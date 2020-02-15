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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5534553555365537>
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 19:26

  Тракторист написав:
  shapo написав:Логика подсказывает, что нужно просто отказаться и отгородиться от этих территорий де-юре не отказываясь от них.

отказаться не отказываясь?... :D


Это лучше чем изображать войну и пилить военный бюджет не имея никакого плана военных действий на обозримо будущее ни в прошлом,ни сейчас
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 19:27

  shapo написав:Логика подсказывает, что нужно просто отказаться и отгородиться от этих территорий де-юре не отказываясь от них.


Да так и будет с вероятностью 99,9 %.

  shapo написав:В противном случае всем "патриотам" нужно сформировать ударную дивизию и попытаться отбить Донбасс силой, а не тявкать на Зеленского быстро забыв что сами делали 6 лет


Дураков нет. Одно дело парады, другое дело замес под градами. Так что пункт - пусть живут как хотят - наиболее приемлемый для всех групп населения. Естественно признавать никто не будет, вон Китай сколько лет считает Тайвань своим, и живут с этим.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 19:30

  pesikot написав:
  shapo написав:Скорее, за Шарием.
Он молод,не запятнан в скандалах и связях с прошлой властью

Зато брешет как сивый мерин. При этом, знает что брешет и наслаждается своей брехнёй
Что ты там говорил про враньё и реноме ? :)


Я говорил про бизнесменов и специалистов, политики и журналисты к ним не относятся.
Тут уже задавали вопрос Шмидту кого в Украине можно считать объективным правдивым журналистом,но ответа не последовало.
Может, ты поделишься именами своих авторитетов у которых черпаешь свои ежедневные политинформации?
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 19:34

  shapo написав:Может, ты поделишься именами своих авторитетов у которых черпаешь свои ежедневные политинформации?


Так все ссылки из Коломойского Униан. Беня врать не будет.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 19:35

  freeze написав:
  shapo написав:Может, ты поделишься именами своих авторитетов у которых черпаешь свои ежедневные политинформации?


Так все ссылки из Коломойского Униан. Беня врать не будет.


Это как, и Соколова,и Дроздов, и Портников все кормятся с рук Бени?
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 19:36

  shapo написав:Нет,нужно садить таких "аудиторов" как нынешний министр обороны вдогонку вышеперечисленным.
А може посадити вас...спочатку посадити,ви ж судового рішення не потребуєте і чітко знаєте хто винуватий-то що заважає мені заявити що вас треба садити? я чітко переконаний що ваша діяльність шкідлива...
Чи може все таки
1Спочатку підозра в скоєні злочину
2 Потім розслідування
3 Потім суд... і тільки після того ви можете щось висловлювати.

Я навіть переконаний що ви зараз станете в позу з оповіданнями що вас садити немає чого...
Але ж крім вас і міфічного знайомого який щось розсказав, чи зрадіо який довести не може але на 100% впевнений...
Може спочатку посадіть зеленського за використання брехні по гладковському,а вже потім садіть людину,яку обрав зеленський на посаду міністра і яка заявила що Гладковський не винуватий??
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 16 лют, 2020 19:36, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 19:36

  shapo написав:
  freeze написав:
  shapo написав:Может, ты поделишься именами своих авторитетов у которых черпаешь свои ежедневные политинформации?


Так все ссылки из Коломойского Униан. Беня врать не будет.


Это как, и Соколова,и Дроздов, и Портников все кормятся с рук Бени?


А они что работают в УНИАН ?
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 19:36

  freeze написав:
  pesikot написав:ИМХО, встреча с кем-то высокопоставленным из РФ таки была.


Нет ни одной причины Зеленскому встречаться с каким-то высокопоставленным Патрушевым, прячась для этого в кладовке отеля в далёком Омане.
Для этого есть вполне себе живое и здоровое полностью доверенное лицо под фамилией Ермак. Для которого такие встречи входят даже в круг прямых служебных обязанностей.

А то что Медведчук спалила кушающую семейную пару на завтраке, и после этого Зеленский заметался как заяц, то просто показатель недалёко ума его команды.


Зеленский , во-первых, из тех, кто любит делать все сам. А во-вторых, он артист еще больше, чем президент. Он уповается тем, что теперь говорит на равных с теми, для которых раньше был обслугой, грубо говоря. Поэтому лезет часто туда, куда не стоит.
Renee
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 19:38

  pesikot написав:
  shapo написав:Про отстрел москалей и жидов сообщил zРадио и это на его совести.
А вот про мои желания, заявления и переписки в привате узнаю от тебя и тебя об этом спрашиваю

Оп-пачки. Сколько я пропустил.
zRadio, ЛАД и shapo рассказывают нам тут, как они "противостоят" антисемитизму и национализму.

А тут такое, особенно от zRadio
ИЧСХ, shapo не истерит на этом, а спокойно "это на его совести"
Зато сколько о Шептицком написал


Да, ты, действительно, много пропустил - на уроках чтения в школе, когда не научился внимательно и быстро читать :mrgreen:

Я всего лишь напомнил budivelnik о его мерзких высказываниях про русских и евреев, которых неплохо бы куда-то деть из Украины, только проблема - они уезжать не хотят.

Вот и все. Моя совесть как была чиста, так и осталась! Я подобные глупости не говорил, не говорю и не буду говорить...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 19:44

  Renee написав:Он уповается тем, что теперь говорит на равных с теми, для которых раньше был обслугой, грубо говоря.


О чём Зеленскому говорить с Патрушевым, который то ли до этого летел на этом самолёте, то ли после этого ? Патрушев вообще не имеет отношения к украинскому кейсу и принятию решений по Украине. Для этого есть специальные люди под фамилиями Козак и Сурков, которые подчиняются непосредственно Путину, который и принимает все решения. а всякие Патрушевы, Медведевы и тд никогда ничего не решали в этом вопросе, и даже не лезли комментировать, субординация :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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