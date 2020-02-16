Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Renee написав:....... Вы работаете в Кремле? В отделе кадров? Оформляете приказы на командировки? У нас Кучма тоже не имеет права принимать решения, но возглавляет (или уже нет? ) делегацию по Минским.А в этом случае все неофициально было наверно. А Патрушев - оченьблизкий для Пу человек.
Тот же вопрос к Вам: "Вы работаете в Кремле? В отделе кадров?"
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
budivelnik написав:........але у відкритих повідомлення-цього не має(хто хоче - може перевірити)....
Было такое сегодня. Искать не буду, возможно, удалили. Было ли такое в Ваших высказываниях - не помню такого. Но зато помню Ваш ответ на "рагуля". Такого ярого черноносотенства давно не видел. Причём, удалили сначала все возражения и только потом, после моего напоминания, удалили Ваш пост. Вы, кстати, и сейчас пишете о "москальских агентах". У Вас есть решение суда?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Простите, но на таком уровне дискуссию вести не хочу, надоело.
Ок! Дякую за розмову! Ще раз перепрошую, якщо чимось образив. Матимете запитання, звертайтеся! Я пообіцяв, що Вас так не залишу на погибель дияволом. Хоч Ви мене й записали в НЕдруги, я Вас люблю! Бо Ви є мій брат во Христі. Але ненавиджу той гріх, що є в Вас. Диявол розділяючий не примусить мене ненавидіти брата. В нас спільний ворог - диявол. І знаю, що відділив цей диявол Вас від Церкви тимчасово. Хай Бог Вас оберігає!
Во враги я Вас не записываю, но, простите, мозги Вам слегка зас_рали. Уж не знаю, кто и когда. Тимчасово - это уже почти 70лет? Знаете, когда Вы пишете о Любви, могу согласиться. Но о дьяволе ... Во всех делах люди виноваты сами и нечего на дьявола валить свои проблемы.
Евгений Анисимов известен в правоохранительных органах как криминальный авторитет по прозвищу Анисим и "смотрящий по Запорожью". Его обвиняют в совершении ряда уголовных преступлений: создание преступной организации, присвоение, растрата имущества, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, вымогательство.
Ну і добре. Кожний висловив свої думки. І це природньо, що вони можуть не співпадати. І це не привід ображатися чи ворогувати. Залишимося при власних думках. Час все розставить по місцях. Людське життя - це мить. А попереду вічне життя. І кожний вже тут, в цьому житті, визначає, яке то вічне життя в нього буде. Це Ви правильно сказали, що людина відповідальна за свій вибір. Власне Бог і наділив людину свободою волі.
П.С. І порада, колись давав Будівельнику й Вам теж підійде, та й власне всім і мені також: залиште собі і іншим право на помилку.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 16 лют, 2020 23:18, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
zРадио написав: Тебе хочется думать, что 73%, голосовавших за Зеленского, проевропейские, но это далеко не так. Последние полгода рейтинг Зеленского падает, но растет не Порошенко, Вакарчук, или иной псевдо-патриот, а Шарий и зажОП. Следи за социологией и делай выводы, а не пропаганду...
Качели, как после Ющенко. Нажрутся Зеленским, пойдут за заЖоп. Это я говорила сразу после выборов в прошлом году.История и спираль ...
Лучше уж ЗаЖоп, чем нынешние клоуны.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество