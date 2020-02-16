Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від загальної кількості?
Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі. 1 Але навіть тут-я не бачу жодного заклику розстрілювати москалів і євреїв.2 2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірно Чи хтось памятає єврейські повстання в Україні проти Українців?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 16 лют, 2020 23:31, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від загальної кількості?
Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі. 1 Але навіть тут-я не бачу жодного заклику розстрілювати москалів і євреїв.2 2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірно Чи хтось памятає єврейські повстання в Україні проти Українців?
Забейте в поиск *рагуль*.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 16 лют, 2020 23:46, всього редагувалось 1 раз.
Starikan написав:шарий - "новая надежда" (с) отчаявшегося и уставшего "простого народа". И "скрытая угроза" (с) порохоботам и соросятам.
Анатолий Шарий
Друзья. Я на протяжение всей своей скромной деятельности регулярно сталкиваюсь с обвинениями в "завуалированной пророссийской пропаганде". Я уверен, она заключается в том, что я живу в Европе и Россию принципиально не посещаю, хотя очень хочу, мечтаю о музеях тамошних, обожаю их кухню да и просто там много интересного. Живу в ЕС, потому что живи я в России - эта пропаганда была бы явной. А так - тайная. Убежден, что тайность этой пропаганды в том, что я ничего о России не говорю, ведь говорил бы - была бы она, опять-таки, явной. Из-за своей хитрости я рассказываю, как люблю Европу, а ведь если бы не рассказывал, так не была бы эта пропаганда тайной. Хитер, собака. А, ну и меня бы выгнали из Европы, если бы говорил, что не люблю ее. Так тут всегда, не любишь - выгоняют. Или пожизненное дают. Но одного никто мне так и не объяснил, как я ни просил. ЗАЧЕМ нужно ТАЙНО быть пророссийским, если ЯВНО пророссийские силы получили в стране второе место в парламенте? И ЧТО я потерял бы, будь ОТКРЫТО пророссийским, а ЧТО выиграл бы? ЧЕГО или КОГО я, обеспеченный, легальный и уважаемый европейский житель, должен бояться, чтобы в стране, где народ дал колоссальный процент голосов за ОПЗЖ, начать внедрять пророссийские, причем, очень аргументированные месседжи? Я вот с этим никак разобраться не могу. Есть же логика какая-то, верно? Где-то же должна быть логика? Или это вечное нытье о "тайной пророссийской пропаганде" и есть пропаганда, причем для самых тупорылых?
shapo написав:Логика подсказывает, что нужно просто отказаться и отгородиться от этих территорий де-юре не отказываясь от них.
Да так и будет с вероятностью 99,9 %.
shapo написав:В противном случае всем "патриотам" нужно сформировать ударную дивизию и попытаться отбить Донбасс силой, а не тявкать на Зеленского быстро забыв что сами делали 6 лет
Дураков нет. Одно дело парады, другое дело замес под градами. Так что пункт - пусть живут как хотят - наиболее приемлемый для всех групп населения. Естественно признавать никто не будет, вон Китай сколько лет считает Тайвань своим, и живут с этим.
Готов подписаться под каждым словом. Но верится с трудом. Особенно если задуматься о деталях такого варианта. Например, что конкретно означает "отгородиться"?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
shapo написав:Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від загальної кількості?
Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі. 1 Але навіть тут-я не бачу жодного заклику розстрілювати москалів і євреїв. 2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірно Чи хтось памятає єврейські повстання в Україні проти Українців?
Забейте в поиск *рагуль*.
Нащо так складно... Якщо для вас це прийнятно і приємно-то я буду звертатись до вас як рагуль дейтройт в своєму черговому....... Підходить? Чи скаргу натисните?
Starikan написав:Например, что конкретно означает "отгородиться"?
1 Створити парокілометрову зону на контрольованій нами території з якої виселити все населення 2 Назвати цю зону-полігоном і проводити там стрільби по графіку,але без уточнень в яку точку 3 Автоматично відкривати вогонь по всьому що здурі попре в цю зону
Renee написав: Бессмысленные обстрелы???? А кто начинал? Кто Краматорск обстрелял??? Там следствие было из местных! Кто Мариуполь обстрелял? И да Путлер дальше бы пошел! Ему в Крым нужна была дорога ивода !!!И сейчас ему это надо. И получит при таком Пре! Я волонтерством занималась. Так в первых запросах стояли даже шнурки для берцев!!! Не говоря уже о белье. В моем городе девчонки трусы шили из простыней.Вот, такая была армия после Яныка. А вы, батенька, тихая сволочь!
О, как же, порохобот и не волонтер - быть того не может. У всех один и тот же набор инструментов: - я там был(а), а тебя там не было; - побольше знаков возмущения "?" и "!" и обвинений оппонента в крамоле; - оскорбление типа "сволочь" в попытке выставить оппонента моральным ур**, у которого то и права на свое мнение быть не может. Старо и нелепо...
И я помогал армии, носил деньги, сигареты и белье в военный госпиталь. И сейчас перевожу небольшие деньги в поддержку армии. А вы такой же моральный ур**, как и shapo.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
19yuriy91 написав:............... ну у меня один дед не вернулся с войны. я что, должен немцев ненавидеть? да я даже в детстве к ним нормально относился и слушал скорпов с эксептом. нам и не прививалась неприязнь к ним по этому поводу. не говоря уже о наших детях. а тут люди живут в одной стране. если бы эта куйня не вбрасывалась сверху (ОУН-УПА и Красной армии) - забыть надо давно, примириться. ......
Немного добавлю к старому ответу. Неприязнь (вражда), действительно, не прививались. Но Вы, как понимаю, всё же немного из другого, более позднего поколения. Мы в детстве часто играли в войну, понятно, именно "в ту". И "враги" были оттуда, из "той" войны. Тогда для нас "немец" и "фашист" были тождественны. И так легко и быстро это не забывается. Конечно, это уже давно прошло. Но я знаю евреев, кот. не смогли (не захотели) уезжать в Германию в 90-х. Правда, из более старшего поколения. Много было всякого. Мы ещё читали, например, стихи Симонова в оригинальной редакции (позже политкорректно заменили "немца" на "фашиста", но лет 50 назад это никого не обманывало). И из этого стихотворения хорошо видна разница между "той" и нашей сегодняшней войной. Я бы посоветовал внимательно прочитать со слов "Если ты не хочешь отдать" и до "Это он, а не ты солдат" нашим "патриотам" и "волонтёрам". И ещё. Гражданские войны (конфликты), как правило, более ожесточённы , чем обычные войны и память и обиды сохраняются дольше. Враг-чужак пришёл и ушёл, а с врагом в гражданской войне приходится жить бок о бок до конца жизни.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.