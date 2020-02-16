shapo написав:

Если Зеленский такая редиска что только спит и думает как бы быстрее сдать Украину, то что же до него ничего вразумительного ни по войне на Донбассе,ни тем более по Крыму все его критики из так называемых "патриотов" не предложили?Самый большой патриот подписал Минские соглашения которыми сейчас попрекают Зеленского.Порошенко, конечно, может для внутреннего потребления вещать, что он их и не собирался выполнять,но в приличном обществе при обнаружении такого мелкого жульничества кроме отторжения, причем навсегда,это не вызовет.Ситуация на самом деле патовая.Логика подсказывает, что нужно просто отказаться и отгородиться от этих территорий де-юре не отказываясь от них.Тогда не нужно будет изображать военные действия на которых списывается нехилый военный бюджет большей частью раскрадываемый.В противном случае всем "патриотам" нужно сформировать ударную дивизию и попытаться отбить Донбасс силой, а не тявкать на Зеленского быстро забыв что сами делали 6 лет