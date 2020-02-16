Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5537553855395540> Додано: Нед 16 лют, 2020 21:09 shapo написав: О Шептицком я писал общеизвестные вещи

https://lechaim.ru/ARHIV/111/chashi.htm

ЧАШИ ДОБРА И ЗЛА

И что ты хотел от меня услышать в адрес zРадио после того как ты и многие другие тут понаписали обо мне вранья в три короба? О Шептицком я писал общеизвестные вещиИ что ты хотел от меня услышать в адрес zРадио после того как ты и многие другие тут понаписали обо мне вранья в три короба?



pesikot написав: Лично ты zРадио не осуждаешь. Который призывал убивать жидов. Лично тыне осуждаешь. Который призывал убивать жидов.

Нет.

Он в этом обвинил будивельника.не перевирай



Но у тебя есть вопросы ко мне. А не к zRadio

У меня к тебе один вопрос.

Как ты думаешь кто и когда написал этот пост

Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному

населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від

загальної кількості? Нет.Он в этом обвинил будивельника.не перевирайУ меня к тебе один вопрос.Как ты думаешь кто и когда написал этот пост Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2889 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 21:11 shapo написав: Тракторист написав: shapo написав: Т.е. показал всему миру что он мелкий жулик Т.е. показал всему миру что он мелкий жулик

столько украсть и по прежднему мелкий?... столько украсть и по прежднему мелкий?...



Речь не о масштабах воровства, а о этике политика и бизнесмена Речь не о масштабах воровства, а о этике политика и бизнесмена

тем более термин "мелкий жулик" не выдерживает критики... тем более термин "мелкий жулик" не выдерживает критики... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4496 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 701 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 21:14 yama написав: знаю что это заезженная тема на которую говорили все или почти все

но здесь на форуме не нашел адекватной темы о наступающем \ предстоящем кризисе

интересует в контексте как подстарховатся какие вещи могут подорожать ? и насколько сильным будет кризис ? у населения Украины не будет денег на мясо или даже на макароны ? какие бытовые вещи могут подорожать и как подготовиться к кризису ? кроме как купить валюту ...

Есть ли на форуме живая актуальная тема о кризисе ? поиском ничего не нашел ...

Есть ли смысл запастись продовольствием например ... или прикупить дизель генератор , или хз .... . Возможен ли кризис выдачи банковских депозитов ? и т.д. и т.п. Какой кризис в Украине был для вас самым ощутимым за все время независимости ? знаю что это заезженная тема на которую говорили все или почти всено здесь на форуме не нашел адекватной темы о наступающем \ предстоящем кризисеинтересует в контексте как подстарховатся какие вещи могут подорожать ? и насколько сильным будет кризис ? у населения Украины не будет денег на мясо или даже на макароны ? какие бытовые вещи могут подорожать и как подготовиться к кризису ? кроме как купить валюту ...поиском ничего не нашел ...Есть ли смысл запастись продовольствием например ... или прикупить дизель генератор , или хз .... . Возможен ли кризис выдачи банковских депозитов ? и т.д. и т.п. Какой кризис в Украине был для вас самым ощутимым за все время независимости ?



Вообще-то еще задолго до кризиса 2008г какой-то чудак из Киева написал в какой-то газетке с фотографиями как он готовясь к будущим катаклизмам переехал в Переяслав-Хмельницкий,купил лошадей для того чтобы катать на них туристов и начал готовить жилье и окружающую среду к самообеспеспечению.

Там большое внимание уделялось дальности расстояния от Киева. Рекомендовалось не менее 50км чтобы толпы голодных не смогли добраться до него пешком и ограбить(подразумевалось что бензина для машин уже на заправках не будет).

Также хлопец делал какие-то запасы металлопластиковых окон.инструментов и еще чего-то.

С тех пор прошло лет 15. Наверное,он ждет кризиса дальше. Вообще-то еще задолго до кризиса 2008г какой-то чудак из Киева написал в какой-то газетке с фотографиями как он готовясь к будущим катаклизмам переехал в Переяслав-Хмельницкий,купил лошадей для того чтобы катать на них туристов и начал готовить жилье и окружающую среду к самообеспеспечению.Там большое внимание уделялось дальности расстояния от Киева. Рекомендовалось не менее 50км чтобы толпы голодных не смогли добраться до него пешком и ограбить(подразумевалось что бензина для машин уже на заправках не будет).Также хлопец делал какие-то запасы металлопластиковых окон.инструментов и еще чего-то.С тех пор прошло лет 15. Наверное,он ждет кризиса дальше. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2889 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 21:20 shapo написав: У меня к тебе один вопрос.

Как ты думаешь кто и когда написал этот пост

Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному

населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від

загальної кількості? У меня к тебе один вопрос.Как ты думаешь кто и когда написал этот пост



Что за вопросы у вас - zРадио, конечно. Хто всрався? Невістка (с) Что за вопросы у вас -, конечно. Хто всрався? Невістка (с) zРадио

Повідомлень: 4936 З нами з: 02.05.18 Подякував: 906 раз. Подякували: 2057 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 21:29 К-х

Возвращаясь к началу разговора - речь шла об ответственности 2-ух тоталитарных режимов за развязывание 2-ой мировой.

Вторая мировая была "обычной" империалистической войной и являлась продолжением первой, попыткой проигравших исправить положение. С некоторыми особенностями.

1. Страны-победительницы были более чем удовлетворены её результатами и не хотели новой войны.

Ради этого готовы были даже пойти на некоторые уступки проигравшим.

2. В отличие от 1-ой мировой, когда идеология у всех участников была примерно одинаковой, во 2-ой было 2 участника с резко отличавшейся идеологией - нацистская Германия и коммунистический Союз.

Как следствие - страх перед экспансионизмом Германии и ненависть к большевистскому Союзу.

3. Помня о потерях в 1-ой мировой и учитывая резкий рост мощности вооружений (танки и самолёты), западные державы хотели избежать (боялись) новой войны.

4. Исходя из пп. 1-3 Англия-Франция старались умиротворить Германию, идя на уступки, и направить Гитлера на восток в расчёте на уничтожение большевизма и/или взаимное ослабление СССР и Германии при их прямом столкновении.

Их планы удались, но лишь частично.

Германия набрала слишком большую силу и победа над СССР сделала бы её полной хозяйкой в Европе, да и во всём мире. Пришлось поддержать СССР, и поддержать существенно. В результате Германия была разгромлена, а СССР вышел из войны хотя и со страшными разрушениями, но с сильнейшей армией. Вместо уничтожения большевизма пришлось его признать и договариваться с ним.

Но вот резко уменьшить людские потери им удалось.

Потери были (сначала в 1-ой, потом во 2-ой; всего солдат, в скобках потери мирных жителей):

Англия_ - __887 858 (__3 000) - 286 200 (_92 673)

Франция - 1 293 464 (160 000) - 253 000 (412 000)

Таким образом, резко уменьшив потери солдат, страны Антанты так же резко увеличили потери мирных жителей. Но суммарные потери всё равно значительно ниже.

При этом потери

Германии - ____2 037 000 (__570 500) - от 4,44 до 5,32 млн (от 1,5 до 3,0 млн)

Росс.империи - 2 254 369 (1 070 000) - от 8,7 до 10,9 млн. (17,9 млн.) (СССР)

Источник - русскояз. Вики.

Потери Германии и СССР, как видим резко выше как среди солдат, так и среди мирных жителей (даже если сомневаться в точности цифр).



Не буду расписывать подробно, думаю, историю 2-ой мировой все присутствующие достаточно хорошо знают.

Политика "умиротворения" чисто формально может позволить Англии-Франции не считать себя разжигателями войны, но фактически их роль никак не меньше и достаточно неприглядна.

В результате Англии-Франции удалось весьма заметно уменьшить людские потери, но не удалось избежать значительных разрушений и падения экономики. Итог - потеря ведущих позиций и утрата первых ролей в мировой политике. Эта роль перешла к США и СССР.



СССР, конечно, заметно уступал в экономическом развитии, но выезжал за счёт военной силы. Эта же военная сила послужила одной из причин итогового проигрыша Союза - экономика не выдержала гонки вооружений и холодной войны. Это же послужило одной из причин последующего отставания в экономике и относительно низкого уровня жизни.



Всё это - моё мнение, спорить и доказывать не буду.

Надоела форумная болтовня. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15385 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 21:30 fokus написав: ЛАД написав: Простите, но на таком уровне дискуссию вести не хочу, надоело. Простите, но на таком уровне дискуссию вести не хочу, надоело.

Я вообще удивляюсь Вашему терпению.. Я вообще удивляюсь Вашему терпению..

Сам удивляюсь. Сам удивляюсь. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15385 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 21:37 yama написав: знаю что это заезженная тема на которую говорили все или почти все

но здесь на форуме не нашел адекватной темы о наступающем \ предстоящем кризисе

интересует в контексте как подстарховатся какие вещи могут подорожать ? и насколько сильным будет кризис ? у населения Украины не будет денег на мясо или даже на макароны ? какие бытовые вещи могут подорожать и как подготовиться к кризису ? кроме как купить валюту ...

Есть ли на форуме живая актуальная тема о кризисе ? поиском ничего не нашел ...

Есть ли смысл запастись продовольствием например ... или прикупить дизель генератор , или хз .... . Возможен ли кризис выдачи банковских депозитов ? и т.д. и т.п. Какой кризис в Украине был для вас самым ощутимым за все время независимости ? знаю что это заезженная тема на которую говорили все или почти всено здесь на форуме не нашел адекватной темы о наступающем \ предстоящем кризисеинтересует в контексте как подстарховатся какие вещи могут подорожать ? и насколько сильным будет кризис ? у населения Украины не будет денег на мясо или даже на макароны ? какие бытовые вещи могут подорожать и как подготовиться к кризису ? кроме как купить валюту ...поиском ничего не нашел ...Есть ли смысл запастись продовольствием например ... или прикупить дизель генератор , или хз .... . Возможен ли кризис выдачи банковских депозитов ? и т.д. и т.п. Какой кризис в Украине был для вас самым ощутимым за все время независимости ?



Такую ветку было бы хорошо создать.



Представить себе кризис такой глубины, чтобы не хватало на макароны, я вряд ли могу. Но такой, чтобы хватало только на макароны - вполне ))



Та мы, собственно, такой кризис проходили всего 5 лет назад - зимой 2015-го, когда средняя зарплата падала до 160, а средняя пенсия - до 50 долларов.



Тогда была активная фаза военных действий на Востоке, но не было мирового финансового кризиса, лишь неглубокая коррекция.



При глобальном же кризисе повторение очень даже возможно даже без обострений в ОРДЛО.



Одной из главных проблем кризиса 2008-го в мире была высокая безработица, особенно, как ни странно, это отмечалось в наиболее развитых странах (вероятно, по причине либерального бизнес-законодательства).



Вот и представим себе последствия ситуации - даже при нынешних не низких ценах на сырье, дислабанс внешней торговли, который покрывают сегодня заробитчане, составляет 12 млрд долларов в год, а при их (цена на сырье) неминуемом снижении во время кризиса на 40-60%, дисбаланс увеличится еще сильнее.



И одновременно с этим долговые рынки будут закрыты и заробитчане будут массово возвращаться домой - инструментов для уменьшения валютного дефицита нет. До какого уровня придется опускать курс гривны, чтобы обуздать импорт, можно только гадать.



Но очевидно, что не до 30 и даже не до 40 за доллар...



Сегодня средняя зарплата составляет 500 долларов, средняя пенсия - 150 долларов, соответственно, в первые полгода кризиса можно ожидать их уполовинивания. А цены почти на все сохранят свой долларовый уровень (газ, тепло и весь импорт). Еда, недвижимость (аренда) и услуги с высокой долей труда подешевеют в долларах, но меньше, чем "подешевеют" зарплаты, пенсии и сама гривна.



В финансовой сфере взлетят ставки по кредитам, ухудшится качество кредитных порфтелей, а ломанувшихся за своими кровными вкладчиков банков придется останавливать НБУ-шными ограничениями типа 1000 грн в день... Такую ветку было бы хорошо создать.Представить себе кризис такой глубины, чтобы не хватало на макароны, я вряд ли могу. Но такой, чтобы хватало только на макароны - вполне ))Та мы, собственно, такой кризис проходили всего 5 лет назад - зимой 2015-го, когда средняя зарплата падала до 160, а средняя пенсия - до 50 долларов.Тогда была активная фаза военных действий на Востоке, но не было мирового финансового кризиса, лишь неглубокая коррекция.При глобальном же кризисе повторение очень даже возможно даже без обострений в ОРДЛО.Одной из главных проблем кризиса 2008-го в мире была высокая безработица, особенно, как ни странно, это отмечалось в наиболее развитых странах (вероятно, по причине либерального бизнес-законодательства).Вот и представим себе последствия ситуации - даже при нынешних не низких ценах на сырье, дислабанс внешней торговли, который покрывают сегодня заробитчане, составляет 12 млрд долларов в год, а при их (цена на сырье) неминуемом снижении во время кризиса на 40-60%, дисбаланс увеличится еще сильнее.И одновременно с этим долговые рынки будут закрыты и заробитчане будут массово возвращаться домой - инструментов для уменьшения валютного дефицита нет. До какого уровня придется опускать курс гривны, чтобы обуздать импорт, можно только гадать.Но очевидно, что не до 30 и даже не до 40 за доллар...Сегодня средняя зарплата составляет 500 долларов, средняя пенсия - 150 долларов, соответственно, в первые полгода кризиса можно ожидать их уполовинивания. А цены почти на все сохранят свой долларовый уровень (газ, тепло и весь импорт). Еда, недвижимость (аренда) и услуги с высокой долей труда подешевеют в долларах, но меньше, чем "подешевеют" зарплаты, пенсии и сама гривна.В финансовой сфере взлетят ставки по кредитам, ухудшится качество кредитных порфтелей, а ломанувшихся за своими кровными вкладчиков банков придется останавливать НБУ-шными ограничениями типа 1000 грн в день... zРадио

Повідомлень: 4936 З нами з: 02.05.18 Подякував: 906 раз. Подякували: 2057 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 21:58 Чи може все таки

1Спочатку підозра в скоєні злочину

2 Потім розслідування

3 Потім суд... і тільки після того ви можете щось висловлювати.

Вот нравится мне, как люди резко становятся ярыми "законниками", когда им это нужно!

А в других ситуациях можно обвинять людей в любых грехах, да ещё и писать в подписи о 15 сребрениках и держать это полгода или больше. Вот нравится мне, как люди резко становятся ярыми "законниками", когда им это нужно!А в других ситуациях можно обвинять людей в любых грехах, да ещё и писать в подписи о 15 сребрениках и держать это полгода или больше. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15385 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 22:09 shapo написав: ......

Нет,нужно садить таких "аудиторов" как нынешний министр обороны вдогонку вышеперечисленным.

Так как раскрадывается военный бюджет в Украине это сюжет из сказки Тысяча и одной ночи.

И для этого мне никакого Шария не нужно после того как приятель сына занимавшийся пару лет закупками обмундирования для ВСУ рассказал ему по пьяному делу какие там откаты и насколько завышаются закупочные цены на все. ......Нет,нужно садить таких "аудиторов" как нынешний министр обороны вдогонку вышеперечисленным.Так как раскрадывается военный бюджет в Украине этоИ для этого мне никакого Шария не нужно после того как приятель сына занимавшийся пару лет закупками обмундирования для ВСУ рассказал ему по пьяному делу какие там откаты и насколько завышаются закупочные цены на все.

Ещё в самом начале писал, что практически не сомневаюсь в правдивости обвинений. Такое происходило во всех воюющих странах во все времена. Наживались на войне очень хорошо. Даже до войны (до 2014), когда это не было запрещено, накрутки при поставках военной и двойного назначения продукции для оборонпрома достигали порой 200% и более, а удвоение цены было совершенно обычным.

И только крайне наивный человек может думать, что вся прибыль доставалась посредникам. "Покупатели" всегда имели весьма приличные откаты. Ещё в самом начале писал, что практически не сомневаюсь в правдивости обвинений. Такое происходило во всех воюющих странах во все времена. Наживались на войне очень хорошо. Даже до войны (до 2014), когда это не было запрещено, накрутки при поставках военной и двойного назначения продукции для оборонпрома достигали порой 200% и более, а удвоение цены было совершенно обычным.И только крайне наивный человек может думать, что вся прибыль доставалась посредникам. "Покупатели" всегда имели весьма приличные откаты. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15385 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 22:28 ЛАД написав: Простите, но на таком уровне дискуссию вести не хочу, надоело. Простите, но на таком уровне дискуссию вести не хочу, надоело.

Ок! Дякую за розмову! Ще раз перепрошую, якщо чимось образив. Матимете запитання, звертайтеся! Я пообіцяв, що Вас так не залишу на погибель дияволом. Хоч Ви мене й записали в НЕдруги, я Вас люблю! Бо Ви є мій брат во Христі. Але ненавиджу той гріх, що є в Вас. Диявол розділяючий не примусить мене ненавидіти брата. В нас спільний ворог - диявол. І знаю, що відділив цей диявол Вас від Церкви тимчасово. Хай Бог Вас оберігає! Ок!Дякую за розмову! Ще раз перепрошую, якщо чимось образив. Матимете запитання, звертайтеся!Я пообіцяв, що Вас так не залишу на погибель дияволом.Хоч Ви мене й записали в НЕдруги, я Вас люблю! Бо Ви є мій брат во Христі. Але ненавиджу той гріх, що є в Вас. Диявол розділяючий не примусить мене ненавидіти брата. В нас спільний ворог - диявол. І знаю, що відділив цей диявол Вас від Церкви тимчасово. Хай Бог Вас оберігає! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27702 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5537553855395540> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм