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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5537553855395540>
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 20:45

  Тракторист написав:
  shapo написав:Т.е. показал всему миру что он мелкий жулик

столько украсть и по прежднему мелкий?... ;)


Речь не о масштабах воровства, а о этике политика и бизнесмена
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 20:48

  shapo написав:
О Шептицком я писал общеизвестные вещи
https://lechaim.ru/ARHIV/111/chashi.htm
ЧАШИ ДОБРА И ЗЛА
И что ты хотел от меня услышать в адрес zРадио после того как ты и многие другие тут понаписали обо мне вранья в три короба?

Лично ты zРадио не осуждаешь. Который призывал убивать жидов.

Но у тебя есть вопросы ко мне. А не к zRadio
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 20:51

  freeze написав:Вы не поняли того, что я сказал. Кучма не принимает решения, но занимается проблемой.
Патрушев не принимает решения и не занимается проблемой, и никогда не занимался, и даже не лез комментировать. Это принципиальные отличия.
Это у нас бардак, Андрюха Богдан или Кирюха Тимошенко занимались в ОП всем подряд, а на России, полезть туда куда не просят - это получить ненужные проблемы.

Это у вас бардак
Вы уже не знаете как отбрехиваться от ситуации
А вариант включить мозги ? вы даже не рассматриваете
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 20:54

  pesikot написав:
  shapo написав:
О Шептицком я писал общеизвестные вещи
https://lechaim.ru/ARHIV/111/chashi.htm
ЧАШИ ДОБРА И ЗЛА
И что ты хотел от меня услышать в адрес zРадио после того как ты и многие другие тут понаписали обо мне вранья в три короба?

Лично ты zРадио не осуждаешь. Который призывал убивать жидов.

Но у тебя есть вопросы ко мне. А не к zRadio


Дешевый пропагандон, я тебе уже писал, что это были слова budivelnik, от которых он открещивается!

  zРадио написав:
  budivelnik написав: Мене не гребе - негатив чи позитив
Мене цікавить - реально чи висмоктано
2 Якщо висмоктано - це дезінформація,за яку повинен відповідати той хто її розповсюджує
3 Тільки виконання пункту 2 - зменшить кількість дезінформації в інфопросторі України.

Таким чином,моя поведінка до розповсюджувачів фейків - є аналогічною до поведінки фейкометів
Якщо вони не можуть довести істиність своїх вкидів - я також вкидую все і при цьому не переймаюсь як довести правдивість.
При цьому... навіть вкидуючи щось-я не маю на меті збрехати, я просто виставляю інформацію таким боком - щоб в опонента шкварчало..


Дык у тебя все негативное - высосано из пальца. Депопуляция на 10 млн - общеевропейский тренд, аграризация экономики - ничего страшного, культивация экстремизма - фейк.

Тебя послушать, так если и есть в Украине проблемы, то только с тем, что русских и евреев еще не поставили к стенке, а вот если бы поставили, вот бы мы зажили :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 16 лют, 2020 20:55, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 20:55

  pesikot написав:
  freeze написав:Вы не поняли того, что я сказал. Кучма не принимает решения, но занимается проблемой.
Патрушев не принимает решения и не занимается проблемой, и никогда не занимался, и даже не лез комментировать. Это принципиальные отличия.
Это у нас бардак, Андрюха Богдан или Кирюха Тимошенко занимались в ОП всем подряд, а на России, полезть туда куда не просят - это получить ненужные проблемы.

Это у вас бардак
Вы уже не знаете как отбрехиваться от ситуации
А включить мозги, вы даже не рассматриаваете


Смешно когда недоспециалисты стремятся что-то комментировать там, где они ни в зуб ногой. Знаете ли хоть функции Патрушева, или все познания черпаете из Бениного Униан )))

Я извиняюсь, покину компанию, у меня семейный праздник, шампанское, до завтра )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 21:02

Re: Політичні дискусії

знаю что это заезженная тема на которую говорили все или почти все
но здесь на форуме не нашел адекватной темы о наступающем \ предстоящем кризисе
интересует в контексте как подстарховатся какие вещи могут подорожать ? и насколько сильным будет кризис ? у населения Украины не будет денег на мясо или даже на макароны ? какие бытовые вещи могут подорожать и как подготовиться к кризису ? кроме как купить валюту ...
Есть ли на форуме живая актуальная тема о кризисе ? поиском ничего не нашел ...
Есть ли смысл запастись продовольствием например ... или прикупить дизель генератор , или хз .... . Возможен ли кризис выдачи банковских депозитов ? и т.д. и т.п. Какой кризис в Украине был для вас самым ощутимым за все время независимости ?
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 21:09

  shapo написав:О Шептицком я писал общеизвестные вещи
https://lechaim.ru/ARHIV/111/chashi.htm
ЧАШИ ДОБРА И ЗЛА
И что ты хотел от меня услышать в адрес zРадио после того как ты и многие другие тут понаписали обо мне вранья в три короба?


  pesikot написав:Лично ты zРадио не осуждаешь. Который призывал убивать жидов.

Нет.
Он в этом обвинил будивельника.не перевирай

Но у тебя есть вопросы ко мне. А не к zRadio

У меня к тебе один вопрос.
Как ты думаешь кто и когда написал этот пост
Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному
населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від
загальної кількості?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 21:11

  shapo написав:
  Тракторист написав:
  shapo написав:Т.е. показал всему миру что он мелкий жулик

столько украсть и по прежднему мелкий?... ;)


Речь не о масштабах воровства, а о этике политика и бизнесмена

тем более термин "мелкий жулик" не выдерживает критики... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 21:14

  yama написав:знаю что это заезженная тема на которую говорили все или почти все
но здесь на форуме не нашел адекватной темы о наступающем \ предстоящем кризисе
интересует в контексте как подстарховатся какие вещи могут подорожать ? и насколько сильным будет кризис ? у населения Украины не будет денег на мясо или даже на макароны ? какие бытовые вещи могут подорожать и как подготовиться к кризису ? кроме как купить валюту ...
Есть ли на форуме живая актуальная тема о кризисе ? поиском ничего не нашел ...
Есть ли смысл запастись продовольствием например ... или прикупить дизель генератор , или хз .... . Возможен ли кризис выдачи банковских депозитов ? и т.д. и т.п. Какой кризис в Украине был для вас самым ощутимым за все время независимости ?


Вообще-то еще задолго до кризиса 2008г какой-то чудак из Киева написал в какой-то газетке с фотографиями как он готовясь к будущим катаклизмам переехал в Переяслав-Хмельницкий,купил лошадей для того чтобы катать на них туристов и начал готовить жилье и окружающую среду к самообеспеспечению.
Там большое внимание уделялось дальности расстояния от Киева. Рекомендовалось не менее 50км чтобы толпы голодных не смогли добраться до него пешком и ограбить(подразумевалось что бензина для машин уже на заправках не будет).
Также хлопец делал какие-то запасы металлопластиковых окон.инструментов и еще чего-то.
С тех пор прошло лет 15. Наверное,он ждет кризиса дальше.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 21:20

  shapo написав:У меня к тебе один вопрос.
Как ты думаешь кто и когда написал этот пост
Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному
населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від
загальної кількості?


Что за вопросы у вас - zРадио, конечно. Хто всрався? Невістка (с) :mrgreen:
zРадио
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