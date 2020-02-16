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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 55395540554155425543> Додано: Нед 16 лют, 2020 23:28 Re: Політичні дискусії shapo написав: Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному

населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від

загальної кількості? Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінномунаселенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% відзагальної кількості? Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі.

1 Але навіть тут-я не бачу жодного заклику розстрілювати москалів і євреїв.2 2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірно

Чи хтось памятає єврейські повстання в Україні проти Українців? Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі.1 Але навіть тут-я не бачу жодного заклику розстрілювати москалів і євреїв.2 2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірноЧи хтось памятає єврейські повстання в Україні проти Українців? Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 16 лют, 2020 23:31, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22143 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 23:31 Schmit написав: shapo написав: Шарий Шарий Похоже пан shapo вступил в секту свидетелей шария. Похоже пан shapo вступил в секту свидетелей шария.

шарий - "новая надежда" (с) отчаявшегося и уставшего "простого народа".

И "скрытая угроза" (с) порохоботам и соросятам.

шарий - "новая надежда" (с) отчаявшегося и уставшего "простого народа".И "скрытая угроза" (с) порохоботам и соросятам. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16658 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1692 раз. Подякували: 2588 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 23:36 Starikan написав: отчаявшегося и уставшего "простого народа".

отчаявшегося и уставшего "простого народа".

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27705 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 23:45 budivelnik написав: shapo написав: Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному

населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від

загальної кількості? Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінномунаселенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% відзагальної кількості? Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі.

1 Але навіть тут-я не бачу жодного заклику розстрілювати москалів і євреїв.2 2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірно

Чи хтось памятає єврейські повстання в Україні проти Українців? Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі.1 Але навіть тут-я не бачу жодного заклику розстрілювати москалів і євреїв.2 2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірноЧи хтось памятає єврейські повстання в Україні проти Українців?



Забейте в поиск *рагуль*. Забейте в поиск *рагуль*. Востаннє редагувалось detroytred в Нед 16 лют, 2020 23:46, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23117 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 23:45 Starikan написав: шарий - "новая надежда" (с) отчаявшегося и уставшего "простого народа".

И "скрытая угроза" (с) порохоботам и соросятам.

шарий - "новая надежда" (с) отчаявшегося и уставшего "простого народа".И "скрытая угроза" (с) порохоботам и соросятам.

Анатолий Шарий



Друзья. Я на протяжение всей своей скромной деятельности регулярно сталкиваюсь с обвинениями в "завуалированной пророссийской пропаганде".

Я уверен, она заключается в том, что я живу в Европе и Россию принципиально не посещаю, хотя очень хочу, мечтаю о музеях тамошних, обожаю их кухню да и просто там много интересного. Живу в ЕС, потому что живи я в России - эта пропаганда была бы явной. А так - тайная.

Убежден, что тайность этой пропаганды в том, что я ничего о России не говорю, ведь говорил бы - была бы она, опять-таки, явной.

Из-за своей хитрости я рассказываю, как люблю Европу, а ведь если бы не рассказывал, так не была бы эта пропаганда тайной. Хитер, собака. А, ну и меня бы выгнали из Европы, если бы говорил, что не люблю ее. Так тут всегда, не любишь - выгоняют. Или пожизненное дают.

Но одного никто мне так и не объяснил, как я ни просил. ЗАЧЕМ нужно ТАЙНО быть пророссийским, если ЯВНО пророссийские силы получили в стране второе место в парламенте?

И ЧТО я потерял бы, будь ОТКРЫТО пророссийским, а ЧТО выиграл бы?

ЧЕГО или КОГО я, обеспеченный, легальный и уважаемый европейский житель, должен бояться, чтобы в стране, где народ дал колоссальный процент голосов за ОПЗЖ, начать внедрять пророссийские, причем, очень аргументированные месседжи?

Я вот с этим никак разобраться не могу. Есть же логика какая-то, верно? Где-то же должна быть логика? Или это вечное нытье о "тайной пророссийской пропаганде" и есть пропаганда, причем для самых тупорылых? Друзья. Я на протяжение всей своей скромной деятельности регулярно сталкиваюсь с обвинениями в "завуалированной пророссийской пропаганде".Я уверен, она заключается в том, что я живу в Европе и Россию принципиально не посещаю, хотя очень хочу, мечтаю о музеях тамошних, обожаю их кухню да и просто там много интересного. Живу в ЕС, потому что живи я в России - эта пропаганда была бы явной. А так - тайная.Убежден, что тайность этой пропаганды в том, что я ничего о России не говорю, ведь говорил бы - была бы она, опять-таки, явной.Из-за своей хитрости я рассказываю, как люблю Европу, а ведь если бы не рассказывал, так не была бы эта пропаганда тайной. Хитер, собака. А, ну и меня бы выгнали из Европы, если бы говорил, что не люблю ее. Так тут всегда, не любишь - выгоняют. Или пожизненное дают.Но одного никто мне так и не объяснил, как я ни просил. ЗАЧЕМ нужно ТАЙНО быть пророссийским, если ЯВНО пророссийские силы получили в стране второе место в парламенте?И ЧТО я потерял бы, будь ОТКРЫТО пророссийским, а ЧТО выиграл бы?ЧЕГО или КОГО я, обеспеченный, легальный и уважаемый европейский житель, должен бояться, чтобы в стране, где народ дал колоссальный процент голосов за ОПЗЖ, начать внедрять пророссийские, причем, очень аргументированные месседжи?Я вот с этим никак разобраться не могу. Есть же логика какая-то, верно? Где-то же должна быть логика? Или это вечное нытье о "тайной пророссийской пропаганде" и есть пропаганда, причем для самых тупорылых? Tegularius Повідомлень: 1136 З нами з: 11.02.14 Подякував: 158 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 23:50 freeze написав: shapo написав: Логика подсказывает, что нужно просто отказаться и отгородиться от этих территорий де-юре не отказываясь от них. Логика подсказывает, что нужно просто отказаться и отгородиться от этих территорий де-юре не отказываясь от них. Да так и будет с вероятностью 99,9 %. shapo написав: В противном случае всем "патриотам" нужно сформировать ударную дивизию и попытаться отбить Донбасс силой, а не тявкать на Зеленского быстро забыв что сами делали 6 лет В противном случае всем "патриотам" нужно сформировать ударную дивизию и попытаться отбить Донбасс силой, а не тявкать на Зеленского быстро забыв что сами делали 6 лет Дураков нет. Одно дело парады, другое дело замес под градами. Так что пункт - пусть живут как хотят - наиболее приемлемый для всех групп населения. Естественно признавать никто не будет, вон Китай сколько лет считает Тайвань своим, и живут с этим. Да так и будет с вероятностью 99,9 %.Дураков нет. Одно дело парады, другое дело замес под градами. Так что пункт - пусть живут как хотят - наиболее приемлемый для всех групп населения. Естественно признавать никто не будет, вон Китай сколько лет считает Тайвань своим, и живут с этим.

Готов подписаться под каждым словом.

Но верится с трудом. Особенно если задуматься о деталях такого варианта. Например, что конкретно означает "отгородиться"? Готов подписаться под каждым словом.Но верится с трудом. Особенно если задуматься о деталях такого варианта. Например, что конкретно означает "отгородиться"? Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16658 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1692 раз. Подякували: 2588 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 23:52 detroytred написав: budivelnik написав: shapo написав: Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному

населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від

загальної кількості? Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінномунаселенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% відзагальної кількості? Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі.

1 Але навіть тут-я не бачу жодного заклику розстрілювати москалів і євреїв.

2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірно

Чи хтось памятає єврейські повстання в Україні проти Українців? Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі.1 Але навіть тут-я не бачу жодного заклику розстрілювати москалів і євреїв.2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірноЧи хтось памятає єврейські повстання в Україні проти Українців?

Забейте в поиск *рагуль*. Забейте в поиск *рагуль*. Нащо так складно...

Якщо для вас це прийнятно і приємно-то я буду звертатись до вас як

рагуль дейтройт в своєму черговому.......

Підходить?

Чи скаргу натисните? Нащо так складно...Якщо для вас це прийнятно і приємно-то я буду звертатись до вас якв своєму черговому.......Підходить?Чи скаргу натисните? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22143 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 23:54 Re: Політичні дискусії Starikan написав: Например, что конкретно означает "отгородиться"? Например, что конкретно означает "отгородиться"? 1 Створити парокілометрову зону на контрольованій нами території з якої виселити все населення

2 Назвати цю зону-полігоном і проводити там стрільби по графіку,але без уточнень в яку точку

3 Автоматично відкривати вогонь по всьому що здурі попре в цю зону 1 Створити парокілометрову зону на контрольованій нами території з якої виселити все населення2 Назвати цю зону-полігоном і проводити там стрільби по графіку,але без уточнень в яку точку3 Автоматично відкривати вогонь по всьому що здурі попре в цю зону http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22143 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 23:59 zРадио написав: Renee написав: Бессмысленные обстрелы???? А кто начинал? Кто Краматорск обстрелял??? Там следствие было из местных! Кто Мариуполь обстрелял? И да Путлер дальше бы пошел! Ему в Крым нужна была дорога ивода !!!И сейчас ему это надо. И получит при таком Пре!

Я волонтерством занималась. Так в первых запросах стояли даже шнурки для берцев!!! Не говоря уже о белье. В моем городе девчонки трусы шили из простыней.Вот, такая была армия после Яныка.

А вы, батенька, тихая сволочь! Бессмысленные обстрелы???? А кто начинал? Кто Краматорск обстрелял??? Там следствие было из местных! Кто Мариуполь обстрелял? И да Путлер дальше бы пошел! Ему в Крым нужна была дорога ивода !!!И сейчас ему это надо. И получит при таком Пре!Я волонтерством занималась. Так в первых запросах стояли даже шнурки для берцев!!! Не говоря уже о белье. В моем городе девчонки трусы шили из простыней.Вот, такая была армия после Яныка.А вы, батенька, тихая сволочь!

О, как же, порохобот и не волонтер - быть того не может. У всех один и тот же набор инструментов:

- я там был(а), а тебя там не было;

- побольше знаков возмущения "?" и "!" и обвинений оппонента в крамоле;

- оскорбление типа "сволочь" в попытке выставить оппонента моральным ур**, у которого то и права на свое мнение быть не может.

Старо и нелепо... О, как же, порохобот и не волонтер - быть того не может. У всех один и тот же набор инструментов:- я там был(а), а тебя там не было;- побольше знаков возмущения "?" и "!" и обвинений оппонента в крамоле;- оскорбление типа "сволочь" в попытке выставить оппонента моральным ур**, у которого то и права на свое мнение быть не может.Старо и нелепо...

И я помогал армии, носил деньги, сигареты и белье в военный госпиталь.

И сейчас перевожу небольшие деньги в поддержку армии.

А вы такой же моральный ур**, как и shapo. И я помогал армии, носил деньги, сигареты и белье в военный госпиталь.И сейчас перевожу небольшие деньги в поддержку армии.А вы такой же моральный ур**, как и shapo. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16658 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1692 раз. Подякували: 2588 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 00:02 19yuriy91 написав: ...............

ну у меня один дед не вернулся с войны.

я что, должен немцев ненавидеть? да я даже в детстве к ним нормально относился и слушал скорпов с эксептом. нам и не прививалась неприязнь к ним по этому поводу.

не говоря уже о наших детях.

а тут люди живут в одной стране. если бы эта куйня не вбрасывалась сверху (ОУН-УПА и Красной армии) - забыть надо давно, примириться.

...... ...............ну у меня один дед не вернулся с войны.я что, должен немцев ненавидеть? да я даже в детстве к ним нормально относился и слушал скорпов с эксептом.нам и не прививалась неприязнь к ним по этому поводу.не говоря уже о наших детях.а тут люди живут в одной стране. если бы эта куйня не вбрасывалась сверху (ОУН-УПА и Красной армии) - забыть надо давно, примириться.......

Немного добавлю к старому ответу.

Неприязнь (вражда), действительно, не прививались.

Но Вы, как понимаю, всё же немного из другого, более позднего поколения.

Мы в детстве часто играли в войну, понятно, именно "в ту". И "враги" были оттуда, из "той" войны. Тогда для нас "немец" и "фашист" были тождественны. И так легко и быстро это не забывается. Конечно, это уже давно прошло. Но я знаю евреев, кот. не смогли (не захотели) уезжать в Германию в 90-х. Правда, из более старшего поколения.

Много было всякого. Мы ещё читали, например, стихи Симонова в оригинальной редакции (позже политкорректно заменили "немца" на "фашиста", но лет 50 назад это никого не обманывало).



И из этого стихотворения хорошо видна разница между "той" и нашей сегодняшней войной.

Я бы посоветовал внимательно прочитать со слов "Если ты не хочешь отдать" и до "Это он, а не ты солдат" нашим "патриотам" и "волонтёрам".

И ещё. Гражданские войны (конфликты), как правило, более ожесточённы , чем обычные войны и память и обиды сохраняются дольше. Враг-чужак пришёл и ушёл, а с врагом в гражданской войне приходится жить бок о бок до конца жизни. Немного добавлю к старому ответу.Неприязнь (вражда), действительно, не прививались.Но Вы, как понимаю, всё же немного из другого, более позднего поколения.Мы в детстве часто играли в войну, понятно, именно "в ту". И "враги" были оттуда, из "той" войны. Тогда для нас "немец" и "фашист" были тождественны. И так легко и быстро это не забывается. Конечно, это уже давно прошло. Но я знаю евреев, кот. не смогли (не захотели) уезжать в Германию в 90-х. Правда, из более старшего поколения.Много было всякого. Мы ещё читали, например, стихи Симонова в оригинальной редакции (позже политкорректно заменили "немца" на "фашиста", но лет 50 назад это никого не обманывало).И из этого стихотворения хорошо видна разница между "той" и нашей сегодняшней войной.Я бы посоветовал внимательно прочитать со слов "Если ты не хочешь отдать" и до "Это он, а не ты солдат" нашим "патриотам" и "волонтёрам".И ещё. Гражданские войны (конфликты), как правило, более ожесточённы , чем обычные войны и память и обиды сохраняются дольше. Враг-чужак пришёл и ушёл, а с врагом в гражданской войне приходится жить бок о бок до конца жизни. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15388 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 55395540554155425543> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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