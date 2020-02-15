Это лучше чем изображать войну и пилить военный бюджет не имея никакого плана военных действий на обозримо будущее ни в прошлом,ни сейчас
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 16 лют, 2020 19:26
Это лучше чем изображать войну и пилить военный бюджет не имея никакого плана военных действий на обозримо будущее ни в прошлом,ни сейчас
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 16 лют, 2020 19:27
Да так и будет с вероятностью 99,9 %.
Дураков нет. Одно дело парады, другое дело замес под градами. Так что пункт - пусть живут как хотят - наиболее приемлемый для всех групп населения. Естественно признавать никто не будет, вон Китай сколько лет считает Тайвань своим, и живут с этим.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 16 лют, 2020 19:30
Я говорил про бизнесменов и специалистов, политики и журналисты к ним не относятся.
Тут уже задавали вопрос Шмидту кого в Украине можно считать объективным правдивым журналистом,но ответа не последовало.
Может, ты поделишься именами своих авторитетов у которых черпаешь свои ежедневные политинформации?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 16 лют, 2020 19:34
Так все ссылки из Коломойского Униан. Беня врать не будет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 16 лют, 2020 19:35
Это как, и Соколова,и Дроздов, и Портников все кормятся с рук Бени?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 16 лют, 2020 19:36
А може посадити вас...спочатку посадити,ви ж судового рішення не потребуєте і чітко знаєте хто винуватий-то що заважає мені заявити що вас треба садити? я чітко переконаний що ваша діяльність шкідлива...
Чи може все таки
1Спочатку підозра в скоєні злочину
2 Потім розслідування
3 Потім суд... і тільки після того ви можете щось висловлювати.
Я навіть переконаний що ви зараз станете в позу з оповіданнями що вас садити немає чого...
Але ж крім вас і міфічного знайомого який щось розсказав, чи зрадіо який довести не може але на 100% впевнений...
Може спочатку посадіть зеленського за використання брехні по гладковському,а вже потім садіть людину,яку обрав зеленський на посаду міністра і яка заявила що Гладковський не винуватий??
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 16 лют, 2020 19:36, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 16 лют, 2020 19:36
А они что работают в УНИАН ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 16 лют, 2020 19:36
Зеленский , во-первых, из тех, кто любит делать все сам. А во-вторых, он артист еще больше, чем президент. Он уповается тем, что теперь говорит на равных с теми, для которых раньше был обслугой, грубо говоря. Поэтому лезет часто туда, куда не стоит.
Додано: Нед 16 лют, 2020 19:38
Да, ты, действительно, много пропустил - на уроках чтения в школе, когда не научился внимательно и быстро читать
Я всего лишь напомнил budivelnik о его мерзких высказываниях про русских и евреев, которых неплохо бы куда-то деть из Украины, только проблема - они уезжать не хотят.
Вот и все. Моя совесть как была чиста, так и осталась! Я подобные глупости не говорил, не говорю и не буду говорить...
Додано: Нед 16 лют, 2020 19:44
О чём Зеленскому говорить с Патрушевым, который то ли до этого летел на этом самолёте, то ли после этого ? Патрушев вообще не имеет отношения к украинскому кейсу и принятию решений по Украине. Для этого есть специальные люди под фамилиями Козак и Сурков, которые подчиняются непосредственно Путину, который и принимает все решения. а всякие Патрушевы, Медведевы и тд никогда ничего не решали в этом вопросе, и даже не лезли комментировать, субординация
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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