Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Renee написав:....... Вы работаете в Кремле? В отделе кадров? Оформляете приказы на командировки? У нас Кучма тоже не имеет права принимать решения, но возглавляет (или уже нет? ) делегацию по Минским.А в этом случае все неофициально было наверно. А Патрушев - оченьблизкий для Пу человек.
Тот же вопрос к Вам: "Вы работаете в Кремле? В отделе кадров?"
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
budivelnik написав:........але у відкритих повідомлення-цього не має(хто хоче - може перевірити)....
Было такое сегодня. Искать не буду, возможно, удалили. Было ли такое в Ваших высказываниях - не помню такого. Но зато помню Ваш ответ на "рагуля". Такого ярого черноносотенства давно не видел. Причём, удалили сначала все возражения и только потом, после моего напоминания, удалили Ваш пост. Вы, кстати, и сейчас пишете о "москальских агентах". У Вас есть решение суда?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Простите, но на таком уровне дискуссию вести не хочу, надоело.
Ок! Дякую за розмову! Ще раз перепрошую, якщо чимось образив. Матимете запитання, звертайтеся! Я пообіцяв, що Вас так не залишу на погибель дияволом. Хоч Ви мене й записали в НЕдруги, я Вас люблю! Бо Ви є мій брат во Христі. Але ненавиджу той гріх, що є в Вас. Диявол розділяючий не примусить мене ненавидіти брата. В нас спільний ворог - диявол. І знаю, що відділив цей диявол Вас від Церкви тимчасово. Хай Бог Вас оберігає!
Во враги я Вас не записываю, но, простите, мозги Вам слегка зас_рали. Уж не знаю, кто и когда. Тимчасово - это уже почти 70лет? Знаете, когда Вы пишете о Любви, могу согласиться. Но о дьяволе ... Во всех делах люди виноваты сами и нечего на дьявола валить свои проблемы.
Евгений Анисимов известен в правоохранительных органах как криминальный авторитет по прозвищу Анисим и "смотрящий по Запорожью". Его обвиняют в совершении ряда уголовных преступлений: создание преступной организации, присвоение, растрата имущества, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, вымогательство.
Ну і добре. Кожний висловив свої думки. І це природньо, що вони можуть не співпадати. І це не привід ображатися чи ворогувати. Залишимося при власних думках. Час все розставить по місцях. Людське життя - це мить. А попереду вічне життя. І кожний вже тут, в цьому житті, визначає, яке то вічне життя в нього буде. Це Ви правильно сказали, що людина відповідальна за свій вибір. Власне Бог і наділив людину свободою волі.
П.С. І порада, колись давав Будівельнику й Вам теж підійде, та й власне всім і мені також: залиште собі і іншим право на помилку.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 16 лют, 2020 23:18, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
zРадио написав: Тебе хочется думать, что 73%, голосовавших за Зеленского, проевропейские, но это далеко не так. Последние полгода рейтинг Зеленского падает, но растет не Порошенко, Вакарчук, или иной псевдо-патриот, а Шарий и зажОП. Следи за социологией и делай выводы, а не пропаганду...
Качели, как после Ющенко. Нажрутся Зеленским, пойдут за заЖоп. Это я говорила сразу после выборов в прошлом году.История и спираль ...
Лучше уж ЗаЖоп, чем нынешние клоуны.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
shapo написав: Если Зеленский такая редиска что только спит и думает как бы быстрее сдать Украину, то что же до него ничего вразумительного ни по войне на Донбассе,ни тем более по Крыму все его критики из так называемых "патриотов" не предложили? Самый большой патриот подписал Минские соглашения которыми сейчас попрекают Зеленского. Порошенко, конечно, может для внутреннего потребления вещать, что он их и не собирался выполнять,но в приличном обществе при обнаружении такого мелкого жульничества кроме отторжения, причем навсегда,это не вызовет. Ситуация на самом деле патовая. Логика подсказывает, что нужно просто отказаться и отгородиться от этих территорий де-юре не отказываясь от них. Тогда не нужно будет изображать военные действия на которых списывается нехилый военный бюджет большей частью раскрадываемый. В противном случае всем "патриотам" нужно сформировать ударную дивизию и попытаться отбить Донбасс силой, а не тявкать на Зеленского быстро забыв что сами делали 6 лет
Renee написав:Научились манипуляциям у Шария. Только такие могут упрекнуть Порошенко в подписании Минских соглашений. А что ему было тогда делать, патовая ситуация. Иловайск, дебальцево, забыли?
Нет, не забыл как тогда люди умирали в котлах, а шоколадный главковерх в Киеве парад на день незалежности проводил. Если ты не знаешь что делать кроме как подписать позорные Минские соглашения ,то не ходи в президенты, а сиди и делай шоколадки дальше. Будапештские соглашения он тогда даже не упомянул. Почему????
Renee написав: . Но он умудрился их не выполнять.
Т.е. показал всему миру что он мелкий жулик
И мало того, усилил армию, вернул некоторые территории.
Серьезно? Сам вот так и усилил без военного налога и тысяч трупов многие из которых на его совести. И сколько тех "некоторых" территорий? Эти тысячи погибших и десятки искалеченных стоили этого?
Бубочка в минских соглашениях разобрался не сразу, а то было начал сдуру их выполнять.
Это как, не разобрался в жульничестве предшественника?
Хитрость и тактика грамотная Порошенко спасла Украину из патовой ситуации.
Да неужели. От чего спасла? Что,Путин собирался идти дальше вглубь Украины или за 6 лет прекратились бессмысленные взаимные обстрелы на Донбассе?
Бессмысленные обстрелы???? А кто начинал? Кто Краматорск обстрелял??? Там следствие было из местных! Кто Мариуполь обстрелял? И да Путлер дальше бы пошел! Ему в Крым нужна была дорога ивода !!!И сейчас ему это надо. И получит при таком Пре!
Я волонтерством занималась. Так в первых запросах стояли даже шнурки для берцев!!! Не говоря уже о белье. В моем городе девчонки трусы шили из простыней.Вот, такая была армия после Яныка. А вы, батенька, тихая сволочь!
У меня один атошник (далеко не нижнего звена) волонтеров постоянно только матом упоминает. Я ему -- помогают, а он - матом. Суть -- вместо того, чтобы нагнуть службы обеспечения (а нагиб бы произошёл бы неприменно, когда массово все возмутились таким беспределом в обеспечении - и заставили их работать) волонтеры одним привезут, другим, а третьим - нет. Ну не могут волонтеры заменить государство (систему снабжения-обеспечения). Это даже до Арахамии быстро дошло...
В итоге -- все базары забиты трусами, шнурками и пр.... откуда?
И красивая картинко о большой помощи волонтеров, с пиаром. А сколько без этой помощи и без нормального снабжения оставалось....
Это не моё в данном случае диванное мнение. Я наоборот пытаюсь сказать, что лучше хоть кому-то помощь. Но мне в ответ --- не петришь, не имеешь понятия о всей картинке, не лезь ... лучше было немного потерять от отсутствия волонтерства, но быстрее и глубже изменить систему.
zРадио написав:Тебя послушать, так если и есть в Украине проблемы, то только с тем, что русских и евреев еще не поставили к стенке, а вот если бы поставили, вот бы мы зажили
Прикольно Долбодятел викладає свої фантазії - і вважає їх підтвердженням того що це я казав... В ольгіно все таки готують добре Тупий і ще тупіший - але розрахунок правильний-гебельс відпочиває. Перше-Придумай Друге - звинувать опнента на підставі тільки своїх слів Геніально... Може в бан на місяць за цілеспрямовану брехню на протязі як мінімум двох діб?