеленского.
Порошенко, конечно, может для внутреннего потребления вещать, что он их и не собирался выполнять,но в приличном обществе при обнаружении такого мелкого жульничества кроме отторжения, причем навсегда,это не вызовет.
Ситуация на самом деле патовая.
Логика подсказывает, что нужно просто отказаться и отгородиться от этих территорий де-юре не отказываясь от них.
Тогда не нужно будет изображать военные действия на которых списывается нехилый военный бюджет большей частью раскрадываемый.
В противном случае всем "патриотам" нужно сформировать ударную дивизию и попытаться отбить Донбасс силой, а не тявкать на Зеленского быстро забыв что сами делали 6 лет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 19:18

  budivelnik написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Зеленский не выполняет предвыборные обещания и поэтому Свинарчук, Пашинский, Грымчак и, самое главное, Порошенко до сих пор на свободе.
За это он и поплатится на ближайших выборах.
Но это ни в коем случае не отменяет расследования Шария, Дубинского и т.д. и ложь о небесной сотне
Эти все расследования дошли до суда ? НЕТ, потому что доказательств нет
Есть только ложь Шария, Дубинского и т.д.
Так і справа свинарчуків-вже виявилась брехнею і це підтвердив нинішній мініст оборони
https://ukrblog.com.ua/skhema-zi-svynarchukamy-vyiavylasia-vyhadkoiu-ministr-oborony-vyznav-koruptsii-pislia-audytu-ne-vyiavleno-bloher/?fbclid=IwAR2k3JhRK9NIc3FEcT4xQULiiHBOj1iSM3fxbue3hev9eOACI0MzwysFN-I
Міністр оборони Андрій Загороднюк визнав, що аудит в Міноборони не знайшов корупції в закупівях по справі Гладковського.
Тобто – в тих самих закупівлях російських комплектуючих для української техніки.
Що це означає? Лише те, що батько і син Гладковські НЕ мали з тих оборудок прибутку.
“А як же завищені ціни?”, – зипитаєте ви. А я вам на це відповів ще тоді – ту саму схему крутили під час Другої Світової війни британці купуючи німецькі комплектуючі через Швецію. Посередники за ризик хочуть гроші. На офшорні рахунки. Інкше – комплектуючих не буде, а Україна не виконає міжнародні контракти.
Нагадаю, затримали Гладковського-старшого по зовсім іншій справі – і уже зняли браслет.
Знаєте, садити таки треба. Надовго садити. За обман 73% населення країни треба давати повноцінні терміни.”


Нет,нужно садить таких "аудиторов" как нынешний министр обороны вдогонку вышеперечисленным.
Так как раскрадывается военный бюджет в Украине это сюжет из сказки Тысяча и одной ночи.
И для этого мне никакого Шария не нужно после того как приятель сына занимавшийся пару лет закупками обмундирования для ВСУ рассказал ему по пьяному делу какие там откаты и насколько завышаются закупочные цены на все.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 19:19

  shapo написав:Логика подсказывает, что нужно просто отказаться и отгородиться от этих территорий де-юре не отказываясь от них.

отказаться не отказываясь?... :D
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 19:25

  pesikot написав:zRadio, ЛАД и shapo рассказывают нам тут, как они "противостоят" антисемитизму и национализму.
А тут такое, особенно от zRadio
ИЧСХ, shapo не истерит на этом, а спокойно "это на его совести"
Зато сколько о Шептицком написал


О Шептицком я писал общеизвестные вещи
https://lechaim.ru/ARHIV/111/chashi.htm
ЧАШИ ДОБРА И ЗЛА
И что ты хотел от меня услышать в адрес zРадио после того как ты и многие другие тут понаписали обо мне вранья в три короба?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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