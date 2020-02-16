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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5537553855395540
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 22:32

  Renee написав:......
Хитрость и тактика грамотная Порошенко спасла Украину из патовой ситуации.

А сегодня ситуация не патовая?
Девушка, Вы уже дважды прокололись, может, прежде чем писать, стоит подтянуть подготовку?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 22:37

  Renee написав:.......
Вы работаете в Кремле? В отделе кадров? Оформляете приказы на командировки? 8) У нас Кучма тоже не имеет права принимать решения, но возглавляет (или уже нет? :wink: ) делегацию по Минским.А в этом случае все неофициально было наверно. А Патрушев - оченьблизкий для Пу человек.

Тот же вопрос к Вам: "Вы работаете в Кремле? В отделе кадров?" :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 22:49

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:........але у відкритих повідомлення-цього не має(хто хоче - може перевірити)....

Было такое сегодня. Искать не буду, возможно, удалили.
Было ли такое в Ваших высказываниях - не помню такого. Но зато помню Ваш ответ на "рагуля". Такого ярого черноносотенства давно не видел.
Причём, удалили сначала все возражения и только потом, после моего напоминания, удалили Ваш пост.
Вы, кстати, и сейчас пишете о "москальских агентах". У Вас есть решение суда?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 22:58

  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:Простите, но на таком уровне дискуссию вести не хочу, надоело.

Ок! :) Дякую за розмову! Ще раз перепрошую, якщо чимось образив. Матимете запитання, звертайтеся! :wink: Я пообіцяв, що Вас так не залишу на погибель дияволом. :) Хоч Ви мене й записали в НЕдруги, я Вас люблю! Бо Ви є мій брат во Христі. Але ненавиджу той гріх, що є в Вас. Диявол розділяючий не примусить мене ненавидіти брата. В нас спільний ворог - диявол. І знаю, що відділив цей диявол Вас від Церкви тимчасово. Хай Бог Вас оберігає!
Во враги я Вас не записываю, но, простите, мозги Вам слегка зас_рали. :)
Уж не знаю, кто и когда.
Тимчасово - это уже почти 70лет? :)
Знаете, когда Вы пишете о Любви, могу согласиться. Но о дьяволе ... Во всех делах люди виноваты сами и нечего на дьявола валить свои проблемы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 23:03

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-02-16

Зображення
Евгений Анисимов известен в правоохранительных органах как криминальный авторитет по прозвищу Анисим и "смотрящий по Запорожью". Его обвиняют в совершении ряда уголовных преступлений: создание преступной организации, присвоение, растрата имущества, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, вымогательство.

https://vesti.ua/strana/v-kieve-zaderzh ... avtoriteta
  pesikot написав:Бубочка сливает Украину как страну
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 23:07

  ЛАД написав:Во враги я Вас не записываю

Ну і добре. :) Кожний висловив свої думки. І це природньо, що вони можуть не співпадати. І це не привід ображатися чи ворогувати. Залишимося при власних думках. Час все розставить по місцях. Людське життя - це мить. А попереду вічне життя. І кожний вже тут, в цьому житті, визначає, яке то вічне життя в нього буде. Це Ви правильно сказали, що людина відповідальна за свій вибір. Власне Бог і наділив людину свободою волі.

П.С. І порада, колись давав Будівельнику й Вам теж підійде, та й власне всім і мені також: залиште собі і іншим право на помилку. :)
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 16 лют, 2020 23:18, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 23:11

  Renee написав:
  zРадио написав: Тебе хочется думать, что 73%, голосовавших за Зеленского, проевропейские, но это далеко не так.
Последние полгода рейтинг Зеленского падает, но растет не Порошенко, Вакарчук, или иной псевдо-патриот, а Шарий и зажОП. Следи за социологией и делай выводы, а не пропаганду...
Качели, как после Ющенко. Нажрутся Зеленским, пойдут за заЖоп. Это я говорила сразу после выборов в прошлом году.История и спираль ...

Лучше уж ЗаЖоп, чем нынешние клоуны.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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