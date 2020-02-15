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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 55365537553855395540> Додано: Нед 16 лют, 2020 20:17 Renee написав: Вы работаете в Кремле? В отделе кадров? Оформляете приказы на командировки? У нас Кучма тоже не имеет права принимать решения, но возглавляет (или уже нет? ) делегацию по Минским.А в этом случае все неофициально было наверно. А Патрушев - очень близкий для Пу человек. Вы работаете в Кремле? В отделе кадров? Оформляете приказы на командировки? У нас Кучма тоже не имеет права принимать решения, но возглавляет (или уже нет? ) делегацию по Минским.А в этом случае все неофициально было наверно. А Патрушев - очень близкий для Пу человек.



Вы не поняли того, что я сказал. Кучма не принимает решения, но занимается проблемой.

Патрушев не принимает решения и не занимается проблемой, и никогда не занимался, и даже не лез комментировать. Это принципиальные отличия.

Это у нас бардак, Андрюха Богдан или Кирюха Тимошенко занимались в ОП всем подряд, а на России, полезть туда куда не просят - это получить ненужные проблемы. Вы не поняли того, что я сказал. Кучма не принимает решения, но занимается проблемой.Патрушев не принимает решения и не занимается проблемой, и никогда не занимался, и даже не лез комментировать. Это принципиальные отличия.Это у нас бардак, Андрюха Богдан или Кирюха Тимошенко занимались в ОП всем подряд, а на России, полезть туда куда не просят - это получить ненужные проблемы. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15207 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3946 раз. Подякували: 6055 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 20:17 shapo написав: shapo написав: Если Зеленский такая редиска что только спит и думает как бы быстрее сдать Украину, то что же до него ничего вразумительного ни по войне на Донбассе,ни тем более по Крыму все его критики из так называемых "патриотов" не предложили?

Самый большой патриот подписал Минские соглашения которыми сейчас попрекают Зеленского.

Порошенко, конечно, может для внутреннего потребления вещать, что он их и не собирался выполнять,но в приличном обществе при обнаружении такого мелкого жульничества кроме отторжения, причем навсегда,это не вызовет.

Ситуация на самом деле патовая.

Логика подсказывает, что нужно просто отказаться и отгородиться от этих территорий де-юре не отказываясь от них.

Тогда не нужно будет изображать военные действия на которых списывается нехилый военный бюджет большей частью раскрадываемый.

В противном случае всем "патриотам" нужно сформировать ударную дивизию и попытаться отбить Донбасс силой, а не тявкать на Зеленского быстро забыв что сами делали 6 лет Если Зеленский такая редиска что только спит и думает как бы быстрее сдать Украину, то что же до него ничего вразумительного ни по войне на Донбассе,ни тем более по Крыму все его критики из так называемых "патриотов" не предложили?Самый большой патриот подписал Минские соглашения которыми сейчас попрекают Зеленского.Порошенко, конечно, может для внутреннего потребления вещать, что он их и не собирался выполнять,но в приличном обществе при обнаружении такого мелкого жульничества кроме отторжения, причем навсегда,это не вызовет.Ситуация на самом деле патовая.Логика подсказывает, что нужно просто отказаться и отгородиться от этих территорий де-юре не отказываясь от них.Тогда не нужно будет изображать военные действия на которых списывается нехилый военный бюджет большей частью раскрадываемый.В противном случае всем "патриотам" нужно сформировать ударную дивизию и попытаться отбить Донбасс силой, а не тявкать на Зеленского быстро забыв что сами делали 6 лет





Renee написав: Научились манипуляциям у Шария. Только такие могут упрекнуть Порошенко в подписании Минских соглашений. А что ему было тогда делать, патовая ситуация. Иловайск, дебальцево, забыли? Научились манипуляциям у Шария. Только такие могут упрекнуть Порошенко в подписании Минских соглашений. А что ему было тогда делать, патовая ситуация. Иловайск, дебальцево, забыли?



Нет, не забыл как тогда люди умирали в котлах, а шоколадный главковерх в Киеве парад на день незалежности проводил.

Если ты не знаешь что делать кроме как подписать позорные Минские соглашения ,то не ходи в президенты, а сиди и делай шоколадки дальше.

Будапештские соглашения он тогда даже не упомянул.

Почему????



Renee написав: . Но он умудрился их не выполнять. . Но он умудрился их не выполнять.



Т.е. показал всему миру что он мелкий жулик



И мало того, усилил армию, вернул некоторые территории.



Серьезно? Сам вот так и усилил без военного налога и тысяч трупов многие из которых на его совести.

И сколько тех "некоторых" территорий? Эти тысячи погибших и десятки искалеченных стоили этого?





Бубочка в минских соглашениях разобрался не сразу, а то было начал сдуру их выполнять.



Это как, не разобрался в жульничестве предшественника?



Хитрость и тактика грамотная Порошенко спасла Украину из патовой ситуации.

Да неужели.

От чего спасла? Что,Путин собирался идти дальше вглубь Украины или за 6 лет прекратились бессмысленные взаимные обстрелы на Донбассе? Нет, не забыл как тогда люди умирали в котлах, а шоколадный главковерх в Киеве парад на день незалежности проводил.Если ты не знаешь что делать кроме как подписать позорные Минские соглашения ,то не ходи в президенты, а сиди и делай шоколадки дальше.Будапештские соглашения он тогда даже не упомянул.Почему????Т.е. показал всему миру что он мелкий жуликСерьезно? Сам вот так и усилил без военного налога и тысяч трупов многие из которых на его совести.И сколько тех "некоторых" территорий? Эти тысячи погибших и десятки искалеченных стоили этого?Это как, не разобрался в жульничестве предшественника?Да неужели.От чего спасла? Что,Путин собирался идти дальше вглубь Украины или за 6 лет прекратились бессмысленные взаимные обстрелы на Донбассе?



Бессмысленные обстрелы???? А кто начинал? Кто Краматорск обстрелял??? Там следствие было из местных! Кто Мариуполь обстрелял? И да Путлер дальше бы пошел! Ему в Крым нужна была дорога ивода !!!И сейчас ему это надо. И получит при таком Пре!



Я волонтерством занималась. Так в первых запросах стояли даже шнурки для берцев!!! Не говоря уже о белье. В моем городе девчонки трусы шили из простыней.Вот, такая была армия после Яныка.

А вы, батенька, тихая сволочь! Бессмысленные обстрелы???? А кто начинал? Кто Краматорск обстрелял??? Там следствие было из местных! Кто Мариуполь обстрелял? И да Путлер дальше бы пошел! Ему в Крым нужна была дорога ивода !!!И сейчас ему это надо. И получит при таком Пре!Я волонтерством занималась. Так в первых запросах стояли даже шнурки для берцев!!! Не говоря уже о белье. В моем городе девчонки трусы шили из простыней.Вот, такая была армия после Яныка.А вы, батенька, тихая сволочь! Renee Повідомлень: 79 З нами з: 22.10.19 Подякував: 20 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 20:20 shapo написав: Зная по собственному опыту как тут трут посты ничего утверждать на 100% не стал бы. Зная по собственному опыту как тут трут посты ничего утверждать на 100% не стал бы.



budivelnik написав: Цікаво - а навіщо вам замазуватись в лайні від зрадіо

Ви ж розумієте що через кілька годин виявиться що ніхто крім того москальського недоумка - того в чому він мене звинувачує - не читав

Як таке може бути?

Точно так само як і те моє запитання на яке ви не відповіли...

Відновлю вчорашню хронологію..

Зрадіо надув щоки і заявив що він про мене знає страшну москальську таємницю...але суть цієї таємниці не озвучив

2 Через пару повідомлень шапо запитав мене прямо

Чи заявляв я про розстріли москалів і Євреїв

3 Я відповів що не заявляв - і поцікавився ЗВІДКИ в шапо саме таке формулювання? адже воно навіть зрадіо озвучене не було

4 Шапо почав розповідати що він особисто від зрадіо через приватні повідомлення нічого не отримува...але у відкритих повідомлення-цього не має(хто хоче - може перевірити)

Залишаються варіанти

а - шапо збрехав що не отримував

б - шапо отримав смс або телефонний звінок

в - шапо і зрадіо - телепати

г - шапо і зрадіо одне і теж лице - тому їм не потрібен ніякий звязок.адже те що збрехав перший нік- відразу є в голові другого ніка.

Шапо - так який варіант правильний,але так щоб він міг пояснити звідки ви почули(прочитали) адже до мого запитання на форумі така інформація була відсутня...

ПС

як на мене -зашкварюються москалики по повній...здаючи один одного. Цікаво - а навіщо вам замазуватись в лайні від зрадіоВи ж розумієте що через кілька годин виявиться що ніхто крім того москальського недоумка - того в чому він мене звинувачує - не читавЯк таке може бути?Точно так само як і те моє запитання на яке ви не відповіли...Відновлю вчорашню хронологію..Зрадіо надув щоки і заявив що він про мене знає страшну москальську таємницю...але суть цієї таємниці не озвучив2 Через пару повідомлень шапо запитав мене прямоЧи заявляв я про розстріли москалів і Євреїв3 Я відповів що не заявляв - і поцікавився ЗВІДКИ в шапо саме таке формулювання? адже воно навіть зрадіо озвучене не було4 Шапо почав розповідати що він особисто від зрадіо через приватні повідомлення нічого не отримува...але у відкритих повідомлення-цього не має(хто хоче - може перевірити)Залишаються варіантиа - шапо збрехав що не отримувавб - шапо отримав смс або телефонний звінокв - шапо і зрадіо - телепатиг - шапо і зрадіо одне і теж лице - тому їм не потрібен ніякий звязок.адже те що збрехав перший нік- відразу є в голові другого ніка.Шапо - так який варіант правильний,але так щоб він міг пояснити звідки ви почули(прочитали) адже до мого запитання на форумі така інформація була відсутня...ПСяк на мене -зашкварюються москалики по повній...здаючи один одного.



Какой-то очередной поток сознания с претензией на конспирологию.

Никаких приватных сообщений от zРадио ни вчера, ни сегодня получал.

Высказал свое мнение которое и повторил сегодня о том, что это сообщение могло быть стерто модером.

Если при этом я выгляжу как двойник,напарник или еще кто-то zРадио мне все равно т.к. в первую очередь вы и ваши коллеги по "патриотизму" меня тут уже обвиняли во многих грехах и намерениях - от сдачи Украины Израилю до покупки прописки в Киеве 30 лет назад.

Как вы докажете что

Ви ж розумієте що через кілька годин виявиться що ніхто крім того москальського недоумка - того в чому він мене звинувачує - не читав

для меня загадка т.к. вранье про мою купленную прописку мне так никто и не предъявил.

А, учитывая, что иногда до десятка моих сообщений удаляются за день, то кто и что вспомнит??? Какой-то очередной поток сознания с претензией на конспирологию.Никаких приватных сообщений от zРадио ни вчера, ни сегодня получал.Высказал свое мнение которое и повторил сегодня о том, что это сообщение могло быть стерто модером.Если при этом я выгляжу как двойник,напарник или еще кто-то zРадио мне все равно т.к. в первую очередь вы и ваши коллеги по "патриотизму" меня тут уже обвиняли во многих грехах и намерениях - от сдачи Украины Израилю до покупки прописки в Киеве 30 лет назад.Как вы докажете чтодля меня загадка т.к. вранье про мою купленную прописку мне так никто и не предъявил.А, учитывая, что иногда до десятка моих сообщений удаляются за день, то кто и что вспомнит??? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2889 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 20:24 freeze написав: Renee написав: Вы работаете в Кремле? В отделе кадров? Оформляете приказы на командировки? У нас Кучма тоже не имеет права принимать решения, но возглавляет (или уже нет? ) делегацию по Минским.А в этом случае все неофициально было наверно. А Патрушев - очень близкий для Пу человек. Вы работаете в Кремле? В отделе кадров? Оформляете приказы на командировки? У нас Кучма тоже не имеет права принимать решения, но возглавляет (или уже нет? ) делегацию по Минским.А в этом случае все неофициально было наверно. А Патрушев - очень близкий для Пу человек.



Вы не поняли того, что я сказал. Кучма не принимает решения, но занимается проблемой.

Патрушев не принимает решения и не занимается проблемой, и никогда не занимался, и даже не лез комментировать. Это принципиальные отличия.

Это у нас бардак, Андрюха Богдан или Кирюха Тимошенко занимались в ОП всем подряд, а на России, полезть туда куда не просят - это получить ненужные проблемы. Вы не поняли того, что я сказал. Кучма не принимает решения, но занимается проблемой.Патрушев не принимает решения и не занимается проблемой, и никогда не занимался, и даже не лез комментировать. Это принципиальные отличия.Это у нас бардак, Андрюха Богдан или Кирюха Тимошенко занимались в ОП всем подряд, а на России, полезть туда куда не просят - это получить ненужные проблемы.

Не сравнивайте попу с пальцем.

Микола Платонович Патрушев — російський державний діяч, керівний працівник органів держбезпеки. Секретар Ради Безпеки Російської Федерації з 12 травня 2008 року. Генерал армії. Герой Російської Федерації. Директор Федеральної служби безпеки Російської Федерації у 1999-2008 роках. Вікіпедія

На початку 2018 фігурував у ЗМІ як причетний до контрабанди кокаїну з посольства Росії в Аргентині[3].



6 квітня 2018 року включений до списку санкцій США в числі 17 урядовців та 7 бізнесменів з Росії[4].

Бывших КГБшников, друзей Пу не бывает!!! Не сравнивайте попу с пальцем.Микола Платонович Патрушев — російський державний діяч, керівний працівник органів держбезпеки. Секретар Ради Безпеки Російської Федерації з 12 травня 2008 року. Генерал армії. Герой Російської Федерації. Директор Федеральної служби безпеки Російської Федерації у 1999-2008 роках. ВікіпедіяНа початку 2018 фігурував у ЗМІ як причетний до контрабанди кокаїну з посольства Росії в Аргентині[3].6 квітня 2018 року включений до списку санкцій США в числі 17 урядовців та 7 бізнесменів з Росії[4].Бывших КГБшников, друзей Пу не бывает!!! Востаннє редагувалось Renee в Нед 16 лют, 2020 20:25, всього редагувалось 1 раз. Renee Повідомлень: 79 З нами з: 22.10.19 Подякував: 20 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 20:24 shapo написав: Как вы докажете что

Ви ж розумієте що через кілька годин виявиться що ніхто крім того москальського недоумка - того в чому він мене звинувачує - не читав

для меня загадка Как вы докажете чтоВи ж розумієте що через кілька годин виявиться що ніхто крім того москальського недоумка - того в чому він мене звинувачує - не читавдля меня загадка Пройде більше доби з моменту брехні

Якщо за це час жоден з форумчан не підпишеться під брехнею від зрадіо - значить зрадіо збрехав Пройде більше доби з моменту брехніЯкщо за це час жоден з форумчан не підпишеться під брехнею від зрадіо - значить зрадіо збрехав http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22139 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 20:29 Renee написав:

Бессмысленные обстрелы???? А кто начинал? Кто Краматорск обстрелял??? Там следствие было из местных! Кто Мариуполь обстрелял? И да Путлер дальше бы пошел! Ему в Крым нужна была дорога ивода !!!И сейчас ему это надо. И получит при таком Пре!



Я волонтерством занималась. Так в первых запросах стояли даже шнурки для берцев!!! Не говоря уже о белье. В моем городе девчонки трусы шили из простыней.Вот, такая была армия после Яныка.

А вы, батенька, тихая сволочь! Бессмысленные обстрелы???? А кто начинал? Кто Краматорск обстрелял??? Там следствие было из местных! Кто Мариуполь обстрелял? И да Путлер дальше бы пошел! Ему в Крым нужна была дорога ивода !!!И сейчас ему это надо. И получит при таком Пре!Я волонтерством занималась. Так в первых запросах стояли даже шнурки для берцев!!! Не говоря уже о белье. В моем городе девчонки трусы шили из простыней.Вот, такая была армия после Яныка.А вы, батенька, тихая сволочь!



О, как же, порохобот и не волонтер - быть того не может. У всех один и тот же набор инструментов:

- я там был(а), а тебя там не было;

- побольше знаков возмущения "?" и "!" и обвинений оппонента в крамоле;

- оскорбление типа "сволочь" в попытке выставить оппонента моральным ур**, у которого то и права на свое мнение быть не может.



Старо и нелепо... О, как же, порохобот и не волонтер - быть того не может. У всех один и тот же набор инструментов:- я там был(а), а тебя там не было;- побольше знаков возмущения "?" и "!" и обвинений оппонента в крамоле;- оскорбление типа "сволочь" в попытке выставить оппонента моральным ур**, у которого то и права на свое мнение быть не может.Старо и нелепо... zРадио

Повідомлень: 4940 З нами з: 02.05.18 Подякував: 905 раз. Подякували: 2057 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 20:29 shapo написав: Нет, не забыл как тогда люди умирали в котлах, а шоколадный главковерх в Киеве парад на день незалежности проводил.

Если ты не знаешь что делать кроме как подписать позорные Минские соглашения ,то не ходи в президенты, а сиди и делай шоколадки дальше.

Будапештские соглашения он тогда даже не упомянул.

Почему???? Нет, не забыл как тогда люди умирали в котлах, а шоколадный главковерх в Киеве парад на день незалежности проводил.Если ты не знаешь что делать кроме как подписать позорные Минские соглашения ,то не ходи в президенты, а сиди и делай шоколадки дальше.Будапештские соглашения он тогда даже не упомянул.Почему????



shapo написав: Бессмысленные обстрелы???? А кто начинал? Кто Краматорск обстрелял??? Там следствие было из местных! Кто Мариуполь обстрелял? Бессмысленные обстрелы???? А кто начинал? Кто Краматорск обстрелял??? Там следствие было из местных! Кто Мариуполь обстрелял?



А кто Гиркину позволил пройти из Славянска до Донецка когда все это только начиналось?



И да Путлер дальше бы пошел! Ему в Крым нужна была дорога ивода !!!И сейчас ему это надо. И получит при таком Пре!



Да-да, его украинские войска бы остановили после всех котлов.

Насмешила



Я волонтерством занималась.



И что, это предмет гордости?

А я ни на один майдан не выходил когда весь Киев туда перся



Так в первых запросах стояли даже шнурки для берцев!!! Не говоря уже о белье. В моем городе девчонки трусы шили из простыней.



Что за бред.

Простыни же дороже трусов или вы из краденных шили?



Вот,такая была армия после Яныка.



Не забыли кем был Порошенко при Януковиче в правительстве Азарова?



А вы, батенька, тихая сволочь!



хамство - визитная карточка любого "патриота" А кто Гиркину позволил пройти из Славянска до Донецка когда все это только начиналось?Да-да, его украинские войска бы остановили после всех котлов.НасмешилаИ что, это предмет гордости?А я ни на один майдан не выходил когда весь Киев туда персяЧто за бред.Простыни же дороже трусов или вы из краденных шили?Не забыли кем был Порошенко при Януковиче в правительстве Азарова?хамство - визитная карточка любого "патриота" Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2889 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 20:30 Renee написав: Не сравнивайте попу с пальцем. Не сравнивайте попу с пальцем.



Я тут не специалист.



Понятие друг Путина - не означает, что ему позволено лезть туда куда не надо, вон братья Ротенберги или Тимченко вообще лепшие кореша в отличие от Патрушева, но никуда не высовываются и ничего не комментируют и ни с кем не встречаются, а тихо помогают осваивать бюджет. Я тут не специалист.Понятие друг Путина - не означает, что ему позволено лезть туда куда не надо, вон братья Ротенберги или Тимченко вообще лепшие кореша в отличие от Патрушева, но никуда не высовываются и ничего не комментируют и ни с кем не встречаются, а тихо помогают осваивать бюджет. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15207 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3946 раз. Подякували: 6055 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 20:31 budivelnik написав: Пройде більше доби з моменту брехні

Якщо за це час жоден з форумчан не підпишеться під брехнею від зрадіо - значить зрадіо збрехав Пройде більше доби з моменту брехніЯкщо за це час жоден з форумчан не підпишеться під брехнею від зрадіо - значить зрадіо збрехав



Ты суслика видел?

Нет.

А он есть Ты суслика видел?Нет.А он есть Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2889 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 20:35 shapo написав: Т.е. показал всему миру что он мелкий жулик Т.е. показал всему миру что он мелкий жулик

столько украсть и по прежднему мелкий?... столько украсть и по прежднему мелкий?... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4497 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 701 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 55365537553855395540> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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