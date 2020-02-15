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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5534553555365537> Додано: Нед 16 лют, 2020 19:26 Тракторист написав: shapo написав: Логика подсказывает, что нужно просто отказаться и отгородиться от этих территорий де-юре не отказываясь от них. Логика подсказывает, что нужно просто отказаться и отгородиться от этих территорий де-юре не отказываясь от них.

отказаться не отказываясь?... отказаться не отказываясь?...



Это лучше чем изображать войну и пилить военный бюджет не имея никакого плана военных действий на обозримо будущее ни в прошлом,ни сейчас Это лучше чем изображать войну и пилить военный бюджет не имея никакого плана военных действий на обозримо будущее ни в прошлом,ни сейчас Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2883 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 19:27 shapo написав: Логика подсказывает, что нужно просто отказаться и отгородиться от этих территорий де-юре не отказываясь от них. Логика подсказывает, что нужно просто отказаться и отгородиться от этих территорий де-юре не отказываясь от них.



Да так и будет с вероятностью 99,9 %.



shapo написав: В противном случае всем "патриотам" нужно сформировать ударную дивизию и попытаться отбить Донбасс силой, а не тявкать на Зеленского быстро забыв что сами делали 6 лет В противном случае всем "патриотам" нужно сформировать ударную дивизию и попытаться отбить Донбасс силой, а не тявкать на Зеленского быстро забыв что сами делали 6 лет



Дураков нет. Одно дело парады, другое дело замес под градами. Так что пункт - пусть живут как хотят - наиболее приемлемый для всех групп населения. Естественно признавать никто не будет, вон Китай сколько лет считает Тайвань своим, и живут с этим. Да так и будет с вероятностью 99,9 %.Дураков нет. Одно дело парады, другое дело замес под градами. Так что пункт - пусть живут как хотят - наиболее приемлемый для всех групп населения. Естественно признавать никто не будет, вон Китай сколько лет считает Тайвань своим, и живут с этим. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15203 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3946 раз. Подякували: 6050 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 19:30 pesikot написав: shapo написав: Скорее, за Шарием.

Он молод,не запятнан в скандалах и связях с прошлой властью Скорее, за Шарием.Он молод,не запятнан в скандалах и связях с прошлой властью

Зато брешет как сивый мерин. При этом, знает что брешет и наслаждается своей брехнёй

Что ты там говорил про враньё и реноме ? Зато брешет как сивый мерин. При этом, знает что брешет и наслаждается своей брехнёйЧто ты там говорил про враньё и реноме ?



Я говорил про бизнесменов и специалистов, политики и журналисты к ним не относятся.

Тут уже задавали вопрос Шмидту кого в Украине можно считать объективным правдивым журналистом,но ответа не последовало.

Может, ты поделишься именами своих авторитетов у которых черпаешь свои ежедневные политинформации? Я говорил про бизнесменов и специалистов, политики и журналисты к ним не относятся.Тут уже задавали вопрос Шмидту кого в Украине можно считать объективным правдивым журналистом,но ответа не последовало.Может, ты поделишься именами своих авторитетов у которых черпаешь свои ежедневные политинформации? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2883 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 19:34 shapo написав: Может, ты поделишься именами своих авторитетов у которых черпаешь свои ежедневные политинформации? Может, ты поделишься именами своих авторитетов у которых черпаешь свои ежедневные политинформации?



Так все ссылки из Коломойского Униан. Беня врать не будет. Так все ссылки из Коломойского Униан. Беня врать не будет. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15203 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3946 раз. Подякували: 6050 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 19:35 freeze написав: shapo написав: Может, ты поделишься именами своих авторитетов у которых черпаешь свои ежедневные политинформации? Может, ты поделишься именами своих авторитетов у которых черпаешь свои ежедневные политинформации?



Так все ссылки из Коломойского Униан. Беня врать не будет. Так все ссылки из Коломойского Униан. Беня врать не будет.



Это как, и Соколова,и Дроздов, и Портников все кормятся с рук Бени? Это как, и Соколова,и Дроздов, и Портников все кормятся с рук Бени? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2883 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 19:36 shapo написав: Нет,нужно садить таких "аудиторов" как нынешний министр обороны вдогонку вышеперечисленным. Нет,нужно садить таких "аудиторов" как нынешний министр обороны вдогонку вышеперечисленным. А може посадити вас...спочатку посадити,ви ж судового рішення не потребуєте і чітко знаєте хто винуватий-то що заважає мені заявити що вас треба садити? я чітко переконаний що ваша діяльність шкідлива...

Чи може все таки

1Спочатку підозра в скоєні злочину

2 Потім розслідування

3 Потім суд... і тільки після того ви можете щось висловлювати.



Я навіть переконаний що ви зараз станете в позу з оповіданнями що вас садити немає чого...

Але ж крім вас і міфічного знайомого який щось розсказав, чи зрадіо який довести не може але на 100% впевнений...

Може спочатку посадіть зеленського за використання брехні по гладковському,а вже потім садіть людину,яку обрав зеленський на посаду міністра і яка заявила що Гладковський не винуватий?? А може посадити вас...спочатку посадити,ви ж судового рішення не потребуєте і чітко знаєте хто винуватий-то що заважає мені заявити що вас треба садити? я чітко переконаний що ваша діяльність шкідлива...Чи може все таки1Спочатку підозра в скоєні злочину2 Потім розслідування3 Потім суд... і тільки після того ви можете щось висловлювати.Я навіть переконаний що ви зараз станете в позу з оповіданнями що вас садити немає чого...Але ж крім вас і міфічного знайомого який щось розсказав, чи зрадіо який довести не може але на 100% впевнений...Може спочатку посадіть зеленського за використання брехні по гладковському,а вже потім садіть людину,яку обрав зеленський на посаду міністра і яка заявила що Гладковський не винуватий?? Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 16 лют, 2020 19:36, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22138 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 19:36 shapo написав: freeze написав: shapo написав: Может, ты поделишься именами своих авторитетов у которых черпаешь свои ежедневные политинформации? Может, ты поделишься именами своих авторитетов у которых черпаешь свои ежедневные политинформации?



Так все ссылки из Коломойского Униан. Беня врать не будет. Так все ссылки из Коломойского Униан. Беня врать не будет.



Это как, и Соколова,и Дроздов, и Портников все кормятся с рук Бени? Это как, и Соколова,и Дроздов, и Портников все кормятся с рук Бени?



А они что работают в УНИАН ? А они что работают в УНИАН ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15203 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3946 раз. Подякували: 6050 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 19:36 freeze написав: pesikot написав: ИМХО, встреча с кем-то высокопоставленным из РФ таки была. ИМХО, встреча с кем-то высокопоставленным из РФ таки была.



Нет ни одной причины Зеленскому встречаться с каким-то высокопоставленным Патрушевым, прячась для этого в кладовке отеля в далёком Омане.

Для этого есть вполне себе живое и здоровое полностью доверенное лицо под фамилией Ермак. Для которого такие встречи входят даже в круг прямых служебных обязанностей.



А то что Медведчук спалила кушающую семейную пару на завтраке, и после этого Зеленский заметался как заяц, то просто показатель недалёко ума его команды. Нет ни одной причины Зеленскому встречаться с каким-то высокопоставленным Патрушевым, прячась для этого в кладовке отеля в далёком Омане.Для этого есть вполне себе живое и здоровое полностью доверенное лицо под фамилией Ермак. Для которого такие встречи входят даже в круг прямых служебных обязанностей.А то что Медведчук спалила кушающую семейную пару на завтраке, и после этого Зеленский заметался как заяц, то просто показатель недалёко ума его команды.



Зеленский , во-первых, из тех, кто любит делать все сам. А во-вторых, он артист еще больше, чем президент. Он уповается тем, что теперь говорит на равных с теми, для которых раньше был обслугой, грубо говоря. Поэтому лезет часто туда, куда не стоит. Зеленский , во-первых, из тех, кто любит делать все сам. А во-вторых, он артист еще больше, чем президент. Он уповается тем, что теперь говорит на равных с теми, для которых раньше был обслугой, грубо говоря. Поэтому лезет часто туда, куда не стоит. Renee Повідомлень: 77 З нами з: 22.10.19 Подякував: 20 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 19:38 pesikot написав: shapo написав: Про отстрел москалей и жидов сообщил zРадио и это на его совести.

А вот про мои желания, заявления и переписки в привате узнаю от тебя и тебя об этом спрашиваю А вот про мои желания, заявления и переписки в привате узнаю от тебя и тебя об этом спрашиваю

Оп-пачки. Сколько я пропустил.

zRadio, ЛАД и shapo рассказывают нам тут, как они "противостоят" антисемитизму и национализму.



А тут такое, особенно от zRadio

ИЧСХ, shapo не истерит на этом, а спокойно "это на его совести"

Зато сколько о Шептицком написал Оп-пачки. Сколько я пропустил.рассказывают нам тут, как они "противостоят" антисемитизму и национализму.А тут такое, особенно отИЧСХ,не истерит на этом, а спокойно "это на его совести"Зато сколько о Шептицком написал



Да, ты, действительно, много пропустил - на уроках чтения в школе, когда не научился внимательно и быстро читать



Я всего лишь напомнил budivelnik о его мерзких высказываниях про русских и евреев, которых неплохо бы куда-то деть из Украины, только проблема - они уезжать не хотят.



Вот и все. Моя совесть как была чиста, так и осталась! Я подобные глупости не говорил, не говорю и не буду говорить... Да, ты, действительно, много пропустил - на уроках чтения в школе, когда не научился внимательно и быстро читатьЯ всего лишь напомнило его мерзких высказываниях про русских и евреев, которых неплохо бы куда-то деть из Украины, только проблема - они уезжать не хотят.Вот и все. Моя совесть как была чиста, так и осталась! Я подобные глупости не говорил, не говорю и не буду говорить... zРадио

Повідомлень: 4936 З нами з: 02.05.18 Подякував: 905 раз. Подякували: 2056 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 19:44 Renee написав: Он уповается тем, что теперь говорит на равных с теми, для которых раньше был обслугой, грубо говоря. Он уповается тем, что теперь говорит на равных с теми, для которых раньше был обслугой, грубо говоря.



О чём Зеленскому говорить с Патрушевым, который то ли до этого летел на этом самолёте, то ли после этого ? Патрушев вообще не имеет отношения к украинскому кейсу и принятию решений по Украине. Для этого есть специальные люди под фамилиями Козак и Сурков, которые подчиняются непосредственно Путину, который и принимает все решения. а всякие Патрушевы, Медведевы и тд никогда ничего не решали в этом вопросе, и даже не лезли комментировать, субординация О чём Зеленскому говорить с Патрушевым, который то ли до этого летел на этом самолёте, то ли после этого ? Патрушев вообще не имеет отношения к украинскому кейсу и принятию решений по Украине. Для этого есть специальные люди под фамилиями Козак и Сурков, которые подчиняются непосредственно Путину, который и принимает все решения. а всякие Патрушевы, Медведевы и тд никогда ничего не решали в этом вопросе, и даже не лезли комментировать, субординация Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15203 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3946 раз. Подякували: 6050 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5534553555365537> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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