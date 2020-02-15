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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 16 лют, 2020 21:29
К-х
Возвращаясь к началу разговора - речь шла об ответственности 2-ух тоталитарных режимов за развязывание 2-ой мировой.
Вторая мировая была "обычной" империалистической войной и являлась продолжением первой, попыткой проигравших исправить положение. С некоторыми особенностями.
1. Страны-победительницы были более чем удовлетворены её результатами и не хотели новой войны.
Ради этого готовы были даже пойти на некоторые уступки проигравшим.
2. В отличие от 1-ой мировой, когда идеология у всех участников была примерно одинаковой, во 2-ой было 2 участника с резко отличавшейся идеологией - нацистская Германия и коммунистический Союз.
Как следствие - страх перед экспансионизмом Германии и ненависть к большевистскому Союзу.
3. Помня о потерях в 1-ой мировой и учитывая резкий рост мощности вооружений (танки и самолёты), западные державы хотели избежать (боялись) новой войны.
4. Исходя из пп. 1-3 Англия-Франция старались умиротворить Германию, идя на уступки, и направить Гитлера на восток в расчёте на уничтожение большевизма и/или взаимное ослабление СССР и Германии при их прямом столкновении.
Их планы удались, но лишь частично.
Германия набрала слишком большую силу и победа над СССР сделала бы её полной хозяйкой в Европе, да и во всём мире. Пришлось поддержать СССР, и поддержать существенно. В результате Германия была разгромлена, а СССР вышел из войны хотя и со страшными разрушениями, но с сильнейшей армией. Вместо уничтожения большевизма пришлось его признать и договариваться с ним.
Но вот резко уменьшить людские потери им удалось.
Потери были (сначала в 1-ой, потом во 2-ой; всего солдат, в скобках потери мирных жителей):
Англия_ - __887 858 (__3 000) - 286 200 (_92 673)
Франция - 1 293 464 (160 000) - 253 000 (412 000)
Таким образом, резко уменьшив потери солдат, страны Антанты так же резко увеличили потери мирных жителей. Но суммарные потери всё равно значительно ниже.
При этом потери
Германии - ____2 037 000 (__570 500) - от 4,44 до 5,32 млн (от 1,5 до 3,0 млн)
Росс.империи - 2 254 369 (1 070 000) - от 8,7 до 10,9 млн. (17,9 млн.) (СССР)
Источник - русскояз. Вики.
Потери Германии и СССР, как видим резко выше как среди солдат, так и среди мирных жителей (даже если сомневаться в точности цифр).
Не буду расписывать подробно, думаю, историю 2-ой мировой все присутствующие достаточно хорошо знают.
Политика "умиротворения" чисто формально может позволить Англии-Франции не считать себя разжигателями войны, но фактически их роль никак не меньше и достаточно неприглядна.
В результате Англии-Франции удалось весьма заметно уменьшить людские потери, но не удалось избежать значительных разрушений и падения экономики. Итог - потеря ведущих позиций и утрата первых ролей в мировой политике. Эта роль перешла к США и СССР.
СССР, конечно, заметно уступал в экономическом развитии, но выезжал за счёт военной силы. Эта же военная сила послужила одной из причин итогового проигрыша Союза - экономика не выдержала гонки вооружений и холодной войны. Это же послужило одной из причин последующего отставания в экономике и относительно низкого уровня жизни.
Всё это - моё мнение, спорить и доказывать не буду.
Надоела форумная болтовня.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Нед 16 лют, 2020 21:37
yama написав:
знаю что это заезженная тема на которую говорили все или почти все
но здесь на форуме не нашел адекватной темы о наступающем \ предстоящем кризисе
интересует в контексте как подстарховатся какие вещи могут подорожать ? и насколько сильным будет кризис ? у населения Украины не будет денег на мясо или даже на макароны ? какие бытовые вещи могут подорожать и как подготовиться к кризису ? кроме как купить валюту ... Есть ли на форуме живая актуальная тема о кризисе ?
поиском ничего не нашел ...
Есть ли смысл запастись продовольствием например ... или прикупить дизель генератор , или хз .... . Возможен ли кризис выдачи банковских депозитов ? и т.д. и т.п. Какой кризис в Украине был для вас самым ощутимым за все время независимости ?
Такую ветку было бы хорошо создать.
Представить себе кризис такой глубины, чтобы не хватало на макароны, я вряд ли могу. Но такой, чтобы хватало только на макароны - вполне ))
Та мы, собственно, такой кризис проходили всего 5 лет назад - зимой 2015-го, когда средняя зарплата падала до 160, а средняя пенсия - до 50 долларов.
Тогда была активная фаза военных действий на Востоке, но не было мирового финансового кризиса, лишь неглубокая коррекция.
При глобальном же кризисе повторение очень даже возможно даже без обострений в ОРДЛО.
Одной из главных проблем кризиса 2008-го в мире была высокая безработица, особенно, как ни странно, это отмечалось в наиболее развитых странах (вероятно, по причине либерального бизнес-законодательства).
Вот и представим себе последствия ситуации - даже при нынешних не низких ценах на сырье, дислабанс внешней торговли, который покрывают сегодня заробитчане, составляет 12 млрд долларов в год, а при их (цена на сырье) неминуемом снижении во время кризиса на 40-60%, дисбаланс увеличится еще сильнее.
И одновременно с этим долговые рынки будут закрыты и заробитчане будут массово возвращаться домой - инструментов для уменьшения валютного дефицита нет. До какого уровня придется опускать курс гривны, чтобы обуздать импорт, можно только гадать.
Но очевидно, что не до 30 и даже не до 40 за доллар...
Сегодня средняя зарплата составляет 500 долларов, средняя пенсия - 150 долларов, соответственно, в первые полгода кризиса можно ожидать их уполовинивания. А цены почти на все сохранят свой долларовый уровень (газ, тепло и весь импорт). Еда, недвижимость (аренда) и услуги с высокой долей труда подешевеют в долларах, но меньше, чем "подешевеют" зарплаты, пенсии и сама гривна.
В финансовой сфере взлетят ставки по кредитам, ухудшится качество кредитных порфтелей, а ломанувшихся за своими кровными вкладчиков банков придется останавливать НБУ-шными ограничениями типа 1000 грн в день...
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Додано: Нед 16 лют, 2020 21:41
Тракторист написав: Schmit написав:
.....
Не знаю, кто там образец. Идеальных нет. Но точно знаю, кто по чуть-чуть заливает в уши украинцев пропагандистские тезисы, на 100% созвучные с роспропагандой.
для вас пропаганда, а для кого-то здравый смысл - Jedem das Seine...
Не, надо читать исключительно лай и мяуканье:
Российские пограничники задержали украинское судно у берегов Крыма - росСМИ
Прокуратура открыла дело из-за захвата оккупантами украинских рыбаков на Азове
Суд в оккупированном Крыму арестовал украинских рыбаков на 10 суток
РФ продолжает захватывать украинских граждан.
А Бубочка хочет с РФ договорится.
Нет, он хочет сдать Украину РФ
Правда, уже задолго до политинформации было сообщение о том, что капитан судна признал факт браконьерства, но кому это интересно.
Главное - крики в цитате выше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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