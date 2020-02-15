Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав: О Шептицком я писал общеизвестные вещи https://lechaim.ru/ARHIV/111/chashi.htm ЧАШИ ДОБРА И ЗЛА И что ты хотел от меня услышать в адрес zРадио после того как ты и многие другие тут понаписали обо мне вранья в три короба?
Лично ты zРадио не осуждаешь. Который призывал убивать жидов.
Но у тебя есть вопросы ко мне. А не к zRadio
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:Вы не поняли того, что я сказал. Кучма не принимает решения, но занимается проблемой. Патрушев не принимает решения и не занимается проблемой, и никогда не занимался, и даже не лез комментировать. Это принципиальные отличия. Это у нас бардак, Андрюха Богдан или Кирюха Тимошенко занимались в ОП всем подряд, а на России, полезть туда куда не просят - это получить ненужные проблемы.
Это у вас бардак Вы уже не знаете как отбрехиваться от ситуации А вариант включить мозги ? вы даже не рассматриваете
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
shapo написав: О Шептицком я писал общеизвестные вещи https://lechaim.ru/ARHIV/111/chashi.htm ЧАШИ ДОБРА И ЗЛА И что ты хотел от меня услышать в адрес zРадио после того как ты и многие другие тут понаписали обо мне вранья в три короба?
Лично ты zРадио не осуждаешь. Который призывал убивать жидов.
Но у тебя есть вопросы ко мне. А не к zRadio
Дешевый пропагандон, я тебе уже писал, что это были слова budivelnik, от которых он открещивается!
zРадио написав:
budivelnik написав: Мене не гребе - негатив чи позитив Мене цікавить - реально чи висмоктано 2 Якщо висмоктано - це дезінформація,за яку повинен відповідати той хто її розповсюджує 3 Тільки виконання пункту 2 - зменшить кількість дезінформації в інфопросторі України.
Таким чином,моя поведінка до розповсюджувачів фейків - є аналогічною до поведінки фейкометів Якщо вони не можуть довести істиність своїх вкидів - я також вкидую все і при цьому не переймаюсь як довести правдивість. При цьому... навіть вкидуючи щось-я не маю на меті збрехати, я просто виставляю інформацію таким боком - щоб в опонента шкварчало..
Дык у тебя все негативное - высосано из пальца. Депопуляция на 10 млн - общеевропейский тренд, аграризация экономики - ничего страшного, культивация экстремизма - фейк.
Тебя послушать, так если и есть в Украине проблемы, то только с тем, что русских и евреев еще не поставили к стенке, а вот если бы поставили, вот бы мы зажили
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 16 лют, 2020 20:55, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Вы не поняли того, что я сказал. Кучма не принимает решения, но занимается проблемой. Патрушев не принимает решения и не занимается проблемой, и никогда не занимался, и даже не лез комментировать. Это принципиальные отличия. Это у нас бардак, Андрюха Богдан или Кирюха Тимошенко занимались в ОП всем подряд, а на России, полезть туда куда не просят - это получить ненужные проблемы.
Это у вас бардак Вы уже не знаете как отбрехиваться от ситуации А включить мозги, вы даже не рассматриаваете
Смешно когда недоспециалисты стремятся что-то комментировать там, где они ни в зуб ногой. Знаете ли хоть функции Патрушева, или все познания черпаете из Бениного Униан )))
Я извиняюсь, покину компанию, у меня семейный праздник, шампанское, до завтра )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
знаю что это заезженная тема на которую говорили все или почти все но здесь на форуме не нашел адекватной темы о наступающем \ предстоящем кризисе интересует в контексте как подстарховатся какие вещи могут подорожать ? и насколько сильным будет кризис ? у населения Украины не будет денег на мясо или даже на макароны ? какие бытовые вещи могут подорожать и как подготовиться к кризису ? кроме как купить валюту ... Есть ли на форуме живая актуальная тема о кризисе ? поиском ничего не нашел ... Есть ли смысл запастись продовольствием например ... или прикупить дизель генератор , или хз .... . Возможен ли кризис выдачи банковских депозитов ? и т.д. и т.п. Какой кризис в Украине был для вас самым ощутимым за все время независимости ?
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
shapo написав:О Шептицком я писал общеизвестные вещи https://lechaim.ru/ARHIV/111/chashi.htm ЧАШИ ДОБРА И ЗЛА И что ты хотел от меня услышать в адрес zРадио после того как ты и многие другие тут понаписали обо мне вранья в три короба?
pesikot написав:Лично ты zРадио не осуждаешь. Который призывал убивать жидов.
Нет. Он в этом обвинил будивельника.не перевирай
Но у тебя есть вопросы ко мне. А не к zRadio
У меня к тебе один вопрос. Как ты думаешь кто и когда написал этот пост Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від загальної кількості?
yama написав:знаю что это заезженная тема на которую говорили все или почти все но здесь на форуме не нашел адекватной темы о наступающем \ предстоящем кризисе интересует в контексте как подстарховатся какие вещи могут подорожать ? и насколько сильным будет кризис ? у населения Украины не будет денег на мясо или даже на макароны ? какие бытовые вещи могут подорожать и как подготовиться к кризису ? кроме как купить валюту ... Есть ли на форуме живая актуальная тема о кризисе ? поиском ничего не нашел ... Есть ли смысл запастись продовольствием например ... или прикупить дизель генератор , или хз .... . Возможен ли кризис выдачи банковских депозитов ? и т.д. и т.п. Какой кризис в Украине был для вас самым ощутимым за все время независимости ?
Вообще-то еще задолго до кризиса 2008г какой-то чудак из Киева написал в какой-то газетке с фотографиями как он готовясь к будущим катаклизмам переехал в Переяслав-Хмельницкий,купил лошадей для того чтобы катать на них туристов и начал готовить жилье и окружающую среду к самообеспеспечению. Там большое внимание уделялось дальности расстояния от Киева. Рекомендовалось не менее 50км чтобы толпы голодных не смогли добраться до него пешком и ограбить(подразумевалось что бензина для машин уже на заправках не будет). Также хлопец делал какие-то запасы металлопластиковых окон.инструментов и еще чего-то. С тех пор прошло лет 15. Наверное,он ждет кризиса дальше.
shapo написав:У меня к тебе один вопрос. Как ты думаешь кто и когда написал этот пост Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від загальної кількості?
Что за вопросы у вас - zРадио, конечно. Хто всрався? Невістка (с)