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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5537553855395540>
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 21:09

  shapo написав:О Шептицком я писал общеизвестные вещи
https://lechaim.ru/ARHIV/111/chashi.htm
ЧАШИ ДОБРА И ЗЛА
И что ты хотел от меня услышать в адрес zРадио после того как ты и многие другие тут понаписали обо мне вранья в три короба?


  pesikot написав:Лично ты zРадио не осуждаешь. Который призывал убивать жидов.

Нет.
Он в этом обвинил будивельника.не перевирай

Но у тебя есть вопросы ко мне. А не к zRadio

У меня к тебе один вопрос.
Как ты думаешь кто и когда написал этот пост
Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному
населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від
загальної кількості?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 21:11

  shapo написав:
  Тракторист написав:
  shapo написав:Т.е. показал всему миру что он мелкий жулик

столько украсть и по прежднему мелкий?... ;)


Речь не о масштабах воровства, а о этике политика и бизнесмена

тем более термин "мелкий жулик" не выдерживает критики... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 21:14

  yama написав:знаю что это заезженная тема на которую говорили все или почти все
но здесь на форуме не нашел адекватной темы о наступающем \ предстоящем кризисе
интересует в контексте как подстарховатся какие вещи могут подорожать ? и насколько сильным будет кризис ? у населения Украины не будет денег на мясо или даже на макароны ? какие бытовые вещи могут подорожать и как подготовиться к кризису ? кроме как купить валюту ...
Есть ли на форуме живая актуальная тема о кризисе ? поиском ничего не нашел ...
Есть ли смысл запастись продовольствием например ... или прикупить дизель генератор , или хз .... . Возможен ли кризис выдачи банковских депозитов ? и т.д. и т.п. Какой кризис в Украине был для вас самым ощутимым за все время независимости ?


Вообще-то еще задолго до кризиса 2008г какой-то чудак из Киева написал в какой-то газетке с фотографиями как он готовясь к будущим катаклизмам переехал в Переяслав-Хмельницкий,купил лошадей для того чтобы катать на них туристов и начал готовить жилье и окружающую среду к самообеспеспечению.
Там большое внимание уделялось дальности расстояния от Киева. Рекомендовалось не менее 50км чтобы толпы голодных не смогли добраться до него пешком и ограбить(подразумевалось что бензина для машин уже на заправках не будет).
Также хлопец делал какие-то запасы металлопластиковых окон.инструментов и еще чего-то.
С тех пор прошло лет 15. Наверное,он ждет кризиса дальше.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 21:20

  shapo написав:У меня к тебе один вопрос.
Как ты думаешь кто и когда написал этот пост
Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному
населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від
загальної кількості?


Что за вопросы у вас - zРадио, конечно. Хто всрався? Невістка (с) :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 21:29

К-х
Возвращаясь к началу разговора - речь шла об ответственности 2-ух тоталитарных режимов за развязывание 2-ой мировой.
Вторая мировая была "обычной" империалистической войной и являлась продолжением первой, попыткой проигравших исправить положение. С некоторыми особенностями.
1. Страны-победительницы были более чем удовлетворены её результатами и не хотели новой войны.
Ради этого готовы были даже пойти на некоторые уступки проигравшим.
2. В отличие от 1-ой мировой, когда идеология у всех участников была примерно одинаковой, во 2-ой было 2 участника с резко отличавшейся идеологией - нацистская Германия и коммунистический Союз.
Как следствие - страх перед экспансионизмом Германии и ненависть к большевистскому Союзу.
3. Помня о потерях в 1-ой мировой и учитывая резкий рост мощности вооружений (танки и самолёты), западные державы хотели избежать (боялись) новой войны.
4. Исходя из пп. 1-3 Англия-Франция старались умиротворить Германию, идя на уступки, и направить Гитлера на восток в расчёте на уничтожение большевизма и/или взаимное ослабление СССР и Германии при их прямом столкновении.
Их планы удались, но лишь частично.
Германия набрала слишком большую силу и победа над СССР сделала бы её полной хозяйкой в Европе, да и во всём мире. Пришлось поддержать СССР, и поддержать существенно. В результате Германия была разгромлена, а СССР вышел из войны хотя и со страшными разрушениями, но с сильнейшей армией. Вместо уничтожения большевизма пришлось его признать и договариваться с ним.
Но вот резко уменьшить людские потери им удалось.
Потери были (сначала в 1-ой, потом во 2-ой; всего солдат, в скобках потери мирных жителей):
Англия_ - __887 858 (__3 000) - 286 200 (_92 673)
Франция - 1 293 464 (160 000) - 253 000 (412 000)
Таким образом, резко уменьшив потери солдат, страны Антанты так же резко увеличили потери мирных жителей. Но суммарные потери всё равно значительно ниже.
При этом потери
Германии - ____2 037 000 (__570 500) - от 4,44 до 5,32 млн (от 1,5 до 3,0 млн)
Росс.империи - 2 254 369 (1 070 000) - от 8,7 до 10,9 млн. (17,9 млн.) (СССР)
Источник - русскояз. Вики.
Потери Германии и СССР, как видим резко выше как среди солдат, так и среди мирных жителей (даже если сомневаться в точности цифр).

Не буду расписывать подробно, думаю, историю 2-ой мировой все присутствующие достаточно хорошо знают.
Политика "умиротворения" чисто формально может позволить Англии-Франции не считать себя разжигателями войны, но фактически их роль никак не меньше и достаточно неприглядна.
В результате Англии-Франции удалось весьма заметно уменьшить людские потери, но не удалось избежать значительных разрушений и падения экономики. Итог - потеря ведущих позиций и утрата первых ролей в мировой политике. Эта роль перешла к США и СССР.

СССР, конечно, заметно уступал в экономическом развитии, но выезжал за счёт военной силы. Эта же военная сила послужила одной из причин итогового проигрыша Союза - экономика не выдержала гонки вооружений и холодной войны. Это же послужило одной из причин последующего отставания в экономике и относительно низкого уровня жизни.

Всё это - моё мнение, спорить и доказывать не буду.
Надоела форумная болтовня.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 21:30

  fokus написав:
  ЛАД написав:Простите, но на таком уровне дискуссию вести не хочу, надоело.

Я вообще удивляюсь Вашему терпению.. :)

Сам удивляюсь. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 21:37

  yama написав:знаю что это заезженная тема на которую говорили все или почти все
но здесь на форуме не нашел адекватной темы о наступающем \ предстоящем кризисе
интересует в контексте как подстарховатся какие вещи могут подорожать ? и насколько сильным будет кризис ? у населения Украины не будет денег на мясо или даже на макароны ? какие бытовые вещи могут подорожать и как подготовиться к кризису ? кроме как купить валюту ...
Есть ли на форуме живая актуальная тема о кризисе ? поиском ничего не нашел ...
Есть ли смысл запастись продовольствием например ... или прикупить дизель генератор , или хз .... . Возможен ли кризис выдачи банковских депозитов ? и т.д. и т.п. Какой кризис в Украине был для вас самым ощутимым за все время независимости ?


Такую ветку было бы хорошо создать.

Представить себе кризис такой глубины, чтобы не хватало на макароны, я вряд ли могу. Но такой, чтобы хватало только на макароны - вполне ))

Та мы, собственно, такой кризис проходили всего 5 лет назад - зимой 2015-го, когда средняя зарплата падала до 160, а средняя пенсия - до 50 долларов.

Тогда была активная фаза военных действий на Востоке, но не было мирового финансового кризиса, лишь неглубокая коррекция.

При глобальном же кризисе повторение очень даже возможно даже без обострений в ОРДЛО.

Одной из главных проблем кризиса 2008-го в мире была высокая безработица, особенно, как ни странно, это отмечалось в наиболее развитых странах (вероятно, по причине либерального бизнес-законодательства).

Вот и представим себе последствия ситуации - даже при нынешних не низких ценах на сырье, дислабанс внешней торговли, который покрывают сегодня заробитчане, составляет 12 млрд долларов в год, а при их (цена на сырье) неминуемом снижении во время кризиса на 40-60%, дисбаланс увеличится еще сильнее.

И одновременно с этим долговые рынки будут закрыты и заробитчане будут массово возвращаться домой - инструментов для уменьшения валютного дефицита нет. До какого уровня придется опускать курс гривны, чтобы обуздать импорт, можно только гадать.

Но очевидно, что не до 30 и даже не до 40 за доллар...

Сегодня средняя зарплата составляет 500 долларов, средняя пенсия - 150 долларов, соответственно, в первые полгода кризиса можно ожидать их уполовинивания. А цены почти на все сохранят свой долларовый уровень (газ, тепло и весь импорт). Еда, недвижимость (аренда) и услуги с высокой долей труда подешевеют в долларах, но меньше, чем "подешевеют" зарплаты, пенсии и сама гривна.

В финансовой сфере взлетят ставки по кредитам, ухудшится качество кредитных порфтелей, а ломанувшихся за своими кровными вкладчиков банков придется останавливать НБУ-шными ограничениями типа 1000 грн в день...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 21:58

Чи може все таки
1Спочатку підозра в скоєні злочину
2 Потім розслідування
3 Потім суд... і тільки після того ви можете щось висловлювати.

Вот нравится мне, как люди резко становятся ярыми "законниками", когда им это нужно!
А в других ситуациях можно обвинять людей в любых грехах, да ещё и писать в подписи о 15 сребрениках и держать это полгода или больше. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 22:09

  shapo написав:......
Нет,нужно садить таких "аудиторов" как нынешний министр обороны вдогонку вышеперечисленным.
Так как раскрадывается военный бюджет в Украине это сюжет из сказки Тысяча и одной ночи.
И для этого мне никакого Шария не нужно после того как приятель сына занимавшийся пару лет закупками обмундирования для ВСУ рассказал ему по пьяному делу какие там откаты и насколько завышаются закупочные цены на все.

Ещё в самом начале писал, что практически не сомневаюсь в правдивости обвинений. Такое происходило во всех воюющих странах во все времена. Наживались на войне очень хорошо. Даже до войны (до 2014), когда это не было запрещено, накрутки при поставках военной и двойного назначения продукции для оборонпрома достигали порой 200% и более, а удвоение цены было совершенно обычным.
И только крайне наивный человек может думать, что вся прибыль доставалась посредникам. "Покупатели" всегда имели весьма приличные откаты.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 22:28

  ЛАД написав:Простите, но на таком уровне дискуссию вести не хочу, надоело.

Ок! :) Дякую за розмову! Ще раз перепрошую, якщо чимось образив. Матимете запитання, звертайтеся! :wink: Я пообіцяв, що Вас так не залишу на погибель дияволом. :) Хоч Ви мене й записали в НЕдруги, я Вас люблю! Бо Ви є мій брат во Христі. Але ненавиджу той гріх, що є в Вас. Диявол розділяючий не примусить мене ненавидіти брата. В нас спільний ворог - диявол. І знаю, що відділив цей диявол Вас від Церкви тимчасово. Хай Бог Вас оберігає!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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