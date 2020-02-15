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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5537553855395540> Додано: Нед 16 лют, 2020 20:45 Тракторист написав: shapo написав: Т.е. показал всему миру что он мелкий жулик Т.е. показал всему миру что он мелкий жулик

столько украсть и по прежднему мелкий?... столько украсть и по прежднему мелкий?...



Речь не о масштабах воровства, а о этике политика и бизнесмена Речь не о масштабах воровства, а о этике политика и бизнесмена Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2889 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 20:48 shapo написав:

О Шептицком я писал общеизвестные вещи

https://lechaim.ru/ARHIV/111/chashi.htm

ЧАШИ ДОБРА И ЗЛА

И что ты хотел от меня услышать в адрес zРадио после того как ты и многие другие тут понаписали обо мне вранья в три короба? О Шептицком я писал общеизвестные вещиИ что ты хотел от меня услышать в адрес zРадио после того как ты и многие другие тут понаписали обо мне вранья в три короба?

Лично ты zРадио не осуждаешь. Который призывал убивать жидов.



Но у тебя есть вопросы ко мне. А не к zRadio Лично тыне осуждаешь. Который призывал убивать жидов.Но у тебя есть вопросы ко мне. А не к zRadio "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3929 З нами з: 31.08.09 Подякував: 285 раз. Подякували: 849 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 20:51 freeze написав: Вы не поняли того, что я сказал. Кучма не принимает решения, но занимается проблемой.

Патрушев не принимает решения и не занимается проблемой, и никогда не занимался, и даже не лез комментировать. Это принципиальные отличия.

Это у нас бардак, Андрюха Богдан или Кирюха Тимошенко занимались в ОП всем подряд, а на России, полезть туда куда не просят - это получить ненужные проблемы. Вы не поняли того, что я сказал. Кучма не принимает решения, но занимается проблемой.Патрушев не принимает решения и не занимается проблемой, и никогда не занимался, и даже не лез комментировать. Это принципиальные отличия.Это у нас бардак, Андрюха Богдан или Кирюха Тимошенко занимались в ОП всем подряд, а на России, полезть туда куда не просят - это получить ненужные проблемы.

Это у вас бардак

Вы уже не знаете как отбрехиваться от ситуации

А вариант включить мозги ? вы даже не рассматриваете Это у вас бардакВы уже не знаете как отбрехиваться от ситуацииА вариант включить мозги ? вы даже не рассматриваете "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3929 З нами з: 31.08.09 Подякував: 285 раз. Подякували: 849 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 20:54 pesikot написав: shapo написав:

О Шептицком я писал общеизвестные вещи

https://lechaim.ru/ARHIV/111/chashi.htm

ЧАШИ ДОБРА И ЗЛА

И что ты хотел от меня услышать в адрес zРадио после того как ты и многие другие тут понаписали обо мне вранья в три короба? О Шептицком я писал общеизвестные вещиИ что ты хотел от меня услышать в адрес zРадио после того как ты и многие другие тут понаписали обо мне вранья в три короба?

Лично ты zРадио не осуждаешь. Который призывал убивать жидов.



Но у тебя есть вопросы ко мне. А не к zRadio Лично тыне осуждаешь. Который призывал убивать жидов.Но у тебя есть вопросы ко мне. А не к zRadio



Дешевый пропагандон, я тебе уже писал, что это были слова budivelnik, от которых он открещивается!



zРадио написав: budivelnik написав: Мене не гребе - негатив чи позитив

Мене цікавить - реально чи висмоктано

2 Якщо висмоктано - це дезінформація,за яку повинен відповідати той хто її розповсюджує

3 Тільки виконання пункту 2 - зменшить кількість дезінформації в інфопросторі України.



Таким чином,моя поведінка до розповсюджувачів фейків - є аналогічною до поведінки фейкометів

Якщо вони не можуть довести істиність своїх вкидів - я також вкидую все і при цьому не переймаюсь як довести правдивість.

При цьому... навіть вкидуючи щось-я не маю на меті збрехати, я просто виставляю інформацію таким боком - щоб в опонента шкварчало..

Мене не гребе - негатив чи позитивМене цікавить - реально чи висмоктано2 Якщо висмоктано - це дезінформація,за яку повинен відповідати той хто її розповсюджує3 Тільки виконання пункту 2 - зменшить кількість дезінформації в інфопросторі України.Таким чином,моя поведінка до розповсюджувачів фейків - є аналогічною до поведінки фейкометівЯкщо вони не можуть довести істиність своїх вкидів - я також вкидую все і при цьому не переймаюсь як довести правдивість.При цьому... навіть вкидуючи щось-я не маю на меті збрехати, я просто виставляю інформацію таким боком - щоб в опонента шкварчало..



Дык у тебя все негативное - высосано из пальца. Депопуляция на 10 млн - общеевропейский тренд, аграризация экономики - ничего страшного, культивация экстремизма - фейк.



Тебя послушать, так если и есть в Украине проблемы, то только с тем, что русских и евреев еще не поставили к стенке, а вот если бы поставили, вот бы мы зажили Дык у тебя все негативное - высосано из пальца. Депопуляция на 10 млн - общеевропейский тренд, аграризация экономики - ничего страшного, культивация экстремизма - фейк.Тебя послушать, так если и есть в Украине проблемы, то только с тем, что русских и евреев еще не поставили к стенке, а вот если бы поставили, вот бы мы зажили Дешевый пропагандон, я тебе уже писал, что это были слова, от которых он открещивается! Востаннє редагувалось zРадио в Нед 16 лют, 2020 20:55, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 4940 З нами з: 02.05.18 Подякував: 905 раз. Подякували: 2057 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 20:55 pesikot написав: freeze написав: Вы не поняли того, что я сказал. Кучма не принимает решения, но занимается проблемой.

Патрушев не принимает решения и не занимается проблемой, и никогда не занимался, и даже не лез комментировать. Это принципиальные отличия.

Это у нас бардак, Андрюха Богдан или Кирюха Тимошенко занимались в ОП всем подряд, а на России, полезть туда куда не просят - это получить ненужные проблемы. Вы не поняли того, что я сказал. Кучма не принимает решения, но занимается проблемой.Патрушев не принимает решения и не занимается проблемой, и никогда не занимался, и даже не лез комментировать. Это принципиальные отличия.Это у нас бардак, Андрюха Богдан или Кирюха Тимошенко занимались в ОП всем подряд, а на России, полезть туда куда не просят - это получить ненужные проблемы.

Это у вас бардак

Вы уже не знаете как отбрехиваться от ситуации

А включить мозги, вы даже не рассматриаваете Это у вас бардакВы уже не знаете как отбрехиваться от ситуацииА включить мозги, вы даже не рассматриаваете



Смешно когда недоспециалисты стремятся что-то комментировать там, где они ни в зуб ногой. Знаете ли хоть функции Патрушева, или все познания черпаете из Бениного Униан )))



Я извиняюсь, покину компанию, у меня семейный праздник, шампанское, до завтра ))) Смешно когда недоспециалисты стремятся что-то комментировать там, где они ни в зуб ногой. Знаете ли хоть функции Патрушева, или все познания черпаете из Бениного Униан )))Я извиняюсь, покину компанию, у меня семейный праздник, шампанское, до завтра ))) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15207 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3946 раз. Подякували: 6055 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 21:02 Re: Політичні дискусії знаю что это заезженная тема на которую говорили все или почти все

но здесь на форуме не нашел адекватной темы о наступающем \ предстоящем кризисе

интересует в контексте как подстарховатся какие вещи могут подорожать ? и насколько сильным будет кризис ? у населения Украины не будет денег на мясо или даже на макароны ? какие бытовые вещи могут подорожать и как подготовиться к кризису ? кроме как купить валюту ...

Есть ли на форуме живая актуальная тема о кризисе ? поиском ничего не нашел ...

Есть ли смысл запастись продовольствием например ... или прикупить дизель генератор , или хз .... . Возможен ли кризис выдачи банковских депозитов ? и т.д. и т.п. Какой кризис в Украине был для вас самым ощутимым за все время независимости ? С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України yama Повідомлень: 1927 З нами з: 12.08.17 Подякував: 3507 раз. Подякували: 358 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 21:09 shapo написав: О Шептицком я писал общеизвестные вещи

https://lechaim.ru/ARHIV/111/chashi.htm

ЧАШИ ДОБРА И ЗЛА

И что ты хотел от меня услышать в адрес zРадио после того как ты и многие другие тут понаписали обо мне вранья в три короба? О Шептицком я писал общеизвестные вещиИ что ты хотел от меня услышать в адрес zРадио после того как ты и многие другие тут понаписали обо мне вранья в три короба?



pesikot написав: Лично ты zРадио не осуждаешь. Который призывал убивать жидов. Лично тыне осуждаешь. Который призывал убивать жидов.

Нет.

Он в этом обвинил будивельника.не перевирай



Но у тебя есть вопросы ко мне. А не к zRadio

У меня к тебе один вопрос.

Как ты думаешь кто и когда написал этот пост

Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному

населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від

загальної кількості? Нет.Он в этом обвинил будивельника.не перевирайУ меня к тебе один вопрос.Как ты думаешь кто и когда написал этот пост Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2889 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 21:11 shapo написав: Тракторист написав: shapo написав: Т.е. показал всему миру что он мелкий жулик Т.е. показал всему миру что он мелкий жулик

столько украсть и по прежднему мелкий?... столько украсть и по прежднему мелкий?...



Речь не о масштабах воровства, а о этике политика и бизнесмена Речь не о масштабах воровства, а о этике политика и бизнесмена

тем более термин "мелкий жулик" не выдерживает критики... тем более термин "мелкий жулик" не выдерживает критики... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4497 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 701 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 21:14 yama написав: знаю что это заезженная тема на которую говорили все или почти все

но здесь на форуме не нашел адекватной темы о наступающем \ предстоящем кризисе

интересует в контексте как подстарховатся какие вещи могут подорожать ? и насколько сильным будет кризис ? у населения Украины не будет денег на мясо или даже на макароны ? какие бытовые вещи могут подорожать и как подготовиться к кризису ? кроме как купить валюту ...

Есть ли на форуме живая актуальная тема о кризисе ? поиском ничего не нашел ...

Есть ли смысл запастись продовольствием например ... или прикупить дизель генератор , или хз .... . Возможен ли кризис выдачи банковских депозитов ? и т.д. и т.п. Какой кризис в Украине был для вас самым ощутимым за все время независимости ? знаю что это заезженная тема на которую говорили все или почти всено здесь на форуме не нашел адекватной темы о наступающем \ предстоящем кризисеинтересует в контексте как подстарховатся какие вещи могут подорожать ? и насколько сильным будет кризис ? у населения Украины не будет денег на мясо или даже на макароны ? какие бытовые вещи могут подорожать и как подготовиться к кризису ? кроме как купить валюту ...поиском ничего не нашел ...Есть ли смысл запастись продовольствием например ... или прикупить дизель генератор , или хз .... . Возможен ли кризис выдачи банковских депозитов ? и т.д. и т.п. Какой кризис в Украине был для вас самым ощутимым за все время независимости ?



Вообще-то еще задолго до кризиса 2008г какой-то чудак из Киева написал в какой-то газетке с фотографиями как он готовясь к будущим катаклизмам переехал в Переяслав-Хмельницкий,купил лошадей для того чтобы катать на них туристов и начал готовить жилье и окружающую среду к самообеспеспечению.

Там большое внимание уделялось дальности расстояния от Киева. Рекомендовалось не менее 50км чтобы толпы голодных не смогли добраться до него пешком и ограбить(подразумевалось что бензина для машин уже на заправках не будет).

Также хлопец делал какие-то запасы металлопластиковых окон.инструментов и еще чего-то.

С тех пор прошло лет 15. Наверное,он ждет кризиса дальше. Вообще-то еще задолго до кризиса 2008г какой-то чудак из Киева написал в какой-то газетке с фотографиями как он готовясь к будущим катаклизмам переехал в Переяслав-Хмельницкий,купил лошадей для того чтобы катать на них туристов и начал готовить жилье и окружающую среду к самообеспеспечению.Там большое внимание уделялось дальности расстояния от Киева. Рекомендовалось не менее 50км чтобы толпы голодных не смогли добраться до него пешком и ограбить(подразумевалось что бензина для машин уже на заправках не будет).Также хлопец делал какие-то запасы металлопластиковых окон.инструментов и еще чего-то.С тех пор прошло лет 15. Наверное,он ждет кризиса дальше. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2889 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 21:20 shapo написав: У меня к тебе один вопрос.

Как ты думаешь кто и когда написал этот пост

Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному

населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від

загальної кількості? У меня к тебе один вопрос.Как ты думаешь кто и когда написал этот пост



Что за вопросы у вас - zРадио, конечно. Хто всрався? Невістка (с) Что за вопросы у вас -, конечно. Хто всрався? Невістка (с) zРадио

Повідомлень: 4940 З нами з: 02.05.18 Подякував: 905 раз. Подякували: 2057 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5537553855395540> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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