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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 553555365537553855395540> Додано: Нед 16 лют, 2020 19:45 freeze написав: shapo написав: Так все ссылки из Коломойского Униан. Беня врать не будет. Так все ссылки из Коломойского Униан. Беня врать не будет.

Это как, и Соколова,и Дроздов, и Портников все кормятся с рук Бени? Это как, и Соколова,и Дроздов, и Портников все кормятся с рук Бени?

А они что работают в УНИАН ?[/quote]



Нет, но они "патриоты" А они что работают в УНИАН ?[/quote]Нет, но они "патриоты" Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2889 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 19:51 shapo написав: freeze написав: shapo написав: Это как, и Соколова,и Дроздов, и Портников все кормятся с рук Бени? Это как, и Соколова,и Дроздов, и Портников все кормятся с рук Бени?

А они что работают в УНИАН ? А они что работают в УНИАН ?



Нет, но они "патриоты" Нет, но они "патриоты"



Игорь Валерьевич всегда был экономным бизнесменом, он оплачивает своих, Порошенко своих, Пинчук-Сорос своих, вот Ринат Леонидович тоже взял сейчас на содержание определенную группу на новый свой телепроект. Игорь Валерьевич всегда был экономным бизнесменом, он оплачивает своих, Порошенко своих, Пинчук-Сорос своих, вот Ринат Леонидович тоже взял сейчас на содержание определенную группу на новый свой телепроект. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15207 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3946 раз. Подякували: 6055 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 19:58 shapo написав: Schmit написав:



Если Зеленский такая редиска что только спит и думает как бы быстрее сдать Украину, то что же до него ничего вразумительного ни по войне на Донбассе,ни тем более по Крыму все его критики из так называемых "патриотов" не предложили?

Самый большой патриот подписал Минские соглашения которыми сейчас попрекают Зеленского.

Порошенко, конечно, может для внутреннего потребления вещать, что он их и не собирался выполнять,но в приличном обществе при обнаружении такого мелкого жульничества кроме отторжения, причем навсегда,это не вызовет.

Ситуация на самом деле патовая.

Логика подсказывает, что нужно просто отказаться и отгородиться от этих территорий де-юре не отказываясь от них.

Тогда не нужно будет изображать военные действия на которых списывается нехилый военный бюджет большей частью раскрадываемый.

В противном случае всем "патриотам" нужно сформировать ударную дивизию и попытаться отбить Донбасс силой, а не тявкать на Зеленского быстро забыв что сами делали 6 лет Если Зеленский такая редиска что только спит и думает как бы быстрее сдать Украину, то что же до него ничего вразумительного ни по войне на Донбассе,ни тем более по Крыму все его критики из так называемых "патриотов" не предложили?Самый большой патриот подписал Минские соглашения которыми сейчас попрекают Зеленского.Порошенко, конечно, может для внутреннего потребления вещать, что он их и не собирался выполнять,но в приличном обществе при обнаружении такого мелкого жульничества кроме отторжения, причем навсегда,это не вызовет.Ситуация на самом деле патовая.Логика подсказывает, что нужно просто отказаться и отгородиться от этих территорий де-юре не отказываясь от них.Тогда не нужно будет изображать военные действия на которых списывается нехилый военный бюджет большей частью раскрадываемый.В противном случае всем "патриотам" нужно сформировать ударную дивизию и попытаться отбить Донбасс силой, а не тявкать на Зеленского быстро забыв что сами делали 6 лет

Научились манипуляциям у Шария. Только такие могут упрекнуть Порошенко в подписании Минских соглашений. А что ему было тогда делать, патовая ситуация. Иловайск, дебальцево, забыли? . Но он умудрился их не выполнять. И мало того, усилил армию, вернул некоторые территории. Бубочка в минских соглашениях разобрался не сразу, а то было начал сдуру их выполнять. Хитрость и тактика грамотная Порошенко спасла Украину из патовой ситуации. Научились манипуляциям у Шария. Только такие могут упрекнуть Порошенко в подписании Минских соглашений. А что ему было тогда делать, патовая ситуация. Иловайск, дебальцево, забыли? . Но он умудрился их не выполнять. И мало того, усилил армию, вернул некоторые территории. Бубочка в минских соглашениях разобрался не сразу, а то было начал сдуру их выполнять. Хитрость и тактика грамотная Порошенко спасла Украину из патовой ситуации. Renee Повідомлень: 79 З нами з: 22.10.19 Подякував: 20 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 20:00 shapo написав: Нет,нужно садить таких "аудиторов" как нынешний министр обороны вдогонку вышеперечисленным. Нет,нужно садить таких "аудиторов" как нынешний министр обороны вдогонку вышеперечисленным.





budivelnik написав: А може посадити вас...спочатку посадити,ви ж судового рішення не потребуєте і чітко знаєте хто винуватий-то що заважає мені заявити що вас треба садити? я чітко переконаний що ваша діяльність шкідлива... А може посадити вас...спочатку посадити,ви ж судового рішення не потребуєте і чітко знаєте хто винуватий-то що заважає мені заявити що вас треба садити? я чітко переконаний що ваша діяльність шкідлива...



Я что-то не припоминаю перед выборами когда были опубликованы материалы на 1+1 по Свинарчукам-Гладковским ни действующий президент Порошенко,ни его 5-й канал высказали свои возмущения.

Порошенко его отстранил от должности на время расследования.

Сейчас после того как Зеленский нарушил свои обещания тем кто за него голосовал суды осмелели и выпускают любого.











budivelnik написав: Чи може все таки

1Спочатку підозра в скоєні злочину

2 Потім розслідування

3 Потім суд... і тільки після того ви можете щось висловлювати. Чи може все таки1Спочатку підозра в скоєні злочину2 Потім розслідування3 Потім суд... і тільки після того ви можете щось висловлювати.



По убийце Стерненко и не только первые 2 пункта были пройдены, на 3-м его отпустили.



budivelnik написав: Я навіть переконаний що ви зараз станете в позу з оповіданнями що вас садити немає чого... Я навіть переконаний що ви зараз станете в позу з оповіданнями що вас садити немає чого...



Ничего подобного. Я давно живу в этой стране где 1000 лет была поговорка "От сумы и тюрьмы не отказывайся".

И если я или то что имею кого-то когда-нибудь всерьез заинтересует, то от тюрьмы спасут только связи и деньги.





Але ж крім вас і міфічного знайомого який щось розсказав, чи зрадіо який довести не може але на 100% впевнений...



1) Имя этого хлопца раскрывать не собираюсь т.к. хотя он уже ушел из этой структуры,но достать его можно всегда.

Мне ваше мнение по этому поводу неинтересно, т.к. от человека который ждет какие-то решения от насквозь прогнившей и продажной украинской правоохранительной системы - от ментов и сбу-ников до прокуратуры и судов - ничего другого не ждал

2) Зная по собственному опыту как тут трут посты ничего утверждать на 100% не стал бы.



Може спочатку посадіть зеленського за використання брехні по гладковському,а вже потім садіть людину,яку обрав зеленський на посаду міністра і яка заявила що Гладковський не винуватий??



Так и будет если Зеленский будет продолжать в том же духе как сейчас Я что-то не припоминаю перед выборами когда были опубликованы материалы на 1+1 по Свинарчукам-Гладковским ни действующий президент Порошенко,ни его 5-й канал высказали свои возмущения.Порошенко его отстранил от должности на время расследования.Сейчас после того как Зеленский нарушил свои обещания тем кто за него голосовал суды осмелели и выпускают любого.По убийце Стерненко и не только первые 2 пункта были пройдены, на 3-м его отпустили.Ничего подобного. Я давно живу в этой стране где 1000 лет была поговорка "От сумы и тюрьмы не отказывайся".И если я или то что имею кого-то когда-нибудь всерьез заинтересует, то от тюрьмы спасут только связи и деньги.1) Имя этого хлопца раскрывать не собираюсь т.к. хотя он уже ушел из этой структуры,но достать его можно всегда.Мне ваше мнение по этому поводу неинтересно, т.к. от человека который ждет какие-то решения от насквозь прогнившей и продажной украинской правоохранительной системы - от ментов и сбу-ников до прокуратуры и судов - ничего другого не ждал2) Зная по собственному опыту как тут трут посты ничего утверждать на 100% не стал бы.Так и будет если Зеленский будет продолжать в том же духе как сейчас Востаннє редагувалось shapo в Нед 16 лют, 2020 20:02, всього редагувалось 1 раз. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2889 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 20:01 zРадио написав: Я всего лишь напомнил budivelnik о его мерзких высказываниях про русских и евреев, которых неплохо бы куда-то деть из Украины, только проблема - они уезжать не хотят. Я всего лишь напомнил budivelnik о его мерзких высказываниях про русских и евреев, которых неплохо бы куда-то деть из Украины, только проблема - они уезжать не хотят. Знову бреше

1 Хто разом з зрадіо - бачив такі вислови з мого боку?

Наголошую

Зрадіо заявив що я вимагав розстрілювати москалів і жидів

2 Якщо ніхто крім цього недоумковатого троляки цього не бачив - може варто ввімкнути колективний самозахист від троля і брехні? Знову бреше1 Хто разом з зрадіо - бачив такі вислови з мого боку?НаголошуюЗрадіо заявив що я вимагав розстрілювати москалів і жидів2 Якщо ніхто крім цього недоумковатого троляки цього не бачив - може варто ввімкнути колективний самозахист від троля і брехні? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22139 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 20:06 budivelnik написав: zРадио написав: Я всего лишь напомнил budivelnik о его мерзких высказываниях про русских и евреев, которых неплохо бы куда-то деть из Украины, только проблема - они уезжать не хотят. Я всего лишь напомнил budivelnik о его мерзких высказываниях про русских и евреев, которых неплохо бы куда-то деть из Украины, только проблема - они уезжать не хотят. Знову бреше

1 Хто разом з зрадіо - бачив такі вислови з мого боку?

Наголошую

Зрадіо заявив що я вимагав розстрілювати москалів і жидів

2 Якщо ніхто крім цього недоумковатого троляки цього не бачив - може варто ввімкнути колективний самозахист від троля і брехні? Знову бреше1 Хто разом з зрадіо - бачив такі вислови з мого боку?НаголошуюЗрадіо заявив що я вимагав розстрілювати москалів і жидів2 Якщо ніхто крім цього недоумковатого троляки цього не бачив - може варто ввімкнути колективний самозахист від троля і брехні?



"Недоумковатий тролль", ну давай, значит, попросим у Ирины логи твоих удаленных комментариев, если поиск не ищет. К публике можешь не обращаться - ты у многих в игноре, а те, у кого не в игноре, вряд ли читают все твои графоманские испражнения "Недоумковатий тролль", ну давай, значит, попросим у Ирины логи твоих удаленных комментариев, если поиск не ищет. К публике можешь не обращаться - ты у многих в игноре, а те, у кого не в игноре, вряд ли читают все твои графоманские испражнения zРадио

Повідомлень: 4940 З нами з: 02.05.18 Подякував: 905 раз. Подякували: 2057 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 20:09 shapo написав: Зная по собственному опыту как тут трут посты ничего утверждать на 100% не стал бы. Зная по собственному опыту как тут трут посты ничего утверждать на 100% не стал бы. Цікаво - а навіщо вам замазуватись в лайні від зрадіо

Ви ж розумієте що через кілька годин виявиться що ніхто крім того москальського недоумка - того в чому він мене звинувачує - не читав

Як таке може бути?

Точно так само як і те моє запитання на яке ви не відповіли...

Відновлю вчорашню хронологію..

Зрадіо надув щоки і заявив що він про мене знає страшну москальську таємницю...але суть цієї таємниці не озвучив

2 Через пару повідомлень шапо запитав мене прямо

Чи заявляв я про розстріли москалів і Євреїв

3 Я відповів що не заявляв - і поцікавився ЗВІДКИ в шапо саме таке формулювання? адже воно навіть зрадіо озвучене не було

4 Шапо почав розповідати що він особисто від зрадіо через приватні повідомлення нічого не отримува...але у відкритих повідомлення-цього не має(хто хоче - може перевірити)

Залишаються варіанти

а - шапо збрехав що не отримував

б - шапо отримав смс або телефонний звінок

в - шапо і зрадіо - телепати

г - шапо і зрадіо одне і теж лице - тому їм не потрібен ніякий звязок.адже те що збрехав перший нік- відразу є в голові другого ніка.



Шапо - так який варіант правильний,але так щоб він міг пояснити звідки ви почули(прочитали) адже до мого запитання на форумі така інформація була відсутня...



ПС

як на мене -зашкварюються москалики по повній...здаючи один одного. Цікаво - а навіщо вам замазуватись в лайні від зрадіоВи ж розумієте що через кілька годин виявиться що ніхто крім того москальського недоумка - того в чому він мене звинувачує - не читавЯк таке може бути?Точно так само як і те моє запитання на яке ви не відповіли...Відновлю вчорашню хронологію..Зрадіо надув щоки і заявив що він про мене знає страшну москальську таємницю...але суть цієї таємниці не озвучив2 Через пару повідомлень шапо запитав мене прямоЧи заявляв я про розстріли москалів і Євреїв3 Я відповів що не заявляв - і поцікавився ЗВІДКИ в шапо саме таке формулювання? адже воно навіть зрадіо озвучене не було4 Шапо почав розповідати що він особисто від зрадіо через приватні повідомлення нічого не отримува...але у відкритих повідомлення-цього не має(хто хоче - може перевірити)Залишаються варіантиа - шапо збрехав що не отримувавб - шапо отримав смс або телефонний звінокв - шапо і зрадіо - телепатиг - шапо і зрадіо одне і теж лице - тому їм не потрібен ніякий звязок.адже те що збрехав перший нік- відразу є в голові другого ніка.Шапо - так який варіант правильний,але так щоб він міг пояснити звідки ви почули(прочитали) адже до мого запитання на форумі така інформація була відсутня...ПСяк на мене -зашкварюються москалики по повній...здаючи один одного. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22139 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 20:10 shapo написав: Если Зеленский такая редиска что только спит и думает как бы быстрее сдать Украину, то что же до него ничего вразумительного ни по войне на Донбассе,ни тем более по Крыму все его критики из так называемых "патриотов" не предложили?

Самый большой патриот подписал Минские соглашения которыми сейчас попрекают Зеленского.

Порошенко, конечно, может для внутреннего потребления вещать, что он их и не собирался выполнять,но в приличном обществе при обнаружении такого мелкого жульничества кроме отторжения, причем навсегда,это не вызовет.

Ситуация на самом деле патовая.

Логика подсказывает, что нужно просто отказаться и отгородиться от этих территорий де-юре не отказываясь от них.

Тогда не нужно будет изображать военные действия на которых списывается нехилый военный бюджет большей частью раскрадываемый.

В противном случае всем "патриотам" нужно сформировать ударную дивизию и попытаться отбить Донбасс силой, а не тявкать на Зеленского быстро забыв что сами делали 6 лет Если Зеленский такая редиска что только спит и думает как бы быстрее сдать Украину, то что же до него ничего вразумительного ни по войне на Донбассе,ни тем более по Крыму все его критики из так называемых "патриотов" не предложили?Самый большой патриот подписал Минские соглашения которыми сейчас попрекают Зеленского.Порошенко, конечно, может для внутреннего потребления вещать, что он их и не собирался выполнять,но в приличном обществе при обнаружении такого мелкого жульничества кроме отторжения, причем навсегда,это не вызовет.Ситуация на самом деле патовая.Логика подсказывает, что нужно просто отказаться и отгородиться от этих территорий де-юре не отказываясь от них.Тогда не нужно будет изображать военные действия на которых списывается нехилый военный бюджет большей частью раскрадываемый.В противном случае всем "патриотам" нужно сформировать ударную дивизию и попытаться отбить Донбасс силой, а не тявкать на Зеленского быстро забыв что сами делали 6 лет





Renee написав: Научились манипуляциям у Шария. Только такие могут упрекнуть Порошенко в подписании Минских соглашений. А что ему было тогда делать, патовая ситуация. Иловайск, дебальцево, забыли? Научились манипуляциям у Шария. Только такие могут упрекнуть Порошенко в подписании Минских соглашений. А что ему было тогда делать, патовая ситуация. Иловайск, дебальцево, забыли?



Нет, не забыл как тогда люди умирали в котлах, а шоколадный главковерх в Киеве парад на день незалежности проводил.

Если ты не знаешь что делать кроме как подписать позорные Минские соглашения ,то не ходи в президенты, а сиди и делай шоколадки дальше.

Будапештские соглашения он тогда даже не упомянул.

Почему????



Renee написав: . Но он умудрился их не выполнять. . Но он умудрился их не выполнять.



Т.е. показал всему миру что он мелкий жулик



И мало того, усилил армию, вернул некоторые территории.



Серьезно? Сам вот так и усилил без военного налога и тысяч трупов многие из которых на его совести.

И сколько тех "некоторых" территорий? Эти тысячи погибших и десятки искалеченных стоили этого?





Бубочка в минских соглашениях разобрался не сразу, а то было начал сдуру их выполнять.



Это как, не разобрался в жульничестве предшественника?



Хитрость и тактика грамотная Порошенко спасла Украину из патовой ситуации.

Да неужели.

От чего спасла? Что,Путин собирался идти дальше вглубь Украины или за 6 лет прекратились бессмысленные взаимные обстрелы на Донбассе? Нет, не забыл как тогда люди умирали в котлах, а шоколадный главковерх в Киеве парад на день незалежности проводил.Если ты не знаешь что делать кроме как подписать позорные Минские соглашения ,то не ходи в президенты, а сиди и делай шоколадки дальше.Будапештские соглашения он тогда даже не упомянул.Почему????Т.е. показал всему миру что он мелкий жуликСерьезно? Сам вот так и усилил без военного налога и тысяч трупов многие из которых на его совести.И сколько тех "некоторых" территорий? Эти тысячи погибших и десятки искалеченных стоили этого?Это как, не разобрался в жульничестве предшественника?Да неужели.От чего спасла? Что,Путин собирался идти дальше вглубь Украины или за 6 лет прекратились бессмысленные взаимные обстрелы на Донбассе? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2889 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 20:10 freeze написав: Renee написав: Он уповается тем, что теперь говорит на равных с теми, для которых раньше был обслугой, грубо говоря. Он уповается тем, что теперь говорит на равных с теми, для которых раньше был обслугой, грубо говоря.



О чём Зеленскому говорить с Патрушевым, который то ли до этого летел на этом самолёте, то ли после этого ? Патрушев вообще не имеет отношения к украинскому кейсу и принятию решений по Украине. Для этого есть специальные люди под фамилиями Козак и Сурков, которые подчиняются непосредственно Путину, который и принимает все решения. а всякие Патрушевы, Медведевы и тд никогда ничего не решали в этом вопросе, и даже не лезли комментировать, субординация О чём Зеленскому говорить с Патрушевым, который то ли до этого летел на этом самолёте, то ли после этого ? Патрушев вообще не имеет отношения к украинскому кейсу и принятию решений по Украине. Для этого есть специальные люди под фамилиями Козак и Сурков, которые подчиняются непосредственно Путину, который и принимает все решения. а всякие Патрушевы, Медведевы и тд никогда ничего не решали в этом вопросе, и даже не лезли комментировать, субординация



Вы работаете в Кремле? В отделе кадров? Оформляете приказы на командировки? У нас Кучма тоже не имеет права принимать решения, но возглавляет (или уже нет? ) делегацию по Минским.А в этом случае все неофициально было наверно. А Патрушев - оченьблизкий для Пу человек. Вы работаете в Кремле? В отделе кадров? Оформляете приказы на командировки?У нас Кучма тоже не имеет права принимать решения, но возглавляет (или уже нет?) делегацию по Минским.А в этом случае все неофициально было наверно. А Патрушев - оченьблизкий для Пу человек. Renee Повідомлень: 79 З нами з: 22.10.19 Подякував: 20 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 20:13 zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: Я всего лишь напомнил budivelnik о его мерзких высказываниях про русских и евреев, которых неплохо бы куда-то деть из Украины, только проблема - они уезжать не хотят. Я всего лишь напомнил budivelnik о его мерзких высказываниях про русских и евреев, которых неплохо бы куда-то деть из Украины, только проблема - они уезжать не хотят. Знову бреше

1 Хто разом з зрадіо - бачив такі вислови з мого боку?

Наголошую

Зрадіо заявив що я вимагав розстрілювати москалів і жидів

2 Якщо ніхто крім цього недоумковатого троляки цього не бачив - може варто ввімкнути колективний самозахист від троля і брехні? Знову бреше1 Хто разом з зрадіо - бачив такі вислови з мого боку?НаголошуюЗрадіо заявив що я вимагав розстрілювати москалів і жидів2 Якщо ніхто крім цього недоумковатого троляки цього не бачив - може варто ввімкнути колективний самозахист від троля і брехні? "Недоумковатий тролль", ну давай, значит, попросим у Ирины логи твоих удаленных комментариев, если поиск не ищет. К публике можешь не обращаться - ты у многих в игноре, а те, у кого не в игноре, вряд ли читают все твои графоманские испражнения "Недоумковатий тролль", ну давай, значит, попросим у Ирины логи твоих удаленных комментариев, если поиск не ищет. К публике можешь не обращаться - ты у многих в игноре, а те, у кого не в игноре, вряд ли читают все твои графоманские испражнения Чекай-чекай

1 Ти збрехав - ти й проси і доводь свою правоту

2 Я можливо у багатьох москальських агентів в ігнорі....але точно не у всіх - наприклад ти мене читаєш...

От ти й попроси своїх співпрацівників тобі допомогти...

А ми тут з радістю почекає зашквар агентів кремля. Чекай-чекай1 Ти збрехав - ти й проси і доводь свою правоту2 Я можливо у багатьох москальських агентів в ігнорі....але точно не у всіх - наприклад ти мене читаєш...От ти й попроси своїх співпрацівників тобі допомогти...А ми тут з радістю почекає зашквар агентів кремля. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22139 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 553555365537553855395540> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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